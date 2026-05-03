Галстук на шее

Он задушил двух студенток и отправился в тюрьму. Но выйдя, взялся за старое

Две девушки, неразлучные с детства, пропали с разницей в сутки. Обе в свой последний день шли гулять с их общим другом, который тоже пропал. Спустя месяц оперативники нашли тела девушек: на их шее были повязаны мужские галстуки. Через некоторое время убийцу поймали и отправили в тюрьму, но, выйдя на свободу, он принялся за старое. «Галстучный маньяк» — в материале «Холода».

Однажды декабрьским днем 2003 года молодой человек по имени Александр собирался увидеться со своей подругой Ольгой. На улице было холодно, лежал снег. Александр сел в такси и поехал на место встречи. Но вместе с Ольгой к нему подошли оперативники и задержали его.

К тому моменту Александра искали уже больше месяца — как главного подозреваемого в причастности к исчезновению двух студенток — Лилии Тарутиной и Олеси Дануца. Когда его взяли, он не стал отпираться и сказал, что убил девушек. Вдобавок, он вывел следственно-оперативную группу на заснеженный пустырь неподалеку от своего дома, где закопал их тела.

Когда тела девушек достали, на шее у обеих обнаружили мужские галстуки. На Лиле — разноцветный, с яркими цветочными узорами. На Олесе — бордовый. Александр признался, что это он повязал их на девушек. Из-за этой детали в СМИ его стали называть «галстучным маньяком».

«Очень хороший, добрый и богатый»

Cудьбы Лилии Тарутиной и Олеси Дануца были переплетены с детства и до самой смерти. Их мамы дружили еще в Перми, потом вместе уехали на север, в Когалым. Там девочки и выросли — почти как сестры.

Лилия Тарутина и Олеся Дануца. Кадр: фильм «Смертельный узел» из цикла «Детективные истории»

После школы Лилию и Олесю отправили обратно на родину в Пермь. Они жили у своих бабушек в одном доме, а также поступили в один и тот же университет — пермский филиал Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права. В 2003 году Лиле было 18 лет, она училась на втором курсе юридического факультета. 20-летняя Олеся заканчивала экономический.

Девушки навещали родных в Когалыме — на поезде дорога туда занимала больше суток. Летом 2003 года, возвращаясь из такой поездки, Лилия и Олеся оказались на станции Пермь-2 поздно. Общественный транспорт уже не ходил, а тратиться на такси они не захотели, поэтому решили остаться на вокзале ждать утренний автобус. Там к ним подошел молодой человек. Ему было около 25 лет, его звали Александр, и оказалось, что он живет в 10 минутах от девушек.

По словам бабушки Олеси, в тот день Александр проводил девушек до дома и помог донести сумки. Он им понравился, и они решили дружить с ним и дальше. Мамы девушек потом рассказывали, как те звонили им и восторженно рассказывали про нового знакомого. По их словам, дочери описывали его как «очень хорошего, доброго и богатого», а также верили, что он не даст их в обиду.

Александр часто заходил в гости к девушкам. Бабушке Олеси, с которой та жила, он не очень нравился. Она даже спрашивала у внучки, зачем они продолжают общаться. Но та ответила загадочно: сказала, что «от таких людей просто так не уходят». Бабушка не стала задавать дополнительных вопросов.

Вскоре дружба переросла во что-то большее — он признался Олесе в любви и подарил розы. Та обрадовалась цветам, но взаимностью ответить не могла. Дело в том, что в Когалыме у нее уже был жених.

Криминальный авторитет из прошлого

29 октября Лилия не вернулась домой. На следующий день исчезла и Олеся. Обе они в свой последний день пошли гулять с Александром. Бабушки девушек написали заявление в милицию, где рассказали про их общего знакомого. Опросив подруг Олеси и Лилии, оперативники выяснили, что его фамилия Кудинов.

