В Красноярске силовики пришли с обыском в квир-бар Elton после доноса Мизулиной

В Красноярске силовики провели обыск с квир-баре Elton. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю. Ранее на заведение донесла глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

В ходе обыска полицейские проверили 19 посетителей и сотрудников бара. В итоге в отделение доставили 12 из них. «С граждан получены объяснения», — говорится в пресс-релизе.

Также заведение проверили на наличие в нем наркотиков и изучили продаваемый там алкоголь.

«Кроме этого, в настоящее время в отношении владельца клуба проводится проверка по факту провокационной вечеринки», — сообщили силовики.

24 февраля глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала видео, на котором драг-артист выступает в костюме военнослужащего. «ЛГБТ-бар не только не закрылся, но и провел провокационную вечеринку в День защитника Отечества. Мы обратимся в МВД России по этой ситуации», — написала Мизулина.

Местное издание Ngs24.ru пишет, что бар Elton работает с мая 2022 года. Владельцем заведения значится Артем Демченко, которому также принадлежат два похожих заведения в Новосибирске — «Пианобар» и «Элтон Джон».

Перед новым годом в красноярском Elton уже проходил полицейский рейд. В начале февраля на клуб составили протокол о «пропаганде ЛГБТ» (часть 1 статьи 6.21 КоАП). «Новая газета Европа» обратила внимание, что 19 февраля Советский районный суд Красноярска прекратил производство по делу из-за отсутствия состава правонарушения.

Аналогичные рейды проходили и в других российских городах. 18 февраля силовики в Туле ворвались в культурный центр «Типография» и избили посетителей проходящей там вечеринки про «любовь, открытость и сексуальность» под названием Amore party. Проект «ОВД-Инфо» сообщал, что в результате полицейские задержали нескольких мужчин, которые, по их мнению, выглядели «слишком женственно», и составили на них протоколы о «пропаганде ЛГБТ».

В начале февраля полицейские также сорвали закрытую эротическую вечеринку Blue Velvet в екатеринбургском клубе «Фабрика». Ura.ru сообщало, что у посетителей мероприятия переписали данные.

В декабре 2023 года рейд прошел в екатеринбургском клубе Fame.

Также в декабре прошлого года в московском клубе «Мутабор» состоялась вечеринка с дресс-кодом Almost Naked, организованная блогеркой Анастасией Ивлеевой. Многие звезды шоу-бизнеса пришли на нее в откровенных нарядах, что возмутило общественность. В итоге Ивлееву оштрафовали на сто тысяч рублей, а одного из посетителей мероприятия, рэпера Vacio, дважды арестовывали за «мелкое хулиганство». Также его оштрафовали за «пропаганду ЛГБТ» и вручили ему повестку в военкомат. Многие участники вечеринки записывали видео с извинениями.

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