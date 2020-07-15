Женщину следует либо перевоспитать, либо утилизировать

У «Мужского государства», известного травлей женщин, в том числе бывших порноактрис и девушек, встречающихся с иностранцами, есть не только сторонники, но и сторонницы. Они не просто поддерживают патриархальные ценности движения, но и активно участвуют в шельмовании женщин, которые, по их мнению, ведут неправильный образ жизни. Специальный корреспондент «Холода» Софья Вольянова поговорила с женщинами «Мужского государства» и узнала, кто они и зачем им это нужно.

Утром 9 июня 29-летняя жительница Петербурга Варвара, проснувшись, увидела в телефоне множество уведомлений из «ВКонтакте» — ей сыпались десятки сообщений с оскорблениями. Одновременно с агрессивными незнакомцами Варваре писали и обеспокоенные друзья — они предупреждали, что на нее снова «началась атака». Девушка тут же позвонила родителям и попросила их закрыть свои страницы в соцсетях: она объяснила, что в интернете опять начали распространять кадры из порнофильма, в котором она снялась 10 лет назад.

— Добрые люди скинули мне скриншоты, что это сделало «Мужское государство», а конкретно — Поздняков. Там были мои фотографии, и было видно, что это их организация, чат какой-то, — рассказала Варвара «Холоду».

На своей странице во «Вконтакте» девушка написала пост о том, что «в связи с ее бурным прошлым» возобновилась атака хейтеров, и отключила возможность писать ей сообщения. Одновременно сторонники «Мужского государства» писали комментарии под ее постами в инстаграме: «актриса, у которой нет "Оскара"», «порнушная падаль». За несколько часов под постами девушки оставили пару сотен комментариев. Незнакомцы также писали в соцсетях молодому человеку Варвары, ее друзьям и родственникам.

Более того, среди атаковавших соцсети Варвары оказалось немало девушек.

«Шкуру используй только для утех»

Сообщество «Мужское государство» появилось во «ВКонтакте» в 2016 году. Его создал житель Балаково Владислав Поздняков.

Поздняков и его движение стали известными в 2018 году, когда во время чемпионата мира по футболу адепты «МГ» создали паблик Buceta Rosa (от португальского «розовая *** [вагина]». — Прим. «Холода»), в котором публиковали фото и видео россиянок, знакомившихся с иностранцами. В паблике поведение девушек резко критиковали и презрительно называли их «наташками». В феврале 2020 года «Двач» и «Мужское государство» травили россиянок, снявшихся в порноклипе Тилля Линдеманна «Till the End».

Осенью 2018 года из-за паблика Buceta Rosa на Позднякова завели уголовное дело о возбуждении ненависти к женщинам. В декабре того же года его приговорили к двум годам лишения свободы условно, но в марте 2019 года из-за частичной декриминализации статьи 282 приговор отменили. После этого Поздняков уехал из России. В том же году четырех участников «Мужского государства» из Хабаровска приговорили к реальным срокам за создание экстремистского сообщества — местной ячейки «МГ». Позже приговор также отменили.

Поздняков называет себя онлайн-тренером и врачом — при этом СМИ пишут, что у него неоконченное среднее медицинское образование и что он работал фельдшером. По данным «Радио Свобода» (объявлено СМИ — «иностранным агентом»), Поздняков никогда не был трудоустроен официально.

Кроме пабликов «Мужское государство| Штаб», а также «Бутылка» и NAP (сообщества, продвигающие идеологию «МГ», — прим. «Холода») Поздняков ведет и личный телеграм-канал, у которого больше 70 тысяч подписчиков.

В этом канале Поздняков раскрывает данные девушек, снимавшихся в порно; часто речь идет о съемках 10-15-летней давности. В постах он показывает скриншоты из порно и свежие фото девушек, дает ссылки на их страницы в соцсетях, а также на аккаунты мужа или родителей. В начале июня Поздняков написал в своем телеграм-канале, что установил рекорд, — и дал ссылку на профиль женщины, снявшейся в порно 23 года назад. (Вскоре в чате сторонников «МГ» в телеграме написали, что она снималась в порнофильме «Аморальный грабеж», ставшим культовым из-за своей абсурдности. — Прим. «Холода».)

