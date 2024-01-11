Оштрафованная за организацию «голой» вечеринки Настя Ивлеева на суде не признала вину

Блогерка Настя Ивлеева, которую Лефортовский районный суд оштрафовал на 100 тысяч рублей за организацию «голой» вечеринки, не признала вину. Это следует из постановления, опубликованного на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

На суде адвокат Ивлеевой заявил, что ей не было известно о нахождении ее гостей на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде. Он добавил, что Ивлеева заключила договор с компанией, которая и должна нести ответственность за организацию вечеринки.

Сама блогерка на суде сообщила, что информация о дресс-коде и фотографии людей в предполагаемых образах были указаны в приглашениях. По ее словам, это было образцом одежды для приглашенных, но не призывом появляться на мероприятии в таком виде. Вечеринку она назвала презентацией фотографий, сделанных журналом PlayBoy в 2022 году.

Также она рассказала, что на вечеринку был приглашен рэпер Vacio (Николай Васильев), и что на его внешний вид «внимания не обращали». По словам Ивлеевой, билеты на мероприятие продавались на сайте билетного оператора по всей России. Сама она выступила в два часа ночи, после чего ушла с вечеринки.

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Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей 29 декабря. Лефортовский районный суд признал ее виновной в «организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшем нарушение общественного порядка» (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП).

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Вечеринка Ивлеевой с дресс-кодом «Almost naked» (почти голый) прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря. На нее пришли российские знаменитости в откровенных нарядах. Кадры с мероприятия вызвали возмущение у российских военных, общественников, представителей церкви и провоенных блогеров. Лефортовский районный суд постановил, что вечеринка была направлена на «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

Против Ивлеевой подали коллективный иск с требованием заплатить один миллиард рублей в фонд помощи российским военным на фронте в Украине. Участвовавшие в мероприятиятии звезды шоу-бизнеса столкнулись с отменой концертов. Ивлеева и некоторые ее гости, включая Киркорова, Лолиту и Собчак, записывали видео с извинениями.

The Moscow Times со ссылкой на источники сообщила, что травля и преследование российских звезд-гостей вечеринки начались по команде из администрации президента.

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