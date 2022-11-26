Закон о полном запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» принят в третьем чтении 24 ноября. Теперь если государство сочтет, что сайт пропагандирует ЛГБТ или «смену пола», то его просто заблокируют. А фильм, например, в таком случае не получит прокатное удостоверение. Но как именно депутаты Госдумы будут искать «пропаганду» в искусстве и почему, по их мнению, надо бороться с ней? Об этом их спросили «Ведомости» — «Холод» приводит самые яркие высказывания.

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Елена Ямпольская Председатель комитета Госдумы по культуре («Единая Россия»)

«Выявление любой пропаганды требует экспертного заключения. Это все не одномоментно. Каждое произведение, факт, подозрение будут рассматриваться отдельно. Никто не собирается с этим перебарщивать. <...> Например, спрашивают, будет ли запрещено творчество [писателя Виктора] Пелевина. Я являюсь поклонницей его творчества с юных лет, не пропускаю ни одной его книги. Где точно нет никакой ЛГБТ-пропаганды, так это там. Наоборот, он гениальный памфлетист, который точно отражает тенденции современного мира, и эти тенденции к России имеют очень малое отношение».

Еще до полного принятия закона, мы рассказывали, что он изменит Законопроект об ЛГБТ-«пропаганде» приняли во втором чтении. Теперь совсем все запретят? Эксперт объясняет, что паниковать не стоит. Но кое-что все-таки важно знать

«Мне рассказывают мои коллеги, у которых есть знакомые, живущие за рубежом, как их детей просто принуждают к этому в США. <...> Когда семилетняя девочка приходит домой и говорит, что она хочет быть мальчиком, то мама улыбается и отвечает: “Недавно ты хотела быть зайчиком, вчера — лисичкой, послезавтра — инопланетянином. Ты вырастешь в красивую девушку, станешь женщиной”. После этого девочка идет в школу и говорит, что ее мать не одобряет ее решения. После этого к матери приходят органы опеки и говорят, что если такое повторится, то разговор пойдет о лишении родительских прав. Это страшно».

Елена Драпеко Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре («Справедливая Россия — За правду»)

«В искусстве нельзя, как в науке, что-то четко определить. Сейчас у нас все определяется только экспертным путем — ни взвесить, ни измерить невозможно. Даже если сделать определение, под которое попадают те или иные вещи, определять по нему будут эксперты».

«Вряд ли кому-то придет в голову сейчас пропагандировать насильников и маньяков. Насилие может быть и благородным, если это защита родины от тех, кто разрушает. Пропаганду насилия как модели поведения стоит запретить».

Александр Шолохов Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре («Единая Россия»)

«Технически удалить всю пропаганду невозможно, и авторы законопроекта прекрасно это понимают. Отдельные примеры, когда будет весьма серьезное наказание за подобное действие, будут удерживать остальных».

«В США мы видим рост однополых браков, снижение рождаемости, увеличение количества людей, которые придерживаются нетрадиционных отношений, в геометрической прогрессии. Любой человек, увидев эти цифры, должен был бы насторожиться. Видно, что там прививки, в том числе законодательной, нет, и это поощряется. Мне это представляется путем в никуда, тупиковой ветвью эволюции».

Адам Делимханов Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции («Единая Россия»)

«Безусловно, принятие подобного закона было в высшей степени необходимо для защиты и отстаивания наших традиционных семейных ценностей, защиты детей и общества в целом. Распространяемая западными сатанистами идеология безнравственности не подходит нам, она идет вразрез с нашей культурой и вековыми традициями».

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