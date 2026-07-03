«Сосновского маньяка» потеряли в России

Он годами насиловал и убивал в Петербурге. А потом из тюрьмы ушел на войну — и пропал

В середине 2000-х годов в Сосновке, лесопарке в Санкт-Петербурге, неизвестный регулярно грабил и насиловал девушек. Милиция долго не могла выйти на преступника, пока одна из пострадавших, 17-летняя школьница Кира, не сумела запомнить путь к его квартире. Выяснилось, что кроме изнасилований на счету преступника было и несколько убийств. Его поймали и судили, однако ему удалось выйти из тюрьмы раньше срока — и, возможно, затеряться. Как такое могло произойти — в материале «Холода».

В конце мая 2026 года жители Ропши, поселка в Ломоносовском районе Ленинградской области, были встревожены. В оживленных местах — возле пунктов выдачи товаров, магазинов, почты — к прохожим подходили люди в форме и показывали им ориентировку с фото. Кто-то из очевидцев заметил на одном из припаркованных автомобилей военные номера — белые символы на черном фоне — и догадался, что люди в форме — это сотрудники Минобороны. Позже машины с такими же номерами видели на территории окрестных садоводств.

26 мая местные СМИ, 47news и «Фонтанка», написали: человек с ориентировки сбежал из военного госпиталя — и случилось это еще осенью 2025 года, почти за год до того, как о побеге заговорили публично.

Почему побег простого военнослужащего вызвал столько шума? Потому что это был «сосновский маньяк», убивший как минимум трех и изнасиловавший множество женщин.

«Туда насильников прямо тянет»

В августе 2004 года в Выборгском районе Санкт-Петербурга на территории детской спортшколы прохожие обнаружили тело молодой женщины. Она лежала в траве практически голая — на ней осталась лишь кофта, и та была задрана. На теле и лице женщины виднелись следы побоев, а на шее была затянута петля, сделанная из обрывков ее же одежды.

Погибшей оказалась 29-летняя Наталья Гордеева, которая работала продавщицей в цветочном магазине. Позже эксперты пришли к выводу: Гордееву изнасиловали, после чего задушили. Она погибла в собственный день рождения. От прошлого брака у нее осталась девятилетняя дочь Аня.

Кадр: ДТВ

Преступника тогда найти не смогли. А в ночь на 24 апреля 2005 года в этом же районе произошло еще одно убийство. Местный житель, который утром отправился в Сосновский лесопарк гулять с собакой, обнаружил тело женщины. Погибшей была 27-летняя Татьяна — ее фамилия публично не называлась. Позже станет известно, что накануне она собиралась встретиться с друзьями на стадионе «Мототрек», который находился через дорогу от лесопарка. Путь Татьяны до места встречи лежал через Сосновку.

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Несколько месяцев спустя, в августе 2005 года, жители Выборгского района узнали о новой трагедии. 20-летняя Юлия Левина ушла на прогулку и не вернулась домой. Вскоре ее тело обнаружили в пруду на территории все той же Сосновки.

Сосновский лесопарк — пятый по площади парк Санкт-Петербурга. Еще в 1830-х годах здесь любили гулять дачники. Среди них были Тургенев и Белинский, которые частенько прогуливались и беседовали в сосновом лесу. Дача Тургенева находилась на Поклонной горе, а Белинского — на месте нынешнего проспекта Тореза.

Постепенно городская застройка расширялась, и в ХХ веке Сосновка перестала быть местом для прогулок дачников. Помимо простых горожан здесь стали появляться преступники. Насильник и убийца «Джек-потрошитель по-питерски» Игорь Иртышов совершил в Сосновке первое преступление — в декабре 1993 года изнасиловал двоих мальчиков 10 и 11 лет.

С годами безопаснее район не становился. В 2006 году журналисты «Фонтанки» писали, что «раз в три дня в парке кого-нибудь били, грабили, насиловали». А «Комсомольская правда» в 2009 году назвала парк «самой горячей точкой города». «Туда насильников прямо тянет», — сказали тогда сотрудники ГУВД журналистам.

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«Сосновский маньяк» пополнил эту статистику. Наталья, Татьяна и Юлия были не единственными его жертвами. С лета 2004 года в милицию обращались девушки и рассказывали похожие истории. Поздно вечером или на рассвете они стояли на автобусной остановке рядом с Сосновским лесопарком или шли через парк, когда со спины на них внезапно нападал мужчина и приставлял к горлу нож, после чего грабил и принуждал к сексу.

Милиционеры проверили 800 человек, даже выставляли оцепление вокруг парка, но результатов не было — пока январским утром в отдел Выборгского РОВД не пришли родители девочки-подростка, 17-летней Киры. Они рассказали, что накануне их дочь похитил преступник, однако она спаслась и готова помочь милиционерам найти его дом.

«Сейчас мы пойдем с тобой в Сосновку»

11 января 2007 года 17-летняя Кира возвращалась с концерта. Было около 11 часов вечера, когда она вышла из автобуса и направилась в сторону Дрезденской улицы. На углу рядом с автобусной остановкой к Кире со спины подскочил мужчина, зажал ей рот, приставил нож к шее и повел прочь от широких улиц.

