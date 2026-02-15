«Бухарестский вампир»

В начале 1970-х годов молодые женщины стали бояться выходить на улицы Бухареста ночью. В городе орудовал неизвестный преступник: он не только грабил и насиловал женщин, но и пил их кровь, из-за чего его прозвали «вампиром». Кем оказался убийца, державший в страхе столицу, — в материале «Холода».

В ночь с 8 на 9 мая 1970 года официантка Елена Опря возвращалась с работы. Когда на нее напали, она была совсем недалеко от дома — соседи услышали ее крик. Поняв, что неподалеку кто-то есть, атаковавший Опрю мужчина скрылся. Когда ее нашли, она была в тяжелом состоянии — ее порезали ножом и, более того, избили металлическим прутом. Оказавшиеся неподалеку люди попытались оказать ей первую помощь и вызвали скорую помощь и милицию. На следующий день Опря умерла в больнице из-за травм головы. Это убийство стало первым в серии нападений на женщин на улицах Бухареста.

Каннибал с улицы Орджоникидзе Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки Криминал 13 минут чтения

В ночь на 1 июня 1970 года неизвестный напал на официантку Флорику Марку, которая работала в ресторане «Мэрэшешти». Он схватил ее в районе кладбища «Святая Пятница», заставил снять трусы, после чего потребовал, чтобы она перелезла через забор на кладбище. Марку не смогла этого сделать, поэтому преступник перетащил ее туда сам.

Приведя Марку к одной из могил, он заставил ее поклясться перед крестом, что она выйдет за него замуж и никому не расскажет о случившемся. После этого он заставил ее полностью раздеться и изнасиловал, в процессе несколько раз укусив ее за лицо и левое бедро. Затем нападавший вывел Марку с кладбища.

Дойдя до перекрестка, мужчина трижды ударил свою жертву ножом и высосал кровь из ее ран.

Марку чудом осталась жива — ее спас водитель грузовика, проезжавший мимо. Она смогла убежать от напавшего на нее мужчины и попросила помощи у водителя. Преступник же снова скрылся.

В ноябре 1970 года неизвестный напал на Ольгу Барайтару и изнасиловал ее, а в феврале 1971 года — на Георгицу Сфетку: ее он обокрал и попытался убить. Тогда же он попытался убить еще одну женщину, Элизабету Флоря.

31-летняя сотрудница ресторана «Вулкан» Фэника Илие была убита 5 марта 1971 года. Он напал на нее около двух часов ночи, когда она возвращалась домой с работы. Ее нашли мертвой жильцы одного из домов неподалеку от места преступления. Илие лежала на спине, на ней не было трусов, пояса для чулок и юбки — эта одежда лежала рядом с ней. У нее украли наручные часы «Pobeda» и сумку, в которой были личные вещи и немного денег. На теле остались следы укусов.

48 ран, включая укусы

Еще одной женщиной, погибшей от рук неизвестного, стала 35-летняя Георгица Попа. Об убийстве, которое произошло в апреле 1971 года, вспоминал журналист Адриан Кылцан, который в те годы был ребенком.

«Я наблюдал за ней полчаса» Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался Криминал 10 минут чтения

«Улица кишела милиционерами… <…> Люди наблюдали издалека, разговаривали, прикрывая рукой рот, женщины крестились, многие вытирали слезы. Дети, чтобы казаться смелыми, пробирались по закоулкам, пользуясь невнимательностью взрослых, чтобы все увидеть и пересказать. В этом дворе, как я быстро понял, мусорщики, пришедшие на работу в пять утра, нашли ужасно изуродованное тело женщины: она была убита ударами ножа в голову, грудь и ноги, она была с почти раздробленной от ударов головой.

Весть быстро распространилась, это была третья жертва серийного убийцы, терроризировавшего город. Но теперь труп напугал даже тех, кто расследовал дело: половые органы женщины были разорваны зубами.

<…> Тело было накрыто и лежало в луже крови — но тогда я впервые услышал странные слова, которые потом повторял взрослым, не успевшим приблизиться: каннибал, некрофил, фетишист, садист…» — писал Кылцан.

