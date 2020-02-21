Вагинокапитализм и полиция секса

В последние годы в России активизировались различные мужские движения. Самое радикальное из них, «Мужское государство», известно своими антифеминистскими инициативами и даже травлей женщин. Но есть и менее известные движения — например, инцелы. Представителей этого сообщества часто называют «агрессивными девственниками». Они обвиняют женщин в том, что те выбирают для отношений более красивых и обеспеченных мужчин — и из-за этого остальным не достается секса. На западе сообщество инцелов многочисленно, а его представители за последние годы совершили несколько терактов, пытаясь заставить общество обратить на них внимание. В России представители движения пока только предлагают ввести талоны на секс и смягчить наказание за педофилию. Что собой представляет российское сообщество инцелов, рассказывает Юлия Дудкина.

Проблема №1 в мире

У 21-летнего студента Святослава Шилкина никогда не было девушки. «Я пытался познакомиться с кем-нибудь и в тиндере, и в соцсетях. Читал советы, как правильно общаться на свиданиях. Все дают одинаковые рекомендации: быть уверенным в себе, много шутить, — говорит он. — А я скромный и застенчивый, я так не умею». Однажды Шилкин два месяца ходил на свидания с девушкой, и ему даже начало казаться, что у них могут сложиться отношения. Но внезапно она перестала отвечать на его сообщения. «Слила меня без объяснения причин», — рассказывает он.

Разочаровавшись в девушках, Шилкин начал читать паблики «Мужского движения» — объединения, которое заявляет, что борется против «вопиющей дискриминации мужчин». Активисты «Мужского движения» считают, что феминизм — это «вредоносная и опасная идеология», которая очерняет и «ущемляет мужчин». Они выступают за «утверждение традиционных ролей мужчины и женщины» и считают, что женщины, например, не должны иметь права самостоятельно принимать решение об аборте. Хоть «Мужское движение» и утверждает, что не является женоненавистническим объединением, многие посты в его паблике направлены против женщин, а активисты часто употребляют в отношении них слова «шкура» и «дырка», называя поведение женщин по определению манипулятивным и нелогичным. Правда, как утверждает активист движения Павел Хохловский, «это не является общей позицией».

Шилкину оказались близки идеи «Мужского движения»: после всех неудач ему и самому стало казаться, что проблема — в женщинах. Однажды в одном из постов он увидел незнакомое слово «инцел» (от английского Involuntary celibacy, «невольное воздержание»). Оказалось, что этим словом называют тех, кто не может найти себе партнера для романтических и сексуальных отношений и из-за этого вынужден жить без секса. Шилкин сразу решил — это про него. Он нашел в интернете страницы русскоязычного движения инцелов и начал изучать его идеологию.

«Все девушки должны давать секс всем мужчинам, не из частных, личных предпочтений, а из осознания значимости этого для прогресса, чтобы сделать мир счастливее», — так звучит одна из идей движения инцелов. То, что мужчинам вроде них не хватает секса, инцелы считают «проблемой №1 в мире». «Все болезни возникают <...> из-за того, что у мужчин нет секса. <...> Секс пять раз в неделю по 30 минут лечит рак, например, во всех формах, лечит аутизм», — утверждают некоторые активисты. Также они считают, что «войны абсолютно все — из-за женщин, из-за недоступности секса с женщинами. Гитлеру не давали бабы в молодости — вот результат».

Одним из своих кумиров инцелы называют профессора Сергея Савельева — заведующего лабораторией развития нервной системы НИИ морфологии человека РАН. Савельев утверждает, что женщины — «игрушки в руках своего гормонального фона». «Мозг их нацелен на решение репродуктивной задачи, — считает он. — Они хитрые, иногда даже кажутся умными, поступки их очень обоснованны, но они биологичны по сути». Например, по мнению Савельева, 10-15 лет назад женщины не любили пользоваться компьютерами, но теперь поняли, что компьютер может «соединять с мужиком, который может быть потенциально использован для репродуктивных удовольствий», и стали активно осваивать новую технику.