«Парень с ножом. Он напал на меня сзади. Он оттащил меня в такой, как сказать, перелесок около школы. Прислонил меня к дереву и начал спрашивать, обыскивать все. В итоге он нашел деньги», — так Кира рассказывала об этом.

Денег у Киры было немного, всего 70 рублей — сейчас это примерно 300 с небольшим. Преступник забрал их и телефон, который предварительно попросил Киру выключить — вероятно, боялся преследования. Впрочем, отпускать девушку он не собирался. «Говорит: “Сейчас мы пойдем с тобой в Сосновку”», — вспоминала Кира.

В парке преступник изнасиловал Киру. Раньше он чаще всего отпускал жертв, но на этот раз повел девушку к себе в квартиру. И даже подстраховался на случай, если она запомнит дорогу: время от времени закрывал Кире глаза своей рукой. Однако по пути Кира все равно старалась, как могла, запомнить каждую деталь. Помогло и то, что сама она жила неподалеку и хорошо знала район.

Ропша. Кадр: Andrek 360 / Youtube

Они прошли через всю Сосновку к улице Сантьяго-де-Куба, затем двигались по проспекту Художников, пока не оказались у дома на Сиреневом бульваре. Все это время преступник держал нож у груди Киры и уводил ее во дворы всякий раз, когда видел вдалеке прохожих. На входе в квартиру он, не включая свет, заставил ее завязать глаза платком. Когда Кира сделала это, преступник завел ее внутрь и снова изнасиловал.

Ближе к утру он вывел девушку, как и накануне закрыв ей глаза рукой. Преступник оставил Киру неподалеку от магазина «Уют» на проспекте Художников. Она запомнила магазин, а еще примерное расположение мебели в комнате, куда ее привели, и этаж квартиры — первый, от входа в подъезд сразу направо. Когда Кира вернулась домой и рассказала о случившемся родителям, те побежали в милицию.

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Оперативникам предстояло обойти около сотни домов, которые находились в радиусе 10 минут ходьбы от магазина «Уют». Они проверяли квартиры на первом этаже: под подозрение попадали жильцы из числа молодых мужчин. «Было известно, что он живет на первом этаже. Был обозначен ряд домов, которые имеют планировку, о которой сообщила потерпевшая. Мы знали возраст злодея», — вспоминает поиски Антон Брейдо, следователь, который вел то дело.

Несколько дней спустя оперативники дошли до квартиры на Сиреневом бульваре. Постучались, дверь открыл тихий и скромный юноша. Это был 21-летний Андрей Кийко — безработный, неженатый, ранее не судимый. Сопротивляться он не пытался, и милиционеры спокойно вошли в квартиру.

Андрей Кийко. Фото: ДТВ

Расстановка мебели в комнате совпадала со схемой, которую нарисовала Кира. При обыске в квартире Кийко обнаружили ее мобильный телефон, а также телефон еще одной женщины, которая, как выяснилось позже, тоже была изнасилована. Оперативники нашли нож, маску, перчатки и окровавленный презерватив. Позже экспертиза подтвердила, что кровь принадлежала Кире. Кийко задержали.

Вскоре Кийко сознался в ограблении и изнасиловании — другого выбора у него не оставалось. Вот как это объясняет следователь Антон Брейдо: «Он понял, что доказательств его вины хватает, потому что он знал, что у него изъято в квартире. Там и презерватив был изъят со следами крови потерпевшей… Ну, куда он денется».

Более того, один из оперативников вспомнил: он уже видел Кийко, когда проводили доследственную проверку смерти Юлии Левиной в Сосновском лесопарке. Его тогда допрашивали как свидетеля. Кийко допрашивали и во время расследования смерти продавщицы цветочного магазина Натальи Гордеевой. И Гордеева, и Левина были хорошо знакомы с Кийко.

Дружелюбный мальчик

Андрей Кийко родился в Ленинграде в 1985 году. Он еще не ходил в школу, когда родители развелись. Андрей остался жить с матерью в коммунальной квартире на Сиреневом бульваре — всего в четырех кварталах от Сосновского лесопарка. О том периоде его жизни рассказывал тогдашний замначальника ОРЧ №1 ГУВД по Санкт-Петербургу Федор Иванов: «Она встречалась с определенными мужчинами, приводила к себе домой. На то время, когда мужчина находился дома, нередко его выставляли просто из комнаты. Это, опять же, наложило отпечаток на его сознание».

Кийко

Как вспоминали в разговорах с журналистами знакомые Кийко, в школе Кийко был тихим и неконфликтным, даже дружелюбным мальчиком. Однако была в его характере одна странность: учителя вспоминали, что Кийко любил наблюдать за драками. Сам он в них не участвовал — не был хорошо развит физически, — но вместе с хулиганами регулярно попадал к директору и пытался объяснить, что просто стоял рядом.

