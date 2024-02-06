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На красноярский квир-бар составили протокол о «пропаганде ЛГБТ». Ранее там прошел полицейский рейд

19:41 • 06.02.2024

Полиция составила протокол о «пропаганде ЛГБТ» (часть 1 статьи 6.21 КоАП) на красноярский квир-бар Elton. На это обратила внимание «Медиазона».

Протокол поступил в Советский районный суд Красноярска. Он рассмотрит административное дело 9 февраля. 

Перед новым годом полиция пришла в Elton с рейдом. Mash писал, что силовики увезли в отделение более 20 мужчин. «Проверочные рейды перед Новым годом  это стандартная ситуация в Красноярске, и это было не только в нашем баре!» — заявили в Elton. Сотрудники бара также утверждали, что полиция спрашивала людей о пропавшем мужчине, который якобы посещал заведение. Впоследствии всех отпустили. Позже посты в телеграм-канале бара удалили. 

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