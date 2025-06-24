Не пора ли провести аудит?

Уже несколько дней Израиль и США наносят удары по территории Ирана. Z-сообщество не спешит поддерживать союзника России, поставившего ее армии первые беспилотники «Шахед», но восхищается израильскими военными. В своей новой колонке писатель и исследователь Z-сообщества Иван Филиппов рассказывает о том, почему «пассионарные патриоты» всегда предпочитают поддерживать сильных, и о крушении «оси сопротивления».

Иногда происходят события, которые Z-каналы начинают обсуждать так активно, что может показаться: нет уже никакой войны в Украине. Так было со знаменитой «голой вечеринкой», так было с бунтом и убийством Пригожина. Забыли «зетники» о боевых действиях в Украине и когда рушился режим в Сирии. В этот раз удары Израиля, а теперь и США по военным целям в Иране полностью захватили Z-воображение.

Вторую неделю Z-каналы настойчиво обсуждают перспективы конфликта и пишут о нем, кажется, даже больше, чем о продолжающейся в Украине войне. Пишут эмоционально и подробно, потому что эффективность израильской армии в Z-сообществе вызвала сначала зависть, а потом — тревогу.

С одной стороны, это неудивительно. Военные и околовоенные авторы любое мировое событие немедленно пытаются как-то проецировать либо на положение дел в России, либо на войну, которую ведет российская армия. Вот только в этот раз получилось совсем не так, как хотелось бы Z-патриотам, потому что даже в их собственных текстах Россия оказалась не на месте высокоэффективного Израиля, а на месте автократического, пораженного коррупцией Ирана, во главе которого стоит немощный старик, не понимающий, что в его стране на самом деле происходит.

И параллели, которые «пассионарные патриоты» в своих текстах проводят с сегодняшней Россией Владимира Путина, их самих страшно не радуют.

В ночь с 12 на 13 июня более 200 израильских истребителей нанесли ракетные удары по Тегерану и окрестностям. В первые часы операции «Народ как лев» были ликвидированы минимум шесть руководителей вооруженных сил Ирана, включая главнокомандующего КСИР (Корпус стражей исламской революции — элитное военно-политическое формирование. — Прим. «Холода»), командующего ВКС КСИР, начальника Генштаба, а также руководство ПВО и беспилотных сил. Сейчас счет убитых высокопоставленных военных Ирана идет уже на десятки.

И вроде бы в этой войне понятно, кому именно должны сочувствовать путинисты и Z-тусовка. Уж точно не Израилю, который союзник проклятой Америки, а Ирану. Ведь аятолла и его режим — верные друзья Владимира Путина. Именно Иран поставил первые беспилотники «Шахед», которыми российская армия поражала мирные украинские города. Именно Тегеран поддержал словом и делом вторжение российской армии в Украину.

Тегеран, 15 июня. Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Но неожиданно оказалось, что путинские патриоты в союзниках готовы видеть только сильных. А если союзник вдруг проигрывает, то, может быть, он и не союзник вовсе? Почему позволяет с собой так обращаться? Ну и самое главное — любые симпатии, которые испытывала Z-публика к Ирану, победила жгучая зависть к Израилю.

Давайте сразу начнем с самого мощного примера. В рядах российской армии есть подразделение ДШРГ «Русич», в котором воюют неонацисты, в чьем послужном списке и казни сдавшихся в плен, и чудовищные пытки, и надругательства над телами погибших. Так вот, самый подобострастный текст о могуществе израильской армии по сравнению с российской написал именно «Русич».

В нем автор задавал серию вопросов: как так получается, что Израиль за несколько дней добился таких результатов, которые российская армия не в состоянии достичь до сих пор, когда полномасштабная война идет уже четвертый год? Почему израильские ВВС так быстро уничтожили иранскую ПВО и взяли небо под полный контроль, а российские самолеты жмутся у линии фронта? Как так вышло, что Израиль до сих пор не потерял ни одного самолета, а «российская авиация теряет самолетов больше, чем производит за период проведения операции»? И так далее и тому подобное.

