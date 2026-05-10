Расчленял животных и хранил их в холодильнике

Создатель движения «Русь» обвиняется в убийствах кошек и собак. В его доме нашли десятки тел, а суд не может вынести приговор уже год

Десятки мертвых животных, оторванные конечности и вырезанные органы кошек и собак нашли в квартире в Нижнем Новгороде. Главный подозреваемый — 49-летний Андрей Петров по прозвищу Шинель, сын высокопоставленных сотрудников Нижегородского государственного университета имени Лобачевского (ННГУ). Его подозревают в многолетних издевательствах над животными в своей квартире. Соседи Петровых утверждают, что много раз жаловались на них из-за трупного запаха, антисанитарии и «полчищ тараканов», но вот уже больше года власти не могут вынести приговор и постоянно переносят суды. «Холод» рассказывает, что известно об этом деле.

TW: В тексте содержатся описания убийства животных и издевательств над ними.

В апреле 2025 года в Нижнем Новгороде правоохранители вместе с волонтерами зашли в квартиру в девятиэтажке на улице Надежды Сусловой, откуда доносился сильный трупный запах. Внутри они обнаружили десятки еле живых котят и щенков, а также множество останков и трупов животных. По словам очевидцев, даже стены подъезда были в крови. Участница рейда по имени Елена заявила, что не смогла зайти в помещение из-за «невероятной вони». По ее словам, внутри царила жуткая антисанитария.

«Кажется, там можно было находиться только в спецодежде и респираторе. Визжащих и истощенных котят и щенков пачками вытаскивали оттуда. По стенам и полу в его квартире ползают полчища тараканов, а в воздухе стоит трупный запах. Мертвые животные повсюду», — описала обстановку Елена.

Одна из квартир Петровых. Кадр: Кстати Новости Нижнего Новгорода / Youtube

Волонтеры рассказывали, что у некоторых котят были распороты грудные клетки и вытащены внутренности. В помещениях насчитали более 10 разрезанных трупов животных с оторванными частями тела, причем на контейнерах с мертвыми животными висели бирки с датами, когда они попали в дом и когда умерли. Самые старые контейнеры якобы датировались 2023 годом.

Десятки трупов животных разлагались в квартире Петровых

Спасавшая животных из этой квартиры зоозащитница из «Зоопатруля НН» Лара Саплина в разговоре с «Холодом» настаивает: только в этой квартире были убиты десятки животных. «Их была тьма. Они были везде. Это были даже не трупы уже, а мумии. Высохшие тела. Сколько еще трупов там в квартире осталось, мы все еще не знаем. Потому что владельцы квартиры не вынесли всего — соседи говорят, что запах стоит до сих пор», — рассказала она.

Сын профессора

Жильцом этой квартиры оказался Андрей Петров. Местные жители называли его Шинель, потому что он часто ходил по городу в шинели и фуражке. Он жил вместе со своей матерью, Галиной Петровой. Семья оказалась известной в академических кругах города.

Упрямство полицейского привело к катастрофе Он не поверил девочке-подростку — и тем самым помог маньяку совершить множество преступлений Криминал 14 минут чтения

Мать Андрея — доктор юридических наук. С 1994 года она преподавала студентам Нижегородского государственного университета имени Лобачевского (ННГУ) уголовное право, занимала должность профессора и заведующей кафедрой уголовного права. Отец — Александр Петров, также высокопоставленный сотрудник университета. Ранее он занимал должность первого проректора ННГУ, а затем работал заведующим кафедрой конституционного и муниципального права.

Галина Петрова. Кадр: Кстати Новости Нижнего Новгорода / Youtube

Андрей Петров в прошлом также работал научным сотрудником на юрфаке в этом же университете и даже публиковал научные статьи совместно с матерью. Однако во время работы в вузе он, по словам студентов, вел себя неадекватно: расхаживал по коридору в гимнастерке с нарукавной повязкой и «буквально лаял» на студентов. В марте 2022 года руководство университета расторгло с ним трудовой договор.

Я забеременела от донора и считаю это правильным выбором В соцсетях мне пишут, что я разваливаю институт брака в стране, но я уверена, что он развалился задолго до меня Общество 13 минут чтения

О главном подозреваемом известно немного. Из примечательного — он был знаком со скандальным блогером-женоненавистником Алексеем Поднебесным, называвшим себя «лидером движения инцелов в России» (в 2024 году Поднебесного задержали по подозрению в педофилии по обращению Екатерины Мизулиной, приговор ему пока не вынесен). В 2019 году Петров и Поднебесный вместе учредили в Нижнем Новгороде «правозащитное движение» «Русь».

Андрей Петров. Кадр: Кстати Новости Нижнего Новгорода / Youtube

Гендиректором организации числилась мать Петрова, на кафедре которой Поднебесный писал диссертацию. Сам Поднебесный утверждает, что стал соучредителем организации только из уважения к преподавательнице, а Андрея Петрова видел лишь несколько раз в марксистском кружке.

Галстук на шее Он задушил двух студенток и отправился в тюрьму. Но выйдя, взялся за старое Криминал 14 минут чтения

В качестве председателя движения «Русь» Петров безуспешно пытался избираться в представительные органы власти, но лишь однажды — на выборах депутатов в Сосневском сельском поселении Ивановской области — его зарегистрировали. До того он не менее 10 раз пытался пойти на различные местные выборы как самовыдвиженец, но не проходил регистрацию.

Годы истязаний

Первые сообщения о том, что Петров — живодер, поступали еще в июле 2024 года. Тогда зоозащитники обнаружили, что Петров держал десятки истощенных собак и кошек в частном доме в поселке Лукино неподалеку от Нижнего Новгорода. Спасти удалось 12 щенков, еще как минимум один умер. После этого полиция начала проверку, но Петрову удалось избежать ответственности.

Айтишник и философ создали «самую злую компанию планеты» Она знает все и обо всех и продает эту информацию западным странам Экономика 23 минуты чтения

«Здесь мы их кормим, поим. У нас им будет лучше, чем на улице», — заявила тогда Галина Петрова местным журналистам. На вопрос, хорошо ли животным жить в антисанитарии, без постоянного доступа к еде и воде, она не ответила.

В том же 2024 году соседи Петровых по многоквартирному дому на улице Надежды Сусловой дважды жаловались на антисанитарию и тараканов. Но тогда участковый зафиксировал только антисанитарные условия, заметив одну здоровую собаку, после чего полицейские передали материалы в Роспотребнадзор.

Галина Петрова. Кадр: Кстати Новости Нижнего Новгорода / Youtube

Однако, по мнению зоозащитников, за закрытыми дверьми хозяин квартиры продолжал пытать зверей. Журналисты утверждают, что он приносил с улицы животных, наблюдал за тем, как они умирают, и делал их посмертные фотографии.

«Я вот живу на первом этаже. Вот этот запах с пятого на первый этаж передается, а мухи вообще по всему подъезду, по всему дому, как и тараканы», — жаловался житель дома.

21 апреля 2025 года соседи вновь пожаловались волонтерам на трупный запах из квартиры Петрова. Приехав, те схватили его, отобрали у него телефон и ключи, забрали нескольких живых котят и собаку, а затем вызвали полицию. Наряд доставил Петрова в отдел, но вскоре отпустил из-за отсутствия состава правонарушения.

Спасенный котенок. Кадр: Кстати Новости Нижнего Новгорода / Youtube

На следующий день владельцы отказывались открывать полицейским дверь в квартиру, где оставалось несколько животных, но затем все же впустили их. После этого Петрова увезли в психбольницу для обследования. А еще через день следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными: часть 2 статьи 245 УК предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Галина Петрова категорически отказывалась отвечать на вопросы волонтеров о том, кто приносил животных в квартиру и что с ними там делали. Зоозащитники начали подозревать, что профессор делала это сама и, возможно, лично принимала участие в издевательствах.

В конце апреля 2025 года правоохранительные органы выяснили, что у Петровых есть еще одна квартира, в получасе ходьбы от первой — в 10-этажном доме на улице Александра Хохлова. В ночь с 27 на 28 апреля туда прибыли полиция, МЧС и зоозащитники. Вызванная на место Галина Петрова наотрез отказалась отпирать замок, сославшись на отсутствие ключей, поэтому дверь пришлось взламывать.

Баночка в морозилке Петровых. Кадр: Топор+ / Telegram

По словам очевидцев, профессор вела себя абсолютно невозмутимо: стояла рядом и заявляла, что все трупы им подкинули. Внутри стоял сбивающий с ног запах. По словам зоозащитников, в квартире нашли 13 мертвых котят, некоторых с выколотыми глазами, мертвого щенка, окровавленные шприцы, а также подписанные банки с отрезанными ушами и хвостами.

«Баночка, а в баночке ушки и хвостик котенка — судя по датам, животное было разделано, когда еще было живым», — рассказала зоозащитница Ольга.

Год не могут осудить

Скандал с живодерней разрушил карьеры родителей Петрова. Уже 21 апреля 2025 года, в день, когда было обнаружено содержимое квартиры на улице Сусловой, руководство университета отстранило 76-летнюю Галину Петрову от аудиторных занятий. 28 апреля кафедра единогласно решила не рекомендовать ее на должность профессора, а деканат юрфака не стал продлевать контракт с ней. При этом после отстранения она приняла участие в 21-й международной научно-практической студенческой конференции в ННГУ, где темой ее выступления стала защита прав животных.

Я переехала в Бельгию и счастлива Мне приходится жестко экономить и преодолевать себя. Но я живу лучшую жизнь Общество 7 минут чтения

Вслед за матерью университет покинул и отец Андрея Петрова. 5 мая 2025 года 78-летний Александр Петров подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Александр Петров. Фото: ННГУ

Соседи неоднократно сообщали о странностях в поведении Галины Петровой в полицию. Они передавали видеозаписи с подъездных камер наблюдения, на которых видно, как она раскидывает по почтовым ящикам листовки «Руси» с призывами запретить ИНН и электронное голосование.

Соседи также говорили, что видели на листовках изображения Адольфа Гитлера, а сама Петрова признавалась, что ее интересует тема фашизма и национализма. Кроме того, ее якобы видели в гостях у местной «коробочницы», торговавшей животными на рынке. По словам очевидцев, Галина Петрова выглядела неопрятной, от нее исходил запах мертвечины, а по ее одежде ползали тараканы.

Пришел с войны и избил жену Россиянка вышла замуж за военного и пожалела — вот ее история Общество 9 минут чтения

Суд по уголовному делу проходит в закрытом режиме, потому что суду необходимо изучить результаты психиатрических экспертиз. В январе 2026 года волонтеры боялись, что Петрова выписали из психиатрической клиники, но эта информация не подтвердилась: в конце апреля его мать говорила, что сын по-прежнему находится в больнице.

«По его внешнему облику у меня есть все основания полагать, что он психически нездоровый. Поэтому, скорее всего, будет назначено лечение, а не уголовная ответственность», — предположил адвокат Андрей Багатурия.

Андрей Петров. Кадр: Кстати Новости Нижнего Новгорода / Youtube

Все это время Галина Петрова продолжает настаивать, что их семья стала жертвой организованной травли, а останки животных в квартиру подбросили.

«Не верьте, что про меня говорят, это все врут, это все жильцы, это все журналисты, меня просто хотят убрать с работы», — так передавала весной 2025 года слова Галины Петровой ее соседка.

Спустя год, позиция Петровой не изменилась: она все еще настаивает, что мертвых животных ей подбросили, а о случившемся с ее семьей можно написать книгу — о том, как можно «подставить» людей «из хорошей семьи».

Спасенные животные. Кадр: Кстати Новости Нижнего Новгорода / Youtube

Зоозащитники недовольны тем, что по уголовному делу Галина Петрова проходит лишь как свидетель. Они требуют привлечь ее как соучастницу. «Я удивляюсь, почему сама хозяйка квартиры до сих пор ходит на свободе. Ее тоже давно пора закрыть вместе со своим сыном. Она до сих пор квартиру всю не очистила. Соседи до сих пор мучаются от вони, от тараканов. Она до сих пор живет так», — рассказала зоозащитница из «Зоопатруля НН» Лара Саплина «Холоду».

Судьба большинства спасенных животных оказалась трагичной. По словам Саплиной, они были похожи на «ходячие трупы» и массово погибали в клиниках и на передержках от тяжелых вирусных инфекций. По ее словам, Петров вкалывал животным неизвестное вещество и выжить удалось лишь единицам.

Следующие слушания назначены на 25 мая. Три предыдущих заседания по делу — в марте и дважды в апреле — были отложены.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности