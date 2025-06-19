Израиль сравнил лидера Ирана с Гитлером

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи «современным Гитлером» и заявил, что он «не должен существовать». Об этом со ссылкой на слова Каца сообщает местное СМИ The Times of Israel.

Кац заявил, что Хаменеи объявил своей целью уничтожение Израиля. Лидера Ирана министр охарактеризовал как человека, который имеет «огромное идеологическое влияние», а Иран назвал могущественной страной, ресурсы которой Хаменеи мобилизовал на противостояние с Израилем.

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Чиновник также провел аналогии между текущим конфликтом Израиля и Ирана со Второй Мировой войной. Он заявил, что если бы во времена Холокоста существовали Израиль и ЦАХАЛ, то политики могли бы дать вооруженным силам задачу проникнуть в бункер «врага еврейского народа» Адольфа Гитлера, чтобы помешать «плану по уничтожению евреев». Кац отметил, что именно в таком контексте он рассматривает возможную операцию по убийству Хаменеи.

На вопрос журналистов о том, является ли устранение Хаменеи одной из целью Израиля в текущем конфликте, Кац ответил, что задача израильских вооруженных сил: «устранение ядерной угрозы, ликвидация источников разрушения и нейтрализация ракетной угрозы». Однако, как считает политик, все это невозможно, если верховный лидер Ирана «продолжит существовать».

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Ранее СМИ сообщали, что против убийства Хаменеи выступает Белый дом, идею не поддерживает и президент США Дональд Трамп. По данным источников журналистов, США опасаются непредсказуемости, которая наступит в случае гибели верховного лидера Ирана: «это [Хаменеи] аятолла, которого ты знаешь, против аятоллы, которого ты не знаешь».

Позже Трамп писал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social, что ему известно текущее местоположение Хаменеи, называл его «легкой целью» и обещал не убивать его при соблюдении ряда условий.