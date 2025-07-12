Миллионам европейцев грозит дефицит питьевой воды

Дырявые трубы и недальновидная политика в области природных ресурсов приведут к катастрофе. Изменений пока не предвидится

В ближайшие годы Европа рискует столкнуться с полноценным водным кризисом. Основная причина — десятилетия беспечного управления водными ресурсами: изношенная инфраструктура, загрязнения водных ресурсов из-за слабой регуляции сельского хозяйства. Проблема в том, что решать эти сложности европейские власти как будто бы не готовы, а разрабатываемый Еврокомиссией план должен сократить потери всего лишь на 10%. Эксперты прогнозируют самую настоящую катастрофу и водный дефицит. Дырявые трубы ЕС — в материале «Холода».

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Проблемы с водными ресурсами в Европе начались еще в прошлом столетии — в период с 1976 по 2006 год площади и количество людей, пострадавших от засухи, выросли почти на 20%. С тех пор ситуация становится только хуже: в период с 2000 по 2023 год в среднем 68% орошаемых площадей и 3% обрабатываемых земель ЕС были подвержены засухе, а в период с 2019 по 2022 год эти показатели возросли до 90% и 5% соответственно.

до 65 миллионам жителей Европы грозит дефицит питьевой воды

Для жителей Европы эти изменения стали особенно заметны в 2022 году, когда регион накрыла самая сильная засуха за последние 500 лет. Ущерб от экстремальной жары и отсутствия дождей тогда оценили в 50 миллиардов евро. Для сравнения: с 1950 по 2014 год в среднем один случай засухи в Европе обходился всего лишь в 621 миллион евро ущерба.

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Ситуация продолжает ухудшаться: весной 2025 года Метеослужба Германии заявила, что страна пережила самую масштабную засуху с начала наблюдений — то есть с 1881 года. В начале июля ряд регионов Европы вновь охватила экстремальная жара: в Италии, Испании, Хорватии и других странах температура превысила +40 °C. В Берлине фиксировали +38 °C, в Мадриде и Варшаве — +37 °C, в Риме — +36 °C. В июне в Испании был зафиксирован рекорд средней температуры месяца.

Высушенное поле подсолнухов во Франции в 2022 году. Фото: Alain Pitton / NurPhoto / Reuters

Из-за аномальной жары власти Франции временно закрыли почти две тысячи школ и объявили красный уровень погодной опасности в Париже, а в половине регионов Италии запретили любую работу на улице с 12:30 до 16:00. Немецкие метеорологи заявили, что засуха возвращается и в Германию. Нехватку воды ощущают уже около 34% жителей Евросоюза, но, по мнению экспертов, дальше будет только хуже.

Трубы как дуршлаг

Одна из ключевых причин дефицита — изношенность водопроводной инфраструктуры, из-за чего гигантская часть воды не доходит до крана. Яркий пример — южно-итальянский регион Базиликата, в административном центре которого в 2022 терялось до 70% питьевой воды из-за ветхой системы водоснабжения.

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Жители местного административного центра Потенца долгое время не обращали внимания на эту проблему, поскольку десятилетиями полагались на водохранилище Камастра. Но необычайно сильная засуха прошлым летом временно осушила его, лишив воды 29 муниципалитетов, из-за чего с осени 2024 года по январь 2025-го некоторым из них пришлось объявить чрезвычайное положение.

«Регион возвращается в Средневековье не только и не столько из-за засухи, сколько из-за многолетнего бездарного управления дырявой водопроводной сетью, годами латающего дыры вместо системных решений», — заявил Кармине Ваккаро из Итальянского союза пенсионеров в разгар кризиса.

Это не частный случай. Устаревшие сети, недофинансирование и неэффективное управление водными ресурсами стали проблемой по всей Европе. Официальной общеевропейской методики измерения утечек нет, но ассоциация EurEau подсчитала «потери распределения» воды в странах ЕС — объем утечек, мойки улиц, тушения пожаров и других расходов.

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Лидером оказалась Болгария с потерями более 60% водных ресурсов по стране. В ее северо-восточном городе Шумен потери и вовсе достигли 84%. Ирландия теряет около 50% (при этом национальная коммунальная компания Irish Water заявляет, что из них утечки составляют лишь 37%, и обещает снизить их количество до 25% к 2030 году). На третьем месте по объемам потерь Румыния — чуть более 40%.

Лукка, Италия. Фото: Unsplash

В Италии около 60% водопроводных труб были проложены более 30 лет назад, еще 25% — более полувека назад. Потребительская ассоциация Federconsumatori признает: инфраструктура «серьезно стареет и деградирует». В 2022 году страна потеряла более 42% питьевой воды еще до того, как та достигла домов.