По словам друзей, Кийко терялся рядом с девушками и не мог поддержать беседу. Следователь Антон Брейдо тоже говорит, что постоянных отношений у Кийко никогда не было: «Мы пытались найти хоть одну девушку, с которой бы он поддерживал близкие отношения, с сексуальными отношениями. Такой девушки мы не нашли».

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Сам Кийко рассказывал, что имел сексуальный опыт с подросткового возраста, однако из-за стеснительности не мог перевести разовые встречи в долгосрочные отношения. Даже после школы он оставался робким молодым человеком, часто молчал и не мог подобрать слова. Уже после задержания в разговоре с психиатрами Кийко утверждал, что всегда хотел «более длительных и глубоких» отношений.

В 2002 году он получил серьезную травму головы — в СМИ была информация, что его избили. Журналисты со ссылкой на материалы психолого-психиатрической экспертизы писали, что постепенно Кийко начал испытывать агрессию к женщинам, раз отношения с ними все никак не складывались. Теперь он хотел вызывать в них страх и покорность. Вот слова следователя Антона Брейдо.

«Это тихий, забитый человек. В школе его считали ничтожеством, постоянно издевались. После травмы головы у него начались изменения личности», — говорил следователь Антон Брейдо.

СМИ со ссылкой на психиатров, беседовавших с Кийко, писали, что тот якобы часто видел один и тот же сон: женский силуэт со спины, асфальтовая дорога, стук каблуков… Якобы женщина из сна уходила прочь, и взволнованный Кийко просыпался, желая погнаться за ней. Возможно, это была лишь выдумка журналистов, однако преступления Кийко совершал очень даже реальные — и их подробности он рассказал милиционерам вскоре после задержания.

Ему поверили

Первое же нападение Кийко закончилось убийством. Жертвой стала 29-летняя Наталья Гордеева — флорист из цветочного магазина.

Гордеева нередко брала ночные смены. Она приходила на работу вечером и до 12 часов обслуживала клиентов, а после ложилась спать прямо в магазине. Те, кто желал купить цветы ночью, стучались в окошко. Через него Гордеева общалась с покупателями: отдавала цветы и получала деньги. Ее знакомые уверяли, что она никогда не открывала дверь в магазин по ночам — разве что стучался тот, кого она знала и кому доверяла. В августе 2004 года в окошко постучался Андрей Кийко — ее хороший знакомый.

Фото: ДТВ

«У них [были] даже дружеские отношения. Просто знали друг друга, потому что работали в одной конторе, в разных ларьках», — объясняет Брейдо.

К тому моменту Кийко уже уволился, но Гордеева узнала бывшего коллегу и, вероятно, вышла по его просьбе на улицу. Кийко повел ее на спортплощадку близлежащей школы (по другим данным — на площадку детского садика на Поэтическом бульваре), где изнасиловал. После этого Кийко задушил Гордееву ее же одеждой. Как рассказывал следователь Брейдо, «она была вся в синяках, вся в ссадинах. Ее задушили, причем не просто задушили, а затянули на шее так, чтобы уж точно».

Перед тем как вернуться домой, Кийко забрал выручку из кассы цветочного магазина. Место, где обнаружили тело Гордеевой, находилось неподалеку от Сосновского лесопарка. Несколько лет убийство оставалось нераскрытым. Кийко вызвали на допрос как коллегу Гордеевой, однако в то время он не вызвал подозрений у милиционеров, и его отпустили. «Настолько он безобидное впечатление производил, что когда он сказал “не знаю”, ему поверили», — рассказывал Брейдо.

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Уже после задержания в 2007 году Кийко уверял, что в ту ночь Гордеева занялась с ним сексом добровольно. Однако в это не поверили ни близкие погибшей, ни милиционеры.

«Он пришел к ней и предложил ей вступить в половое сношение. Вот они вместе пошли в какие-то кусты непонятные. У нее в понимании близкие отношения с мужчиной не охватывали вот эти совокупления где-то в кустах, <…> где можно вообще наступить непонятно на что и так далее. Ну и плюс, учитывая то, что женщина была избита, сложно говорить о том, что там что-то было вообще добровольное», — суммирует Антон Брейдо.

Тихоня, безобидный и безответный

После убийства Гордеевой, в марте 2005 года, Кийко напал на девятиклассницу. Девочка шла в школу, когда преступник затащил ее в парк и попытался изнасиловать. К счастью, ему не удалось: помешала нестандартная молния на брюках девочки. Кийко замешкался, пытаясь расстегнуть ее, и тогда девочка оттолкнула его и выбежала из кустов. В этот момент по дорожке шла пожилая женщина, которая выгуливала собаку. Кийко, опасаясь свидетелей, не стал догонять жертву.

Вскоре после этого случая 19-летний Кийко пошел в армию. В то время призывники служили два года, однако ему суждено было вернуться раньше: уже через четыре месяца, в августе 2005 года, его комиссовали. Причиной стала старая травма головы и, как писали СМИ, психическое расстройство. Сразу после возвращения Кийко позвонил бывшей однокласснице, 20-летней Юлии Левиной — сообщил, что «дембельнулся», и предложил встретиться.

