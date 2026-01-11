EN
Россиянин скопировал Skype и разбогател

Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
8 минут чтения 00:01 11 января
Россиянин Денис Юрчак придумал замену Skype — веб-приложение Yadaphone. Оно работает как обычный телефон, с которого можно звонить почти в любую точку мира. До переезда в Европу у Юрчака был минимальный опыт в программировании, а свой продукт он собрал за выходные. Он уверен, что звонки через Yadaphone не заблокируют в России, хотя в Иран через его сервис дозвониться не выйдет. Успешное копирование — в материале «Холода».

Денис Юрчак родился в России в 1998 году и жил в Подмосковье. В 22 года он уехал учиться в магистратуру в Австрии, где живет и по сей день. В Европе он решил попробовать себя в качестве программиста, хотя раньше с этой сферой его ничего не связывало — на родине он получил образование дипломата.

Юрчак говорил, что задумал запустить собственное приложение в марте 2025 года. Именно тогда компания Microsoft объявила о скором закрытии Skype и предложила пользователям перейти в приложение Microsoft Teams. По функционалу оно шире, чем Skype, но звонить через него на обычные телефоны стало проблематичнее: к примеру, в США можно звонить не на все номера, а в России звонки на телефоны и вовсе не работают.

Денис Юрчак
Денис Юрчак и Yadaphone. Фото: @denisyurchak / X

В марте Юрчак отдыхал на Бали, но все же приступил к делу: с помощью вайб-кодинга (создание кода с помощью ИИ) за выходные он сделал сайт и весь функционал приложения, а сам сервис назвал Yadaphone. Это название пришло к нему случайно, когда он принимал душ. Сайт Yadaphone довольно прост: на нем есть экран для набора номера и страницы с тарифами.

$12 тысяч
заработал Юрчак за первые пять месяцев

После релиза Yadaphone Юрчак сразу стал рекламировать свой продукт. Он написал большой пост о нем в соцсети Reddit, назвав свое детище «альтернативой Skype». Этот пост быстро заблокировали (Юрчак не объяснил почему, но известно, что правила платформы запрещают продвижение продуктов с целью финансовой выгоды), но огласка все же сработала: по словам Юрчака, у Yadaphone появились новые пользователи в первые минуты после публикации, а за первые пять месяцев он заработал 12 тысяч долларов (почти миллион рублей).

Из России в Европу

Юрчак рассказывал, что провел детство в наукограде Протвино — это небольшой город в трех часах езды от Москвы. Он жил вместе с матерью после развода родителей. Отец также участвовал в воспитании сына и, как писал Юрчак, приезжал к нему каждые выходные. 

По словам Юрчака, именно отец показал ему, как можно заработать на собственном бизнесе. Его отец якобы пробовал себя везде: поначалу открывал автомойки и автомобильные мастерские, а потом основал свою охранную компанию, которая занималась обеспечением безопасности в торговых центрах. При этом компании Ярослава Юрчака неоднократно ликвидировались, а в открытых источниках можно найти негативные отзывы о том, как владелец обманывал своих сотрудников. 

В старших классах Денис Юрчак переехал в Москву, где поступил в лицей №1535 — это одна из лучших школ России. Он дважды становился призером Всероссийской олимпиады школьников по истории, что в 2016 году помогло ему поступить на бюджет МГИМО без экзаменов. 

Там он увлекся международной безопасностью в ядерной энергетике. Во время своей учебы он сотрудничал с НКО в сфере международной безопасности ПИР-Центр и писал хвалебные статьи про российские гиперзвуковые ракетные комплексы, которые могут быть оснащены ядерными зарядами.

В 2020 году он окончил бакалавриат в России и поехал изучать экономику в Вену, хотя в школе говорил, что не планировал уезжать за границу и хотел бы работать в России, чтобы «принести пользу своей родине». В 2022 году подпись «бакалавра Дениса Юрчака» появилась под открытым письмом выпускников МГИМО против начала войны в Украине. Из-за своей политической позиции Юрчак, по его словам, почти не общается со своим отцом. 

Денис Юрчак
Фото: @denisyurchak / X

После переезда в Австрию Денис Юрчак захотел научиться программированию и решил поработать в стартапе. Еще с 2019 года он якобы писал код на языке TypeScript, а позже, уже в Австрии, с помощью книг и курсов он за два месяца освоил совместимый с ним язык программирования JavaScript. 

В 2022 году Юрчак устроился программистом в Brevo. Это большая онлайн-платформа, которая помогает компаниям вести коммуникацию с клиентами: например, готовит персональные рассылки по почте или мессенджерам. Услугами Brevo пользуются такие крупные европейские компании, как IKEA, Louis Vuitton и Volkswagen.