Представители сообщества инцелов считают, что мужчины делятся на несколько категорий. Первая — «Чед», или «альфач», «альфа-самец». Так инцелы называют мужчин, которые пользуются успехом у женщин. Считается, что «чед» должен быть физически крепким, богатым и соответствовать конвенциональным представлениям о маскулинности. Инцелы считают, что «альфачей» в мире не так уж много — 10-20%. Но именно к ним тянутся 80% женщин. На многих сайтах есть даже списки черт, которыми должен обладать «чед»: высокий рост, квадратный подбородок, небольшое верхнее веко, ровно посаженные глаза, широкие брови.

Другая категория мужчин — «беты», или «бета-самцы». Они не так сильны, красивы и уверены в себе, как «альфачи». Из-за этого им приходится делить между собой любовь оставшихся 20% женщин. Те, кому и этой любви не достается, и есть инцелы — люди, страдающие от «принудительного воздержания».

При этом, по мнению инцелов, на самом деле они достойны любви куда больше, чем «чеды»: «Мы принципиально не согласны с теми лицемерами, которые обвиняют самих инцелов в том, что женщины не дают нам секс. Нашей вины в этом нет. Призывы идти в спортзал, самосовершенствоваться, «начать с себя» — это перекладывание проблемы с больной головы на здоровую. Инцелы вполне совершенны, внешность у многих вполне привлекательная, инцелы, как правило, обладают более высоким интеллектом, чем среднестатистический человек, имеют различные таланты».

Сторонники движения инцелов уверены: одна из главных проблем — то, что женщины сами решают, с кем заниматься сексом, а с кем — нет, у них есть «монополия на секс». При этом инцелы считают, что женщинам присущи «алчность, подлость, лживость»; выбирая партнеров, они руководствуются «обезьяньими инстинктами» и предпочитают «агрессивных и тупых альфабабуинов». «Алчность, подлость, лживость, предательство приводят к тому, что женщины закономерно выбирают самых худших в морально-нравственном отношении парней, а наиболее интеллектуальные, талантливые, скромные, добрые парни остаются отвергнутыми и либо довольствуются случайными непродолжительными связями, либо вовсе не имеют доступа к сексу», — говорится на странице инцелов во «Вконтакте».

«Они [женщины] неправильно проводят половой отбор, — объясняет Святослав Шилкин. — Им нужно наглого пробивного альфача, который бы их задоминировал. Поэтому умные и нравственные мужчины оказываются отрезаны от размножения. Я считаю, что нужно проводить пропаганду, чтобы женщины не отказывали мужчинам в сексе. Объяснять, что без секса мужчинам нехорошо. Конечно, нельзя, чтобы женщины спали с кем-то против воли. Просто волю надо скорректировать социальными стандартами».

Вступив в сообщество инцелов, Шилкин стал заниматься популяризацией их идеологии — например, раскладывать листовки в торговом центре и давать интервью. В 2019 году в разговоре с популярным пабликом «Изнанка» он предложил, как можно решить проблему инцелов: «Возможно, надо разработать систему разбиения учащихся по парам в школах, и, начиная с полового созревания, организовать время для секса. Конечно же, это должно сопровождаться соответствующим воспитанием мальчиков и девочек с определенного возраста». После этого в деканат его университета пришла анонимная жалоба за призыв к педофилии. «Меня отчитали, но серьезных последствий не было», — говорит Шилкин.

В своих взглядах он не одинок: в пабликах инцелов нередко предлагается отменить уголовную ответственность для мужчин за секс с несовершеннолетними девочками: «Шкурные интересы женщин препятствуют им давать секс бесплатно. А инцелы слишком духовные, нравственные люди, чтобы платить за секс. <...> Если принять наше предложение и отменить «возраст согласия», то у инцелов вполне может появиться секс с девушками 14-16 лет, которые еще готовы давать секс бесплатно».

Второе предложение — за счет бюджета «создать систему государственной сексуальной помощи» мужчинам, а также «полицию секса», проверяющую, сколько раз женщина «предоставляла секс за отчетный период»: «Если менее 1 раза в месяц — на все доходы женщины обращается взыскание в размере 60%».