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Но главное в этом тексте, конечно, вывод, к которому приходит автор из ДШРГ «Русич»: все дело в том, что армия еврейского государства Израиль воюет умом, а российская армия — «закидывает фронт свежемобилизованным мясом в огромном количестве, а не технологиями».

«Сейчас даже имена иранских генералов нет смысла запоминать, они живут меньше, чем штурмовики Шторм Z», — пишет военный волонтер Алексей Живов (здесь и далее в цитатах правописание оригиналов сохранено). И даже непонятно что в этих словах производит большее впечатление: восхищение эффективностью израильских ВВС или признание, что российское командование не жалеет солдат и на фронте штурмовики живут в лучшем случае пару дней?

Из чтения постов про израильскую военную операцию, которые написали возмущенные Z-патриоты, складывается очень точная картина положения дел в российской армии. Потому что пишут ведь они именно об этом.

Оказывается, говорят зетники, можно воевать эффективно, а не заваливать фронт мясом. Только почему это делает Израиль, а не Россия?

Вот другой Z-волонтер, ветеран «русской весны» и, кстати, антисемит Родригес у себя в канале No Pasaran пишет: «Умеют евреи воевать. Мотивированные командиры, заинтересованное высшее командование. Хуяк — и глава КСИР погиб, хуяк — и ученые по ядерной программе сгинули. Четко, быстро и точно».

«Завидуем молча. Хотя сейчас нам начнут рассказывать про “полезных идиотов”, что это не наши методы, что мы не такие. Не такие, как тут поспоришь?» — пишет Z-пропагандист и ведущий радио «Комсомольская правда» Иван Панкин.

Если эту нехитрую Z-мысль продолжить, то получается, что у российской армии командование не заинтересовано в достижении целей войны. Тогда вопрос: так зачем вы воюете? Четвертый год вы все пишете одно и то же: что руководству армии откровенно наплевать и на так называемую победу, и на потери среди российских военных. Вы это знаете точно, пример с Израилем — просто очередной повод для вас вспомнить и сравнить. Так зачем и за что именно вы умираете?

Но такими вопросами «зетники», конечно, не задаются.

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Зато отдельные чуть более сознательные авторы пытаются на фоне ракетных ударов по Тегерану сложить два и два. Например, Z-футуролог Максим Калашников: «Великая Отечественная длилась 1418 дней. Война на Украине разменяла 1200 дней. За это время по врагу было выпущено Х тысяч дальнобойных ракет и дронов. Но какая-то из стратегических задач была решена? <…> Знаете, на фоне весьма эффективных действий Израиля в Иране, где за дни решают то, чего в СВО не решается годами, вопрос становится буквально ребром. ВПК и армию возрождали триллионными вложениями с 2007 года. Не пора ли аудит провести?»

Находящийся в России Калашников, надо заметить, пишет аккуратно, завуалированно — «аудит». А вот автор канала Alex Parker Returns, который, по собственному признанию, находится далеко за пределами родины, дает очень прямой ответ на вопрос, почему российская армия не умеет воевать так же, как делают это израильтяне:

Поврежденное здание в Тегеране, 13 июня 2025 года. Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

«Израильские летчики действуют на гигантском расстоянии от своей страны от 1500 км с помощью дозаправки в небе над территорией других стран, тогда как ВКС не могут разобраться с Харьковом, Запорожьем, Херсоном и Сумами, которые находятся прямо у границ РФ. Разгадка банальна. Все упирается в одного старенького дедушку, который вдруг оказался мудаком».

Вот и ответ. Действительно, все дело в «одном стареньком дедушке». И самое смешное в том, что эту параллель между путинской Россией и Ираном аятоллы Хаменеи очень аккуратно, но проводят сами Z-авторы.

