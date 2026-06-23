Они убивали детей и держали в страхе целый регион

Это было самым громким делом десятилетия. Что стало с убийцами и насильниками, о которых говорила вся страна?

Братья Цапки создали одну из самых жестоких и жадных банд современной России. Она получила безграничную власть над большим и преуспевающим районом в Краснодарском крае и держала его в страхе более 10 лет. Бандитов взяли после жестокого убийства 12 человек в доме местного фермера Аметова. Но история преступной группировки и ее «наследие» не исчезли с посадкой в тюрьму участников. Как наконец поймали членов одной из самых опасных ОПГ и что с ними сейчас — в материале «Холода».

Это вторая часть материала про банду Цапков. Первую часть читайте здесь.

В 2018 году в интернет попали два снимка. На первом мужчина с довольным лицом переворачивает шампуры с шашлыками. На втором он же сидит за столом и ест крабов. Рядом стоит миска с красной икрой.

Фото: mzk1.ru

Подумаешь, что в этом интересного? Но, оказывается, эти фотографии были сделаны в колонии. На них — заключенный Вячеслав Цеповяз из банды Цапков. Ее члены более 10 лет держали в страхе жителей станицы Кущевская Краснодарского края, а в начале 2010-х годов отправились в тюрьму. Их поймали после жестокого убийства 12 человек, среди которых были и дети.

Огласка

В 2000-х годах станица Кущевская, где было почти 30 тысяч жителей, жила в страхе: практически каждый мог стать жертвой банды Цапков. Они отбирали у людей землю и бизнес, насиловали местных студенток, убивали. И никто не мог найти на них управу.

В ноябре 2010 года «цапки» ворвались в дом местного фермера Сервера Аметова. У того было застолье: собрались члены семьи и знакомые. Их всех убили — даже детей. Девятимесячную внучку Аметова Амиру еще живую положили поверх тел убитых, а потом подожгли дом.

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О том, почему семью фермера убили, мы уже рассказывали: глава группировки Сергей Цапок подозревал, что Аметов заказал убийство его брата.

На следующий день после трагедии родственники обнаружили 12 тел в обгоревшем доме. Местные жители были уверены: дело бы могли замять, как это происходило и раньше — с другими убийствами, изнасилованиями и рейдерскими захватами, которые совершали члены группировки. Но в то утро в станицу приехала команда с Первого канала для съемки передачи «Жди меня» — в местном детдоме мог находиться пропавший ребенок. Они узнали о пожаре и убийстве 12 человек и передали информацию коллегам. Поднялась шумиха. «Цапков» начали искать.

Дом Аметовых. Фото: СК РФ

Следствие по делу взял под свой контроль генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Александр Бастрыкин — тогда первый заместитель Чайки — лично отправился на место преступления. Вместе с ним приехали прокурор Краснодарского края Леонид Коржинек и зампред Следственного комитета по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Борис Карнаухов. 8 ноября 2010 года они осмотрели дом, где произошло массовое убийство. Бастрыкин тогда заявил, что поражен жестокостью убийц, и даже решил обратиться за помощью к местным жителям, прося их рассказать о других преступлениях группировки.

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Бастрыкин и Карнаухов начали личный прием граждан, на который записались более 180 человек. Кто-то охотно рассказывал о бандитах и силовикам, и СМИ. Но многие все равно боялись — они были готовы заговорить только тогда, когда всех преступников поймают. Как писала журналистка Елена Костюченко, которая поехала тогда в станицу: «Самая распространенная фраза в сегодняшней Кущевке: “Нам здесь жить”».

В эти дни — в ноябре и декабре 2010 года — о беспределе на юге России узнала вся страна. В станицу ездили журналисты крупных изданий, сюжеты об убийстве крутили по телевизору.

Дом Аметовых после пожара. Фото: Редакция / Youtube

Стало понятно: пугалки про бандитов из 1990-х годов не остались в прошлом. Банда Цапков на протяжении более 10 лет держала в страхе десятки тысяч человек — целую станицу и соседние районы. Они построили там свое государство в государстве, которое жило по собственным законам.

9 ноября губернатор Краснодарского края Александр Ткачев объявил о выплате в миллион рублей за информацию об убийстве Аметовых. Позднее он также заявил, что сообщения в прессе о «лужах крови» и о том, что жители боялись выходить на улицу, не соответствуют действительности и являются попыткой очернить край. После ареста «цапков» он скажет: «Мы все шокированы, ведь главный подозреваемый известен как меценат. Кто бы мог подумать, что он способен на подобное?»