«Секс имеет общественное значение. Поэтому государство и общество должны принять меры к обеспечению сексом тех, кого женщины несправедливо лишили секса», — объясняют инцелы.

По словам Святослава Шилкина, с тех пор, как он начал открыто называть себя инцелом, девушки стали общаться с ним куда охотнее, чем раньше. Некоторые из них подписаны на паблики инцелов и пишут ему, чтобы обсудить его интервью или просто поговорить. «Правда, часто приходят и неприятные сообщения: будто бы мы неудачники и задроты, и природа правильно сделала, лишив нас возможности размножаться, — говорит Шилкин. — Критикуют наши взгляды. Можно подумать, мы с этими взглядами родились, а не жизнь нас такими сделала».

Не участвовать в оленьем хороводе

Когда в 2009 году Павел Щербина поступал в педагогический институт в Нижнем Тагиле, он ожидал, что студенческая жизнь будет похожа на сюжет комедии «Американский пирог» — вечеринки, алкоголь и секс. По его собственным словам, годы студенчества представлялись ему «праздником плоти». Но ожидания не оправдались. Он пытался разговаривать с девушками, звать их на свидания. Но они, как выражается Щербина, «морозились» — отвечали односложно, отказывались. Если какая-нибудь однокурсница все-таки соглашалась встретиться с ним, после свидания она переставала отвечать на сообщения и замечать его. «Может быть, нас с друзьями считали "зашкварными", — рассуждает Щербина. — У нас была небольшая компания, мы любили поговорить о книгах, пофилософствовать. А девчонки обсуждали в основном ноготочки, ламинирование и распродажи». Впрочем, он признает, что, возможно, и сам не всегда корректно общался с однокурсницами, поскольку в те годы «от большинства девушек хотел только одного».

Отношения с женщинами у Щербины не складывались год за годом. «На первом курсе я был ребенком и топил за ТНН [«Тян не нужны»] и ББПЕ [«Бей бабу по ***** (лицу)»], — говорит Щербина. — На втором курсе я был прыщавым и некрасивым. Почему не получилось на третьем курсе — я не понимаю до сих пор». Однажды он услышал в ток-шоу «Окна» фразу Дмитрия Нагиева: «Такой потенции, как в 18 лет, у тебя уже не будет никогда в жизни». Эти слова ему запомнились: он решил, что телеведущий прав, и время для отношений упущено. На четвертом курсе Щербина удалил страницы из соцсетей и перестал общаться с друзьями. Теперь он только «учился, смотрел сериалы и грустил».

Сейчас Щербине 28 лет, он фрилансер, ведет YouTube-канал о затворничестве и считает себя инцелом. В январе 2020 года он опубликовал видео «10-й год вынужденного воздержания». В нем он рассуждает о том, что «общество не слишком нуждается в омежках («омега-самцах»)»: «Если ты красивый, если ты богатый, ты всем нужен. Если ты не богатый, не красивый, не являешься амбалом, мордоворотом, общество в тебе особо не нуждается».

У Щербины свой взгляд на проблемы инцелов. Он считает, что во многом они связаны с развитием соцсетей. «Девушкам постоянно кто-то пишет, — говорит он. — У них много вариантов. Поэтому ценность мужского внимания девальвируется. У женщин есть возможность выбирать. Но есть молодые люди, которые знают себе цену, или, наоборот, не уверены в себе, или слишком ленивы. Они не участвуют в этом оленьем хороводе и остаются вне сексуальных отношений». Сейчас Щербина, по его словам, заканчивает писать книгу, посвященную инцелам. «В центре повествования — герои, которые стали инцелами под влиянием обстоятельств, — рассказывает он. — Я вдохновлялся собственной историей и историями моих подписчиков».

Кроме проблем инцелов, в своих видео Щербина рассказывает о вреде онанизма (по мнению блогера, мастурбация вызывает зависимость) и о том, как справляться с одиночеством. По его словам, когда он заводил канал, он не ожидал, что его истории получат отклик. «Мало кто готов открыто признать себя инцелом, — говорит Щербина. — В обществе есть стереотип, будто бы мужчина должен быть успешным, делать хорошую мину при плохой игре. Даже если обнаженных женщин он видит только в порнофильмах, он все равно должен делать вид, что он популярен». Блогер уверен, что многие люди, которые смеются и издеваются над инцелами, на самом деле просто боятся признаться, что они и сами страдают от отсутствия секса.