Иран в их изложении — это поздний СССР, то есть формально все запрещено, но на деле в стране есть и проституция, и очень развитый черный рынок, и, конечно, всепоглощающая коррупция. За деньги можно купить все, и «исламской» республика Иран является исключительно на словах.

«Естественно, престарелый духовный (да и светский тоже) лидер Ирана, 86-летний Хаменеи, об этом не знает. Он болен, ему не сообщают плохие новости. Он искренне думал, что все прекрасно, и все законы исламской республики соблюдаются с восторгом», — пишет автор самого популярного в Z-сообществе текста об Иране, DarkZotovLand.

А вот текст другого популярного «зетника», автора канала «Русский инженер»: «Кто неоднократно был внутри Ирана, буквально все отмечали что по настроениям, там все похоже на конец 80х в СССР. И если фанаты СССР от этого пребывали в восторге, то тем кто не застал или забыл этот период, я напомню — советские люди с радостью променяли страну на колбасу с джинсами и жвачкой. И поэтому все разговоры про особых дух Ирана в стиле ура-патриотизма, что вот мол духовность/персидский дух решает, а запад тупой и вообще погряз в ЛГБТ, это на самом деле удар по нам».

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Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев — тоже очень плодовитый Z-автор — вспоминает и другую историческую параллель, а именно Ирак и свержение режима Саддама Хусейна. Тогда, как напоминает Медведев, диктатора на улицы никто защищать не вышел, потому что каждый «хотел денег, интернет, свободу передвижения, жрать хотел, чтобы дефицита не было хотел. Хотел жить без коррупции, которая пронизывала все иракское общество».

И, наверное, в том, как именно отреагировало Z-сообщество на новую войну, нет ничего удивительного. Измученное реалиями российской армии, Z-пространство очень чутко реагирует на любые истории об эффективных военных операциях. И в этой ситуации им важно, кто лучше воюет, а не кто подписал с Кремлем договор о сотрудничестве. Интересно же на самом деле, мне кажется, другое.

Начиная со следующего дня после страшного теракта 7 октября Израиль начал последовательно демонтировать «ось сопротивления», которую выстраивал на Ближнем Востоке Иран. Хамас, Хезболла, режим Башара Асада — всех их объединяют хорошие отношения с Москвой и Владимиром Путиным. Все они в той или иной степени были союзниками. Так же, как союзником был и пока еще остается Иран. Так вот, из свежих текстов складывается ощущение, что сами Z-патриоты параллели между рухнувшими режимами и выстроенной Владимиром Владимировичем вертикалью власти видят. Интересно, а он?

Владимир Путин приветствует посла Ирана в России Казема Джалали и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в Москве, 23 июня 2025 года. Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Reuters

Я далек от мысли, что Путина можно «напугать», как принято обычно писать в кликбейтных заголовках. Но ведь какой-то вывод он из произошедшего для себя сделать должен был? Известно, какое огромное впечатление в свое время на Владимира Путина произвело убийство его друга Муаммара Каддафи или изгнание из Украины его коррумпированного друга Януковича. Сейчас же дружественные Москве режимы и организации сыпятся буквально одна за другой. И будущее режима аятолл сегодня под вопросом.

Лично я, глядя на происходящее, вспоминаю цитату из замечательного сериала «Андо», где один очень идеалистичный герой говорил: «И запомни: Империя так отчаянно цепляется за контроль, потому что он противоестественен. Тирании нужно постоянное усилие. Она трещит, течет. Власть хрупка. Под подавлением всегда прячется страх».

Вряд ли Владимир Владимирович смотрел «Андор». Но, мне кажется, какие-то подобные мысли ему в голову все-таки приходят. 19 июня в Петербурге иностранный журналист его прямо спросил о возможной ликвидации аятоллы Хаменеи.

«Если позволите, я надеюсь, что это будет самым правильным ответом на ваш вопрос: я даже обсуждать такой возможности не желаю», — ответил ему Владимир Путин.

Ну, конечно, не желает. Уж очень это некомфортная мысль.

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