На самом деле — не только как меценат, но и бывший депутат. Но об этом позже.

Бандитов ловят

Вскоре нескольких членов группировки, причастных к нападению на Аметовых, объявили в международный розыск. Возможно, тогда они подумали, что больше нет смысла скрываться. Некоторые из них вернулись в Россию, где их и стали задерживать.

Розыск по этому делу с самого начала был масштабный, и в руки правоохранителей попали не только сами «цапки», но и многие связанные с ними преступники.

Братьев Евгения и Алексея Гуровых — по кличкам Бобер-младший и Бобер-старший — задержали первыми. У них следователи обнаружили наркотики и пришли к выводу, что Бобер-старший был руководителем отдельной преступной группировки. Членов этой банды потом осудили по другим эпизодам: приобретение и хранение наркотиков, причинение вреда здоровью, повреждение имущества, изнасилования, грабежи и вымогательства. Евгений, младший, получил 14,5 лет лишения свободы, Алексей, старший, — 17,5 лет колонии строгого режима.

В дальнейшем хронология — по крайней мере та, которую можно восстановить по новостям СМИ, — была такая. 15 ноября задержали Сергея Цеповяза, депутата Раздольненского сельского поселения (его обвинение впоследствии переквалифицируют с убийства на «укрывательство преступления»). У следствия была версия: 8 ноября 2010 года Цеповяз после убийства Аметовых сжег документы, которые подтверждали, что член банды Сергей Карпенко взял топливо на автозаправочной станции. Это топливо потом использовалось для поджога дома Аметовых. В результате Цеповяз отделался штрафом в 150 тысяч рублей.

На допросе он устроил настоящее шоу. Руководитель пресс-службы ГУВД Краснодарского края Игорь Желябин рассказывал, что, когда Цеповяза вывели из здания ОВД, он упал на колени, плакал и просил, чтобы его не убивали (это не тот Цеповяз, с описания тюремного банкета которого начался этот текст, — там был его однофамилец).

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В тот же день, 15 ноября, задержали Сергея Цапка, лидера банды и предполагаемого организатора убийства.

17 ноября 2010 года Ессентукский городской суд рассмотрел ходатайство о его аресте. Свою вину он не признал, но суд решил заключить его под стражу. Защита Цапка заявила, что обжалует арест, так как в деле нет доказательств, кроме показаний потерпевшего. Речь идет о сыне Сервера Аметова Джалиле, которого в вечер убийства не было в доме.

Сергей Цапок (справа). Фото: Александра Ларинцева / Коммерсантъ

Спустя пять дней после ареста Сергея Цапка его адвокат Алла Головина заявила, что следствие скрывает местонахождение ее подзащитного и она не знает, жив ли он. Появившуюся в СМИ информацию о его госпитализации официальные органы не комментировали.

20 ноября в аэропорту Ростова-на-Дону были задержаны Андрей Быков (Бык) и Сергей Карпенко (Рис-младший). Последний — непосредственный исполнитель убийства 6 человек из 12.

24 ноября ночью в ходе спецоперации задержали Игоря Черных (Амур) — потом следствие назвало его одним из самых жестоких соисполнителей убийства, который лично расправился с детьми.

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8 декабря 2010 года в Ростове-на-Дону был задержан и взят под стражу Николай Цапок (Дядя Коля) — дядя Сергея Цапка, подозреваемый в пособничестве убийству двух человек в Ростове в июне 2010 года (подробнее о нем читайте в первой части текста).

9 декабря 2010 года задержали Виталия Иванова, личного водителя Сергея Цапка. Позже он сознался в убийстве фермеров Богачевых в 2003 году. В тот же день задержали и члена банды Владимира Запорожца по прозвищу Камаз.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Также в декабре 2010 года в Бердянске Запорожской области украинские милиционеры задержали двоих участников кущевской резни, объявленных в международный розыск: Вячеслава Рябцева (Буба) и Владимира Алексеева (Вова Беспредел). Первого экстрадировали в Россию в феврале 2011 года, второго — в марте.

В январе 2011 года правоохранительные органы добираются до экс-депутата Вячеслава Цеповяза (Злодея) и берут его под стражу. Это тот самый, который потом будет есть крабов в колонии.

