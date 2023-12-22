«Это их личное дело и их личная жопа». Силовики пришли на второй день «голой» вечеринки Насти Ивлеевой

Силовики пришли на второй день «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой в московский клуб «Мутабор». Об этом сообщили телеграм-канал Baza и телеканал RT со ссылкой на сотрудников заведения.

По их словам, полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения. Из-за визита силовиков вечеринка началась с опозданием, а посетителям пришлось ждать в очереди у входа.

Второй день вечеринки Ивлеевой с дресс-кодом «почти голые» предназначался для «простых смертных». По данным телеграм-канала Shot, цена билета на одного человека начиналась от двух с половиной тысяч рублей, а вход в ВИП-зону для компании из десяти человек стоил один миллион рублей. Как сообщается, в отличие от первого дня вечеринки, на втором публика была гораздо более одетой, а из селебрити присутствовала лишь сама Ивлеева — она приехала в «Мутабор» в три часа ночи и провела там 45 минут.

Первая «голая» вечеринка Ивлеевой в «Мутаборе» прошла в ночь с 20 на 21 декабря и вызвала широкий общественный резонанс. По сети разошлись фото и видео с полуодетыми российскими знаменитостями, которые вызвали возмущение у общественников, депутатов, Z-блогеров, представителей РПЦ и военных на фронте в Украине. Многие из них требовали, чтобы организаторов и участников мероприятия привлекли к ответственности. Представители консервативного движения «Сорок сороков», организации «Зов народа» и «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» главного доносчика страны Виталия Бородина написали доносы в прокуратуру.

«Штрафовать людей, простите, за то, что они куда-то с голой жопой пришли. Ну, в конце концов, это их личное дело и их личная жопа. Это было всегда и во все времена. Мир очень разный. В одной его части люди умирают с голоду, в другой режут друг друга, в третьей летят бомбы, а в четвертой люди в красивых платьях получают премию “Оскар”. И все это происходит в один момент. Да, и где-то в этой вселенной происходит тусовка Насти Ивлеевой», — ответила на претензии возмущенной общественности участница первого дня «голой» вечеринки Ксения Собчак.

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