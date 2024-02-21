Иран поставил России сотни баллистических ракет — Reuters

С начала января 2024 года Иран поставил России около 400 баллистических ракет класса «земля-земля». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников, среди которых есть иранские чиновники.
Речь идет о ракетах малой дальности семейства «Фатех-110». Среди них есть ракеты «Зульфикар», которые могут поражать цели на расстоянии от 300 до 700 километров.
Один из собеседников агентства в Иране сообщил, что страна поставила России четыре партии ракет, и что в ближайшие недели ожидаются новые поставки. Другой источник рассказал журналистам, что некоторые ракеты были отправлены в Россию через Каспийское море, а другие — по воздуху.
«Поставок будет больше. Нет причин это скрывать. Мы имеем право экспортировать оружие в любую страну, в которую пожелаем», — сказал собеседник издания.
В октябре 2023 года закончился срок действия санкций Совета безопасности ООН, установленных на экспорт иранских ракетных технологий. Однако США и Евросоюз оставили свои санкции против Ирана в силе на случай, если он решит передать свое оружие России.
Источник Reuters в Белом доме сообщил, что у Вашингтона есть свидетельства активных переговоров между Россией и Ираном. Однако пока признаков того, что поставки состоялись, США не наблюдают, добавил он.
Иран также поставляет России дроны-камикадзе «Шахед». Российская армия регулярно обстреливает ими украинские города.
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