Позднее он узнал, что жертвой была мать его одноклассницы Луизы. «Я видел ее несколько раз, когда ходил к Луизе домой вместе с другой одноклассницей, Луминицей Ламбру, внучкой знаменитого музыканта, — но помню только, что она была молодой и красивой и угощала нас печеньем с рахат-лукумом», — вспоминал он.

На теле Попы было 48 ран, включая укусы. В некоторых местах укусов преступник зубами вырвал плоть. Неподалеку от места преступления нашли кусок ткани, на котором была кровь предполагаемого преступника. Его биологические жидкости нашли также на бедре и юбке женщины. Это помогло следователям определить его группу крови.

Милиция дала операции кодовое название «Стервятник». Свидетель по делу, таксист, рассказал, что около двух часов ночи недалеко от того места, где была убита Попа, он подобрал мужчину ростом около 170 сантиметров. У мужчины были темные зачесанные назад волосы и смуглое лицо. Он был одет в пальто, на его лице были оспины.

Как писали СМИ, теперь женщины в Бухаресте не решались выходить из дома ночью. Убийцу прозвали «вампиром из Бухареста». Другим его прозвищем стало «убийца блондинок» — у всех убитых были светлые волосы. Впрочем, среди жертв, которых преступник убивать не стал или не смог, были и темноволосые.

Справка от врача

Убийства и нападения продолжались. В ночь на 1 мая 1971 года преступник напал на женщину по имени Стана Сэрэчин. Ее спас спортсмен и каскадер Паул Мисай — он даже попытался поймать нападавшего, но ему это не удалось.

Следующей жертвой стала 39-летняя Михаэла Урсу, работавшая ассистенткой в университете. Она погибла в ночь с 4 на 5 мая. Ее голова была повреждена, на шее было два пореза, один из которых рассек трахею, а также следы укусов: на груди и у лопатки. Преступник изнасиловал Урсу, когда она уже была мертва, и убежал с места преступления. Одежда на ней была разорвана или разрезана, сумка и кошелек Урсы лежали на заборе поблизости. У нее были деньги и часы, но на этот раз убийца их забирать не стал. На руках и сумке Урсу нашли волосы нападавшего.

Через два часа после убийства Урсу преступник напал на еще одну женщину, Марию Йордаке. Он дважды ударил ее по голове железным прутом, но затем уронил его — в этот момент женщина смогла сбежать от него. Также в мае он попытался убить еще двух женщин, и напал с топором на третью, отняв у нее деньги и серьги.

Силовые органы Бухареста привели в состояние повышенной готовности: город патрулировали более 100 автомобилей и шесть тысяч человек, включая милиционеров, преподавателей и студентов милицейских школ, членов патриотической гвардии и военных резервистов. В общественных местах проводили облавы, а людей, вызывавших подозрение, задерживали и допрашивали.

Антрополог Кантемир Ришкуция создал фоторобот по отпечаткам зубов, оставленных на теле одной из жертв — такой способ поиска преступника в Румынии применялся впервые. По этим отпечаткам и свидетельствам выживших женщин удалось определить, что преступнику 26–35 лет, это мужчина среднего роста (172–175 сантиметров) с приплюснутым затылком, выступающим подбородком, темными глазами, крючковатым носом, черными волосами и растительностью на теле.

На месте убийства Урсу нашли и еще одну улику: справку, которая была пропитана водой и кровью, из-за чего текст на ней разобрать было очень сложно. Эксперты-криминалисты смогли реконструировать часть надписи: документ выдал доктор Энистеа Октавиан из неврологического отделения университетской больницы в марте 1971 года. Проверив медицинские карты всех студентов, обращавшихся в неврологическое отделение в марте, силовики отфильтровали 83 человек.

Самый порочный человек в мире Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов Общество 12 минут чтения

Справка была нужны для подтверждения пропусков занятий в университете. Из 83 студентов только у 15 в личных делах ее не оказалось. Именно на них и решили сосредоточиться полицейские: их стали вызывать в секретариат факультета, где они учились, и спрашивать о справке — некоторые студенты в итоге ее предоставили.

