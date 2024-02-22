Силовики искали «представителей ЛГБТ» на частной вечеринке и избили ее гостей

Силовики ворвались на частную вечеринку в городе Колтуши Ленинградской области в поисках представителей ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщил пропагандистский телеканал РЕН, а также издание 78.ру.

По их информации, в загородном коттедже находились 16 человек. В сюжете РЕНа вечеринку называют «провокационной» и говорят, что ее участники якобы «сходу не смогли назвать собственный пол».

Во время обыска, как утверждается, силовики обнаружили вещи с символикой «экстремистского движения ЛГБТ», секс-игрушки, антивоенные листовки, написанные от руки, а также неизвестные таблетки, которые отправили на экспертизу.

Полицейские допросили всех участников вечеринки. В частности, молодых людей спрашивали, относят ли они себя к «ЛГБТ-сообществу», а также «мальчики они или девочки».

«Полицейские держали всех участников вечеринки лежа на холодном полу четыре часа, не пускали в туалет, пинали и били пошевелившихся», — пишет портал «Парни+», ссылаясь на очевидца.

«ОВД-Инфо» подчеркивает, что во время обыска силовики вели оперативную съемку, которая позднее «в нарушение закона оказалась в распоряжении РЕН ТВ».

Коттедж для празднования дня рождения сдала, как сообщают издания, Елена Белокурова. Ранее она руководила НКО «Немецко-русский обмен», которую позже ликвидировали. Иностранную организацию Deutsch-Russischer Austausch e.V. («Немецко-русский обмен») в 2021 признали «нежелательной».

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