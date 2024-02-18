В Туле силовики избили участников вечеринки про «любовь, открытость и сексуальность»

В Туле силовики и люди в штатском без опознавательных знаков ворвались в культурный центр «Типография», где проходила вечеринка про «любовь, открытость и сексуальность» под названием Amore party. Об этом сообщают «Осторожно, новости» и «ОВД-Инфо».

Участники мероприятия рассказали журналистам, что ворвавшиеся в помещение силовики положили присутствовавших лицами в пол, после чего начали фотографировать и собирать личные данные.

«Осторожно, новости» опубликовало видео, на котором человек в штатском бьет кулаками и ногами по голове мужчину, лежащего на земле и не пытающегося сопротивляться. «Ты с кем так разговариваешь, говно?» — кричит он в процессе.

В свою очередь, «ОВД-Инфо» пишет, что некоторых задержанных силовики заставляли приседать и петь гимн. «Меня берут за волосы, спрашивают, кто я. Я говорю: "Тот-то". — "Чо тебе, как, заебись отдыхается? Давай, блядь, Тула — что? Город-герой! Гимн пой!"» — рассказал правозащитникам один из участников вечеринки.

По данным проекта, нескольких участников вечеринки мужского пола, которые, по мнению силовиков, выглядели слишком женственно задержали и составили на них протоколы об «ЛГБТ-пропаганде».

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