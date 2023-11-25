Россия обстреляла Киев рекордным количеством дронов. Их обломки упали на жилые дома и детский сад

В ночь на 25 ноября российская армия запустила по Украине рекордное количество дронов «Шахед». Как сообщили в Военно-воздушных силах Украины, за ночь системы ПВО сбили 71 беспилотник из 75.

По данным украинских ВВС, дроны были запущены из Приморско-Ахтарска и Курской области. Большинство из них — около 50 — были направлены на Киев, тревога в столице продолжалась более шести часов. Также противовоздушная оборона работала в Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Кировоградской областях.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки сбитых дронов упали на здание детского сада, в результате чего там произошло возгорание. Также было повреждено несколько жилых домов. Пострадали два человека, включая 11-летнего ребенка. Кличко назвал эту атаку самой массированной.

В киевской областной администрации со ссылкой на Минэнерго сообщили, что без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений. Сейчас идут работы по восстановлению электричества.

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