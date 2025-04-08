Швеция депортирует российских ученых

Российским ученым, которые сейчас живут в Швеции, все чаще отказывают в получении постоянного вида на жительство. Кроме того, им запрещают въезжать в Шенгенскую зону на длительный срок, рассказывает российское издание T-invariant, посвященное академическому сообществу, со ссылкой на ученых, которых это уже коснулось или может коснуться в будущем. «Холод» рассказывает главное, что об этом известно.

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Самой громкой стала история математика и политической активистки Дарьи Рудневой. Ей грозит депортация из Швеции и запрет на въезд в Шенгенскую зону на 20 лет. Руднева окончила мехмат МГУ в 2013 году, поступила в магистратуру матфака ВШЭ, а затем училась в аспирантуре Сколтеха. Во время учебы там она получила стипендию в университете Санта-Барбары в Калифорнии и в 2016 году уехала учиться в США.

«Именно там занимаются топологическими квантовыми компьютерами. Это был уникальный шанс. Но в 2018 году я приехала в Москву на каникулы, и у меня обнаружили рак. Я лечилась, пошла параллельно учиться в совместную аспирантуру по математической физике Сколтеха и ВШЭ, пережила в таком режиме химиотерапию, операцию, облучение. Это были страшные два года», — рассказала Руднева.

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Затем Руднева получила предложение поучиться семестр в Швеции. В феврале 2021 года она прилетела в страну, дважды успешно продлевала студенческий ВНЖ, а в 2022 году, получив временную стипендию аспиранта-исследователя от Стокгольмского университета, подалась на другой тип — ВНЖ визитера-исследователя. Однако в этот раз девушка получила отказ, а вместе с ним — запрет на посещение Шенгенской зоны на 20 лет.

T-invariant пишет, что среди русскоязычных эмигрантов в Швеции ходят слухи о том, что «запрет на въезд в Шенгенскую зону на 20 лет — верный признак причастности к шпионажу», но адвокат Рудневой Даниел Карнштедт утверждает, что девушку никогда не обвиняли ни в чем подобном.

Стокгольмский университет. Фото: Tuomo Lindfors / Flickr

Журналисты Sveriges radio выяснили, что официальной причиной отказа стала тема исследования Рудневой, которая якобы угрожает безопасности Швеции, а также ее доступ к другим исследованиям в университете.

Руднева — далеко не единственная российская ученая, которой отказали в ВНЖ и запретили посещение Шенгенской зоны на длительный срок по рекомендации SÄPO — шведской службы безопасности — по причине того, что исследование признано небезопасным для страны.

«Предательство системы»

Так, другой российский ученый по имени Артем (имя изменено) окончил вуз в России, а затем получил стипендию в Швеции и успешно окончил в этой стране магистратуру. После этого он работал в технологических компаниях, а во время пандемии ковида попал под массовые сокращения и собирался заняться написанием диссертации. В 2021 году Артем подал документы на ПМЖ, но в сентябре 2023 года ему посоветовали нанять адвоката по миграционным вопросам.

«Угрозой признали область, в которой я работал. Как мы с адвокатом ни пытались бороться, мне все равно не продлили визу и выслали из страны. Еще и дали бан на 10 лет», — рассказал он в интервью T-invariant.

В то время Артем работал в инженерной компании, связанной с безопасностью на транспорте. По его словам, когда-то компания была шведской, но потом стала частью крупной международной американской компании. Его работодатель даже написал властям письмо в его поддержку, в котором говорилось, что у Артема нет доступа к важным для безопасности Швеции данным. Однако Миграционная служба Швеции и суд письмо проигнорировали.

Пока у Артема шел суд, на работу в ту же компанию наняли несколько человек из Ирана и Китая и всем им дали визы. Тогда адвокат россиянина предположил, что это связано исключительно с политической ситуацией.

«Я воспринял произошедшее как предательство системы, в которую верил: восемь лет я строил жизнь, с трудом добивался успехов, а в итоге меня выбросили из-за какой-то охоты на ведьм», — говорит Артем, который сейчас живет и работает в России.

«Угроза безопасности» после курсов на Coursera

Еще одна россиянка по имени Екатерина (имя изменено), с которой поговорил T-invariant, рассказала, что переехала в Швецию с мужем и детьми в 2018 году. Ее муж тогда получил приглашение написать и защитить диссертацию по ядерной физике. Именно с этим Екатерина связывает проблемы, которые начались у семьи спустя два года после обращения за ПМЖ, — к тому моменту они жили в стране уже более пяти лет.

Фото: Unsplash

В какой-то момент сотрудник Миграционной службы посоветовал Екатерине обратиться к миграционному адвокату, который выяснил, что дело ее семьи рассматривает SÄPO. Тогда они предположили, что в Миграционной службе, вероятно, считают, что знания и разработки, полученные мужем Екатерины на работе, могут использоваться против Швеции или быть переданы в Россию.

«На тот момент не было известно ни одного положительного случая для россиян, чье дело передали на рассмотрение в SÄPO. Тогда же мы вступили в группу, организованную Дарьей (вероятно, Рудневой. — Прим. “Холода”). На сегодняшний день там 13 человек, было больше, но люди уезжали, их дела закрывали», — рассказала Екатерина.

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Позже по совету адвоката муж Екатерины вместе с дочерью уехал в Россию, а сама она с сыном, у которого инвалидность, и ему постоянно нужны курсы реабилитации, медицинская помощь и специальная школа, осталась в Швеции и решила подавать документы отдельно — она планирует защитить диссертацию, но по лингвистике.

Екатерина беспокоится, что критическим моментом в ее деле могут стать компьютерные курсы на Coursera, которые она прошла онлайн во время пандемии ковида. При этом сама она признается, что не может написать ни одной программы. «Оказалось, что этих курсов достаточно, чтобы SÄPO расценил мою деятельность как потенциальную угрозу безопасности Швеции», — добавляет Екатерина. При этом она отмечает, что у Миграционной службы не возникло вопросов по поводу того, что в России она училась в военном вузе.

«У меня идет сбор данных для PhD, осталось еще немного. И если никак с Миграционной службой дело не продвинется, я, наверное, тоже уеду. Очень тяжело жить в подвешенном состоянии», — добавила она.

В разговоре с T-invariant Екатерина заверила, что беспокоиться сейчас стоит всем российским ученым, живущим и работающим в Швеции

Она рассказала, что с такими же проблемами столкнулись ее знакомые — биологи, химики, физики, математики и IT-шники. При этом у россиян, занимающихся гуманитарными науками, по ее словам, все «проходит гладко».

«Как в шпионских фильмах»

Другой россиянин, Виталий (имя изменено), столкнулся с проблемами в 2024 году. Виталий защитил диссертацию, получил предложение о работе инженером в лаборатории и решил подать в Миграционную службу Швеции документы на ПМЖ. После долгого молчания в Миграционной службе посоветовали нанять адвоката, чтобы получить доступ к секретным документам и узнать свой статус.

«Это выглядело как в каких-то шпионских фильмах. Мы сели в комнате, закрыли все жалюзи и только потом достали документ. Разглашать его до решения суда было нельзя. Сейчас уже, думаю, можно. Мою область исследования SÄPO признала опасной для интересов Швеции. И они не рекомендуют выдавать ПМЖ», — рассказал Виталий, который работает в области, связанной с гражданской авиацией и аэродинамикой.

В октябре прошлого года ему отказали в ПМЖ. В решении также говорилось, что он не сможет податься на любой другой вид жительства в Швеции. Кроме того, ему запретили въезжать в Шенгенскую зону на пять лет.

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«Первой была мысль: если я ничего плохого не сделал, а страна так ко мне относится, зачем мне тут оставаться? Это настоящий акт дискриминации по национальному признаку», — вспоминает Виталий. Однако по совету адвоката он подал апелляцию, а вместе с ней запрос на слушание в суде.

В декабре прошлого года ему отказали в слушании, а в феврале текущего стало известно, что его дело снова рассмотрит Миграционная служба. «Я хочу на законных основаниях получить разрешение на пребывание и работу в стране, учитывая, что я отвечаю всем необходимым условиям. Я знаю много случаев, подобных моему: дело рассматривают повторно, но решение то же. Это может длиться годами: суды, апелляция, суды, апелляция», — отметил Виталий.



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