«Чистки» чиновников

Параллельно с расследованием нового дела следователи поднимали и старые: про разбой, бандитизм, изнасилования, убийства. Сразу после того, как в станицу нагрянули московские комиссии из Генпрокуратуры, СК и МВД, началась масштабная зачистка правоохранительных органов Кущевского района и Краснодарского края. Центральные власти наконец заметили то, о чем годами кричали местные жители: кущевская милиция и прокуратура существовали в симбиозе с бандой.

Первые увольнения начались еще в ноябре 2010 года. Губернатор края Александр Ткачев на заседании краевого Совета Безопасности сообщил об увольнении Виктора Бурносова — начальника Кущевского РОВД (полковник милиции) и Николая Наливайко — заместителя главы Кущевского района.

Виктор Бурносов собрал пресс-конференцию и заявил, что он сам подал в отставку. Он также сказал, что «никакой ОПГ в районе не было», обстановку назвал стабильной, а работу подчиненных — самоотверженной. «О том, что они держат в страхе весь район, это надуманно», — сказал Бурносов про банду Цапков.

Виктор Бурносов. Фото: Дмитрий Буянин / РИА Новости

В конце ноября президент РФ Дмитрий Медведев в своем послании Федеральному собранию объявил об увольнении высшего милицейского чина региона: Сергея Кучерука, начальника ГУВД по Краснодарскому краю.

Однако после увольнения Кучерука тут же пристроили в подконтрольный властям «Крайинвестбанк». Ткачев лично поддержал это назначение, заявив, что «такие люди на дороге не валяются». А в феврале 2011 года глава МВД Нургалиев и вовсе наградил Кучерука медалью «За заслуги в управленческой деятельности», но после того как люди стали возмущаться и в СМИ возник резонанс, в марте 2011 года медаль официально отобрали. Впрочем, в пресс-службе МВД объясняли это формальными причинами: якобы кадровики изначально ошиблись, так как эта награда — только для действующих сотрудников.

«Ради личного обогащения»

Но самое суровое наказание из попавших в опалу представителей властей выпало на долю подполковника Александра Ходыча — «милицейского кума» банды (мы рассказывали о нем в первой части), которого в станице прозвали «Мистер Миллион» — так как якобы с этой суммы в рублях начинались его ставки за решение вопросов.

На самом деле местные жители потом вспоминали, что Ходыч и его подчиненные не брезговали и меньшими суммами (по 100–150 тысяч). Этими деньгами он делился с «цапками». Вот как об этом писала Елена Костюченко в «Новой газете»: «Ходыч мог пообещать жертве защиту от цапков… Уверяют, что 50% самостоятельно собранных денег Ходыч отдавал Цапку и, конечно, оказывал силовую и юридическую поддержку. Через Ходыча цапки получили доступ к уголовным делам и вообще “внутренней” информации РОВД».

Александр Ходыч

Сергей Цапок в долгу не оставался и исправно заносил Ходычу и деньги, и просто подарки. Например, как писала «Новая газета», он подарил Ходычу и его супруге люксовые телефоны Vertu стоимостью по полмиллиона рублей каждый.

Вот наглядный пример того, как работал их тандем. По данным «Новой газеты», в 2008 году местный крупный бизнесмен Николай Гордик отказался от «предложения» Цапка и Цеповяза отдать им 51% своего успешного агробизнеса — компании «Агроюгинвест».

На следующий день в офис к Гордику приехала группа Ходыча в рамках уголовного дела, возбужденного за год до того, в 2007 году. Гордика якобы подозревали в том, что он задерживал зарплату сотрудников. В марте 2008 года бизнесмена заключили под стражу.

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В СИЗО его часто навещал Ходыч. Как пишет «Новая газета» со ссылкой на материалы дела, он побывал у бизнесмена не менее шести раз. Гордик потом рассказывал, о чем они беседовали:

«Говорит: понимаешь, ребятам [цапкам] нужна твоя земля. Их “Север Кубани” тактически нуждается в твоих двух отделениях. “Пожалуйста, — говорю, — но пусть заплатят деньги”. Я же работал, вкладывался, у меня свои договорные обязательства есть. А через 7 дней он приводит в СИЗО мою жену. С ней Ходыч тоже поговорил — про меня, про дочку. Она в шоке, домашняя женщина. Ходыч мне говорит: переписываешь, на следующий день выходишь. Ну, я пишу дарственную на Полубата — шестерку Цеповяза — на всю свою долю в “Агроюгинвесте”. И жду, что я выйду. Потом Ходыч снова приходит. Говорит: нужно еще три миллиона, чтобы выпустить тебя. А у меня уже нет ничего, никакого имущества. Я пишу ему расписку — а чего сопротивляться, все забрали уже. По этой расписке он у моего должника — фермера Исюка — машину и отобрал. А я вышел, да, с приговором 2 года условно и через 2,5 месяца после того, как переписали всю землю, обанкротили предприятие».

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Ходыч пытался скрыться, но его задержали 24 ноября 2010 года и судили. Он получил восемь лет колонии общего режима — именно таким оказалось самое суровое наказание среди представителей властей, связанных с бандой. Фокус в том, что связь Ходыча с «цапками» в официальном обвинении фактически опустили. По одной из версий, ее признали «политически нецелесообразной».

В итоге его судили за мошенничество с использованием служебного положения. Ему вменили один эпизод: это самое дело Николая Гордика. В обвинении говорилось, что Ходыч, используя служебное положение, посетил в СИЗО Гордика, врал ему, что может его освободить. Таким образом он вынудил его подписать бумагу, которую позднее использовал, чтобы обманом требовать имущество Исюка — контрагента Гордика.

Все это он делал, по версии обвинения, ради личного обогащения

Про рейдерский захват предприятия ничего сказано не было. Связи с криминалом тоже в этом деле не нашли. В результате Ходыча отправили в спецколонию для бывших сотрудников и официально лишили звания подполковника милиции.

Он даже не отсидел свой срок полностью. В октябре 2015 года, проведя в заключении в общей сложности меньше пяти лет, он подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Суд первой инстанции ему отказал, но Свердловский областной суд в марте 2016-го отменил это решение и применил УДО к Ходычу, приняв во внимание идеальные характеристики от администрации ИК и психолога УФСИН. Он вышел на свободу на два года и восемь месяцев раньше срока.

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После освобождения весной 2016 года Ходыч ушел в тень. Он не дает интервью, не появляется на публике и никак не комментирует события прошлых лет, ведя абсолютно непубличный образ жизни. Согласно базам данных, он вернулся в Кущевку и стал бизнесменом. Сейчас у него небольшое предприятие, которое ведет «деятельность в области медицины».

Судили и других милиционеров. Александр Романченко, оперуполномоченный Кущевского РОВД, получил 2,5 года колонии за вымогательство денег у станичников. Против Татьяны Ремескевич, начальника отделения по делам несовершеннолетних Кущевского ОВД, в начале 2011 года возбудили уголовное дело за то, что она умышленно скрыла факт изнасилования несовершеннолетней девочки, которое совершил один из ближайших сподвижников Цапка — Владимир Алексеев (Вова Беспредел). Ее осудили и дали полтора года условно.

Владимир Алексеев. Фото: ГСУ СК РФ по СКФО / Коммерсант

Однако общественность осознавала, что это не те люди, которые с 1990-х годов прикрывали криминальную ОПГ. 6 декабря 2010 года молодой следователь Кущевского ОВД Екатерина Рогоза записала громкое видеообращение к президенту Медведеву. Она заявила, что московская проверка ищет козлов отпущения среди простых сотрудников, а верхушку выгораживает.

Кто дошел до суда

Процесс над членами банды стал одним из самых громких, сложных и драматичных в истории современной России. Объем уголовного дела об убийстве в доме Аметова составил 477 томов. С ним соединили еще 37 уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных в Кущевском районе. Силовики провели более двух тысяч допросов и 600 экспертиз. Им пришлось доказывать не просто факт резни в доме Аметовых, а существование мощной ОПГ, терроризировавшей регион с 1998 по 2010 год.

Следствие и суды продолжались четыре года — с конца 2010 по 2014 год. Но до приговора дошли не все члены группировки.

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Виталия Иванова по прозвищу Витамин следствие обвиняло в убийстве отца и сына Богачевых в 2003 году. В феврале 2011 года он пытался вскрыть себе вены и порезать шею лезвием прямо в камере.

Попытка самоубийства не удалась: его спасли врачи и перевели в психиатрическое отделение тюремной больницы. Но через несколько месяцев Иванов все-таки покончил с собой. 30 июня 2011 года его обнаружили висящим в петле, сделанной из разорванной на полоски простыни.

Сергей Карпенко (Рис-младший) считался самым жестоким, хладнокровным и «отмороженным» исполнителем в ОПГ. Именно он, по материалам дела, лично зарезал шестерых из двенадцати человек в доме фермера Сервера Аметова в ноябре 2010 года.

Сергей Карпенко (Рис младший) (слева) и Владимир Алексеев (справа). Фото: mzk2.ru

После ареста Карпенко, поняв, что ему грозит пожизненный срок, стал сотрудничать со следствием и давать подробнейшие признательные показания, сдавая схемы Цапка и места захоронения прошлых жертв группировки. После этого в июле 2011 года Карпенко попытался покончить с собой в СИЗО.

Его откачали и перевезли в клиническую больницу скорой помощи во Владикавказе под усиленный конвой. Но в итоге 1 августа он скончался — по официальной версии, «не приходя в сознание».

Жители станицы Кущевская не поверили в то, что это был суицид. В разговоре с журналистами некоторые высказывали мнение, что ему могли «помочь» свести счеты с жизнью. Но официальная проверка СКР подтвердила факт самоубийства.

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Как писала «Новая газета», главарь банды Сергей Цапок тоже пытался покончить жизнь самоубийством. Но если такие попытки и были, они ни на что не повлияли — Цапка сочли вменяемым и способным принимать участие в процессе. В конце концов он предстал перед присяжными.

Вместе с ним на скамье подсудимых оказались другие члены группировки: Владимир Алексеев (Вова Беспредел), Игорь Черных (Амур), Вячеслав Цеповяз, Николай Цапок (Дядя Коля), Владимир Запорожец (Камаз).

Андрей Быков (Бык) и Вячеслав Рябцев (Буба) заключили досудебные соглашения: они сотрудничали со следствием, и их судили отдельно, без присяжных. Они оба получили 20 лет колонии, и оба вышли раньше назначенного срока. К их судьбе мы еще вернемся.

Суд

Суда присяжных попросили сами члены группировки, но сформировать коллегию удалось только с четвертой попытки. Возможно, кандидаты боялись за свою жизнь. «Мы не заявляем отводов присяжным, но часть кандидатов берет самоотвод, ссылаясь на проблемы со здоровьем или занятость», — говорила представитель потерпевших, адвокат Екатерина Романова.

Ранее, когда шли допросы, многие из тех шести членов банды, которые оказались перед присяжными, поначалу давали показания. Сохранилось даже видео со следственного эксперимента, где Амур чуть ли не показывал, как убивал детей.

Но, оказавшись в суде, некоторые подсудимые отказались от признательных показаний. Сергей Цапок и Владимир Алексеев заявили, что их жестоко пытали током и избивали.

Сергей Цапок на следственном эксперименте. Фото: СК РФ

Подсудимые всеми способами пытались сорвать заседания. Сергей Цапок вел себя неадекватно: заговаривался, пускал слюни, кричал. А в какой-то момент — прямо в зале суда — попытался вскрыть себе вены. Сразу после этого другой подсудимый, Владимир Алексеев, вскочил со скамьи и стал кричать: «Посмотрите, до чего человека довели!»

Другие члены группировки не отставали. Черных (Амур) в последнем слове говорил, что содержится под стражей незаконно, вину не признает. Он утверждал, что всего лишь был охранником в фирме у «цапковских». Когда судья сделал ему замечание, он крикнул: «Я что, маньяк какой-то?»

Вячеслав Цеповяз вел себя спокойнее: говорил, что «с момента задержания доказывал свою невиновность».

«Я не мстил за брата Цапка и за чью-либо смерть. Не вступал ни в какую банду. Я работал с 1990 года, просто зарабатывал на достойную жизнь. Никому никогда не делал ничего плохого, хоть у кого спросите», — сказал он на суде.

В ноябре 2013 года присяжные сочли виновными всех участников группировки, а через полторы недели им огласили приговоры. Сам главарь банды — Сергей Цапок, а также ее самые беспощадные бандиты — Игорь Черных по кличке Амур и Владимир Алексеев, он же Вова Беспредел, получили пожизненное заключение. Финансист Вячеслав Цеповяз и дядя главаря Николай Цапок-старший получили по 20 лет колонии, Запорожец за бандитизм и убийство 1998 года — 19 лет.

Сергей Цапок до колонии так и не доехал. В июле 2014 года его нашли мертвым в медсанчасти краснодарского СИЗО. Официальная причина — оторвавшийся тромб закупорил легочную артерию.

Игорь Черных (Амур), который убил детей Аметовых, покончил с собой в камере за три дня до смерти Цапка.

Агроимперия Надежды Цапок

В этой истории есть еще один персонаж, которого мы упоминали в первой части текста. Надежда Цапок — мать Сергея Цапка. Ее тоже судили, но отдельно: за экономические преступления.

Надежда Алексеевна Цапок была экономическим фундаментом ОПГ. Пока остальные члены группировки убивали и грабили, Надежда Цапок строила легальную агроимперию, используя криминальный ресурс банды для рейдерских захватов лучших земель Краснодарского края.

Надежда Цапок. Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В 1999 году она вместе с мужем Виктором Цапком создала и возглавила компанию ООО «Артекс-Агро». Скоро фирма превратилась в одного из крупнейших сельхозпроизводителей Юга России. Под управлением фирмы находилось более 13 тысяч гектаров плодороднейшей земли.

«Артекс-Агро» входила в список 300 лучших предприятий АПК России. Надежда Цапок регулярно получала благодарственные грамоты от администрации Краснодарского края, а ее предприятие — многомиллионные государственные субсидии и льготные кредиты в рамках нацпроекта «Развитие АПК».

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Но на деле земля доставалась Надежде Цапок через запугивание фермеров. Если кто-то отказывался сдавать паи ее фирме за бесценок, к нему приезжали цапковские. Людей избивали, сжигали их технику, а послушные ОПГ местные прокуроры и судьи закрывали на это глаза.

После резни в доме Аметовых и ареста Сергея Цапка следователи взялись за экономику ОПГ. Первое дело против Надежды Цапок — за мошенничество с бюджетными субсидиями — завели уже в декабре 2010 года. А всего она стала фигуранткой четырех дел: ее также судили за использование рабского труда, незаконное присвоение земли и подлог.

Подробнее об этих четырех делах Дело №1: Субсидии Выяснилось, что в 2010 году Надежда Цапок предоставила в департамент сельского хозяйства края поддельную справку из налоговой об отсутствии задолженностей, что позволило незаконно получить из бюджета субсидию на сумму 15 млн рублей. Приговор: 3 года колонии общего режима. Субсидию взыскали обратно в бюджет. Дело №2: О «рабском труде» В 2010 году на ферме Надежды Цапок обнаружили 10 граждан Украины, у которых отобрали паспорта и заставили бесплатно работать на зернотоке. Было возбуждено дело по статье «Использование рабского труда». Однако следствие решило, что схему организовали двое наемных управляющих, а сама владелица была «не в курсе». По этому эпизоду ее полностью оправдали. Дело №3: Присвоение 770 гектаров земли Следователи выяснили, что в 2006–2007 годах Надежда, будучи гендиректором «Артекс-Агро», по подложным документам мошенническим путем оформила на подставных лиц, тем самым получив в собственность сельхозугодья в Кущевском районе площадью более 770 гектаров. Приговор: 6,5 лет колонии общего режима с учетом неотбытой части прошлого срока и штраф. Дело №4: Подлог в Росреестре Третье дело касалось аферы периода 2005–2010 годов. Надежда Цапок по липовым бумагам зарегистрировала право собственности еще почти на 190 гектаров земли, нанеся Кущевскому сельскому поселению ущерб более чем в 3 миллиона рублей. Приговор: Из-за частичного сложения сроков итоговое наказание составило 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Пока Надежда Цапок сидела в Усть-Лабинской колонии, за деньги на ее банковском счете развернулась настоящая битва. У нее лежало 157 миллионов рублей в Россельхозбанке. В 2010 году суд арестовал их для возможных выплат потерпевшим.

Пользуясь тем, что деньги «зависли», бывшая судья Кущевского райсуда Светлана Мартынова разработала схему. Она по подложным документам выкупила у одной из пострадавших пайщиц, пенсионерки Анны Данько, право требования долга с Надежды Цапок на 92 миллиона рублей. Суд обязал судебных приставов взыскать деньги. Так 92 миллиона со счетов Надежды Цапок были похищены.

Надежда Цапок в суде. Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Цапок в этом деле была признана потерпевшей. Суд Волгограда признал экс-судью Мартынову виновной в этой краже и обязал ее полностью вернуть Цапок 92 миллиона рублей.

Оставшиеся на счетах Цапок 119 миллионов рублей судебные приставы официально списали и разделили между родственниками убитых бандой людей. Суд признал, что это были личные деньги ее сына Сергея, которые он просто прятал на счетах матери. А вот получить 130 миллионов со счетов вдовы главаря банды Анжелы-Марии Цапок не удалось: эти средства сочли ее личными.

СВО, Вагнер, икра и баня

Сейчас Надежда Цапок на свободе — она досрочно вышла из колонии в сентябре 2018 года и вернулась в станицу. Вину она так и не признала. В СМИ писали, что она живет в своем частном доме вместе с мужем. Осенью 2023 года 76-летний Виктор Цапок скончался.

Сейчас из осужденных все еще отбывают срок Владимир Алексеев, Вячеслав Цеповяз и Николай Цапок-старший. А Вячеслав Рябцев (Буба) и Андрей Быков (Бык), которых судили отдельно без присяжных, отправились на СВО.

Бык в сентябре 2023 года подписал годовой контракт с Минобороны РФ. Спустя два месяца он получил тяжелое ранение ноги, лечился в Донецке, где его лично навещала Надежда Цапок. После ранения Быков восстановился и вернулся на фронт. В апреле 2025 года он погиб во время штурма.

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Второму — Бубе — повезло больше. В конце 2022 года он заключил контракт с ЧВК «Вагнер». Отправился на фронт, получил ранение и медаль. Летом 2023 года по окончании полугодового контракта он с помилованием вернулся в Краснодарский край, заново женился и устроился на работу.

Кстати, Владимир Алексеев — он же Вова Беспредел — в 2023 году якобы заявлял, что тоже просил зачислить его в ЧВК и отправить на фронт. Однако ему отказали: с июля 2023 года действует совместный приказ Минобороны, Минюста и МВД, запрещающий отправлять на войну заключенных с пожизненным наказанием. Алексеев остается в ИК-6 «Торбеево» в Мордовии.

Вячеслав Цеповяз сидит в амурской ИК-3. Это он в начале текста позирует с крабами. Фото были сделаны в 2015 году, но попали в интернет только спустя три года. После этого начался скандал.

Фото: mzk1.ru

Бывшая жена Цеповяза рассказала, что на содержание заключенного тратили до трех миллионов рублей в год. Местный житель по заказу родственников привозил ему деликатесы пару раз в месяц на сумму от 30 до 60 тысяч рублей (норма питания заключенного в РФ в это время оценивалась в 72 рубля в сутки, то есть 2160 рублей в месяц). Сумки с едой весили более 30 килограммов при лимите в 20.

В Генпрокуратуре утверждали, что Цеповяз годами свободно перемещался вне контроля охраны, жарил мясо на мангале, пользовался душем и жил в отдельном усадебном вагончике с огородом и беседкой. Более того, колония принимала от его близких материальные ценности в обмен на незаконные длительные свидания.

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По итогу проверок СК возбудил против работников колонии дело о превышении полномочий. В 2020 году перед судом предстали экс-начальник ИК-3 Сергей Картавцев и его зам Владимир Васильев, но все обошлось штрафом. Самого Цеповяза временно отправляли в ШИЗО за неявку на завтрак. Главе Амурского УФСИН объявили строгий выговор, а вся местная общественная наблюдательная комиссия сложила полномочия из-за своего руководителя.

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В 2024 году имя Цеповяза снова попало в заголовки СМИ. В августе 2024 года телеграм-канал Shot сообщил, что Цеповяз более двух лет провел в роскошных условиях в Ростовском СИЗО-1, куда его привозили на время рассмотрения апелляции по приговору.

Цеповяз якобы устроил себе курорт в ростовском изоляторе . Журналисты говорили, что в его камере стоял плазменный телевизор, на обед снова была красная икра, а сидел он в компании арестованного экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера. Мало того, они вместе устроили себе VIP-график походов в баню — вместо положенного в СИЗО одного раза в неделю они ходили туда порой по пять раз. ФСИН информацию о VIP-камере официально опровергала: якобы все было в рамках закона.

Фото: mzk1.ru

Однако в июне 2024 года сотрудников ростовского СИЗО захватили сторонники ИГИЛ. После штурма в СИЗО нагрянули с тотальными проверками, руководство полетело со своих мест, а Цеповяза спешно этапировали — в колонию Волгограда.

Что произошло в ростовском СИЗО? 16 июня в следственном изоляторе №1 в центре Ростова-на-Дону несколько заключенных выбрались из камеры и взяли в заложники начальника оперативного управления ФСИН по Ростовской области подполковника Александра Богму и младшего инспектора дежурной службы Виктора Кончакова. Преступники содержались там по «террористическим» или «экстремистским» статьям. Они потребовали предоставить им автомобиль и дать возможность свободно уехать. Спецназ взял здание штурмом, во время которого часть заключенных, взявших заложников, была убита. Заложников спасли.

Расследование Навального

В 2015 году команда Андрея Навального выпустила фильм-расследование про бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайку. Именно он в 2011 году взял дело Цапков под свой личный контроль. Команда Навального утверждала: сыновья Чайки — в частности Артем Чайка — вели бизнес с хорошими знакомыми членов кущевской ОПГ.

Связи выстраивались через цепочку компаний и семейных уз. Главное звено: ООО «Сахар Кубани», зарегистрированное в самой станице Кущевской. Офис этой компании находился в том же здании, где располагалась штаб-квартира ОПГ.

По данным ЕГРЮЛ (Единого госреестра юрлиц), состав учредителей этой фирмы выглядел следующим образом:

По 25% — Анжела-Мария Цапок, гражданская жена лидера ОПГ Сергея Цапка (Анжела-Мария не состояла официально в браке с Сергеем Цапком, однако взяла фамилию гражданского мужа), и Наталья Цеповяз, жена Вячеслава Цеповяза (в 2017 году они развелись).

50% — фирма «Арлайн», которой в равных долях владели Ольга Лопатина и Надежда Староверова.

Ольга Лопатина на момент создания бизнеса в 2008 году была законной супругой Геннадия Лопатина, который в 2011 году стал заместителем Юрия Чайки. Лопатин считался влиятельнейшим силовиком, отвечавшим в ведомстве за внутреннюю безопасность и кадры.

Надежда Староверова — жена Алексея Староверова, какое-то время возглавлявшего Управление делами Генпрокуратуры и лишившегося своего поста незадолго до расследования Навального. Причиной стало то, что в записанном на его родственника подмосковном особняке, который сдавался в аренду, обнаружили базу и склад оружия «Банды ГТА».

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По данным команды Навального, Ольга Лопатина вела крупный совместный бизнес с Чайкой. Они вдвоем являлись совладельцами роскошного пятизвездочного отеля Pomegranate Wellness Spa в Греции (на полуострове Халкидики), в реконструкцию которого были вложены десятки миллионов евро. Кроме того, они вместе строили виллы на греческом побережье.

Сразу после публикации расследования Ольга Лопатина заявила, что никогда не слышала о фирме «Сахар Кубани», не знает жен Цапка и Цеповяза, а документы в реестре — «наглый подлог». Но источники газеты «Ведомости» в Федеральной налоговой службе (ФНС) подтверждали: данные Лопатиной в регистрационных документах «Сахара Кубани» указаны верно. Тогда появилась версия, что ООО существовало лишь на бумаге: мол, Цапки и Цеповязы хотели козырять тем, что ведут дела с людьми из Генпрокуратуры, и сами вписали Арлайн в уставные документы. Этот вариант устроил следствие, но не Навального.

Кадр: Pomegranate Wellness Spa Hotel / YouTube / Meduza

Лопатина развелась с мужем в 2013 году, прямо перед учреждением совместной с Чайкой компании. В ФБК считают, что развод был фиктивным — исключительно для того, чтобы вывести из декларации топ-чиновника зарубежную недвижимость и отель, купленный Лопатиной в Греции.

Сам генпрокурор назвал расследование Навального лживым, заказным и не имеющим под собой никакой почвы, заявив, что за фильмом стоят зарубежные спецслужбы и британский финансист Уильям Браудер.

***

В октябре 2025 года 25-летняя девушка на «мерседесе» на огромной скорости не справилась с управлением и буквально влетела внутрь частного жилого дома в селе Николаевка под Таганрогом. За рулем находилась Анастасия Оделин Феррер, дочь покойного главаря банды Сергея Цапка.

Фото: @anastasiyatsapok / Instagram

В салоне с ней сидел молодой человек, кричавший, что он сын прокурора Таганрога. «Малышка, ты так классно ехала!» — первое, что сказал ее спутник после аварии.

И пассажир, и водитель были нетрезвыми и вели себя агрессивно по отношению к полицейским, обещая «поставить на колени» в случае проблем. Суд лишил Анастасию прав на год и восемь месяцев и выписал штраф в размере 45 тысяч рублей. Примечательно, что владелец разрушенного дома отозвал все претензии: семья Анастасии выплатила ему компенсацию.

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