В 2024 году Юрчак уволился из Brevo и решил работать на себя, делая онлайн-проекты и проводя консультации. Всего в европейских IT-стартапах он проработал около пяти лет. За это время, по его словам, он понял, что IT-компании не могут платить достойную зарплату и хотят «запереть своих работников в офисе».

Юрчак рассказывал, что его первым самостоятельным проектом был простой сайт, где художники могли обмениваться отзывами о своих работах. Сайт не привлек пользователей и не принес никакого дохода. Сейчас Юрчак признает, что в то время он еще не обладал ни сильными дизайнерскими навыками, ни уверенным программированием, и даже называет свои первые сайты «уродливыми».

Всего до запуска Yadaphone, как говорит сам Юрчак, он сделал 15 самостоятельных проектов. Среди них были сервисы для создателей контента в соцсетях, генератор тредов для X и Threads, а также клон сервиса PhotoAI — приложения, которое с помощью нейросетей создает реалистичные фотографии и видео. Последний проект, по утверждению автора, привлек около 500 человек и принес Юрчаку пару тысяч долларов.

Кринжовый маркетинг

Первым по-настоящему успешным проектом Юрчака стал Yadaphone. На начало октября 2025 года, по словам создателя, им пользовались около 10 тысяч человек, среди которых 30 корпоративных клиентов — компании и бизнесы. В основном этот сервис используют туристы и экспаты, которым надо часто звонить в другие страны: например, в банки или миграционные офисы, где нельзя получить консультацию онлайн.

Yadaphone, по словам Юрчака, приносит ему около 14 тысяч долларов (1,1 миллиона рублей) в месяц. Почти треть этой суммы, около 30% выручки, обеспечивают корпоративные пользователи. За первые восемь месяцев, с марта по октябрь, общий объем платежей, прошедших через Yadaphone, якобы составил 65 тысяч долларов (5,1 миллиона рублей).

«Год назад у меня была депрессия, а на моем банковском счете было всего 300 долларов. Теперь мой продукт приносит 15 тысяч долларов в месяц», — писал Денис Юрчак в сентябре 2025 года.

Он активно продвигает Yadaphone в соцсетях, иногда прибегая к провокационным постам. Например, выложил фото, на котором премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы разговаривает по телефону с неким арабом. Под фото была подпись: «Звоните в Палестину из любой точки мира. Yadaphone — переговоры с заложниками по самым низким ценам». По мнению Юрчака, чем более «кринжовый» контент, тем больше внимания он привлечет.

Звонки маме в Москву

Yadaphone предлагает разные расценки на звонки для каждой страны. Цена зависит от разных факторов: к примеру, будет ли пользователь звонить на мобильный телефон или на стационарный. Чтобы куда-либо позвонить, надо положить кредиты на личный счет или купить американский или канадский телефонный номер, который обойдется в 1,95 доллара (155 рублей) в месяц.

Через Yadaphone действительно можно позвонить в Палестину меньше чем за доллар, а одна минута звонка абоненту из США обойдется в 0,02 доллара — это чуть больше полутора рублей. Звонок на мобильный телефон в Казахстан выйдет значительно дороже: 0,7 доллара (чуть больше 55 рублей) за минуту, а в Литву — ровно доллар (почти 80 рублей).

Изображение: Yadaphone

Yadaphone работает и в России: звонок обойдется в 0,68 доллара за минуту, или около 54 рублей. Сам Юрчак говорил, что звонит маме в Москву через свой сервис. «Холод» проверил возможность оплаты минут и аренды телефонного номера на Yadaphone и выяснил, что сервис Юрчака не принимает российские карты. 

Создатель Yadaphone уверен, что в России его продукт не смогут заблокировать. Он объясняет это тем, что приложение использует технологию VoIP — Voice over Internet Protocol («передача голоса по интернет-протоколу»). Во многих случаях VoIP не зависит напрямую от телефонного провайдера, так как звонки идут через интернет до выхода в обычную телефонную сеть.

Однако в Иране мессенджеры, использующие протокол VoIP, заблокировали, и Yadaphone там не работает. На таком же протоколе функционирует, к примеру, и Telegram — через него звонки в России проходят с перебоями, а у некоторых пользователей и вовсе не работают.

Также с 1 сентября 2025 года в России вступили в силу ограничения на IP-телефонию с выходом из интернета в обычные телефонные сети.Юрчак продолжает активно рекламировать Yadaphone в своих соцсетях и планирует запустить еще одно собственное приложение, о функционале которого пока ничего не говорит. В начале 2026 года он анонсировал бот для телеграма, который помогает рассчитывать налоги по фотографиям чеков.

Автор:Тимофей Астахов
Фото:@denisyurchak / X