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Левина считала Кийко своим другом — они еще со школы были в одной компании. Вдобавок, как позже говорил молодой человек Левиной, она «неоднократно рассказывала» о Кийко и «отзывалась о нем как о “тихоне, безобидном и безответном”». Она относилась к другу с теплотой и жалостью одновременно. Когда он вернулся из армии и предложил встретиться, Левина согласилась. Домой в тот день она не вернулась, а на следующее утро ее тело обнаружили в пруду в Сосновском лесопарке.

По совпадению, Левина училась на юрфаке, стажировалась в 36 отделе милиции Выборгского РУВД и писала дипломную работу по убийствам и изнасилованиям.

Сосновка. Фото: Красный / Wikimedia Commons

Ее близкая подруга Марина Никулина узнала о смерти Левиной от ее матери. Та рассказала и о том, что накануне дочь встречалась с Кийко. Позже Никулина в разговоре с журналистами говорила: «Он за ней зашел, а через час она пропала».

Тогда Кийко допросили милиционеры. Он подтвердил, что действительно виделся с Левиной незадолго до ее гибели, но причастность к убийству всячески отрицал. «Версия у него была о том, что он ни в коей мере не причастен к убийству Юлии. Последний раз они расстались на улице недалеко от станции метро Проспект Просвещения, куда якобы она направилась», — рассказывал Федор Иванов, замначальника ОРЧ №1 ГУВД по Санкт-Петербургу.

Вполне возможно, что Кийко откровенно врал. Но свидетелей и улик, способных опровергнуть его показания, милиционеры не нашли. Его оставили в покое

Тем временем сам Кийко начал рассказывать, что в тот день у него и Левиной был секс. Это еще больше насторожило Марину Никулину. «Я знала Юлю и знала, что у нее по согласию с этим человеком не может быть однозначно», — позже рассказывала она журналистам.

Никулина уверяла: у Юлии Левиной был парень, к тому же она говорила, что Кийко не привлекает ее как партнер для сексуальных отношений: «Мы же сплетничаем как подруги. И обсуждали каждого молодого человека в своей компании. И она мне говорила: “С Андреем Кийко точно нет, он не в моем вкусе, только дружить”». Сам Кийко, как говорила Никулина, хотел бы вступить в отношения с Левиной — но терялся и не мог проявить инициативу.

Марина Никулина. Кадр: ДТВ

Когда стало известно о смерти подруги, Никулина пыталась что-то сделать. Она делилась догадками с окружающими — но никто не верил. Кийко продолжал спокойно жить на свободе. В конце концов замолчала и Никулина. Вот как она объясняет это: «Я делилась со своими друзьями, с его друзьями. На меня смотрели как бы: “Ну что ты, Марин, такое говоришь, ну блин, ерунда”. <…> Потом уже мама мне сказала: “Держи язык за зубами, а то потом еще окажешься там же”. (14:53) Вот я и перестала об этом говорить».

В итоге уголовное дело так и не возбудили. Судмедэксперт не смог обнаружить следы насильственной смерти: по документам Левина просто утонула.

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В 2007 году, после задержания Кийко, милиционеры заново стали расследовать смерть Левиной. Кийко сознался в убийстве и заявил, что причиной стала ссора. Он рассказал, что в тот день пригласил Левину в гости. В квартире она якобы добровольно занялась с ним сексом. После этого они, по версии Кийко, пошли на прогулку в Сосновку, где Левина чем-то разозлила его, и ссора закончилась убийством. Кийко столкнул Левину в воду и удерживал там, пока она не захлебнулась. Близкие Левиной, однако, уверены, что никакого секса по согласию быть не могло — они считают, что Кийко изнасиловал девушку и убил, поскольку понимал, что она пойдет в милицию.

Удушение локтевым сгибом

После убийства Левиной Кийко стал регулярно «выходить на дело». Орудовал он возле Сосновского лесопарка, обычно по выходным, ближе к ночи или на рассвете, когда вокруг никого нет. Среди его жертв были молодые и симпатичные девушки, при этом худые и невысокие — Кийко специально выбирал таких, чтобы было легче справиться, потому что сам он физической силой не отличался.

Чаще всего Кийко поджидал жертву на одной из автобусных остановок на проспекте Тореза, который проходит вдоль Сосновского лесопарка, или на улицах Рашетовой и Дрезденской, упирающихся в проспект. Он подкрадывался к одинокой девушке со спины, хватал ее за шею и начинал душить, приставляя к груди нож, а затем вел в парк. Если девушка не кричала и не пыталась сопротивляться, Кийко насиловал ее, после чего отпускал. Но сперва забирал ценные вещи: деньги, украшения, мобильный телефон. Если же сильно сопротивлялась — убивал.

Аллея недалеко от проспекта Тореза. Фото: Uz1awa / Wikimedia Commons

«Когда он переводил девушку через дорогу в Сосновский лесопарк, он нож заводил ей под кофточку. И вот они в обнимку идут как парочка, никто даже ничего и не подумает. Плюс он использовал удушение локтевым сгибом. То есть он девушку удерживал очень плотно. И если девушка с перепугу пытается закричать, он увеличивает сжимание, и, соответственно, крика не получается», — описывает «метод» Кийко следователь Антон Брейдо.