Олеся Дануца и Лилия Тарутина. Фото: фильм «Маньяк Киселёв» из цикла «Вызов 02»

Это имя они слышали не впервые. Александр Кудинов был известным вором в законе по кличке Кудин. Он состоял в банде Николая Зыкова по кличке Якутенок. Тот считался главным криминальным авторитетом города, а его имя у всех вызывало страх. В его банде числилось около 250 человек, но именно Кудин был правой рукой Якутенка. Когда тот отправился за решетку в середине 1990-х годов, Кудин стал одним из главных «смотрящих» города. Его характеризовали как вспыльчивого и агрессивного, и он быстро нажил себе врагов. Те его и убили — в 1998 году.

Оперативники показали бабушкам фотографию Кудинова, и, конечно, те подтвердили, что это не друг их внучек. Однако и Александр, по словам бабушек, был связан с криминальным миром. Он, как они вспоминали, рассказывал девушкам, что его отец — вор в законе. Однако эта информация поставила оперативников в тупик.

«Мы начинали проверять, и у нас все это не сходилось. Если бы он был каким-то авторитетом, то это было бы проще даже искать с одной стороны. Но на самом деле он был вообще абсолютно даже не из этой среды. То есть простой сам по себе, волк-одиночка», — говорил журналистам начальник отделения ОУР ОВД Кировского района Перми Евгений Комаров.

Бабушки описали следователям внешность Александра и рассказали, что он живет в одном из соседних домов. Следственно-оперативная группа начала его искать. Они нашли 40 Александров с разными фамилиями, но ни один из них не подходил под описание. В конце концов оперативники вышли на некого Александра Валерьевича Киселева. Ему было 25 лет, и он подходил по всем параметрам: крепкий, светлые глаза, короткие волосы. Когда бабушкам показали его фотографию из паспортного стола, они подтвердили: это он.

Александр Киселев. Кадр: фильм «Смертельный узел» из цикла «Детективные истории»

Выяснилось, что Александр врал девушкам. Он был из обычной семьи: отец — сотрудник ГУИНа, Главного управления исполнения наказаний в структуре МВД, а позднее Минюста (с 2004 года его заменили ФСИН). Мать — работник пожарной части. Сам Александр был безработным с девятью классами образования.

После того как оперативники установили личность Александра Киселева, его начали искать. Дело в том, что он исчез примерно тогда же, когда и девушки. И ни соседи, ни друзья, ни родители его с тех пор не видели.

Эффект неожиданности

Против Александра Киселева возбудили уголовные дела и объявили его в федеральный розыск. Чтобы ускорить поиски, оперативники обыскали его квартиру — она находилась на первом этаже двухэтажного дома. Квартира принадлежала его родителям, но он там жил один. Внутри было чисто и, на первый взгляд, не было ничего подозрительного. Но Александра подвели мелкие детали: при обыске на подушках и одеялах обнаружили волокна ткани и волосы. Судмедэксперты подтвердили, что они принадлежали Лилии и Олесе.

Дом, в котором жил Александр. Кадр: фильм «Маньяк Киселёв» из цикла «Вызов 02»

Помимо этого в подполе нашли дамскую сумку — заглянув внутрь, оперативники увидели медицинскую справку на имя одной из девушек (какой именно, они не раскрывали).

В том, что Александр причастен к исчезновению девушек, следователи уже не сомневались. Но где он находился, все еще оставалось загадкой. Его родители и знакомые этого не знали. Их телефоны прослушивали, но это не дало никаких результатов. Оперативники выяснили только то, что он скрывался в дачных домиках под Пермью.

Спустя некоторое время появилась еще одна зацепка. Следователи вышли на подругу Александра по имени Ольга, когда пытались установить его круг знакомых. Оперативники связались с ней и рассказали, что ее друга подозревают в причастности к исчезновению двух девушек. Испугавшись, что может стать третьей, она согласилась помочь.

Вскоре, как и надеялись оперативники, Киселев позвонил Ольге с таксофона и назначил свидание. Там его и поймали.

«Он подъезжает на частнике, выходит из машины, и тут оперативники <…>. Эффект неожиданности был большой, поэтому времени не было у него сопротивляться. Он уже оказался в наручниках», — вспоминал Комаров.

Именно тогда Александр и признался, что убил двух девушек. А потом показал, где закопал их тела.

Место, в котором нашли тела девушек. Кадр: фильм «Смертельный узел» из цикла «Детективные истории»

Галстучный узел

Александр не ожидал такого предательства от подруги. Как говорили журналисты передачи «Детективные истории», Ольга виделась с Александром за два дня до того. Они ходили по магазинам — выбирали ему галстук. В передаче рассказывали, что Ольга, увидев, что Александру не удается завязать узел, даже подарила ему книгу «85 способов завязывания галстука».

На это свидание с Ольгой, как говорили в программе, Александр пришел с галстуком в кармане. Только потом, когда на шеях убитых девушек обнаружили разноцветные галстуки, стало понятно, что это почерк убийцы. Журналисты писали, что он подбирал цвет под элементы их обуви. Но, возможно, это выдумки СМИ и цвет обуви не имел значения.

На допросе после задержания Александр не стал отнекиваться и описал детали преступлений.

«Она сидела на полу, я ее повалил на спину, начал душить. Потом труп положил в большую комнату в яму», — рассказывал он про убийство одной из девушек.

Галстук на шее одной из девушек. Кадр: фильм «Смертельный узел» из цикла «Детективные истории»

Когда у него спросили, какие цели он преследовал, Александр ответил: «Завладеть золотом. С целью продажи». Но золота, согласно журналистам, было всего лишь на 4000 рублей. Тогда — в 2003 году — на эти деньги можно было купить в шесть раз больше, чем сейчас, то есть общая сумма украденного была около 24 тысяч рублей на современные деньги.

Спустя несколько лет один из оперативников говорил, что всего Александр получил около 200–300 рублей (то есть 1200–1800 рублей сейчас). Какая из этих версий верная, до сих пор остается неизвестным.

Дело было не только в деньгах. В своих показаниях Александр говорил, что у него был секс с девушками перед тем, как он их убил, — якобы по обоюдному согласию. Как потом рассказывал начальник отделения ОВД Комаров, преступник в своих показаниях утверждал, что после секса обе девушки сказали убийце некие вещи, которые его «обидели», и их слова якобы стали для него триггером: у него помутился рассудок, и он поэтому их и придушил. И только потом, когда девушки были мертвы, он понял, что совершил.

Согласно информации журналистов, знакомых с материалами дела, в заключении судмедэкспертизы написано, что Киселев не страдал хроническим психическим расстройством. Он находился в ясном сознании, адекватно оценивал ситуацию и общался с жертвами. Бредового восприятия действительности у него не было.

Киселев после ареста. Кадр: фильм «Маньяк Киселёв» из цикла «Вызов 02»

Однако эксперты сочли, что у него смешанное расстройство личности. Это состояние, при котором у человека проявляются симптомы нескольких расстройств, но ни одно не преобладает. У таких людей часто возникают нестабильные эмоциональные реакции и чувствительность к определенным психотравмирующим ситуациям.

Врачи описали Александра как претенциозного, требовательного, лживого и эгоцентричного человека

Как выяснилось позже, с семьей у Александра были сложные отношения. Отец особо не общался с сыном, а когда все же взаимодействовал с ним, был строг. По словам оперативников, когда он узнал, что сын убил девушек, якобы сказал: если бы я знал, что он такая гнида, лучше сам бы его задавил. Мать втайне от отца давала Александру деньги. Она, как сообщали СМИ, потом уехала из Перми — никто не знает куда.

Киселев в суде. Кадр: фильм «Смертельный узел» из цикла «Детективные истории»

Приговор Александру Киселеву оглашали 16 июня 2004 года в суде Кировского района города Перми. Его признали виновным по всем пунктам обвинения и отправили в тюрьму на 22 года. «Лучше не выходи из зоны <…> Скотина, чтоб ты сгнил там», — кричал Александру вслед отчим Лилии.

Почему Александру не дали пожизненное? Статья 105 Уголовного кодекса, которая посвящена убийствам, включает две их разновидности. За простое убийство максимальный срок заключения составляет 15 лет. За квалифицированное убийство — то есть убийство с отягчающими обстоятельствами — от восьми до 20 лет либо пожизненно. Киселеву вменили совокупность двух простых убийств как двух отдельных преступлений, а за такое по закону не дают пожизненное. Но он мог бы быть осужден по статье за квалифицированное убийство. Ведь до декабря 2003 года среди перечня квалифицированных убийств фигурировали «убийство двух или более лиц» и «убийство, совершенное неоднократно». Последнее — это два или более убийства при отсутствии единого умысла и, как правило, совершенных в разное время. А убийством двух или более лиц Верховный суд тогда считал такое, в котором действия виновного были объединены одним умыслом и были совершены, как правило, одновременно. Действия Киселева ровно под это и подпадали. Однако из-за сумятицы в правоприменительной практике, вызванной изменениями в Уголовном кодексе, Киселеву повезло. Дело в том, что в декабре 2003 года, как раз когда его задержали, произошла реформа уголовного законодательства. Из УК убрали понятие «неоднократности» убийства. Оставалась опция «убийство двух или более лиц», но тут надо было доказывать единый умысел, а этого, видимо, сделать не смогли или не захотели — и в итоге вменили Киселеву два простых убийства. В судебной системе, кстати, видели эту проблему — и в апреле 2008 года Верховный суд расширил подход к убийству двух или более лиц, убрав указание на единый умысел. Если бы не эта поправка, то следствию не нужно было бы доказывать, что Киселев изначально хотел убить и Лилию, и Олесю. Достаточно было бы факта двойного убийства, чтобы судить его за неоднократное убийство. То есть, если бы Киселева поймали и судили на 4 года и 4 месяца позже, то он мог получить статью о квалифицированном убийстве и пожизненное заключение.

Делает для себя положительные выводы

Киселев не просто не умер в тюрьме, но и вышел раньше положенного. Через несколько лет вышестоящий суд изменил приговор, скостив подсудимому пару лет. Текст этого решения не опубликован, поэтому его причины неизвестны.

Кировский районный суд. Кадр: фильм «Смертельный узел» из цикла «Детективные истории»

Но это было только начало. В 2017 году, спустя 13 лет после приговора, Александр Киселев попросил условно-досрочного освобождения, ссылаясь на хорошее поведение. Действительно, большую часть времени в колонии он прилично себя вел. У него было 18 поощрений за добросовестное отношение к труду и шесть замечаний — но пять из них он получил в начале, с июля 2005 года по октябрь 2006 года.

Из характеристики Александра: «Осужденный трудоустроен, к труду относится добросовестно, выполняет разовые поручения по благоустройству территории отряда, регулярно посещает мероприятия воспитательного, психологического характера, делает для себя положительные выводы, принимает участие в общественных, культурно-массовых и спортивных мероприятиях, производит отчисления в счет погашения исковых требований».

Эти заслуги ему не помогли: в УДО ему отказали. Но он не сдался. В 2020 году он попросил заменить неотбытую часть наказания: назначить принудительные работы вместо лишения свободы. В этот раз Киселев добился желаемого. Судья посчитал, что оставшиеся три года срока ему незачем проводить за решеткой. Так он покинул колонию и был переведен в исправительный центр. На тот момент ему было 42 года.

Всего под заключением Александр провел 16 с половиной лет



Из документов следует, что этот исправительный центр находился в Гремячинске — городке на 9000 человек в 176 километрах от Перми. Киселев должен был жить в общежитии и работать на местном деревообрабатывающем предприятии. По закону он был обязан отдавать пятую часть зарплаты в счет государства.

