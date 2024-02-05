«Удалите любой контент, в котором встречается радужная символика»

Суд в Саратове оштрафовал 33-летнюю Инну Мосину за публикации с радужным флагом в инстаграме. Теперь это считается «‎демонстрацией символики экстремистской организации» — «Международного общественного движения ЛГБТ». Суд не принял во внимание, что посты появились в личном аккаунте Мосиной до того, как решение суда о признании «движения ЛГБТ» экстремистским вступило в силу. Интересы первой фигурантки «радужного дела» представляет правозащитный проект «Первый отдел». «Холод» поговорил с юристом объединения Максимом Оленичевым о том, стоит ли теперь ждать уголовных дел за ЛГБТ-посты и как не стать жертвой репрессивного законодательства.

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Штраф Инне Мосиной за «‎демонстрацию символики экстремистской организации» — это важный прецедент? Что он означает?

— Что государство начало применять решение Верховного суда о признании экстремистским «Международного общественного движения ЛГБТ». Дальше нас ждут новые дела — и об административных правонарушениях, и, возможно, уголовные.

Но ведь ваша подзащитная опубликовала свои посты до того, как решение суда о признании «Движения ЛГБТ» экстремистским вступило в силу. Имели ли право ее наказывать?

— Суд неправильно применил закон. Решение Верховного суда вступило в силу 10 января 2024 года, но «Движение ЛГБТ» до сих пор не внесено в реестр «экстремистских организаций» на сайте Минюста. Это значит, что запреты, установленные антиэкстремистским законодательством, еще не начали действовать, а значит, за их нарушение нельзя привлекать к ответственности.

Постановление суда о наложении штрафа еще не вступило в силу, поэтому оно будет обжаловано в суде. Мы считаем, что полиция совершила фальстарт и стала привлекать к административной ответственности за нарушение антиэкстремистского законодательства раньше времени.

Какие еще возражения приводила защита в этом деле?

— Мы утверждали, что привлечение художницы к административной ответственности за ее творчество — это нарушение права на свободу выражения мнений, которое гарантировано как статьей 29 Конституции России, так и статьей 19 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Кроме того, копия решения Верховного суда о признании экстремистским «Международного общественного движения ЛГБТ» появилась в суде только 18 января 2024 года, после того как состоялось первое заседание по нашему делу. А ведь именно в этом решении содержится описание символики «экстремистской организации».

О том, что 30 ноября 2023 года такой символикой признан радужный флаг, мы сами узнали только из этого решения. Тогда же мы предали его гласности, хотя Верховный суд всячески пытался этот текст скрыть: он не был опубликован на сайте суда, его отказывались предоставлять по запросам медиа и активисток, а также не показали адвокату при ознакомлении с материалами дела.

Это абсурд. Получается, что Верховный суд отказывался предоставить обществу информацию об установленных им же запретах, о символике, за демонстрацию которой правоохранительные органы будут привлекать людей.

В целом материалы дела составлены некачественно. В них, например, отсутствуют сведения о дате и месте совершения «правонарушения», а это означает признание протокола, в котором власти формулируют обвинение, незаконным.

Ну и, наконец, ключевое доказательство по делу — акт осмотра интернет-страниц, который составлен сотрудником полиции в рамках оперативно-розыскной деятельности. Закон строго ограничивает случаи, когда такую непубличную деятельность по наблюдению и фиксации следов правонарушений можно производить. Дело об административном правонарушении к ним не относится.

Инна Мосина настаивает, что она художница, а изображение флагов — художественное решение. Это ее не оправдывает?

— К сожалению, антиэкстремистское законодательство не делает таких различий. Если кто-то кроме автора видит символику «экстремистской организации», то это уже может считаться «публичной демонстрацией». Не привлекут к ответственности только в том случае, если при демонстрации радужной символики формируется негативное отношение к ЛГБТ.

Ваша подзащитная опубликовала вменяемые ей посты в инстаграме. Важно, что эта социальная сеть запрещена на территории РФ?

— Инстаграм включен в реестр «запрещенных сайтов», который ведет Роскомнадзор. Законодательство об информации обязывает провайдеров не допускать пользователей к сайтам, включенным в такой реестр. В этом деле примечательно, что представитель государственного органа — сотрудник Центра по противодействию экстремизму Самарской области — мог, используя смартфон, просматривать ленту инстаграма, несмотря на запрет, введенный другим госорганом. И при этом, согласно материалам дела в суде, он не использовал ни ВПН, ни другие средства снятия блокировки. Получается, что государство запрещает некоторые сайты для всех, но не для себя — отдельные представители государства могут нарушать эти запреты.

К сожалению, судебная практика складывается так, что правоохранительные органы привлекают к административной ответственности за размещение опасного для них контента даже на тех сайтах, доступ к которым невозможен на территории России.

Существуют ли безопасные соцсети?

— Нет. Силовикам трудно выявить нарушения, если соцсеть ведется на иностранном языке: посты на английском, например, они, как правило, не читают. При этом легче всего выявить «запрещенный» контент во «Вконтакте», «Одноклассниках», сервисах «Яндекса» и Mail.ru — все они сотрудничают с российскими властями в рамках «пакета Яровой» (два закона, ряд приказов и постановлений правительства, которые обязывают операторов собирать и хранить информацию о пользователях. — Прим. «Холода»): по нему силовики имеют доступ к перепискам и другому контенту без всякого судебного решения, а компании обязаны эти переписки хранить.

Если социальная сеть не включена в реестр организаторов распространения информации, то она может не делиться частной перепиской с российским силовикам. Однако любая публичная информация в ленте доступна правоохранительным органам в России: они следят за такими социальными сетями, делают скриншоты, возбуждают дела.

Интересно, что формально российские правоохранительные органы могут выявлять только те правонарушения, которые совершены на территории России — независимо от той социальной сети, в которой размещена публикация. Однако с падением верховенства права суды стали игнорировать нормы Кодекса об административных правонарушениях и часто привлекают людей, которые уже давно не живут в России, но публикуют «запрещенную» российским законом информацию.

Значит ли это решение, что россиянам стоит почистить свои соцсети от любых изображений радужной символики за любое время?

— Да, мы советуем так поступить. Если человек опубликовал контент давно, но он остается доступен для просмотра после запрета, установленного антиэкстремистским законодательством, то такая публикация может быть квалифицирована как «‎демонстрация символики экстремистской организации»‎. На первый раз привлекут к административной ответственности (штраф от одной до двух тысяч рублей или административный арест до 15 суток), а если в течение года правоохранительные органы выявят второе нарушение, то оно может привести к уголовной ответственности (максимальное наказание — до четырех лет лишения свободы).

Поэтому, повторюсь, мы рекомендуем удалить любой контент, в котором встречается «‎радужная»‎ символика, из ваших социальных сетей и других ресурсов, которыми вы владеете, которые вы администрируете или имеете право технически администратировать.

Также мы рекомендуем сделать ваши социальные сети приватными, а доступ к ресурсам, которые содержат ЛГБТ-тематику, осуществлять через ВПН.

Кроме радужного флага, что еще может считаться «символикой экстремистской организации»?

— Верховный суд назвал символом «Международного общественного движения ЛГБТ» только шестицветный флаг и его вариации. За публичную демонстрацию любой другой ЛГБТ-символики привлекать к ответственности не могут.

«Первый отдел» называет это дело первым подобным. Можем ли мы предположить, что в разных судах сейчас рассматриваются аналогичные дела, но мы о них просто не знаем?

— Анализ материалов дела показал, что правоохранительные органы готовились к его возбуждению давно. 30 ноября 2023 года было принято решение Верховного суда РФ, в котором впервые радужный флаг был объявлен символикой «экстремистской организации». 13 декабря сотрудник полиции специально стал искать публикации с радужным флагом в интернете, фиксируя их скриншотами и составляя акты. И через месяц, 18 января 2024 года, был составлен первый протокол за «публичную демонстрацию» радужной символики. Так что, вероятно, скоро в российские суды поступят и другие дела.

Думаете, их будет много?

— Думаю, да. Правоохранительные органы возбуждают много дел об административных правонарушениях в интернете, потому что их можно выявить, сидя в кабинете. Не нужно вообще никуда ходить.

Но уголовных дел за участие в деятельности «экстремистской организации», организацию ее деятельности или ее финансирование будет немного. Во-первых, их сложнее расследовать. Во-вторых, посеять страх в обществе можно и единичными примерами репрессий. Конечно, против кого-то возбудят и уголовные дела, но спрогнозировать, кто находится в группе самого высокого риска нельзя.

Возможна ли сегодня вообще правозащита в сфере ЛГБТ в России?

— Легально — нет. Верховный суд объявил такую деятельность экстремистской.

Как только «Международное общественное движение ЛГБТ» появится в перечне «экстремистских организаций» на сайте Минюста (а это вопрос нескольких дней), призывать бороться за права ЛГБТ-людей в России, участвовать в такой деятельности, организовывать или финансировать ее будет считаться преступлением с максимальным наказанием до 12 лет лишения свободы.

Однако команды ЛГБТ-инициатив переформатируют свою деятельность и будут продолжать оказывать помощь ЛГБТ-людям внутри страны.

Можно ли вообще заявлять о своих гомосексуальных отношениях публично или это тоже могут приравнять к экстремизму?

— Решение Верховного суда объявляет противоправной организованную деятельность за улучшение положения ЛГБТ-людей. Однако оно не позволяет вмешиваться в частную жизнь ЛГБТ-людей. Защищать свои нарушенные права в суде, обращаться за правовой, психологической, экстренной, медицинской и иной помощью ЛГБТ-персонам не запрещено. Можно создавать семьи и воспитывать детей. Такие действия — не экстремизм.

Поэтому если человек совершает каминг-аут и говорит о своих чувствах и переживаниях, то это — не экстремизм. А вот если человек призывает изменить положение ЛГБТ-людей в России, то власти могут счесть такой призыв экстремистским.

Негативным последствием решения Верховного суда РФ является то, что видимость ЛГБТ-людей в обществе будет стремиться к нулю, их интересы не будут учитываться ни обществом, ни государством, а мифы, стереотипы и предрассудки в отношении ЛГБТ-людей будут усиливаться. Это, в свою очередь, может повлечь рост преступлений на почве ненависти, а также «жизнь в шкафу» для многих ЛГБТ-людей.