В отличие от Шилкина, Щербина не видит решения этой проблемы. Он считает, что инцелы, которые пытаются придумать свою политическую программу, в основном занимаются популизмом. «Например, среди инцелов на западе есть популярное заблуждение, будто бы можно обеспечить всех желающих сексом, — говорит он. — Но мне кажется, что сексуальная потребность бездонна и неутоляема».

«Все, чего я когда-либо хотел, — это любить женщин»

Движению инцелов уже больше двадцати лет, и в начале оно выглядело совсем по-другому. В 1997 году жительница Канады по имени Алана решила создать веб-сайт для людей, которые страдают от одиночества. Алана была застенчивым подростком, и первые романтические отношения в ее жизни случились намного позже, чем у ровесников. Годами она слушала, как люди высмеивают «одиноких девственниц» и чувствовала себя «неправильной».

Свой сайт она назвала Alana's Involuntary Celibacy Project — «Проект невольного воздержания Аланы». Она старалась создать безопасное пространство для одиноких людей и следила, чтобы пользователи относились друг к другу дружелюбно. На сайте каждый мог рассказать свою историю, получить поддержку или спросить совета. Пользователи начали сокращенно называть себя инцелами — это слово придумала сама Алана.

«Иногда я замечала, что в некоторых сообщениях проскакивала злоба, а кое-кто из мужчин-пользователей не понимал, что женщины — полноценные и уникальные люди, — говорит Алана. — Но в целом пользователи приходили на сайт в первую очередь за поддержкой».

К 2000 году проект перестал быть для нее актуальным. Алана была счастлива в отношениях и больше не чувствовала себя одинокой. Она все меньше времени проводила на сайте и в конце концов просто перестала на него заходить, решив, что этот этап жизни ей пора оставить позади.

Но проект продолжил существовать и после ее ухода. Постепенно он вышел за пределы одного сайта. В 2000-х бывшие пользователи «Проекта невольного воздержания Аланы» разошлись во взглядах и создали два новых крупных форума: IncelSupport («Поддержка инцелов») и LoveShy («Застенчивые в любви»). Политика на форумах кардинально различалась. Посты на IncelSupport проходили строгую модерацию: в сообществе не допускались оскорбления, а женоненавистнические сообщения удалялись. На LoveShy строгих правил не было, и постепенно группа поддержки превратилась в форум, где мужчины выплескивали свой гнев и критиковали женщин, обвиняя их в своих проблемах и любовных неудачах.

До 2014 года инцелы оставались узким интернет-сообществом — мало кто знал о них за пределами маносферы (информационное пространство, состоящее из мужских интернет-сообществ и объединений). Все изменилось, когда американский студент Эллиот Роджер устроил теракт в студенческом городке Айла-Виста в Калифорнии. 23 мая 2014 года Роджер набросился с ножом на своих соседей по квартире, а потом сел в автомобиль и открыл стрельбу по прохожим, убив трех человек и ранив 14. Напоследок студент выстрелил себе в голову.

Позже выяснилось, что Роджер был активным участником мужских сообществ и оставлял посты на форумах для инцелов. Перед смертью он написал манифест на 137 страниц и опубликовал видеоролик на YouTube, в котором утверждал: «Все, чего я когда-либо хотел, — это любить женщин. <...> Но самки человеческого рода оказались не способны разглядеть мою ценность».

Для многих инцелов Эллиот Роджер стал кумиром и вдохновителем. Его последователи начали делать мемы с лицом Роджера, наложенным на христианские иконы. Некоторые стал писать о том, что нужно повторить его «подвиг».

Кроме трагедии в Айла-Висте, за последние годы произошло еще несколько массовых убийств, которые совершили люди, называющие себя инцелами. В 2017 году выпускник школы в Нью-Мексико Уильям Атчисон устроил стрельбу в школе, убив двух человек. В 2018 году житель Торонто Алек Минасян задавил насмерть 10 человек и ранил 16, намеренно въехав в толпу людей на арендованном микроавтобусе. За несколько минут до нападения он опубликовал пост в соцсетях, заявив, что считает себя инцелом и вдохновляется примером Эллиота Роджера.