Он вел себя прилично, и в какой-то момент администрация доверила ему руководство людьми. Так бывший убийца стал бригадиром. Одной из его подчиненных была женщина по имени Наталья.

Бригадир

Наталья (фамилия неизвестна) была на пару лет старше Александра, но ее знакомые говорили, что она выглядела младше своего возраста. Яркая брюнетка с темными глазами, по словам родственников, она привлекала внимание всех. Как писали СМИ, она тянула на себе большую семью: у нее было трое детей, один из которых — инвалид первой группы. 13 лет она прожила с мужчиной в гражданском браке, но мечтала о свадьбе.

Наталья жила в городе Чусовой. Это небольшой город в Пермском крае с населением около 50 тысяч человек. Чтобы прокормить детей, она устроилась на тяжелую работу — на деревообрабатывающее предприятие в соседнем городе. Там она и встретила Александра.

По словам матери Натальи Марины (фамилия неизвестна), дочь ей рассказывала, как Александр за ней ухаживал: например, приносил ей кофе, когда она стояла у производственной ленты, или подменял ее, когда ей нужно было отойти в туалет. Наталье он показался добрым человеком, и между ними начался роман.

Наталья. Фото: предоставлено КП родственниками убитой женщины

В августе 2022 года Киселеву снова улыбнулась удача: ему опять смягчили наказание, заменив принудительные работы ограничением свободы. Тогда он смог переехать в Чусовой, поближе к Наталье. Но в октябре его ждали плохие новости — гражданский муж Натальи, с которым она все еще была в отношениях, наконец-то сделал ей предложение. Она официально вышла замуж.

Однако роман с Александром она так и не смогла разорвать. Он продолжался до 13 ноября 2022 года, когда Александр убил ее.

Записка «о здравии»

Рано утром в тот день Наталья вместе с матерью и детьми пошла в церковь. Пока ее мать молилась о здоровье внуков, Наталья стояла у икон и что-то быстро писала на листке бумаги. Согласно информации журналистов «Комсомольской правды», это была записка «о здравии»: Наталья заказала в храме трехмесячное поминовение для Александра.

Тот тем временем ждал Наталью в квартире на улице 50 лет ВЛКСМ в Чусовом. Она пришла туда около 10 часов утра. Из показаний Киселева мы знаем, что они пробыли вместе около получаса. Наталья жаловалась на мужа, говорила, что не хочет с ним жить. Киселев потом утверждал, что уже не впервые об этом слышал и раньше ей говорил, что не хочет решать эту проблему. В этот раз, по его собственным словам, он сильно разозлился.

Как рассказывал Александр, Наталья лежала на животе на диване. Он сел на нее сверху, завел свою правую руку ей за шею и начал душить. Она, вероятно, даже не успела понять, что происходит. Он ударил ее два раза кулаком по лицу, отчего она потеряла сознание.

Тогда Александр сорвал с себя брючный ремень и взял антенный кабель. Он затягивал их на ее шее до тех пор, пока они не лопнули. Тогда он взял ремешок от сумки Натальи и полиэтиленовые пакеты и намотал все это ей на шею. Когда он понял, что Наталья мертва, он обыскал ее сумку, забрал полторы тысячи рублей и снял с ее пальца золотое кольцо.

Потом Александр продал это украшение Натальи за 2000 рублей

На следующий день, вечером 14 ноября 2022 года в квартире обнаружили тело Натальи. Согласно результатам экспертиз, смерть наступила от механической асфиксии. Когда полицейские рассказали Марине о смерти дочери, она упала в обморок.

Александр и на этот раз скрылся. Он прятался от полиции в съемных квартирах, но уже через неделю его нашли. Когда к нему пришли оперативники, как писала «Комсомольская правда. Пермь», он долго не открывал дверь. Когда же все-таки открыл, он плохо говорил, был бледен и терял сознание. Потом в СМИ писали, что он якобы хотел покончить с собой, но не успел.

Киселев. Кадр: фильм «Смертельный узел» из цикла «Детективные истории»

Как и в прошлый раз, Александр не стал отрицать, что совершил убийство и украл деньги и драгоценности Натальи. Судмедэкспертиза снова признала его вменяемым. Александр в своем признании сказал, что убил Наталью на почве ревности и обиды.

Умышленное лишение жизни на почве ревности судебная практика рассматривает как простое убийство, и максимальный срок там — 15 лет. А вот убийство без видимого повода считается более серьезным преступлением — и там уже можно получить 20 лет или даже пожизненное.

Денис Дерябин — следователь, который занимался делом Олеси и Лилии — говорил журналистам, что, по его мнению, дело было не в деньгах и не в ревности.

«Могу предположить, что мотив его такого поведения был связан все-таки с получением какого-то удовольствия от совершения насилия <…>. Это говорит о том, что почти 20 лет нахождения в местах лишения свободы не оказали на него какого-то действенного воздействия. Человек все это время, по всей видимости, ждал момента, когда он, находясь на свободе, может вновь совершить и испытать <…> те низменные чувства», — считал Дерябин.

«Пусть дают пожизненное»

Александра Киселева в этот раз судили по двум статьям — убийство и кража. Были смягчающие обстоятельства по каждому преступлению: то, что Александр признал вину, говорил, что раскаялся в содеянном, и способствовал раскрытию преступления.

Мать убитой Марина настаивала, чтобы к списку его преступлений добавили изнасилование. Она утверждала, что Киселев издевался над ее дочерью. По ее словам, у Натальи были выбиты зубы, что показывает, что она боролась в последние моменты жизни.

Судебно-медицинская экспертиза выяснила, что Александр вступил в половую связь с Натальей до ее смерти. Тот опять сказал, что это произошло по взаимному согласию. Доказать факт изнасилования на следствии не смогли.

«Я очень расстроена тем, что Киселева не признают насильником. Изнасилование было в жесткой форме. Моя дочь с ним дралась перед смертью. <…> Он ее мертвой насиловал куда только мог», — говорила Марина журналистам.

Киселев в суде. Кадр: фильм «Смертельный узел» из цикла «Детективные истории»

Киселев получил 13 с половиной лет лишения свободы за убийство и кражу вместе с остатком неотбытого наказания за предыдущие преступления. После отбытия наказания он еще полтора года должен жить под ограничениями: нельзя будет, например, изменять место пребывания и выезжать за пределы района без согласия уголовно-исполнительной инспекции.

Что говорили о деле родственники убитых в 2003 году девушек? После убийства Натальи журналисты поговорили с матерью Олеси. Она сказала, что шокирована этими новостями. «Нас как-то приглашали на суд, когда он подал заявление на условно-досрочное освобождение <…> Он на суде вел себя так же, [как] когда его судили за убийство девчонок. Он так же смотрел исподлобья, опустив голову вниз, даже во взгляде ничего не изменилось. Я тогда сказала, что этого человека нельзя выпускать — не потому что он еще не отсидел срок, не потому что он не выплатил нам моральный ущерб <…>, а потому что он выйдет и он будет снова то же самое делать. Так оно и получилось», — сказала она.

Семья Натальи была недовольна таким приговором. Его оспаривали, но безрезультатно.

«Все равно не должно быть так. Пусть ему дают пожизненное <...> И там опять выйдет он. Он же, видать, парниша хороший», — говорила Марина



У Натальи остались трое детей, двое из которых несовершеннолетние. По словам Марины, они скучают по маме, плачут. Сама Марина в 2023 году говорила, что все время видит дочь во сне: Наталья опускает голову, как будто чувствует себя виноватой.

Александр Киселев выйдет на свободу в 2036 году. К этому моменту ему будет 57 лет.

