Красноярский квир-бар Elton объявил о закрытии после доноса Мизулиной и обыска

Красноярский квир-бар Elton объявил о закрытии после обыска, который произошел из-за доноса главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Об этом пишет «Проспект мира».

«К сожалению, дальнейшая работа нашего бара в Красноярске невозможна. Мы официально заявляем о закрытии „Элтона“.В ситуации, когда ведется пропаганда ненависти, фактически поощряются столкновения одних граждан страны с другими, мы не можем обеспечить вашу безопасность и безопасность наших сотрудников. А жизнь и здоровье каждого — высшая ценность!», — заявили в квир-баре.

Об обыске в Elton стало известно накануне. До этого Мизулина опубликовала видео, на котором драг-артист выступает в костюме военнослужащего и написала, что «ЛГБТ-бар не только не закрылся, но и провел провокационную вечеринку в День защитника Отечества».

Перед новым годом в красноярском Elton уже проходил полицейский рейд. В начале февраля на клуб составили протокол о «пропаганде ЛГБТ» (часть 1 статьи 6.21 КоАП). «Новая газета Европа» обратила внимание, что 19 февраля Советский районный суд Красноярска прекратил производство по делу из-за отсутствия состава правонарушения.

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