Среди этих 15 человек оказался и 24-летний Йон Рымару, учившийся на ветеринарном факультете. Однокурсники избегали его, считали странным человеком и говорили, что он в порывах злости резал себе руки и ноги. Жил он в общежитии. Знакомые говорили, что он закрывает дверь на два замка, называли его нестабильным психопатом и отмечали, что он носит при себе нож. У него была судимость — за грабеж.

Незваные гости

Около полудня 27 мая 1971 года милиционеры пришли в комнату Рымару в общежитии и стали поджидать его там. Когда тот пришел, один из офицеров протянул руку, якобы чтобы поздороваться. Когда Рымару ответил на приветствие, офицер схватил его за руку и попытался снять с его плеча сумку. Рымару в ответ укусил его за руку.

В сумке у него находился пожарный топор, а также два ножа, завернутых в полотенце. Там также был блокнот с синей обложкой, в котором был список предметов — как предположили полицейские, это были те вещи, которые Рымару мог оставить на местах своих преступлений. Среди них значилась и та самая медицинская справка. Рымару задержали.

Специалисты сравнили его отпечатки его зубов со следами укусов на телах жертв — они совпали, как и группа крови. Милиционер показал часы, которые были на руке Рымару, знакомым Георгицы Попа, и они подтвердили, что это были ее часы.

Одиночка

Йон Рымару родился 12 октября 1946 года в румынском городе Корабия, который находится на Дунае рядом с болгарской границей. Помимо Йона в семье было еще двое детей. Его отец, Флоря, систематически избивал свою жену, из-за чего она ушла из семьи. После развода Флоря переехал в Бухарест, где работал водителем общественного транспорта.

Полицейский магшот Рымару

Еще в подростковом возрасте Йон приобрел недобрую репутацию — в 18 лет его осудили за кражу. Однако уже в 1966 году он поступил на ветеринарный факультет. На момент ареста за ним числились пересдачи: из-за академических задолженностей его могли отчислить.

После ареста Рымару его мать рассказала милиционерам, что однажды, придя навестить сына, она нашла у него в наволочке деньги — они, по его признанию, оказались украденными у кассирши, которую он избил. Мать и сын рассказали о случившемся отцу Йона, и тот велел спрятать деньги в сарае рядом с домом матери в Каракале. Следователи выяснили, что отец знал о преступлениях сына, но доказать его участие в убийствах не удалось.

Йон Рымару прошел психиатрическое обследование.

Врачи заключили, что психотических расстройств или какой-либо органической болезни мозга у него нет, но данные «явно указывали на выраженные отклонения и аномалии характера, темперамента и личности».

В заключении отмечалось, что на его психологическое состояние повлияла тяжелая ситуация в семье.

В первый день допроса Рымару не издал ни звука, ни на что не реагировал и выглядел беспомощным. До наступления темноты никто не смог заставить его говорить.

Затем он попытался убедить следствие, что психически болен и не может отвечать за свои действия. Однако невменяемым его не признали, хотя и диагностировали «полиморфную психопатию с доминирующим импульсивным и сексуально извращенным характером». Тогда Рымару начал сознаваться в преступлениях, в том числе в убийстве Елены Опря и изнасиловании Флорики Марку, хотя его показания не всегда были последовательными.

Бездушная злобная мразь Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней Криминал 23 минуты чтения

В общей сложности среди вмененных ему преступлений было четыре убийства, шесть покушений на убийство, пять изнасилований и одна попытка изнасилования, три грабежа и четыре кражи.

Во время обысков Рымару также рассказал милиции, где он прятал железные прутья, которыми избивал жертв, — милиция их нашла.

«Плохо относился к женщинам»

Рымару обвинял в произошедшем своего отца. «Отец сказал мне перестать резать себя, найти девушку и, если она не захочет быть со мной, ударить ее и изнасиловать. Он сказал, чтобы я брал у женщин деньги, а не только насиловал их. <…> Деньги я отдавал ему, потому что его никто не спрашивает, откуда они — он наемный работник. Отец научил меня выходить на дело во время дождя или пользоваться машиной, чтобы милиция не могла пустить по следу собак», — рассказывал Рымару на суде.

Флоря отрицал обвинения и сказал, что Йон «плохо относился к женщинам». «Он говорил, что они извращенные, и хотел, чтобы женщина уступала ему сразу после знакомства. Когда я спросил его, к чему такая спешка, он ответил, что у него слишком горячая кровь», — говорил Флоря.

