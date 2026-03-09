Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года

Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку

25-летняя Анна Шипиль переехала в Берлин весной 2022 года. За это время она успела выучить немецкий, купить квартиру в ипотеку и получить немецкое гражданство. Шипиль смогла получить паспорт за три года — и стала одной из последних, кому это удалось. «Холод» рассказывает ее историю.

Я родом из Ставрополя, но, когда мне было четыре года, родители переехали в Москву. После школы я поступила в МФТИ, но отчислилась оттуда и перешла в Высшую школу экономики на факультет компьютерных наук. Однако закончить и это образование у меня не получилось. На втором курсе я устроилась работать разработчиком в московский офис Deutsche Bank. Это случилось в сентябре 2021 года, а через пять месяцев началась война.

Как и многие компании, в начале 2022 года Deutsche Bank ушел из России и предложил сотрудникам российского офиса переехать в Европу. Мне уже давно хотелось пожить в другой стране, но по поводу Германии был скепсис. Я не была уверена, что мне там понравится. Я смотрела разных тревел-блогеров и видео эмигрантов про переезд за границу, и казалось, что Германия мне не подойдет. Но я все равно согласилась уехать из страны. Пришлось отчислиться из Вышки: мне не разрешили продолжать обучение удаленно.

Все произошло довольно быстро. На созвоне нам объявили, что желающие могут переехать в Берлин. Некоторым людям сделали оффер в Лондон, но таких сотрудников было не очень много. Я решила, что это классная возможность и стоит попробовать. Рабочую визу мне сделали примерно за пять дней. Это было даже дольше, чем у других коллег, потому что у меня не было оконченного высшего образования. Компания купила билеты, и уже 14 апреля 2022 года я улетела в Берлин.

Все вызывало стресс

Когда я только приехала, мне было страшно. Я ничего не понимала и даже потерялась в транзитном аэропорту во время перелета. Казалось, что в Германии совсем другие правила, и я не представляла, как буду здесь жить. На первые полтора-два месяца компания предоставила нам номера в отеле. Как только я туда заехала, в гостинице сразу включилась пожарная сигнализация. Я очень испугалась.

Берлин. Фото: Pexels

Но через несколько дней моя тревога исчезла. Отель, в котором я жила, был в самом центре города, и вокруг было очень красиво. А еще в апреле была хорошая погода: солнечно, почти лето. Поэтому впечатление от Берлина быстро сменилось с негативного на хорошее.

Deutsche Bank помог своим сотрудникам и с арендой квартир. Самостоятельно искать жилье в Берлине тяжело, и ходить на просмотры нужно в рабочее время. Это все очень неудобно, поэтому нам помогала риэлтор, услуги которой оплачивала компания. Я не знаю, в какую сумму они обошлись банку, но обычно в Берлине это стоит от 1000 евро за один поиск. Первая моя съемная квартира стоила 884 евро в месяц (80,3 тысячи рублей) вместе с коммунальными услугами.

Первый год был довольно трудным: с непривычки все вызывало стресс. Но мне очень помогло то, что перед переездом я была готова к сложностям и решила, что в любом случае хочу остаться. Сначала я ходила на мероприятия для русскоязычных эмигрантов — в Берлине огромное комьюнити. Там я довольно быстро нашла знакомых. Потом я начала ходить на собрания клубов по интересам, где познакомилась с иностранцами.

Она сказала, что я стала последней иностранкой, которая получила гражданство по этому закону

Я переехала в Берлин с почти нулевым уровнем немецкого языка. Когда-то я год изучала его в школе, но со временем забыла его. У меня был языковой барьер: было сложно даже попросить расплатиться картой в супермаркете. К счастью, в Берлине многие говорят по-английски, и незнание немецкого не было большой проблемой. Первое время я также боялась говорить, что я из России, но оказалось, что я могу нормально общаться и с местными, и с приехавшими в Германию украинцами.

