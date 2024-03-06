Российские шпионы заполонили Европу

Россия восстановила свои позиции в сфере разведки. Массовая высылка сотрудников российских консульств в 2022 году лишила Кремль сети шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием: из 600 дипломатов примерно 400 были действующими сотрудниками российских спецслужб (ФСБ, ГРУ и СВР). А когда оказалось, что оценка спецслужбами обстановки в Украине перед российским вторжением не соответствовала действительности, некоторых руководителей ФСБ даже поместили под домашний арест. Однако, как утверждает Financial Times со ссылкой на девять анонимных офицеров западной разведки, российские спецслужбы уже восстановили свои силы и проводят успешные и даже «крутые» операции в Европе.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

ГРУ, ФСБ и СВР перегруппировались и перестроили свою шпионскую работу, говорят собеседники издания. Приоритеты российских разведчиков остались прежними: узнать европейские тайны, расколоть НАТО и подорвать поддержку Украины ее союзниками. Однако их методы стали более изобретательными, отмечает издание.

До войны в Украине большинство российских шпионов приходилось на граждан РФ, живущих в Европе. Теперь в операциях Кремля участвуют так называемые прокси-агенты: иностранцы из сферы политики, бизнеса и организованной преступности. Издание приводит в пример сербскую банду, которая помогла сбежать из-под домашнего ареста в Италии бизнесмену Артему Уссу — его подозревали в продаже Москве американских военных технологий и собирались судить в США.

«[Посредники] могут не знать, что работают на русских. Они могут быть преступниками или другими людьми, которым платят», — сказал один из сотрудников западной разведки.

Кремль также стал чаще давить на российских эмигрантов, в том числе представителей оппозиции, и принуждать их к сотрудничеству.

«Мы знаем случаи, когда Москва использовала для этого родственников эмигрантов, остающихся в России», — рассказал FT эксперт по российским спецслужбам Андрей Солдатов.

Для российских спецслужб проведение операций дистанционно с помощью недавно завербованных людей имеет свои плюсы и минусы, считают аналитики разведки и чиновники, опрошенные изданием.

С одной стороны, такой подход позволяет спецслужбам все отрицать. «Прокси-агентов» удобно использовать, например, для доступа к коммерческим тайнам, выстраивания схем по обходу санкций или проникновения в компьютерные сети. Например, флешка, которую уборщик вставил в офисный компьютер, может дать доступ к не менее ценным данным, чем если бы сотрудник спецслужб несколько лет работал с человеком в той же компании.

С другой стороны, безопасность таких операций может быть под вопросом: без сотрудников спецслужб на местах Кремлю сложно контролировать и направлять «прокси-агентов».

Для решения этой проблемы ГРУ стало чаще вербовать «чистых» агентов, которые никогда не были связаны с армией или спецслужбами. Их цель — проникать незамеченными в нужные страны и устанавливать там личные контакты, следует из отчета лондонского аналитического центра Royal United Services Institute, на который ссылается FT.

«Россияне по-прежнему много работают дистанционно. Но они считают такой метод ненадежным. Теперь их цель состоит в том, чтобы разработать легальные истории прикрытия, чтобы их агенты могли проникать в нужные страны», — сказал один из соавторов доклада Джек Уотлинг.

В какой-то степени старая модель, когда разведчики действуют под дипломатическим прикрытием, все еще работает в традиционно нейтральных государствах, таких как Австрия или Швейцария, отмечает издание. Представители служб безопасности обеих стран заявили, что около 150 известных им российских агентов все еще действуют под дипломатическим прикрытием. По оценке сотрудника разведки другой страны, из Вены и Женевы ведется почти треть российских разведывательных операций в Европе.

Кроме того, российские шпионы укрепили свои базы в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. Таким образом, Ближний Восток стал важным перевалочным пунктом для европейских операций российской разведки. Несколько высланных из ЕС российских агентов также переехали в столицу Сербии, которая поддерживает хорошие отношения с Москвой.

Читать еще Российские власти преследуют мать и дочь за антивоенную позицию Женщине предпенсионного возраста грозит 10 лет лишения свободы за три комментария. Дочь отправили в колонию на шесть лет

Новый подход России к шпионажу был описан разведывательной службой Норвегии в ее недавнем ежегодном докладе: «Мы ожидаем, что Россия попытается компенсировать потерю офицеров разведки путем направления большего количества нелегальных агентов».

Предугадать, насколько эффективными окажутся обновленные российские методы шпионажа, невозможно, говорят собеседники FT. С одной стороны, усиливающийся авторитаризм Путина породил недовольство в российских спецслужбах. Глава ЦРУ Уильям Бернс недавно назвал это «возможностью вербовки, которая бывает раз в поколение». В прошлом году глава британской разведки MI6 Ричард Мур пригласил к сотрудничеству россиян, не согласных с режимом Путина: «Наша дверь всегда открыта», — сказал он.

Читать еще Стала известна судьба моряков потопленного Украиной новейшего судна России

С другой стороны, высылка российских дипломатов могла усложнить работу контрразведки. До этого западные спецслужбы знали, какие дипломаты на самом деле были шпионами, могли отслеживать, с кем они встречались, и даже пытаться вербовать их.

В любом случае эффективность агентов-нелегалов ниже, чем принято считать. Речь идет о таких людях, как Хосе Джаммайра или Сергей Черкасов (российский шпион, раскрытый разведкой Нидерландов в 2022 году).

«У них нет способностей, которые им многие приписывают. “Спящие” агенты работают в одиночку, они почти не имеют доступа к секретным данным и у них мало поддержки из центра», — сказал один из собеседников издания.

После вторжения России в Украину западные спецслужбы стали больше сотрудничать друг с другом, чтобы выявлять российских шпионов. Тем не менее иногда российская разведка добивается впечатляющих успехов — как в случае с кибератакой SolarWinds в 2021 году, взломавшей Пентагон, или недавней утечкой из Германии (переговоры военных об ударе по Крымскому мосту немецкими ракетами Taurus).

«Россияне довольно неуклюжи, но тем не менее они способны на весьма изощренные операции, которые, по меркам спецслужб, выглядят невероятно круто», — сказал собеседник FT в западной разведке.

Одним из примеров «спящего» агента стала депутат законодательного собрания Латвии Татьяна Жданок. В конце января 2024 года ее обвинили в шпионаже в пользу России. Жданок лоббировала интересы России в Латвии, а также согласовывала свою политическую деятельность с сотрудниками российских спецслужб. Журналисты The Insider выяснили, что она работала с ФСБ, проанализировав переписки ее взломанной электронной почты. Сама Жданок отрицала связи с российской разведкой. Европарламент начал свое расследование.