Сейчас англоязычные сайты и форумы инцелов насчитывают десятки тысяч пользователей. В основном это мужчины в возрасте до 30 лет, 80% из них — жители Северной Америки и Европы.

В России понятие «инцел» стали использовать только недавно. Самое крупное на сегодняшний день сообщество инцелов появилось около двух лет назад и насчитывает чуть больше тысячи человек. «Мужские движения в России пока еще не очень развиты, в основном это маргинальные сообщества, — говорит адвокат и соавтор законопроекта о семейно-бытовом насилии Мари Давтян. — Но в последние годы они набирают оборот в разных странах. Когда движение, начавшееся с малограмотных постов в интернете, перерастает в массовое явление, оно может перестать быть таким безобидным».

По словам Давтян, она уже несколько лет сталкивается в своей практике с активистами одного из таких движений — «Мужского государства». Как правило, в таких случаях речь идет о похищении детей отцами. «У них есть четкая инструкция, как забрать ребенка у матери и не давать ей с ним видеться, — говорит Давтян. — Активисты даже оказывают таким отцам силовое сопровождение: окружают женщину и оттесняют ее, пока отец хватает ребенка и садится в машину». Что касается инцелов, то с конкретными правонарушениями с их стороны она не сталкивалась, но сама идея о том, что женщина не должна иметь права на половую свободу, фактически возводит «сексуальное насилие в норму», отмечает Давтян.

Правозащитница Алена Попова считает, что у появления мужских движений в России много социальных и политических причин: «Это пропаганда насилия в целом, поддержка насилия со стороны государства, пропаганда так называемых традиционных ценностей, — когда мужчина играет главную роль в семье и в обществе, а женщина выступает в роли собственности. Важную роль играют и СМИ. Мы часто видим, как мужчин, убивающих женщин из ревности, оправдывают. Ревность преподносится как разумное притязание мужчины-собственника на тело женщины». По мнению Поповой, трагедии, произошедшие в США и в Канаде, доказывают, что женоненавистнические лозунги могут приводить к реальному насилию. Чтобы исправить ситуацию, по ее мнению, нужно снижать градус агрессии в обществе и чаще говорить о равноправии, а не о «традиционных ценностях».

«Термины у инцелов всратые»

Внутри российской маносферы много разногласий. Например, участники других мужских движений часто критикуют инцелов за то, что они слишком много внимания уделяют сексу.

«Они говорят о сексе, как о чем-то, без чего невозможно жить, — говорит активист «Мужского движения» Павел Хохловский. — Мы считаем такую пропаганду довольно мизандрической (мужененавистнической — «Холод»)». По словам Хохловского, повестка «Мужского движения» намного шире и включает в себя не только секс: «Мы выступаем за активную вовлеченность отцов в родительство и за улучшение уровня жизни мужчин».

Некоторые активисты других мужских движений называют инцелов «баборабами». Как объясняет Хохловский, «бабораб» — это мужчина, который «повернут на женщинах» и ставит их интересы выше собственных. Например, дерется за них с другими мужчинами (по словам Хохловского, в таких случаях мужчин еще называют «боевыми аленями»).

«Впрочем, — добавляет он, — у них годная аналитика и описание ситуации. В обществе действительно существует гипергамия — когда женщины ищут партнеров по статусу выше их самих. Но термины у инцелов всратые. Например, вагинокапитализм — это вообще дичь».

Термин «вагинокапитализм» («общественные отношения, основанные на подчинении всей политики и экономики власти женщин-вагинокапиталисток») — изобретение российских инцелов, в английском языке его нет. Это слово придумал Алексей Поднебесный — активист, которого инцелы называют своим «вождем».

