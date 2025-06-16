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Политика

СМИ сообщили о панике Путина и Си из-за Ирана

2 минуты чтения 22:40 | Обновлено: 22:41

Ослабление Ирана войной с Израилем может привести к тому, что Россия и Китай потеряют ключевого партнера на Ближнем Востоке, который разделяет их интересы и борется против лидерства США в регионе, пишет The Telegraph. Для России это может очередной потерей союзника на Ближнем Востоке после падения в декабре режима Башара Асада в Сирии.

Эксперт по ядерной политике из Фонда Карнеги Николь Граевски считает, что Кремль может рассматривать ситуацию, как «неконтролируемую», потому что во время обмена ударами между Ираном и Израилем в 2024 году российские дипломаты не вовлекались в конфликт настолько же активно. Граевски отметила, что слабый Иран не будет интересовать Россию и Китай, потому что они предпочитают «стабильные авторитарные режимы с похожими взглядами на международную систему».

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Россия уже призвала провести экстренное заседание Совета по ядерному надзору ООН, а Владимир Путин провел телефонные разговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ирана Махмудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом. При этом Трампу Путин предложил себя в качестве посредника на переговорах между Израилем и Ираном.

По словам Граевски, Россия больше не зависит от постоянных поставок иранских боевых беспилотников, которые активно использует в полномасштабном вторжении в Украину. Сейчас российская военная промышленность позволяет производить до 2700 единиц в месяц.

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Китай является одним из крупнейших импортеров иранских нефтепродуктов, закупая около двух миллионов баррелей нефти в день. Промышленность КНР может пострадать из-за израильских ударов по иранским нефтегазовым объектам, и эта проблема может стать еще серьезнее, если Иран атакует военные базы США в ОАЭ и Саудовской Аравии.

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