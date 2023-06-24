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«Вагнер» начал и закончил военный мятеж

Главные фото дня

24.06.2023

23 июня Евгений Пригожин начал попытку военного переворота — войска ЧВК «Вагнер» зашли в Ростовскую область и по трассе М4 направились, как они заявляли, на Москву. Под контроль «вагнеровцев» был взят Ростов-на-Дону, включая штаб Южного военного округа, колонны техники двинулись дальше через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области. Через сутки после объявления Пригожиным «марша справедливости» он выпустил новое обращение, в котором сообщил, что разворачивает колонну. До Москвы бойцам «Вагнера», по его словам, осталось ехать около 200 километров. «Холод» выбрал главные фотографии прошедших суток.

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«Вагнер» начал и закончил военный мятеж
Фото: Reuters / Stringer / Scanpix

Бронетранспортер на улице Ростова-на-Дону в ночь с 23 на 24 июня.

«Вагнер» начал и закончил военный мятеж
Фото: Wagner Group

Евгений Пригожин в штабе Южного военного округа рассказывает о взятии под контроль ЧВК Ростова утром 24 июня.

«Вагнер» начал и закончил военный мятеж
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / Scanpix.

Женщина смотрит экстренное обращение Путина утром 24 июня.

«Вагнер» начал и закончил военный мятеж
Фото: Stringer / EPA / Scanpix

Военные ЧВК задерживают местных на улице в Ростове-на-Дону.

«Вагнер» начал и закончил военный мятеж
Фото: AP Photo / Scanpix

Полицейские охраняют территорию возле офиса ЧВК «Центр Вагнера», в Санкт-Петербурге. В течении дня там проводят обыски сотрудники ФСБ.

«Вагнер» начал и закончил военный мятеж
Фото: Антон Ваганов / Reuters / Scanpix.

Рабочие убирают рекламу ЧВК в Санкт-Петербурге. Одновременно рекламу Вагнера начали убирать с улиц по всей России.

«Вагнер» начал и закончил военный мятеж
Фото: Reuters / Stringer / Scanpix

Сторонник ЧВК Вагнера держит флаг у офиса Ростелекома возле штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

«Вагнер» начал и закончил военный мятеж
Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС помогают застрявшим на трассе М4-Дон пассажирам автобусов.

«Вагнер» начал и закончил военный мятеж
Фото: Денис Романов / AFP / Scanpix

Военные Вагнера на улицах Ростова.

«Вагнер» начал и закончил военный мятеж
Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ / Sipa USA / Vida Press

Взрыв на нефтебазе в Воронеже.

«Вагнер» начал и закончил военный мятеж
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ / Sipa USA / Vida Press

Военные на въезде в Москву.

«Вагнер» начал и закончил военный мятеж
Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ / Sipa USA / Vida Press

Гражданские фотографируются с танком ЧВК.

Автор
редакция «Холода»
Фото на обложке
Stringer / AFP / Scanpix
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