Список пострадавших рос. В декабре 2005 года преступник напал на 23-летнюю девушку. Она просила Кийко не трогать ее, говорила, что беременна. Жалости у него ее слова не вызвали. Он душил девушку, пока та не потеряла сознание, затем ограбил и скрылся. Девушка осталась лежать в кустах и очнулась спустя какое-то время.

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В апреле 2006 года пострадала 15-летняя девочка. Она ехала на велосипеде ночью по парку. В это время в кустах на одной из аллей затаился Кийко. Когда девочка проезжала мимо, он выпрыгнул и толкнул ее. Девочка упала в канаву, и Кийко потащил ее в кусты.

Эту сцену случайно увидел припозднившийся прохожий. Он не решился сам полезть в кусты, но остался стоять рядом с велосипедом пострадавшей и вызвал милицию. Однако девочка не растерялась и разобралась с Кийко самостоятельно. Вот как рассказывал об этом милиционер Федор Иванов:

«Внутренний стержень у нее достаточно сильный, а может быть, та агрессия, которую он в отношении нее совершил, повлияла на ее состояние, но она безудержно стала с ним разговаривать. <…> И уболтала его до такого состояния, что он ей стал говорить: “Да замолчи, ты мне уже надоела. Все, все на этом”». Версии того, что именно говорила девочка, в СМИ разнились, но как бы то ни было, преступник отдал ей похищенные вещи и убежал.

В июне 2006 года Кийко напал на 25-летнюю девушку. Он подкараулил ее и со словами «сейчас по-быстренькому все сделаем в кустиках» потащил в парк. Однако девушка стала кричать и не затихла даже после того, как Кийко принялся угрожать ей ножом. Детали вспоминает следователь Антон Брейдо: «Она мне потом рассказывает: “Я перепугалась до смерти. Я понимала, что надо молчать, надо подчиняться, иначе убьет. Но полностью не могла себя контролировать, ничего не могла с собой сделать и орала”. Он наносит ей несколько ударов ножом в грудь и убегает. Что это, если это не покушение на убийство?»

Девушка потеряла сознание. Кийко, вероятно, подумал, что она умерла, забрал ценные вещи и сбежал.

В июне 2006 года 18-летняя девушка выгуливала щенка на окраине парка, когда на нее напал Кийко. Щенок стал лаять и прыгать на преступника. Тот отвлекся, а девушка сумела выскочить на дорогу — прямо перед проезжающим автомобилем. Кийко сбежал. В сентябре 2006 года он ограбил и изнасиловал 20-летнюю девушку. В тот же день — еще одна жертва, 21-летняя девушка. Ограбил, насиловать не стал.

Получал удовольствие от процесса погони

Еще в 2006 году милиционеры предположили, что преступления совершает один и тот же человек. Информация дошла и до СМИ. По сообщениям жертв милиционеры составили фоторобот, который, правда, отличался от реальной внешности преступника. Еще они разослали сотрудников в гражданской одежде патрулировать Сосновку и окрестные районы. СМИ писали, что за полтора года милиционеры проверили 800 человек на причастность к изнасилованиям — набрался целый том на 250 страниц по три-четыре человека на каждой. Однако все их усилия не принесли результата. Вспоминает следователь Антон Брейдо.

«Выставляли даже оцепление вокруг всего Сосновского лесопарка, — говорит Антон Брейдо. — Но все равно он этот Сосновский лесопарк весь исходил, он его знал, как свои пять пальцев. От одного преступления к другому он становился все увереннее, злее и агрессивнее, и потом уже у него эти преступления шли каждые две недели».

Кадр: ДТВ

Кийко не оставлял улик: он беспокоился о здоровье и пользовался презервативами, которые после изнасилований уносил домой. Он также не продавал награбленное — боялся, что так его вычислит милиция. Мобильные телефоны жертв он хранил у себя дома или же дарил друзьям.

Все это время мать Кийко жила с ним в одной квартире. Она работала в котельной, часто уходила в ночную смену и, как говорили следователи, даже не подозревала о преступлениях сына. Друзья тоже считали Кийко добрым парнем. «Хороший был человек, так мне казалось на тот момент», — говорил его тогдашний друг Алексей Сапрыкин.

Соседи не замечали ничего подозрительного, хотя чуть ли не каждый день сталкивались в подъезде с серийным убийцей и насильником. «Он жил спокойно, никаких подозрений. Работал где-то, ходил, приходил, уходил. Придет нормальный, не пьяный, не скандалит. Никаких шумных компаний», — вспоминал один из его соседей.

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СМИ тем временем писали, что в Санкт-Петербурге орудует «сосновский маньяк», и советовали женщинам не появляться в Сосновке без надежных провожатых.

Уже после задержания Кийко признавался: ему доставляли удовольствие испуг жертв, преследование и принуждение, а секс его интересовал гораздо меньше. Это подтверждает и следователь Антон Брейдо: «На психиатрической экспертизе насильник признался, что получал удовольствие лишь от процесса погони. Но как только жертва оказывалась у него в руках, интерес к ней мгновенно улетучивался».

