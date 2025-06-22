США атаковали Иран

Президент США Дональд Трамп в ночь на воскресенье заявил, что американские военные нанесли удар по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого Трамп призвал Иран к заключению мирного соглашения. Президент США утверждает, что в результате «поразительно успешной» атаки ядерные объекты Ирана были «полностью и окончательно уничтожены».

Советник спикера парламента Ирана Мехди Мохаммади заявил, что удар был ожидаемым, поэтому ядерный объект в Фордо был заранее эвакуирован. «Это место было эвакуировано давно, и ущерб не является необратимым». Он добавил, что США «не смогут разбомбить знания». По словам заместителя главы иранской государственной телерадиовещательной компании Хасана Абедини, власти заранее вывезли запасы обогащенного урана из ядерных центров.

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Международное агентство по атомной энергии заявило, что не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами иранских ядерных объектов. Глава Управления ядерного регулирования Ирана Мохаммадреза Кардан заявил, что иранские власти «заранее приняли меры для защиты безопасности и здоровья наших людей».

В ходе удара по ядерному объекту в Фордо, расположенному внутри горы, США впервые применили противобункерные бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. Всего США использовали около десятка таких боеприпасов для удара в Фордо и два — в Натанзе. Также с подводных лодок американские военные запустили крылатые ракеты «Томагавк» по объектам в Натанзе и Исфахане.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил США за «смелое решение» нанести удар по Ирану и заявил в обращении к израильтянам, что его обещание уничтожить иранские ядерные объекты «было выполнено». «Поздравляю, президент Трамп, ваше смелое решение нацелить на ядерные объекты Ирана всю устрашающую и справедливую мощь Соединенных Штатов изменит историю», — заявил Нетаньяху. Также решение Трампа поддержали президент и министр обороны страны.

По данным The Wall Street Journal, Трамп рассчитывал атаковать Иран неожиданно, поэтому незадолго до нападения говорил, что даст Тегерану до двух недель, чтобы выполнить требования США. Источник издания утверждает, что Трамп отдал окончательный приказ за несколько часов до удара.

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Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня, ударив по обогатительному объекту в Натанзе и по арсеналам баллистических ракет. Нетаньяху заявил, что начал боевые, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Также в результате ударов были убиты иранские физики-ядерщики и высокопоставленные генералы.

В прошлое воскресенье Трамп заявил, что США могут вмешаться в Ирано-Израильский конфликт. В среду телеканал ABC News со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что власти США примут решение о вступлении в войну в течение одного-двух дней.