Алексею Поднебесному 41 год, он живет в Нижнем Новгороде и работает офис-менеджером в фирме по недвижимости. По его словам, его зарплата составляет 10 тысяч рублей в месяц. Он также собирает пожертвования от единомышленников и иногда подрабатывает переводчиком. При этом, «чтобы получить гарантированный секс», мужчина «должен иметь высокий статус, машину, квартиру, — и все это предоставить женщине», объясняет Поднебесный.

В конце 2017 года он создал во «ВКонтакте» паблики «Incel» и «Антифеминистский левый фронт», а в своем видеоблоге стал рассказывать «о бабах и недоступности секса для мужчин».

Нижегородский

Шерлок Холмс

До того, как Поднебесный стал самым известным российским инцелом, он был заметным нижегородским активистом. До 2005 года он работал в местной прокуратуре, но его уволили. Формально — «за совершение поступка, порочащего честь прокурорского работника». Как утверждает сам Поднебесный, начальство невзлюбило его за то, что он выступал против пыток заключенных и фальсификаций отчетностей.

После увольнения он занялся борьбой против завышенных тарифов на капремонт, потом — против уплотнительной застройки в городе. Поднебесный собрал группу единомышленников, начал организовывать митинги и собрания. В 2011 году власти Нижнего Новгорода остановили уплотнительную застройку, — как говорит активист, это случилось во многом благодаря его движению. С 2007 по 2011 год он проводил акции против жестокого обращения с бездомными животными, в 2018 году выступал против ликвидации городского зоопарка. «Там содержались старые животные, которые раньше выступали в цирке, — объясняет он. — Другие зоопарки не взяли бы их к себе — животных бы просто убили или выпустили в дикую природу, а там бы они точно не выжили».

В 2010 году Поднебесный сделал предложение девушке, с которой познакомился на одном из мероприятий православного молодежного движения. Они поженились. В 2011 году, когда Поднебесный с Евгенией отдыхали на озере Светлояр, на них напали двое пьяных людей. «Они кричали жене, что я урод, чтобы она оставила меня и шла к ним, — вспоминает активист. — Стали угрожать мне, а потом и вовсе напали. Кругом было темно, народу — никого, я один против них. У меня с собой был ножик для грибов, и я стал им защищаться».

В итоге он ранил одного из нападавших в живот. Поднебесного обвинили в покушении на убийство, но затем переквалифицировали обвинение на ст. 111 («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и ст. 318 («применение насилия в отношении представителя власти»), поскольку он распылил газовый баллончик в лицо полицейскому, который приехал опросить его в связи с инцидентом на озере. Поднебесного приговорили к условному сроку на четыре года. Сам он уверен, что это была провокация, — «пьяных хулиганов» наняли застройщики, которым он помешал своими митингами. «У меня с детства тяга к справедливости, я хотел бороться с преступностью, — говорит Поднебесный. — Хотел быть как Шерлок Холмс».

Алексей Поднебесный. Фото: соцсети

В 2013 году в сети разошлось видео, на котором оппозиционер обвиняет нижегородцев в равнодушии к общественным проблемам и нежелании выходить на протестные акции. Незадолго до этого он был задержан за то, что якобы расклеивал на улице листовки, и провел в спецприемнике семь суток. В видеообращении после освобождения Поднебесный заявил, что «в этом трусливом быдлогороде оказался в моральном одиночестве». Особенно активиста возмущало то, что полицейские не вернули ему его единственную куртку, несмотря на то, что он уже давно жил «в нищете», — а на призыв помочь ему купить новую никто не откликнулся.

В 2016 году, спустя шесть лет брака, от Поднебесного ушла жена. «Я приезжаю, а она замок поменяла, ключ не подходит, — вспоминает он. — Я звоню, а она говорит: "Я у мамы, уезжай, ты здесь больше не живешь". Был июль, я ночевал на теплотрассе». Активист уверен, что причиной развода стала его оппозиционная активность. «Я участвовал в протестной деятельности, и ей это надоело, — говорит он. — Она говорила "ты меня не предупреждал, что ты революционер", говорила "ты меня не любишь, не заботишься"».