Возможно, поэтому Кийко оставил в живых большую часть тех женщин, на кого он нападал. Видимо, убивал он тех, кто оказывал физическое сопротивление и мог привлечь чье-то внимание.

Сосновка. Фото: Красный / Wikimedia Commons

Обычно Кийко совершал преступления без свидетелей. Случайные же прохожие, которые изредка все-таки оказывались рядом, могли и не понять, что происходит. Все из-за фирменного захвата преступника, из-за которого со стороны маньяк и его жертва выглядели как тесно обнимающаяся парочка. Свидетели, которые могли бы присмотреться чуть внимательнее и спасти девушек от насилия и даже смерти, просто проходили мимо. Кийко же чувствовал безнаказанность и все больше входил в раж. С декабря 2006 года до своего задержания в январе 2007 года он напал минимум на пять человек.

В декабре 2006 года он ограбил и изнасиловал 22-летнюю девушку. 27 декабря 2006 года 27-летняя женщина на восьмом месяце беременности около пяти часов утра вышла прогуляться из-за бессонницы. Он угрожал ей ножом, заставил заняться с ним оральным сексом, а потом отпустил. Женщина выжила, ребенок тоже.

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В январе 2007 года Кийко попытался изнасиловать 28-летнюю женщину, а когда столкнулся с сопротивлением, придушил до потери сознания и ограбил.

Несколько дней спустя он напал на 17-летнюю девушку, ограбил и изнасиловал. В тот вечер она возвращалась домой на такси, и Кийко подкараулил ее у подъезда. Как только водитель отъехал, он забежал в подъезд, схватил ее и потащил в Сосновку.

К моменту встречи с Кирой Кийко совсем осмелел. «У него видимо уже немножко крыша поехала от безнаказанности, — говорил Антон Брейдо. — И он эту последнюю потерпевшую девушку изнасиловал в Сосновке, в лесу, а потом привел к себе домой».

«Беспрецедентный по своей суровости приговор»

Кире удалось спастись, да еще и помочь следствию. Оно наконец сдвинулось с мертвой точки, и Кийко задержали. Позже его опознали 12 пострадавших, в том числе женщина, которая во время нападения была на восьмом месяце беременности. Однако милиционеры предполагали, что счет изнасилований и убийств мог идти на десятки. Они передали фото Кийко журналистам, те опубликовали его в СМИ — в надежде, что пострадавшие или свидетели узнают преступника и свяжутся с милицией.

Еще Кийко проверяли на причастность к другим нераскрытым преступлениям, связанным с сексуализированным насилием, которые происходили в Сосновке за последние полтора года. Чтобы обработать огромный материал в сжатые сроки, в прокуратуре Выборгского района создали отдельную следственную группу.

Кийко во время следствия. Фото: ДТВ

Следствие продолжалось больше года. В июне 2008 года начался суд над Кийко, который проходил в закрытом режиме. Следователям удалось доказать 14 эпизодов: убийства Гордеевой и Левиной, сопряженные с изнасилованиями, три покушения на убийство, сопряженных с разбойными нападениями, девять разбойных нападений, сопряженных с изнасилованиями и насильственными действиями сексуального характера.

Врачи Городской психиатрической больницы №6 Санкт-Петербурга признали Кийко невменяемым. Тогда судья Елена Волкова назначила повторную экспертизу в Институте судебной психиатрии имени Сербского. Врачи из Москвы согласились, что Кийко действительно психически болен, но посчитали, что во время совершения преступлений он осознавал и контролировал собственные действия. Поэтому следователи рассчитывали, что Кийко получит пожизненное лишение свободы, так как, по словам Антона Брейдо, «еще ни один вышедший на свободу маньяк не превращался в “белого и пушистого” человека».

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Однако гособвинитель Наталья Кузнецова потребовала для Кийко 25 лет лишения свободы, и даже этот срок позже уменьшили. Дело в том, что во время предварительного следствия Кийко сознался во всех 14 эпизодах, что ему вменялись — написал явки с повинной и участвовал в следственных экспериментах. Да, на суде он отказался от всех признательных показаний. Но судья Елена Волкова все равно учла явки с повинной и сотрудничество со следствием как смягчающие обстоятельства. 2 декабря 2008 года она приговорила Кийко к 22 годам колонии строгого режима и принудительному психиатрическому лечению во время отбывания срока.

По таким статьям, как у Кийко, право на УДО появляется у преступника, когда отбыты две трети срока, в этом случае — через 15 лет.

Кийко в суде. Кадр: НТВ

В результате Кийко имел шанс выйти на свободу до того, как ему исполнилось бы 40 лет. «Беспрецедентным по своей суровости приговором», как о нем отзывались некоторые СМИ, Кийко и его адвокат остались довольны — чего нельзя сказать про следователей.

На последнее заседание суда пришли матери двух погибших девушек. Еще до оглашения приговора в коридорах суда они говорили, что им противно видеть лицо Кийко — но дело надо довести до конца. Другие пострадавшие или их родственники в тот день не пришли. При этом в целом в процессе участвовало 70 свидетелей.