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Чтобы хоть как-то справиться с проблемой, в июне Европейская комиссия начала планировать изменения в своем подходе к водопользованию. Власти решили вложить деньги в замену старых труб, внедрить цифровые технологии, развивать «зеленую» инфраструктуру и учить людей экономно использовать воду. Правда, все это вместе должно помочь сократить потери воды лишь на 10% к 2030 году.

В нужное русло

Еще одна проблема европейской системы водоснабжения — неэффективное использование ресурсов, обусловленное исторической необходимостью. Речь идет о странах, где вода веками затапливала целые города: Бельгии, Нидерландах и Германии. Местные водные системы строились таким образом, чтобы максимально оперативно отводить эту воду в море, минимизируя риски для населения.

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В 1932 году в Западной Фландрии (провинции Бельгии) жители изменили русло целого ручья Гавербек, чтобы он не затапливал окрестности и быстро утекал, не просачиваясь в почву. Подобные меры также неоднократно принимались в Германии и Нидерландах.

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Но климат изменился, и теперь это стало проблемой: вода не впитывается в почву и не восполняет подземные запасы сквозь массово заасфальтированные территории. Так, по данным World Resources Institute, Бельгия испытывает «чрезвычайно высокий уровень» нагрузки на водные ресурсы и занимает 18-е место в списке стран «красной» степени риска, хотя годовой уровень осадков там немалый и составляет около 876,5 мм. Для сравнения: в Катаре, относящемся к той же категории, выпадает в среднем около 71 мм осадков в год, а в Иордании — в среднем примерно 118,67 мм.

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В попытке решить проблему власти уже начали возвращать Гавербек к его первоначальному руслу, чтобы сделать ручей более устойчивым к длительным периодам засухи. Кроме того, теперь они разбирают пять тысяч квадратных метров бетонного покрытия, которым было вымощено русло потока, чтобы вода снова могла проникать в грунт. Проект станет частью «Фламандской голубой сделки» — новой стратегии властей по управлению водными ресурсами в регионе, предполагающей максимальное сохранение воды.

Капля за каплей

Помимо утечек воды огромной проблемой остается ее высокий уровень загрязнения. По данным Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС), главным загрязнителем является сельское хозяйство, на которое приходится почти 29% потребления пресной воды в ЕС. Причем спрос только растет — изменение климата уже требует орошения даже в традиционно влажных регионах, где раньше было достаточно дождей.

Фото: Unsplash

Фермеры еще сильнее загрязняют воду, смешивая ее с агрохимикатами для стимулирования роста культур. Эти препараты истощают кислород в водоемах и содержат опасные нитраты, которые при попадании в питьевую воду могут вызывать реакции от отравления до повышения риска онкологических заболеваний.

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Хотя в ЕС существует «Директива по нитратам», призывающая сократить содержание этих веществ в грунтовых водах, реального прогресса с момента ее публикации в 1990-х почти не видно: государства не спешат воплощать ограничения в жизнь. Еврокомиссия начала пересматривать директиву еще в 2023 году, однако окончательное решение ожидается не раньше конца 2025 года.

Цена бездействия

Несмотря на масштабы кризиса, власти не спешат с реальными мерами по обеспечению устойчивого водоснабжения. В распоряжении издания Politico оказался черновик стратегии Еврокомиссии, из которого следует, что конкретных и обязательных решений пока не предвидится.

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Документ допускает введение целевых показателей по забору воды, но даже если их утвердят — они, скорее всего, будут добровольными. Хотя для фермеров, которые внедряют устойчивые методы обращения с водой, предлагают ввести систему поощрений, стратегия почти не затрагивает проблему загрязнения, которую создает сельское хозяйство. Даже в борьбе с самыми стойкими химикатами власти предлагают относительно мягкие меры — например, создать партнерства между государством и частными компаниями для их выявления и очистки.

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В первую очередь пострадают фермеры и аграрный сектор: вырастут затраты на орошение полей и кормление животных, упадет урожайность почв. Также под удар попадет энергетика. Атомные и тепловые электростанции получат меньше воды для охлаждения, гидроэлектростанции — меньше воды для выработки электроэнергии. Сооружения и инфраструктура пострадают из-за усадки грунта при длительных засухах.

При этом, по оценкам Совместного исследовательского центра ЕС (JRC), если выбросы парниковых газов не сократить в ближайшее время, а рост среднемировой температуры достигнет уровня 3 °C, то к 2050 году до 65 миллионам жителей ЕС и Великобритании в некоторые периоды года будет не хватать воды.