«У Марии сейчас все чики-брики, она замужем за Иваном-дураком, и работает на дому, делая ноготочки… Да и вообще все у нее в этой жизни складывалось хорошо... до сегодняшнего дня...», — писал Поздняков в одном из изобличающих постов.

Обычно сразу после публикации «слива» девушке начинают писать читатели канала Позднякова. В телеграм-чате они делятся ссылками на страницы друзей и родственников девушек, скидывают туда скриншоты с реакцией людей на кадры с порно, где снимались их родственницы, и обсуждают, кому еще можно написать, а кому не стоит. Так, например, часть участников были против того, чтобы скидывать несовершеннолетнему сыну одной из бывших порноактрис кадры с ее участием (тем не менее, изображения были ему отправлены). А некоторые просили не писать пожилой матери другой героини слива, потому что «ее инфаркт хватит».

Поздняков дает ссылки на профили представителей ЛГБТ, а также женщин, которые находятся в отношениях с иностранцами или кавказцами. Русских женщин он, впрочем, считает в принципе непригодными для брака. По его представлениям, они меркантильные, хамоватые, нацелены на доминирование и ценят иностранцев больше соотечественников. В группе «Мужское государство|Штаб» опубликованы десять заповедей от Позднякова. Среди них: «Шкуру используй только для утех», «Не ставь шкуру свою выше собаки своей», «Если видишь, что шкура *********** [выделывается] в комментариях, потрать время свое и обоссы ее». Сам Поздняков убежден, что вступать в брак можно, но только в по-настоящему патриархальной стране, например, в Саудовской Аравии.

Однако, несмотря на подобное отношение Позднякова и его сообщества к женщинам, в «Поздняков-чате» и группе «Мужское государство» есть девушки. Более того, они полностью поддерживают идеи «национал-патриархата» и сами активно участвуют в травле.

«Мои малышки маленькие помогают мне, — писал о них Поздняков. — У меня много преданных малышек, большинство из которых теперь вырастут нормальными девушками, а не шлюхами-чернильницами».

«Это шлюха, соратники!»

— Вы когда-нибудь слышали выражение: «Пути господни неисповедимы»? Я вам объясню: это значит следовать его взглядам и идеям и идти по пути, который он начертил для женщин. Все женщины, которые поддерживают Владислава, должны бороться с развратом, с «чернильницами» (так в «МГ» называют русских женщин, которые встречаются с кавказцами. — Прим. «Холода») и толерантностью. И только так можно на что-то повлиять, — заявила «Холоду» 24-летняя девушка, писавшая в чате под именем Юлия Суворова.

Еще недавно она была одной из самых активных участниц чата «МГ» и «помогала сливать шкур»: находила в интернете их родственников и друзей, искала жертв в других социальных сетях и кидала в чат ссылки на страницы порноактрис, называя их шлюхами. Она одной из первых писала язвительные комментарии в инстаграме девушек, снимавшихся в порно.

Юлия говорит, что о «Мужском государстве» узнала, когда сидела на популярном российском имиджборде «Двач».

— В чате состою относительно недавно, но давно поняла для себя, что у меня душа лежит к моим соратникам, все это время я их искала и наконец-то обрела! Мне этого не хватало, я сгорала изнутри, и этот чат и эти люди оттуда стали для меня тем, благодаря чему я сейчас живу и могу поистине назвать себя счастливой, — говорит она.

Юлия полностью поддерживает идеологию «Мужского государства» и «всецело следует за Владиславом», говоря, что она, как женщина, в первую очередь делает то, что велят ей мужчины. По ее мнению, верный путь женщины — сохранять мир, созданный мужчиной, но некоторые с этого пути свернули. «Я считаю, что женщину в таком случае следует либо перевоспитать, либо уже утилизировать», — категорично заключает Юлия.

Юлия считает, что девушка должна знать мужчину как минимум пару лет, чтобы хотя бы позволить к себе прикоснуться: она росла в православной семье, и ей с детства прививали мысль о том, что разврат недопустим. Родители девушки «исконно русские», и она уверена, что отец убил бы ее, если бы она начала встречаться с кавказцем или афроамериканцем. О русских женщинах, которые вступают в межрасовые браки и отношения, Суворова говорит как о предательницах нации: «Я считаю, что "чернильница" должна подлежать принудительной высылке из страны и лишению гражданства».