3 сентября 1971 года суд приговорил Рымару к смертной казни. Как писали СМИ, он просил заменить смертную казнь на 25 лет заключения:

Я еще молод и прошу уважительно, уважаемый Верховный Суд, я ошибся, прошу прощения, чтобы я мог реабилитироваться. Бывали моменты, когда я не знал, что делаю».

После приговора Рымару подал суду жалобу. Он утверждал, что часто ходил «в гараж во Флоряске» (автобаза госпредприятия, управлявшего городским общественным транспортом), чтобы поговорить с отцом. «Я говорил ему, что мне нужно переспать с девушкой, потому что я не мог добиться женщины даже за деньги, хотя работал в порту Констанцы, чтобы заработать деньги и дать их какой-нибудь женщине, чтобы лечь с ней. Он сказал мне, что есть одна женщина, которая поздно ночью возвращается домой, и чтобы я поджидал ее», — говорил он.

«Кошки все видели» Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала Криминал 6 минут чтения

Рымару также отрицал, что потерял справку, благодаря которой следователи его вычислили. По его словам, справка все время находилась в его комнате в общежитии. Он требовал повторной экспертизы своего психического состояния, утверждая, что первая была необъективна. И писал, что после отбытия наказания «может быть полезен обществу».

Затем Рымару подал еще одну жалобу. Он утверждал, что в милиции его пытали, чтобы получить признание, а истинным виновником преступлений был некий мужчина по имени Ахмед.

Обе жалобы остались без удовлетворения. Рымару казнили 23 октября 1971 года. Привязанный к столбу перед расстрелом, он обвинял своего отца. Последнее, что он сказал: «Я хочу жить!»

Тайна отца

Ровно через год, 23 октября 1972 года, в румынский Институт судебной медицины поступило тело мужчины, за три дня до этого выпавшего из поезда. Погибшим был Флоря Рымару, отец Йона. У следователей были подозрения, что произошедшее может быть связано с делом его сына, но подтвердить это они не могли.

Глава лаборатории биокриминалистики института Константин Турай решил снять отпечатки пальцев и ладоней Флоря — ранее он изучал особенности рисунка папиллярных линий Йона на пальцах, ладонях и подошвах и обнаружил структурные аномалии.

Находка, последовавшая за снятием отпечатков пальцев Флоря, шокировала Турая: он обнаружил рисунок, который искал 28 лет.

Оказалось, что Флоря Рымару совершил несколько убийств в 1944 году. Преступника не могли найти почти 30 лет.

Среди жертв Флори была 19-летняя служанка Елена Удря, убитая в конце июня 1944 года. Преступник проник к ней в дом, взломав окно в полуподвале. Второй жертвой была 36-летняя Мария Ионеску. На нее Флоря напал на улице в июле того же года, когда она возвращалась домой с работы. Женщину ударили по голове сзади, и впоследствии она умерла в больнице. В октябре 1944 года он зарубил топором 17-летнюю парикмахершу Елену Локустяну. В ноябре Флоря убил 20-летнюю Розалию Корою, а также молодую служанку Марию Визитиу, к которой он тоже проник через окно в полуподвале.

«Все боялись ездить со мной»

В 2014 году брат Йона Джордже Чокан рассказал о проблемах, с которыми приходится сталкиваться его семье из-за преступлений Йона и Флоря. Он рассказал, что сменил фамилию, но, несмотря на это, все равно сталкивается с дискриминацией.

Моим детям пришлось уехать из города (Корабии. — Прим. “Холода”), чтобы построить жизнь, потому что они из семьи Рымару. Я не мог устроиться водителем, потому что все боялись ездить со мной. Жена по той же причине не могла найти работу. Более 30 лет назад, когда мы поженились, мы шли вдвоем, держась за руки, как два сумасшедших, и умоляли священников повенчать нас, потому что все убегали», — говорил Чокан.

Он также рассказал, что ему, несмотря на многочисленные попытки, так и не удалось узнать, где захоронен Йон. Семья даже требовала компенсацию в 200 тысяч евро — за то, что тело Йона им не отдали. Суд в Бухаресте отклонил этот иск.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности