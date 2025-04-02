Некоторые люди никогда не страдают похмельем

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Значительная часть людей может пить алкоголь без последствий: наутро не чувствовать никаких симптомов похмелья, тогда как другим хватает пары бокалов, чтобы страдать от головной боли и тошноты. Многочисленные исследования показывают, что наличие или отсутствие похмелья зависит не только от количества выпитого, но и от генетики, состояния иммунитета и даже психики самого человека. Часть из этих факторов врожденные, но на некоторые человек способен повлиять — и облегчить последствия бурного вечера. Сопротивление похмелью — в материале «Холода».

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Похмелье — это разовая реакция организма на алкоголь. Такое состояние обычно выражается в головной боли, тошноте или боли в мышцах. Тем не менее есть люди, которые практически никогда не испытывают подобных симптомов — ученые называют их «устойчивыми» к похмелью. Похмелье часто путают с абстинентным синдромом, хотя это две разные вещи.

Что такое абстинентный синдром? В народе абстинентный синдром называют «ломкой». Он возникает, когда человек с зависимостью резко перестает пить. В таком состоянии проявляется тремор, потливость, тревога и бессонница, а в тяжелых случаях — судороги и галлюцинации.

Одно из первых исследований похмелья было опубликовано в 2008 году. Тогда ученые совершенно случайно обнаружили «устойчивых» к похмелью людей. Профессор Джонатан Хоуленд, один из авторов того исследования, рассказал, что изначально они пытались понять, как алкоголь влияет на производительность людей на работе, но обнаружили, что почти четверть испытуемых вообще никак не страдала от похмелья и работала нормально на следующий день.

Ученые провели несколько вариантов исследования, изучив сотни американских студентов и курсантов морского училища в Швеции. Такие эксперименты почти всегда проводятся по одинаковому сценарию: участников всю ночь держат в лаборатории и поят алкоголем. В это время специалисты наблюдали за участниками, а на утро оценивали, как они себя чувствуют: не страдают ли они от головной боли, головокружений, жажды или тошноты.

До 24% людей могут не испытывать симптомов похмелья вообще

Профессор Хоуленд говорил, что во всех его испытаниях было примерно одно и то же число людей, которые были «устойчивы» к похмелью — почти каждый четвертый участник. Данные других исследований дополняют, что «иммунитет» к алкоголю может передаваться по наследству.

Точно неизвестно, как много людей действительно «устойчивы» к последствиям употребления спиртного. Американские ученые провели экспериментальное исследование и определили, что около 24% здоровых людей, не страдающих алкоголизмом, действительно не испытывают никаких проблем наутро после выраженного опьянения. Другое исследование ученых из Канады и Нидерландов показало, что среди наиболее пьющих людей «устойчивых» к похмелью намного меньше — лишь 5–6%.

Пить надо уметь

Устойчивость к алкоголю может быть связана с несколькими факторами. Одна из причин — генетика. Степень тяжести похмелья зависит от того, как быстро организм усваивает алкоголь. Этот процесс контролируют ферменты, превращающие алкоголь в ацетальдегид — токсичное вещество, которое и вызывает похмелье. Один из ключевых генов, ALDH2, влияет на расщепление алкоголя: определенный вариант гена замедляет разложение ацетальдегида, что приводит к его накоплению в организме и усиливает последствия похмелья.

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Люди из Восточной Азии чаще других испытывают симптомы тяжелого похмелья. Это может быть связано именно с мутацией гена ALDH2, которая часто встречается у японцев, китайцев и корейцев и других представителей Восточной Азии. Люди с вариантом ALDH2*2 вырабатывают больше токсичного ацетальдегида, который и вызывает сильное похмелье. Ученые предполагают, что тяжелое похмелье у носителей варианта ALDH2*2 может служить естественным защитным механизмом от чрезмерного употребления алкоголя и развития алкоголизма.

Главное оружие против похмелья — умеренность потребления

Еще одна возможная причина устойчивости к алкоголю — сильный иммунитет. Нейробиологи предполагают, что люди со слабой иммунной системой тяжелее переносят похмелье. Алкоголь провоцирует воспаление в организме, и людям с ослабленным иммунитетом сложнее с ним справиться. Именно поэтому у людей с ВИЧ и аутоиммунными заболеваниями алкоголь усиливает воспаление и усугубляет течение болезни. Хуже того — алкоголь способен еще больше ослабить иммунитет.

Фото: Fiordaliso / Getty Images

Устойчивость к похмелью также может быть связана с психологическими особенностями — в частности, с уровнем тревожности. Алкоголь расслабляет организм: он временно усиливает действие гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК, тормозной медиатор нервной системы) и подавляет глутамат (медиатор, который перевозбуждает нервную систему). Когда действие алкоголя заканчивается, процесс идет в обратном направлении: ГАМК ослабевает, а глутамат усиливается, что повышает тревожность, раздражительность и может вызывать тремор.

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У людей с повышенной тревожностью такой нейрохимический дисбаланс может восприниматься особенно остро, делая похмелье тяжелее. Хотя некоторые исследования показывают, что клинически значимой взаимосвязи между похмельем и тревожностью все же нет.

Как бы то ни было, ученые сходятся во мнении, что пить надо с умом. Генетика или ментальное состояние человека могут влиять на то, какие для него будут последствия от употребления алкоголя, но их все же можно ослабить благодаря умеренности. При этом отсутствие симптомов похмелья не означает, что употребление алкоголя прошло без вреда для организма.

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Алкоголь влияет практически на все органы человека. В краткосрочной перспективе он может тормозить реакции или ухудшать когнитивные функции, но его долгосрочные последствия куда серьезнее. При алкоголизме у человека уменьшается объем мозга, а при регулярном употреблении спиртного (более 30 грамм в день) повышается риск деменции. Кроме того, алкоголь провоцирует как минимум семь видов рака.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и вовсе предупреждает, что пока что не установлено доказанного безопасного уровня употребления алкоголя. Исходя из текущих научных данных, даже умеренное или незначительное употребление алкоголя связано с определенными рисками для здоровья. На данный момент нельзя достоверно указать дозу, при которой риск полностью отсутствует.

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