Вождь инцелов

Вскоре после расставания, разочаровавшись в отношениях с женщинами, Поднебесный стал изучать страницы «Мужского движения», — но ему не понравилось, что «там сидят толстые мужики и перетирают, как бы не платить алименты». Тогда он попытался обсудить свои проблемы в пабликах левых движений. «Мне сказали, что я шовинист, сексист и гомофоб», — говорит Поднебесный. В итоге он решил создать собственное движение — «Антифеминистский левый фронт». В своем паблике он начал писать о том, что «право на секс попирается женщинами, потому что у них монополия; если женщина не захочет, она может не давать, и на ее стороне закон». Кто-то из читателей заметил, что все эти проблемы уже давно обсуждаются западными инцелами. Поднебесный удивился и стал изучать англоязычные форумы и сайты. Объединив собственную теорию «вагинокапитализма» с западной терминологией, он начал собирать сторонников и формировать инцел-движение в России.

«Я думаю, лучшее решение проблемы — чтобы родители в 12-15 лет женили своих детей с запретом развода на всю жизнь, — заявляет Поднебесный. — Парень и девушка живут всю жизнь вместе, обеспечены сексом и создают семью. Тогда у всех будет секс».

Поднебесный уверен, что, «по научным данным», если дать женщинам право выбора, они все будут выбирать для отношений «одного и того же мужика — красивого и статусного альфача»; если же женщина видит, что мужчина «очкарик и ненакачанный», она скажет: «Фу, я не буду с таким». «Надо менять систему ценностей, — говорит Поднебесный. — Объяснять, что внешность не важна, важны человеческие качества. Многие инцелы — умные, отзывчивые, верные люди. Если с детства воспитывать женщин, чтобы они ценили мужчин не за богатство и красоту, а за человеческие качества, проблема инцелов решится».

«Ваша дочь — ведьма»

Несмотря на то, что Поднебесный считает себя инцелом, в его жизни были отношения с разными женщинами. «В 17 лет у меня была девушка, я ухаживал за ней, делал сюрпризы, старался угождать во всем, — говорит он. — Но она бросила меня ради карьеры». Этот поступок Поднебесный счел «предательством» и даже написал о нем в местную газету, обвинив всех женщин в «лицемерии, подлости и жестокости». «Думаю, тогда я и начал разочаровываться в женщинах», — говорит он.

«Потом 10 лет девушки меня вообще игнорировали. Я учился, работал, и у меня не было никаких отношений, — продолжает Поднебесный. — Поэтому я и занялся инцел-активизмом. Даже если теперь у меня бывают с кем-то отношения, этот опыт остается со мной».

В 2016 году, после развода с женой, Поднебесный стал встречаться с девушкой, которую он называет «Людкой». Отношения длились примерно полтора года. «Но она была очень ревнивая, — говорит активист. — Следила, кому я ставил лайки во «ВКонтакте», каждый раз устраивала разбор полетов».

Людмиле Сергеевой (фамилия изменена) 28 лет, она живет в Нижнем Новгороде и придерживается феминистических взглядов. Она признает: в какой-то момент ее привязанность к Поднебесному стала сводить ее с ума. «Когда мы только встретились, он мне казался человеком умным, тонко чувствующим, — говорит она. — Я знала о его странных взглядах. Но думала, что он просто одинок и несчастен. Надеялась, что смогу помочь ему, и тогда все станет по-другому». Когда они познакомились, у Поднебесного болела кошка, и Людмила помогала делать ей уколы. Она увидела, что он любит животных, и это ее покорило.

Но в отношениях она поняла, что не чувствует «эмоционального отклика». По словам Людмилы, Поднебесный никогда не проявлял инициативы и интереса к ней, был холоден. Они часто спорили — Поднебесный утверждал, что «женщина не отличает добро от зла», потому что «так создал бог». А потом заявил: если появится еще одна девушка, которая проявит к нему интерес, он начнет встречаться и с ней тоже. «Тогда у меня и началась паранойя, — говорит Людмила. — Я действительно следила за лайками в соцсетях, даже писала каким-то девушкам. У меня началась какая-то любовная зависимость. Иногда я думала, что схожу с ума. Но потом выяснилось, что он и правда общался параллельно с другой девушкой». В конце концов Сергеева и Поднебесный расстались. Активист говорит, что Людмила «заклеймила его позором и забанила».