Мать Кийко, по словам следователя, продолжала считать, что ее сына «бессовестно оклеветали» — несмотря на показания самого Кийко, в которых тот в деталях описал некоторые из своих преступлений.

«Важно было почувствовать, что меня боятся»

13 лет спустя, в 2021 году, Кийко вернулся в Сосновский лесопарк. Уже находясь в колонии, он решил признаться в еще одном убийстве.

«Находился здесь, когда увидел девушку, которая шла по Мориса Тореза со стороны лесопарка Сосновка и свернула на эту тропинку, идущую наискосок, — рассказывал Кийко на следственном эксперименте. — Я пошел за ней вдоль дорожки, идущей наискосок. <…> Метров 100–150. Вот где-то на этом месте я на девушку напал. Обхватил правой рукой за шею, а левой рукой за талию».

До ближайших домов девушке оставалось около 50 метров, однако выйти к людям она не успела. В этом убийстве Кийко признавался еще в 2007 году, но позже по совету адвоката отказался от своих слов.

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«Жертвой была девушка по имени Татьяна, которой на тот момент было 27 лет, — говорит Никита Баскаков, старший следователь первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. — На территории этого парка она оказалась, так как следовала к своим друзьям на мототрек, где они просто проводили время».

Как в случае с другими преступлениями, в этот раз Кийко тоже получал удовольствие от преследования. Он выбирал жертву среди случайных прохожих. Татьяне просто не повезло оказаться в то время рядом с ним. «Важно было почувствовать страх, то, что меня боятся. В принципе и все», — говорит об этом сам Кийко.

Во время следственного эксперимента Кийко вновь продемонстрировал любимый захват, который применял при каждом нападении. Большинство женщин подчинялись и шли с ним, однако Татьяна решила бороться. «Девушка очень активно сопротивлялась локтями, после чего я усилил захват правой руки — сдавил шею еще сильнее, чтобы предотвратить сопротивление», — рассказал он.

Кийко на следственном эксперименте. Фото: СК РФ

В результате Татьяна умерла. Кийко забрал ценные вещи и скрылся, при этом тело он даже не попытался спрятать. Оно так и лежало в траве посреди парка, пока утром следующего дня его не обнаружил мужчина, который гулял с собакой. Все эти годы убийство Татьяны оставалось нераскрытым.

Вероятно, Кийко рассчитывал, что дело об убийстве Татьяны прекратят из-за срока давности. Убийство было совершено в 2005 году, срок давности для особо тяжких преступлений — 15 лет. Зная это, Кийко мог специально выбрать 2021 год, чтобы сознаться. Однако в случае некоторых особо тяжких преступлений судья решает по своему усмотрению, применить срок давности или нет. В итоге судья выбрал вынести приговор — тогда Кийко сдал назад и обвинил во всем полицейских.

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«Кийко в ходе судебного разбирательства вину не признал. Пояснил, что явку с повинной, находясь в исправительной колонии строгого режима, дал под давлением сотрудников полиции. Однако с учетом имеющихся в уголовном деле доказательств вина Кийко была установлена судом в полном объеме», — прокомментировал это старший помощник прокурора Выборгского района Виктор Градусов.

Во время этого суда Кийко признали вменяемым. Финальное заседание состоялось в июне 2023 года. Приговор судьи был максимально строгим, насколько это возможно по закону: лишение свободы сроком на 25 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Отец Татьяны гражданских исков к Кийко не заявлял — сказал, что ему ничего не нужно. Защита Кийко пробовала обжаловать приговор: якобы дело не доказано, а на подзащитного давили в полиции, СК и во ФСИН — но безуспешно. С учетом времени, проведенного за решеткой, Кийко должен был выйти на свободу в 2032 году, в 46-летнем возрасте. Однако сидеть в колонии так долго он не планировал.

Сбежал или погиб?

В конце мая 2026 года жители Ропши узнали, что в их поселке ищут сбежавшего «сосновского маньяка» — 41-летнего Андрея Кийко. Только вот сбежал Кийко не из колонии, как можно было подумать, а из военного госпиталя — и случилось это еще осенью 2025 года, почти за год до того, как о побеге заговорили публично.

Журналисты выяснили, что в середине 2024 года — за семь с половиной лет до окончания срока — Кийко подписал контракт с Минобороны и ушел из колонии на войну.

По закону контракт с Минобороны не могут заключить те, кого осудили за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Однако Кийко все же удалось уйти из колонии на СВО.

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Возможно, дело в том, что изменения в Уголовный кодекс, которые внесли ради законной возможности отправлять заключенных на войну, содержат точный перечень статей и пунктов, которые являются препятствием для службы на фронте. Например, запрещено брать на фронт осужденных по пункту «а» части третьей статьи 131 — изнасилование несовершеннолетней.

Однако в 2008 году, когда осудили Кийко, изнасилование несовершеннолетней было пунктом «д» части второй. Так что при буквалистском подходе Кийко действительно могли законно отправить на фронт: по современной редакции Уголовного кодекса среди его 22 доказанных преступлений нет ни одной статьи, по которым заключенных запрещено отпускать на войну.

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И здесь есть еще один момент: Кийко бы не отправился на фронт, если бы сидел на пожизненном. Формально закон не запрещает брать на СВО таких людей. Однако журналисты писали, что в 2023 году Минобороны, Минюст и МВД приняли совместный документ для внутреннего пользования. В нем прописано, что контракт нельзя заключить с человеком, который приговорен к пожизненному лишению свободы. Кийко таким человеком не был — ведь в 2008 году за серию убийств и изнасилований ему дали 22 года, а не пожизненное.

В январе 2025 года Кийко получил ранение. Его доставили в госпиталь Ростова, а через некоторое время перевели на реабилитацию в военный госпиталь в Кронштадте. Относительно дальнейшего версии разнятся.

Кийко у госпиталя. Фото: 78.ru

СМИ сообщали, что в начале осени 2025 года (по другой информации — лета) Кийко сбежал из госпиталя. Как писали журналисты 47news, больше полугода Минобороны скрывало побег серийного убийцы — не в курсе была даже полиция. Лишь в начале мая о нем сообщили МВД, которое вскоре подключило к поиску уголовный розыск.

Однако 27 мая 2026 года, то есть на следующий день после первых новостей о розыске Кийко, СМИ написали: на самом деле преступник не сбегал из госпиталя, а, вероятно, погиб в декабре 2025 года на фронте.

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Мать Кийко рассказала журналистам, что еще 26 декабря 2025 года получила справку об обстоятельствах исчезновения и возможной гибели участника СВО. Кийко считали пропавшим без вести: якобы есть свидетели, как сразу несколько дронов ударили по окопу, где сидел Кийко; тела его при этом не достали. Произошло это в Харьковской области, в районе поселка Липцы. Ранее Кийко был награжден медалью «За отвагу».

«По поводу того, что он бежал — это чушь собачья, — приводит слова Светланы, матери Андрея Кийко издание 78.ру. — Дело в том, что он еще в декабре 2025 года считался на позиции, и с декабря же числится без вести пропавшим. Очень мне интересен тот факт, что писали, якобы он из госпиталя бежал. Никуда он не бежал. За ним приехали из части и забрали во время выписки».

Светлана Кийко

Когда появились новости о предполагаемом побеге Кийко, к его матери пришли сотрудники прокуратуры. «Ничего не объясняли, посмотрели справки, опросили, подписала показания и все, — говорит она. — Про уголовное дело никакое ничего не говорили. Вчера закончился срок (полгода), когда он пропал без вести. Еду в военкомат с этой справкой, сроки уже прошли».

Светлана Кийко рассказала, что последний раз видела сына 22 октября 2025 года в госпитале в Кронштадте, когда приезжала его навещать. Уже на следующий день, по ее словам, Кийко забрали военные.

Следователь Антон Брейдо, который вел дело Кийко и много с ним общался, тоже не поверил в историю с побегом. «Я не вижу логики. Зачем ему сбегать? — сказал он. — Через несколько лет он освобождается. У него нет денег, нет связей, нет друзей. Он остался один. Скрываться в лесу? Это невозможно. Везде камеры. Он человек неглупый».

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Путаница могла возникнуть из-за работы военных ведомств, которые, по словам матери Кийко, теряли документы сына и не поспевали за его перемещениями. Весной 2025 года военные потеряли Кийко и подали сообщение о том, что он самовольно оставил часть. Но вскоре выяснилось, что он ранен и проходит лечение в кронштадтском госпитале. Мать Кийко рассказывала журналистам, что подобное происходило неоднократно.

Она была крайне возмущена тем, что СМИ пишут про побег ее сына — в версию о том, что Кийко находится в Ропше, она не поверила.

Кадр: телеканал «Санкт-Петербург»

«При чем здесь Ропша? Я питерская, мы все в Питере проживаем. Нету у нас там ничего, рядом мы не стояли с этой Ропшей. Даже если кто-то и бегает с его документами, он инвалид. Ноги пораненные были, заживали потихоньку. Рука, как была с первого ранения неработающая полностью, так и осталась неработающей. Он не мог оттуда прибежать сюда. Почему его розыск? Он в декабре еще был на позиции», — сказала Светлана Кийко журналистам.

По данным журналистов «Фонтанки», МВД объявило Кийко в федеральный розыск, потому что иначе нельзя — военное следствие, хоть и по ошибке, завело уголовное дело о самовольном оставлении части. Ропша в этой истории возникла случайно: якобы обеспокоенный житель сообщил в полицию, что видел в поселке человека, похожего на Кийко. После этого Кийко, которого формально погибшим не признали, начали искать в Ропше.

Позже полиция стала изучать передвижения Кийко за последний год и выяснила: из Кронштадта он поехал в Каменку, после чего отбыл в сторону фронта. На этом его следы теряются. Однако уголовное дело и федеральный розыск не закроют, пока его официально не признают погибшим. Жители Ропши тем временем волнуются, что среди них гуляет серийный убийца, и обсуждают слухи в местных пабликах.

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