На вопрос о том, какой, по ее мнению, должна быть идеальная девушка, Юлия присылает список из 17 пунктов, большинство из которых совпадает с требованиями «Мужского государства» к женщине. Например, у девушки не должно быть татуировок, аккаунтов в соцсетях (Юлия утверждала в чате, что у нее самой есть только инстаграм для участия в травле), она не пьет алкоголь, не курит и сохраняет девственность до свадьбы. Она не должна обладать лидерскими качествами или стремиться стать главой семьи. Юлия считает, что у идеальной девушки «эмоциональный фон стабилен и не меняется с момента вступления в брак». У нее не должно быть карьерных амбиций, но при этом она должна ходить на работу, чтобы помогать своему мужчине, и параллельно содержать в порядке дом и воспитывать детей.

Но такая девушка, по убеждениям Суворовой, может вырасти только в патриархальной и полной семье. Если же девочку воспитывают только мать и бабушка, они создадут вокруг нее «купол из матриархата», из-за чего девушка будет позиционировать себя в обществе «как личность, которой не нужен мужчина».

Травлю девушек, снимавшихся в порно, в «Мужском государстве» называют общественным порицанием.

— Мы пишем родственникам, потому что это же они вырастили такую девушку, которая готова свою честь продать за, грубо говоря, 300 долларов, — рассуждает Юлия. — А это недопустимо! И друзья должны знать, с кем они общаются и какого человека приняли в свой круг. Потому что если этот человек готов даже себя продавать за деньги, то что можно ожидать от него в дальнейшем?

При этом, по ее словам, в большинстве случаев родственники и друзья отвечают, что не видят в съемках в порно ничего предосудительного, особенно если это было давно.

Суворова убеждена, что у девушек не может возникнуть никаких психологических проблем из-за травли.

— Интересно, что многие предполагают, что эти девушки могут с собой покончить или как-то себе навредить, но ни одного такого случая еще не было зафиксировано. Вопрос в другом: если девушка изначально идет работать в подобную сферу, нет ли у нее каких-то психологических проблем?

Юлия отмечает, что на ее памяти еще ни одна жертва не признала свою вину и не попыталась оправдаться — хотя никаких оправданий в таком случае и быть не может.

— Если у тебя сложная жизненная ситуация, пойди работать дворником, пойди работать продавщицей! Да есть куча разных профессий! Сейчас биржа завалена предложениями о работе, — убеждает она. — Но почему-то такие девушки сразу же выбирают легкие деньги. Вы как считаете, что позорнее: работать на кассе в какой-нибудь «Пятерочке» либо сниматься в порнофильмах?

Резкие высказывания соратников в адрес женщин Суворову не смущают. Их агрессию она объясняет тем, что многих из них предали женщины.

Юлия Суворова — одна из немногих девушек, кому разрешали писать в чате регулярно и не банили. Так продолжалось до 10 июня — в этот день про нее саму опубликовали обличающий пост в телеграм-канале противников Позднякова «Сатисфакция (18+)». Сам пост сейчас удален из канала, но его копия сохранилась в чате «Анти Поздняков». Авторы поста выложили фото девушки, похожей на Юлию, в нижнем белье с подписью «Двуличная распутница!». А члены «МГ» нашли на одной из страниц, предположительно созданных Юлей, ссылку на Ask.fm, где она пишет, что у мужчин «только два режима: насиловать и убивать», в то время как у женщин «больных наклонностей нет».

После непродолжительных разбирательств один из админов чата (всего их было около десяти, включая самого Позднякова. — Прим. «Холода») написал, что получил «более серьезные пруфы», подтверждающие виновность бывшей соратницы: «Теперь за общение с Юлей и попытки ее оправдать вам будет вынесено предупреждение вплоть до бана. Это вонючая шлюха, соратники, здесь нет сомнений, я теперь это знаю!».

«***** [жесть], мы ********* [ошиблись]», — заключил один из адептов «МГ».

Почти одновременно с Юлией в чате сторонников Позднякова забанили еще двух активных участниц — Анну Антипину и девушку под ником «Правый попугай». Антипина рассказала «Холоду», что выступает против травли и никогда не помогала искать родственников и друзей «слитых» девушек. Зато, по ее словам, нападкам подвергалась она сама: участники канала «Сатисфакция (18+)» писали ее матери и младшему брату о том, что она поддерживает «Мужское государство».

Однако в реальности Анна регулярно искала ссылки на страницы родственников порноактрис и делилась ими в чате. «Для меня очень легко найти информацию о человеке, имея хоть самое замазанное его фото. Я делаю это не в Findclone, как говорят некоторые. Просто есть такая программа, в которой возможно найти все», — рассказывала она в чате. Анна не говорила, какой именно программой она пользуется, однако в своем инстаграме публиковала фото в полицейской форме — она учится в профильном колледже, откуда студентов отправляют на практику в МВД.

Антипина тоже выступает за целомудренность девушек и против межрасовых отношений.

— У сторонников «МГ» пока что есть адекватные идеи. Да и сам Поздняков говорит, что существуют нормальные девушки. Он не разжигает ненависть, он не против женского пола, он против «чернильниц» и тому подобных. В чате всем кажется, что он за геноцид женщин. Но нет, он ни в коем случае не за геноцид женщин, он это сам писал, — уверяет Анна.

11 июня авторы телегам-канала «Сатисфакция (18+)» слили в свои чаты фотографии Анны Антипиной в нижнем белье и с татуировками, после чего сторонники Позднякова ее заблокировали. Эти снимки она сама публиковала в социальных сетях.

Еще одна активная и преданная сторонница Позднякова — девушка под ником «Правый Попугай» — не публиковала откровенных снимков, но ее забанили за то, что она сидела в чате «не за идеи, а за вниманием других парней».

«Они пишут мне, что я плохо сделала, когда показала писю 10 лет назад»

Варвара, которую участники «МГ» начали травить в начале июня из-за съемок в порно, не стала ни удалять профили в соцсетях, ни закрывать их и даже отвечала сторонникам «МГ» на едкие комментарии. Она говорит, что это уже третий раз, когда ее друзьям и родственникам сообщают, что она снималась в порно. В первый раз в 2015 году ее травил «Двач», а затем пранкер Евгений Вольнов.

— Я не обязана ни перед кем отчитываться, тем более перед какой-то кучкой идиотов, которые ни дня не прожили в моих тапках. Они вообще не имеют понятия, что такое жизнь, но заходят на страницу ко мне, почти 30-летней тетке, и пишут, что я плохо сделала, когда показала писю 10 лет назад на всю страну. Мне хочется сказать: ребята, займитесь делом, у вас что, кроме письки, в мозгах ничего нет? В стране коронавирус! Если вы так озабочены развитием этого мира, займитесь самообразованием, постройте ракету, станьте вторым Илоном Маском! — говорит Варвара.

По ее словам, девушки, которые участвуют в травле на стороне «Мужского государства», не осознают последствий своих действий и в итоге создают реальность, в которой сами не смогут существовать. Варвара говорит, что большинство сторонниц Позднякова ведут себя агрессивно из-за своих внутренних проблем.

Варвара снялась в порно, когда ей было 19 лет. Она говорит, что тогда ей были нужны деньги, но свою роль сыграло и любопытство. При этом изначально она не совсем понимала, на какие именно съемки ее зовут: о том, что речь идет о порно, она узнала уже на месте.

— В комнате уже стояли люди, дверь закрыли... Было страшновато, но я согласилась. Я просто была молодая, — рассказывает Варвара, замечая, что сейчас бы уже не согласилась на это.

Варвара считает, что травля снимавшихся в порно девушек никого не воспитает и не послужит примером, а методы «Мужского государства» могут вызвать у женщин только ненависть. Всем, кого «Мужское государство» в будущем подвергнет травле, она советует сразу рассказать о своем прошлом родителям и родственникам. Так поступила она сама в 2015 году, когда ее данные опубликовали на «Дваче». Она говорит, что ее консервативным родителям до сих пор сложно это принять, но на последнюю атаку «Мужского государства» они отреагировали уже более-менее спокойно. В комментариях под своими постами Варвара объяснила своим подписчикам, что снималась в порно, и большинство ее поддержало.

— Мне было не стыдно сказать: да пошли вы! Что было — то было, мне плевать. Я хороший человек, я классная дочь, я работаю, я любимая женщина, и плевать я хотела на ваше мнение — вот что я бы хотела заявить.