Фото: предоставлено Анной

Весной 2025 года я сдала экзамен по немецкому на уровень C1. Для этого я три года занималась с репетитором трижды в неделю и старалась смотреть фильмы, ролики на ютубе и читать контент только на немецком. Но я бы не сказала, что уже свободно владею языком. Я могу говорить на любые темы, но все равно чувствую себя некомфортно, и это для меня сложнее, чем разговаривать на английском и тем более на русском.

Уже в Берлине я сменила работу. Сейчас это стало сложнее, чем до 2022 года: раньше айтишникам было легко переезжать и работать за рубежом. Сейчас тебе нужно чаще ходить по собеседованиям и подавать больше заявок, прежде чем получишь оффер. Я искала новую работу два месяца. Сейчас я разработчик в небольшой немецко-американской компании Commercetools, которая занимается техподдержкой коммерческих фирм.

Паспорт на волоске

Через несколько месяцев после смены работы я подумала, что могу подать документы на гражданство. Когда я уже два года жила в Германии, местные власти приняли закон о том, что немецкий паспорт можно получить через три года жизни здесь. Весной 2025 года я записалась на экзамен по знанию законов страны и базовых фраз на немецком языке.

Летом 2024 года правительство Германии приняло закон, который позволял иммигрантам получить гражданство через три года жизни в стране. Для этого претендент на паспорт ФРГ должен был сдать экзамен по знанию страны, владеть немецким языком на уровне C1 и не получать государственные социальные выплаты. Но уже через год Бундестаг отменил закон об ускоренной натурализации. Правила получения немецкого гражданства остались теми же, но претендовать на него могут только люди, которые прожили в Германии не меньше пяти лет..

Также мне нужно было сдать экзамен на уровень языка C1. Еще для подачи документов на гражданство нужно было проработать в Германии три года — не находиться на пособии, а зарабатывать самостоятельно. На всякий случай я еще отправила документы о том, что занималась волонтерством в Германии — это могло повысить шансы на получение паспорта.

Анна с паспортом. Фото: предоставлено героиней

Экзамен на знание гражданского права в Германии стоил 25 евро (2300 рублей), языковой — в районе 400 евро (36 тысяч рублей). Пошлина за заявку на получение гражданства обошлась в 255 евро (23 тысячи рублей): половину суммы нужно было заплатить сразу, а оставшуюся часть — после одобрения. Еще около 100 евро я заплатила за сам паспорт и внутренний ID, который выдают гражданам.

Мне повезло: мою заявку рассмотрели примерно через три месяца после подачи документов. Это тот срок, который прописан в законе, но обычно в Германии ждут дольше. Я знаю людей, которые подались на гражданство раньше меня, но им не ответили до самой отмены закона. В итоге они не смогли из-за этого получить паспорт.

Сразу после переезда я получала около 3000 евро «чистыми»

Сложности есть и с записью на встречи. Например, на экзамен по знанию немецких законов постоянно нет свободных мест. Записываться на новые даты нужно за несколько месяцев. На языковой экзамен зарегистрироваться проще, но тоже нужно делать это за несколько месяцев, а результаты я ждала почти месяц. Я подала документы в начале июня, а паспорт мне выдали 31 октября. Потом я еще примерно месяц ждала, пока мне сделают внутреннее удостоверение личности.

Ожидание было настоящими эмоциональными американскими горками. Я очень надеялась получить гражданство. Сначала мне написали, что могут не выдать его, потому что я получила новую работу и еще нахожусь на испытательном сроке. Но я отправила длинное письмо о том, что я классный специалист и обязательно найду работу в Германии. Кажется, сработало, хотя мне никто не ответил.

Я следила за апдейтами по закону о получении гражданства: он действовал, пока его отмену не опубликуют официально. Было непонятно, когда именно это случится. Я даже говорила об этом с юристом, и он отвечал, что это может происходить по-разному. Закон отменили в конце октября, а мне так и не ответили. Я очень расстроилась: ведь я специально для гражданства учила немецкий и выполнила сложные требования.

