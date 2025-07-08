Серый кардинал Евросоюза

С ним боятся говорить и называют его самым влиятельным политиком ЕС. Кто он такой и почему о нем ничего неизвестно?

Бьорн Зайберт, глава кабинета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, влияет на политику Европейского союза сильнее, чем многие президенты. Он не возглавляет ни одно из европейских учреждений, не появляется на публике и не дает интервью, но именно его называют «тихим убийцей» и сравнивают с терминатором. О нем не хотят публично говорить, а звонок от Зайберта почти всегда не к добру. Без его согласования не принимается практически ни одно решение Еврокомиссии: будь то назначение на должность или пост в инстаграме. Самый влиятельный чиновник ЕС — в материале «Холода».

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О сером кардинале европолитики известно совсем немного. Даже с возрастом Зайберта путаница — в разных материалах СМИ пишут, что ему от 43 до 45 лет. По данным Politico, Бьорн Зайберт родился в Германии и получил образование в Университете Эрфурта, где изучал социальные науки. После этого стажировался в Массачусетском технологическом институте (MIT), специализируясь на вопросах безопасности.

«Никогда о нем не слышали? Именно так ему и нравится», — отмечает Politico.

Вернувшись на родину, он устроился в Министерство обороны Германии, где, по данным СМИ, быстро проявил себя как трудолюбивый и стратегически мыслящий сотрудник. Именно там он сблизился с тогдашним министром — Урсулой фон дер Ляйен. С тех пор они работают в тандеме.

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Когда в 2019 году фон дер Ляйен была выдвинута на пост главы Европейской комиссии, именно Зайберт сумел обеспечить ей поддержку в Европарламенте, договорившись даже с правыми популистами. После этого он занял пост руководителя ее кабинета и стал, как пишет Politico, неофициальным соправителем Еврокомиссии. «Он невероятно влиятелен», — сказал Фил Гордон, советник по национальной безопасности при бывшей в то время вице-президентом США Камале Харрис.

Урсула фон дер Ляйен и Бьорн Зайберт. Фото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Reuters

Собеседники Politico называют Зайберта «очень умным» и «стратегически мыслящим человеком». Он напрямую взаимодействует с политиками, комиссарами и главами фракций в Европарламенте, лоббирует назначения, контролирует внутреннюю структуру Еврокомиссии и даже утверждает списки сотрудников младшего звена.

«Он является самым влиятельным чиновником в Брюсселе — и с заметным отрывом», — считает глава европейского отделения аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман.

Зайберт курирует не только стратегические направления, но и мельчайшие детали повседневной работы Еврокомиссии. Его одобрение требуется практически для всего — вплоть до утверждения постов в соцсетях.

Минусы ручного управления

Шесть действующих и бывших сотрудников Еврокомиссии рассказали Politico, что настойчивое стремление Зайберта согласовывать все — от публичных заявлений комиссаров до имен кандидатов в их кабинеты — приводит к задержкам, проволочкам и деморализации.

«У него столько власти, что он напрямую общается с комиссарами и политиками. Он немного забывает, где его место», — сказал один высокопоставленный еврочиновник.

При пандемии он фактически контролировал закупки вакцин, включая нашумевшую сделку с Pfizer. Критики считают, что ответственность за непрозрачность переговоров и нарушение процедур лежит не только на фон дер Ляйен, но и на ее главе кабинета.

Что за скандал с вакцинами Pfizer? В 2021 году председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лично вела переговоры о закупке миллионов доз вакцины от COVID-19 с главой компании Pfizer Альбертом Бурлой — посредством СМС и звонков. Журналисты из The New York Times запросили переписку, так как она касалась многомиллиардного контракта, заключенного от имени всего Евросоюза. Но Еврокомиссия заявила, что «не может найти» эти сообщения, и отказалась их передавать. Весной 2025 года Европейский суд общей юрисдикции признал, что Еврокомиссия нарушила законы о прозрачности. По мнению суда, переписка должна была быть официально зарегистрирована, так как затрагивала важные публичные решения. Из-за этой истории оппозиционные депутаты Европарламента инициировали вотум недоверия фон дер Ляйен. Ее обвиняют в том, что она действовала в обход официальных процедур и скрыла важную информацию о сделке с Pfizer. Хотя голосование вряд ли приведет к отставке (всего с момента своего создания Еврокомиссия пережила девять попыток вынесения вотума недоверия, но ни разу евродепутатам не удавалось набрать необходимое количество голосов), скандал серьезно подорвал репутацию Еврокомиссии и вызвал волну критики по поводу непрозрачности ее работы. Окончательное решение по итогам Пфайзергейта будет принято 10 июля.

Зайберта также считают одним из главных архитекторов санкционной политики ЕС против России, а также автором многих кадровых решений, вызвавших споры и протесты внутри Еврокомиссии. В 2024 году он настаивал на назначении немецкого политика Маркуса Пипера специальным представителем по вопросам малого и среднего бизнеса, несмотря на протесты нескольких комиссаров и более достойных кандидатов. Назначение вызвало громкий скандал, в итоге Пипер сам отказался от должности.

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В течение первого срока фон дер Ляйен Зайберт установил тесные отношения с администрацией Джо Байдена, особенно с советником по нацбезопасности Джейком Салливаном. Он координировал введение санкций против России, готовил совместные заявления и помогал снять напряженность вокруг американского закона о снижении инфляции, грозившего разладом между ЕС и США.

Урсула фон дер Ляйен на пленарном заседании Европейского парламента. Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Reuters

Однако с возвращением Дональда Трампа на пост президента влияние Зайберта на двусторонние отношения ослабло. Трамп отказывается вести прямые переговоры с Еврокомиссией, и Зайберту приходится выстраивать каналы связи с нуля. Известно, что он сопровождал еврокомиссара Мароша Шефчовича в Вашингтон, однако прежнего уровня взаимодействия пока не видно. ЕС действует осторожно, избегая того, что могло бы вызвать негативную реакцию Белого дома. Например, ЕК заморозила возможный штраф в отношении соцсети X Илона Маска за нарушение цифрового законодательства.

Атмосфера страха

Модель управления, выстроенная фон дер Ляйен и Зайбертом, стала символом централизации власти в Брюсселе. Помимо того что все решения — от глобальных до мелких — проходят через него, комиссары, сотрудники аппарата и даже депутаты Европарламента жалуются на атмосферу страха, в которой любое несогласие может повлечь карьерные последствия. Из 25 человек, опрошенных журналистами, только один — депутат из Нидерландов — согласился выступить с критикой Зайберта публично.

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«Эта комиссия очень иерархична, и ничто не проходит мимо Бьорна без его одобрения», — сказал сопредседатель фракции «Зеленых» в Европейском парламенте Бас Эйкхаут.

Телеканал Euronews отмечает, что имя Бьорна Зайберта «известно лишь тем, кто глубоко погружен в политику ЕС». Он также называл его «теневым оператором» и «серым кардиналом». Власть Зайберта в ЕС настолько велика, что с ним боятся иметь дело.

«Когда звонит Бьорн, ты знаешь — это не к добру», — сказал один высокопоставленный дипломатов.

Несмотря на это, даже его критики признают: Зайберт — стратег, который обеспечивает стабильность, добивается результатов и умеет держать под контролем сложнейший бюрократический механизм ЕС, не выходя из тени.

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