Позиция и открытость Варвары подкупили даже некоторых сторонников «МГ», которые пришли атаковать ее страницу. «Друзья, я, как человек, всецело разделяющий мысли Позднякова, призываю жить разумом и отличать чесоточных шлюх от нестандартных и творческих личностей <…> Она четко и конкретно обозначает свою позицию и не шугается как мышь, не надевает маску… Это достойно уважения даже у врагов… У меня лично не поднимается рука что-то нелицеприятное здесь даже писать… С уважением...», — написал в комментариях у Варвары один из участников «МГ».

«Объективно ты никто. Просто выкидыш-переросток»

«Современное толерантное общество убивает принадлежность всех представителей белой европеоидной расы к своим нациям. Оно уничтожает их культуру, традиции. Их идентификацию. Это общество выравнивает всех, чтобы все были одинаковы и "не перебирали харчами", — чтобы потребляли все, что им скажут потреблять, и продавали все, что им скажут продать. Свое тело, свое мнение, свою культуру, своих женщин и детей, — писал Владислав Поздняков в своем телеграм-канале в мае этого года. — Если ты толерантный (терпимый) — значит у тебя нет нации».

Там же он часто публикует новости из Европы и США с саркастической подписью «Боже, как это толерантно» (еще одна вариация — «боже, как это прогрессивно»). Сейчас он активно критикует движение #Blacklivesmatter и называет тех, кто его поддерживает, «белыми куколдами» и «терпилами».

Против толерантности, феминизма и пропаганды ЛГБТ выступают также и девушки, поддерживающие «Мужское государство». Одна из них — 18-летняя москвичка Мария. По ее словам, она выросла в семье, где ненавидели «черных и геев». Девушка рассказывает, что и сама сталкивалась с травлей в школьные годы, но считает, что, возможно, сама провоцировала ее.

— Мой лучший друг родом из Осетии. И если у нас геи [объединяются] и отстаивают права, то там их режут налево и направо, даже если человек натурал, но у него серьга в ухе. Мой друг нормальной ориентации, но носит длинные волосы и привык, что на родине каждый человек является для него потенциальным врагом и может пырнуть, даже не моргнув.

Мария рассказала «Холоду», что выступает против геев, потому что гомосексуальность «разрушает семьи». По ее мнению, геи и лесбиянки не выполняют главную биологическую функцию — не размножаются, а значит, их существование бесполезно.

— Если ты хочешь всю жизнь отдыхать и трахаться, то пользы от тебя ни-ка-кой! Объективно ты никто. Просто выкидыш-переросток, — заявляет она.

Несмотря на то, что Мария отчасти разделяет ценности «Мужского государства», она не общается со сторонниками движения. Большинство соратников Позднякова Мария считает троллями, которые, как и она сама, ради смеха атакуют защитников ЛГБТ и феминизма. Она подчеркивает, что не состоит ни в «МГ», ни в других движениях, но поддерживает деятельность Позднякова, потому что «деанонить старых проституток можно и нужно».

Еще одна собеседница «Холода», 21-летняя девушка, представившаяся Алиной, узнала о Позднякове от своего молодого человека. Она какое-то время сидела в чате сторонников движения, но вышла оттуда, потому что там «одни националисты». При этом во многих аспектах она до сих пор поддерживает движение и рассуждает о том, что в России, в отличие от Европы, феминизм не нужен — здесь и так процветает матриархат.

— В России у женщин больше прав. Если ты разведешься с мужчиной, то можешь забрать у него все, вплоть до последнего дырявого носка. (В случае развода разделяется только совместно нажитое имущество, в которое не входят персональные подарки и полученное наследство, а также то, что прописано в брачном договоре; суд разделяет совместное имущество пополам, но учитывает ситуации, когда детям, оставшимся с одним из супругов, нужна дополнительная поддержка. — Прим. «Холода».) Мужчин у нас больше ущемляют. Почему женщина может быть слесарем и ей никто ничего не скажет, но если мужчина станет лашмейкером (мастером по наращиванию ресниц. — Прим. «Холода») или начнет заниматься «ноготочками», то его сразу назовут пидором?

Алина рассказывает, что у ее молодого человека и ее друзей-мужчин были девушки, которые доводили их до нервного срыва и «ненормального состояния». Такие девушки, по ее мнению, сами провоцируют насилие. Она не отрицает, что домашнее насилие — не миф, но считает, что большинство женщин сами виноваты в том, что вовремя не ушли от своих тиранов. Отношения Алины с ее молодым человеком построены по патриархальной модели, но «без фанатизма», говорит она: женщина делает женскую работу, а мужчина — мужскую.

— В моем окружении мои взгляды в чем-то поддерживают, в чем-то не совсем. Вообще я считаю, что в жизни самое главное — чтобы человек всегда оставался человеком, только тогда у нас пойдет и эволюция человечества, и процветание мира, — резюмирует Алина.

Хорошие девочки и настоящие женщины

— Это был первый случай, когда я написала негативный комментарий девушке в соцсети из-за «тиктоков» про кавказцев. Потому что такого ужаса я еще не видела. Одно дело, если бы она сказала: «Я обожаю кавказцев». Окей. Но когда она сказала «Русские никто по сравнению с кавказцами», еще и ухмыляясь, я все-таки не сдержалась, — рассказывает «Холоду» 19-летняя жительница Новороссийска Екатерина (имя изменено).

Екатерина следит за телеграм-каналом Позднякова, потому что ей нравится сарказм и черный юмор основателя «Мужского государства», а также резкий тон его постов.

По словам девушки, многие ее знакомые встречались с кавказцами, но после расставания бывшие парни сливали интимные фото девушек в сеть и распускали о них сплетни, в то время как с «русскими мужчинами она такого не наблюдала».

Екатерина говорит, что иногда ей становится жаль «слитых» девушек, особенно когда об их прошлом становится известно родственникам, коллегам и друзьям. Достаточно было бы, чтобы об этом знал только муж, считает она, — потому что в семье не должно быть секретов.

Курящих или часто меняющих партнеров девушек она называет «девушками не первого сорта», а также выступает против ЛГБТ и бодипозитива.

Сама Екатерина, по ее словам, не пьет, не курит, у нее нет татуировок и «никогда не будет». Она девственница, потому что «не торопится» и хочет быть морально готова к первому сексу. Она объясняет, что так ее воспитали: ее мать — педагог — ушла с работы после замужества и стала домохозяйкой, а отец до сих пор их обеспечивает. Такой уклад семьи девушка называет идеальным.

— Моя мама — мудрая и счастливая женщина, которая старается передать мне свою мудрость. Пока мои подружки встречались со злыми, грубыми парнями, которые обижали их и вечно врали, я выбирала спокойных, умных, добрых, которых мои подружки считали «недостаточно крутыми». Все мои отношения были долгими, хорошими, меня в них уважали. Мама научила меня избегать «крутышей», стоять за себя, то есть абсолютно всему, чтобы жить счастливой, спокойной жизнью.

«Холод» поговорил с 12 девушками, которые полностью или частично поддерживают позицию «Мужского государства». Половина из них хотя бы раз участвовала в атаках на девушек, встречавшихся с кавказцами, бывших порноактрис или представителей ЛГБТ. Все девушки считают, что бывшие порноактрисы заслужили разоблачение и должны нести ответственность за участие в съемках.

24-летняя Алена Б., подписчица канала «Поздняков», рассказывает, что она лично писала комментарии девушкам в инстаграме и во «ВКонтакте». При этом Алена сама сталкивалась с травлей — но, по ее словам, ее осуждали за внешность, а не за поведение. Несмотря на это, она считает необходимым и дальше травить женщин из порноиндустрии:

— Думаю, есть разница между людьми, которых травят за внешность и за поступки. Да, конечно, и те, и другие [жертвы] переживают из-за этого. Но те, кто идет, к примеру, на кастинг Вудмана, портят мнение о русских женщинах. Весь мир воспринимает русских как дешевых или бесплатных проституток. Из-за этого стереотипа страдают и хорошие женщины. А у «МГ» посыл такой: «Шлюхи должны страдать».

Алена говорит, что конечная цель травли — убедить людей в том, что развратное поведение — это неправильно: по ее мнению, молодые девушки увидят реакцию сторонников «МГ» и поймут, к чему могут привести необдуманные поступки.

Социолог Ольга Савинская рассказала «Холоду», что многие женщины предпочитают поддерживать патриархат, потому что это давняя и устоявшаяся система взглядов.

— Вся наша система социализации направлена на то, чтобы поддерживать патриархальные взгляды на мужчин и женщин. Это касается и института семьи, и трудовых отношений. Вспомните движения в защиту отцовских шлепков в семье под предлогом «неприкосновенности семьи», оправдание сексуального харассмента на рабочем месте как части культуры взаимоотношений. Несмотря на многочисленные посты в соцсетях и статьи в СМИ, пока еще сложно добиться того, чтобы широкая общественность признала харрасмент на рабочем месте как проблему и приняла ясные и понятные механизмы его выявления и предотвращения. Многие молодые девушки, поддерживая патриархальный порядок, надеются найти богатого мужа и стать домохозяйками, но с гораздо большей вероятностью они получат традиционную для советского и постсоветского общества двойную нагрузку и совмещение домашней работы и работы по профессии.

Психолог Марина Данилова говорит, что в процессе социализации у девушек формируется образ идеальной женщины, которому нужно соответствовать, чтобы быть принятой обществом.

— Эта попытка соответствовать отнимает массу сил. И поэтому появление другой девушки или женщины, которая позволила себе в чем-то не совпадать с «каноном», может вызывать агрессию, так как угрожает образу идеального Я: «Она женщина, и я женщина. Она делает что-то, за что я, как женщина, могу быть наказана отвержением. Значит, она тоже должна быть отвержена».

В 2017 году Ольга Савинская и магистрант факультета социальных наук НИУ ВШЭ Елена Захарова опубликовали исследование о внутренней мизогинии среди российских женщин. Среди ее проявлений неприятие своего тела, представления о том, что карьера и интеллект для женщины второстепенны, убеждения о несамостоятельности женщин и стремление разделять задачи на «мужские и женские». Большинство опрошенных (42%) женщин из Москвы и Московской области в возрасте от 21 года до 36 лет считают, что воспитание детей и ведение хозяйства — это главные функции женщины.

Психолог Марина Данилова отмечает, что общество до сих пор воспринимает все, что относится к женщинам, как второстепенное и неважное. Именно из-за этого девушки и женщины презрительно относятся друг к другу, пусть и неосознанно: таким образом они хотят испытать чувство принадлежности к привилегированному мужскому обществу.

По словам Марины Даниловой, участницы «Мужского государства» травят именно порноактрис, потому что тема женской сексуальной свободы в российском обществе табуирована:

— Думаю, для многих девушек в теме собственной сексуальности много боли, стыда и растерянности. Многие сталкивались с осуждением. И те, кто принял это осуждение, перенес его внутрь себя, дальше «кусают» себя и других, особенно тех, кто, на первый взгляд, это осуждение игнорирует и позволяет себе делать прямо противоположные запретам вещи — самостоятельно распоряжаться своей сексуальностью.

Социолог Ольга Савинская называет травлю, в которой участвуют сторонницы «МГ», «социализацией социопатии».

— Мне вспоминаются казанские сообщества гопников, в которых были и девушки. «Мужское государство» — это продолжение той позднесоветской гопнической молодежной культуры. В таких молодежных сообществах социопатия представлялась как норма: предполагалось и навязывалось через определенные практики умение сопротивляться боли не только во время драк, но и в «мирных» повседневных взаимодействиях. Бытовое насилие физически сильного по отношению к слабому признавалось нормой. Ровесники одобряют и воспринимают такое поведение как смелое, дерзкое, — объясняет Савинская.

Марина Данилова подчеркивает, что с мизогинией нужно бороться с помощью просвещения.

— Чем активнее общество будет осуждать насилие и травлю, а не личную жизнь других людей, тем больше будет появляться девушек, которые поддерживают женщин, а не наоборот. Травма от отвержения лечится только опытом принятия. Надеюсь, что в ближайшем будущем продолжат появляться места — реальные и виртуальные, — куда женщины и девушки смогут приходить без страха столкнуться с осуждением, где они смогут узнавать себя вне положенных масок «хорошей девочки» или «настоящей женщины».

«Их патриархат заканчивается, когда рядом появляется женщина»

Не все участницы чата Позднякова во всем с ним согласны. Некоторые из них считают, что сторонники «Мужского государства» представляют патриархат исключительно в выгодном для себя свете, где женщина должна быть невинной и подчиняться мужчине, а мужчина может делать все, что захочет.

— Не разделяю ни мнение «МГ» о том, что мужчина может изменять, ни мнение Позднякова о том, что мужчина до свадьбы может заниматься сексом с кем угодно и сколько угодно, а женщине это непозволительно. Это двойные стандарты. Я против частой смены партнеров у женщин, но почему это позволяется мужчинам? Это мне непонятно, — говорит Алена Б., которая поддерживает травлю бывших порноактрис.

Алена замужем и объясняет, что в ее семье главный действительно муж. Но она не считает модель патриархата универсальной для каждой семьи. По ее мнению, такой формат приемлем, только если на него согласна женщина. В противном случае отношения, где мужчина главный, превращаются в рабство. Алена в браке чувствует себя комфортно и доверяет супругу.

— Но свой образ жизни я никому не навязываю, потому что сейчас много женщин-карьеристок, которые иногда зарабатывают больше, чем мужчина. Так с какой радости тогда они должны беспрекословно слушаться мужа? Им проще и лучше жить одним в таком случае. Мужчины хотят быть главой семьи, но быть главой семьи не значит завести себе рабыню, это значит нести ответственность и делать все, чтобы твоя семья жила в комфорте, решать все проблемы, а не сидеть на диване в трусах, которые ты пропердел еще в прошлом году, и требовать горячую картошку.

Алена выступает за секс до свадьбы, потому что партнеры должны понять, подходят ли они друг другу. Она говорит, что иногда мужчины сами «портят девушек», бросая их после секса, но при этом требуют невинности от партнерш.

Некоторые бывшие сторонницы «Мужского государства» разочаровались в идее патриархата после того, как пообщались с участниками движения. В мае 22-летняя Софья зашла в «Поздняков-чат» и попросила участников ее не банить. Она объяснила, что полностью поддерживает «МГ», хочет почерпнуть для себя в чате много нового и пропагандировать это в массы. «Я не фемка. Не толерастка. Воспитывалась в патриархальной семье, мне заложено воспитание выше, чем моим сверстницам», — кратко описала себя девушка. Тогда же она рассказала, что из-за ее радикальных взглядов ее раскритиковали все подруги, назвали ее «пропагандой Позднякова» и пожаловались на ее аккаунт в TikTok, где она поет русские народные песни.

«Смысл вообще фемла? Мы женщины, вы мужчины. Тут говорить о чем? Для меня духовное воспитание начинается с отца! Мать заложила то, что я должна быть достойной женой, это просто капец. И так все есть у нас. Так еще и ЛГБТ подъехало. Я думаю, что нужно таких просто сжигать», — рассуждала Софья в чате.

При этом через несколько дней после этого Софья сказала «Холоду», что поддерживает идеи гендерного равноправия и считает, что женщина должна работать там, где хочет, как и когда хочет. Кроме того, она выступает за аборты и считает, что «шлюхами» должны называть не только легкодоступных женщин, но и мужчин.

Пока ее не забанили в чате, Софья обращалась к сторонникам движения за советом. Она переживала, что ее, девушку с русскими корнями, таксисты часто принимают за уроженку Кавказа, и спрашивала, что в таком случае отвечать водителям. После этого ей написали в личку несколько участников чата, которые начали активно с ней общаться и даже писали ей комплименты.

— Если бы они были радикальными, стали бы они отвечать женщине? Ведь русские девушки для них в основном «шлюхи». Они пишут «шли всех нахрен, ты прекрасна», ничего про меня не зная. Один написал: «Извините, не могу писать, девушка приехала с учебы». Этот мнимый патриархат заканчивается, когда их женщина появляется рядом, — говорит Софья.

Софья рассказала, что общалась с несколькими последователями «Мужского государства», которым от 17 до 22 лет. Она называет их «обиженными мальчишками», которые решили поддерживать Позднякова, потому что девушки либо бросили их, либо изменили. По ее мнению, тех, кто придерживается радикальных взглядов основателя «МГ», на самом деле меньшинство. Так, один из участников чата писал Софье, что ему 28 лет и он собирается жениться второй раз — на разведенной женщине. Сам Поздняков, однако, писал, что первая заповедь «Мужского государства» — никогда не жениться. Женатых мужчин он называет «чмошниками, чье мнение не стоит и гроша». Еще сильнее в «МГ» не одобряют отношения с разведенной женщиной, особенно если она одна воспитывает ребенка. Таких в «МГ» называют «РСП» — «разведенка с прицепом».

— Так что я считаю это радикальное движение смешным, — говорит Софья. — Так как большинство тех, кто топит за патриархат, в этот момент говорят своей жене: «Конечно, дорогая, сейчас я вынесу мусор».