8 января 2020 года Алексей Поднебесный выложил на своем канале в YouTube видеозапись «День рождения Левичевой». В видеоролике девушка по имени Евгения обнимает его и говорит, глядя в камеру: «Дорогие вагинокапиталистки, мы вас совершенно не боимся». «Рад за тебя, что ты нашел себе тяночку», — пишут пользователи в комментариях. Сам активист эти отношения никак не комментирует.

По словам Поднебесного, мать с детства учила его, что «мальчик должен во всем уступать, зарабатывать деньги, защищать жену». Говорила, что у человека должна быть одна любовь на всю жизнь. Но когда Поднебесный начал ухаживать за девушками, ей это не понравилось. «У нас с мамой были сложные отношения, — объясняет активист. — Она могла прийти в школу и устроить скандал прямо в классе, если видела у меня фингал. Когда в 17 лет у меня появилась девушка, мама взломала дверь в мою комнату. Нашла номер девушки, звонила ее маме, говорила: "Ваша дочь — ведьма, мешает Леше учиться, уберите ее"». Отец же ушел из семьи, когда он еще был ребенком, говорит Поднебесный.

Потом, когда активист женился, молодожены какое-то время жили втроем с его матерью. Как признает Поднебесный, его жену она «унижала, запрещала открывать воду, говорила: "Иди мойся к своим родителям"».

«Это же не значит, что я не считаю их людьми»

«Вот здесь в 2013 году собирались вырубить деревья и построить аквапарк, — рассказывает Алексей Поднебесный, шагая по замерзшим дорожкам Автозаводского парка в Нижнем Новгороде. — На этом самом месте меня задержали и арестовали на семь суток за расклейку листовок, — так, чтобы я не смог прийти на митинг. Но территорию мы в итоге отстояли».

Деятельностью Поднебесного правоохранительные органы интересуются и теперь. В ноябре 2019 года полиция Нижнего Новгорода завела против активиста административное дело по ст. 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). В деле, как рассказывает Поднебесный, фигурировали «доносы от людей, которые отслеживали его публикации и делали скриншоты». В одной из таких публикаций, например, был опрос, можно ли считать женщин людьми. Поднебесный признает, что действительно спрашивал об этом подписчиков. «Но это же не значит, что я не считаю их людьми, — возмущается он. — Не призываю пойти и убить их».

Активист допускает, что в некоторых его постах есть «сомнительные моменты». Например, в тех, где он называет женщин «шлюхами». «Это было после Универсиады, — объясняет он. — Русские девушки искали иностранцев и с ними занимались сексом. Вот их я и называю шлюхами». Также в деле цитировались посты, в которых Поднебесный призывал смягчить уголовную статью за изнасилование, а в случае «нетяжких изнасилований, где нет вреда здоровью», назначать административное наказание. «Да, я считал, что наказание слишком жесткое, — говорит он. — Но это не значит, что я за изнасилование».

Алексей Поднебесный. Фото: соцсети

«Ну конечно, я понимаю, что секс по талонам — это несерьезно, — продолжает Поднебесный. — Понимаете, мое дело — привлечь внимание к проблеме. Сделать так, чтобы инцелов заметили. Иногда для этого приходится озвучивать радикальные идеи, чтобы хайпануть». Активизм, по его словам, дается тяжело: люди приходят в паблики, пишут сообщения, но открыто признавать себя инцелами боятся — засмеют.

В декабре 2019 года Нижегородский районный суд постановил арестовать Поднебесного на семь суток, но после обжалования дело отправили на пересмотр. По словам Поднебесного, следующее заседание назначено на 26 февраля. «В деле много нарушений, — говорит его адвокат Алексей Голованов. — Нет доказательств, что записи делал мой подзащитный, его компьютер не изымался». Сам Поднебесный уверен: дело против него никак не связано с инцел-активизмом. Просто у него есть «мощные оппоненты», которые с 2011 года занимаются его «травлей».

«Переехал от мамы, так началась другая беда — обвиняют в разжигании ненависти, — вздыхает Поднебесный. — Я страдаю как никто в России».