Фото: Pexels

На следующий день мне позвонили, но я не смогла ответить. А потом увидела на почте письмо, в котором говорилось, что мне готовы выдать гражданство. Я очень обрадовалась, тем более что встречу назначили на следующий же день. В организации для иностранцев мне выдали все документы. Там нужно было прочитать согласие с законами Германии и подписаться.

Торжественной церемонии присяги не было. Просто сотрудница в кабинете посмотрела мои документы, попросила прочитать клятву, дала красивое свидетельство в папке с надписью «Берлин» и поздравила меня. Она сказала, что я стала последней иностранкой, которая получила гражданство по этому закону.

Сотрудники местных госорганов всегда относились ко мне дружелюбно. Никакого негатива в свой адрес я не заметила. Но слышала, что у некоторых бывают неприятные ситуации.

Мне выдали документ уже после отмены закона и сказали, что приняли решение в последний момент. Насколько я знаю, это зависит от конкретного чиновника. Мне тоже могли отказать, и имели на это полное право. Но мне повезло.

Ипотека в Германии

Я слышала от разных людей, что в Германии есть смысл инвестировать в недвижимость. Если человек здесь покупает квартиру и сдает ее в аренду, он может получать вычеты по налогам за все расходы на нее. Я задумалась о покупке квартиры, нашла финансового консультанта, обсудила с ним условия. Всеми вопросами занимался он, мне оставалось только подписать ипотечный договор.

Консультант посылал за меня заявки в разные банки. В итоге мы выбрали самое выгодное предложение: трехкомнатную квартиру в Нюрнберге. Она стоила около 300 тысяч евро (27,2 миллиона рублей). В Берлине за такую цену можно купить только маленькую студию в не очень хорошем районе. Сейчас квартиру в Нюрнберге я сдаю за 1200 евро в месяц (109 тысяч рублей). Это тоже намного дешевле, чем в Берлине.

В Германии можно взять ипотеку без первоначального взноса

В Германии можно взять ипотеку без первоначального взноса. Для покупки квартиры нужно заплатить агенту и нотариусу где-то около 5% от стоимости жилья, плюс налог за покупку. Для каждой земли он разный — например, в Берлине довольно высокий — 6%. А вот в Баварии налог почти вдвое ниже, поэтому я решила выбрать этот регион.

Нюрнберг. Фото: Unsplash

При покупке квартиры ко мне не придирались из-за российского паспорта. Гражданство никого сильно не волнует — важен статус нахождения в стране. У меня уже был постоянный вид на жительство — это лучше, чем рабочий, и по этому документу чаще одобряют ипотеку.

Я думаю о покупке еще одной квартиры — на мой взгляд, это лучший способ инвестиций в Германии. Сейчас практически все, что я плачу, вернется как налоговый вычет. А через 10 лет можно продать ее без уплаты налога, и это может принести неплохой доход. Он будет выше, чем инвестировать в акции или облигации, потому что на биржевом рынке тоже взимают довольно большой налог с доходов.

Покупка квартиры в Германии не поможет получить гражданство. Но если у вас уже есть какая-то недвижимость, то вам могут одобрить ипотеку на большую сумму. Например, я теперь смогу купить квартиру подороже, чем та, что в Нюрнберге.

Дорогая медицина и дешевая одежда

Моя зарплата позволяет мне комфортно жить в Германии. Сразу после переезда я получала около 3000 евро (272,5 тысячи рублей) после вычета налогов, и мне этого хватало. Сейчас моя зарплата без налогов — чуть больше 4000 евро (более 363 тысяч рублей), что более чем достаточно для комфортной жизни.

На покупки в супермаркетах у меня уходит около 200 евро в месяц (18 тысяч рублей). На рестораны или бизнес-ланчи в обед — около 70–100 евро (6,3–9 тысяч рублей), на транспорт я трачу 63 евро в месяц (5,7 тысячи рублей). Это подписка, по которой можно ездить по всей Германии. Спортзал, в который я хожу, стоит 25 евро в месяц — это намного дешевле, чем было в Москве.

Фото: предоставлено Анной

После переезда в Германию у меня изменилась структура расходов. В среднем я трачу примерно столько же, сколько в Москве, но здесь дешевле одежда и техника. Цены на продукты скорее выше, зато они довольно качественные.

Все услуги в Германии дороже, потому что здесь минимальная оплата труда выше, чем в России. В том числе медицина — я плачу за государственную медицинскую страховку в районе 1000 евро (90,5 тысячи рублей). Эту сумму у меня высчитывают из зарплаты. Часто страховки стоят дешевле, но у меня есть хронические заболевания, с которыми мне нужно ходить к врачу.

На прошлой квартире у меня была плесень, и это постоянно сказывалось на моем здоровье. Я пыталась найти специалиста, который с этим работает, потому что страховка не покрывает их. Такие врачи просили 200 евро за прием. Примерно 100–200 евро стоят и приемы у частного психиатра. Сходить к терапевту можно за 30–40 евро (от 2,7 до 3,6 тысячи рублей), но цена зависит от конкретного врача.

Страховка на все подряд

Мне нравится, что средний уровень жизни в Германии выше, чем в России. В Москве я работала в IT, у меня был неплохой доход, но чувствовалось, что многие люди беднее меня. В Германии такого нет: мне комфортно общаться с людьми из разных сфер, потому что я не ощущаю сильного неравенства. У многих зарплата близка к моей, и мне это нравится.

Тут сложно найти хорошего врача

Еще мне нравится, что здесь есть страховка на все подряд, хотя кого-то это бесит. Но мне, например, помогает юридическая страховка. Я уже судилась со своим прошлым арендодателем, потому что он не хотел возвращать депозит за квартиру. А страховка покрывает весь процесс. Иначе судиться в Германии очень дорого — только одна консультация с юристом стоит 200 евро.

Фото: предоставлено Анной

Однако есть здесь и вещи, которые мне не нравятся. Например, в Германии много проблем в медицинской системе, и тут сложно найти хорошего врача. Та же гинекология в России намного лучше. Тут гинекологи часто не хотят определять причину проблемы, они просто прописывают тебе противозачаточные, которые скрывают симптомы. А терапевты любят назначать парацетамол по любому поводу и не хотят разбираться.

Во многих других аспектах медицина развита — в больницах тут лечат то, что не умеют в России. Хорошие медикаменты в Германии доступны и покрываются страховкой. Но часто нужно бороться с системой, чтобы получить какую-то медицинскую услугу. А еще сложно записаться к врачу с узкой специализацией: все время очереди, очень много желающих.

Я часто слышу о том, что в Германии не очень хорошо развита сфера услуг. Не заметила разницы в качестве, но услуги здесь определенно дороже. Поэтому в Европе даже психологически сложно позволить себе некоторые вещи, к которым ты привык в России. Например, здесь намного дороже пользоваться такси или ходить на маникюр.

Когда я переезжала в новую квартиру, мне нужно было сделать ремонт: положить пол и повесить полки. Найти человека, который поможет с этим, оказалось недешевым удовольствием. За качественные услуги нужно очень много платить. Если за работу просят мало денег, скорее всего, она окажется некачественной. Я также хотела, чтобы мне собрали шкафчики на кухне и повесили их. Нашла на сайте мастеров, которые берут немного денег за свои услуги. Но они сказали, что не могут повесить шкафчики — а могут только собрать их.

Берлин все еще кажется мне маленьким и расслабленным после Москвы. Я привыкла жить в гораздо большем городе с более быстрым темпом. Но сейчас я уже адаптировалась. Не уверена, что хотела бы жить в городе меньше, например, в том же Нюрнберге. Большой город все-таки дает много возможностей в плане работы, хобби и увлечений. Мне было бы интересно пожить в других странах помимо Германии, но пока у меня нет плана, когда и куда переехать, разве что я найду хорошее предложение по работе где-то еще. Хотя в целом я не вижу серьезных объективных причин куда-то переезжать: мне нравится Германия, а свои проблемы есть везде.

