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Мир

«Россия во главе с Владимиром Путиным уже не была заинтересована в его защите»

Что говорят о падении режима Асада в Сирии власти других стран
5 минут чтения 08.12.2024
«Россия во главе с Владимиром Путиным уже не была заинтересована в его защите»

8 декабря сирийские повстанцы захватили столицу Сирии Дамаск. Президент Башар Асад покинул страну и сейчас находится в Москве. Руководство сирийского правительства согласилось передать власть «мирным путем», премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джалали заявил о готовности сотрудничать с любым избранным народом руководством. Рассказываем, как мир отреагировал на смену власти в Сирии.

Россия

Министерство иностранных дел России утром 8 декабря заявило, что власти страны «находятся в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции» и призывают «уважать мнение всех этноконфессиональных сил». МИД сообщил, что ему известно о переговорах Асада с «рядом участников вооруженного конфликта», после которых тот принял решение оставить президентский пост и покинул страну. Россия в переговорах не участвовала, добавили в МИД.

Других комментариев от правительства или Кремля пока не последовало. Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что позиция российских властей «изложена в соответствующем заявлении министерства иностранных дел». 

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США

Действующий президент США Джо Байден и его команда «внимательно следят» за развитием «чрезвычайных событий» в Сирии и поддерживают постоянную связь с региональными партнерами, сообщил Совет национальной безопасности страны.

Будущий президент Дональд Трамп заявил, что Асад ушел с поста и покинул страну в том числе потому, что его «покровительница Россия» оказалась неспособна защитить его режим.

«Асада больше нет. Он бежал из своей страны. Его защитник, Россия во главе с Владимиром Путиным, больше не была заинтересована в его защите. России вообще незачем было там находиться. Они потеряли всякий интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 тысяч российских солдат лежат ранеными или мертвыми в войне, которая никогда не должна была начаться и может продолжаться вечно», — написал Трамп.

Евросоюз

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас назвала падение власти Асада «позитивным и долгожданным событием», показавшим слабость России и Ирана. Каллас сказала, что собирается работать над обеспечением безопасности «со всеми конструктивно настроенными партнерами, и в Сирии, и в регионе».

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Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал падение «варварского государства». «Наконец-то. Отдаю должное сирийскому народу, его мужеству, его терпению», — написал он в Х, продублировав свой пост на арабском языке. Макрон пожелал сирийцам «мира, свободы и единства» и пообещал, что Франция «останется приверженной обеспечению безопасности» стран Ближнего Востока.

Германия

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил журналистам, что Асад заставил множество сирийцев бежать в Германию, поскольку «жестоко угнетал свой народ», загубив «бесчисленное количество жизней». Шольц высказал уверенность, что «политическое решение конфликта все еще возможно», и пообещал «судить о будущих правителях» по тому, дадут ли они возможность народу жить достойно, защитят ли суверенитет Сирии от «злонамеренного вмешательства третьих сторон» и будут ли жить в мире с соседями.

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Великобритания

Заместитель премьер-министра Великобритании Анджела Рейнер заявила журналистам, что власти страны приветствуют сообщения о падении режима Асада. Теперь в Сирии надо обеспечить защиту гражданского населения и инфраструктуры, поскольку во время боевых действий погибло слишком много людей. «Диктатура и терроризм создают проблемы для сирийского народа», — добавила Рейнер.

Турция

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции сказал, что новое правительство Сирии должно стать коалиционным. Фидан заявил, что сирийцы не справятся с восстановлением страны, и им должны помочь «международные игроки и региональные державы».

Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал в расположения подразделений ЦАХАЛ на Голанских высотах и там заявил, что его страна внесла свой вклад в свержение Асада ударами по Ирану и ливанской группировке «Хезболла». Нетаньяху объявил недействующим соглашение 1974 года о буферной зоне на границе Сирии и Израиля после ухода лояльных Асаду войск. ЦАХАЛ вошел на территорию зоны, а израильская авиация нанесла удары по «крупному комплексу безопасности» и центру разработки ракет в Дамаске.

Иран

Министерство иностранных дел Ирана объявило, что уважает территориальную целостность Сирии и считает народ этой страны ответственным за решения о будущем — «без разрушительного вмешательства и иностранного принуждения». Иранский МИД тоже выступил за создание в Сирии коалиционного правительства.

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Египет и Иордания

Власти Египета выразили поддержку сирийскому народу, суверенитету и единству страны. Представители Иордании назвали сирийцев «братьями» и призвали защитить безопасность страны и ее граждан.

Обновлено 20:47. Добавлена информация о местонахождении Асада и его семьи.

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Автор:редакция «Холода»
Фото:Abdulkerim Muhammed / Reuters

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