Взрыв на Крымском мосту. Главное к вечеру субботы

8 октября около 6 часов утра на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Из-за взрыва загорелись несколько топливных цистерн железнодорожного состава, который проходил по путям параллельным автомобильному полотну.

Автомобильное и железнодорожное движение по мосту были закрыты. К тушению пожара привлекли авиацию. В результате взрыва обрушились два пролета одной из двух автомобильных полос моста.

Позже СК сообщил, что жертвами взрыва стали три человека. Предположительно, это пассажиры легкового автомобиля, ехавшего рядом с взорвавшейся фурой. Тела двоих из них — мужчины и женщины — были извлечены из воды, их личности устанавливаются.

Владельцем взорвавшегося грузовика оказался житель Краснодара Самир Юсупов. У него дома и у его родственников прошли обыски. Позже в сети появилось видео, на котором Самир Юсупов рассказал, что принадлежащей ему фурой пользовался его дядя Махир Юсупов. Его также опознали на видео осмотра грузовика сотрудниками ГИБДД перед въездом на мост, которое утекло в сеть.



Как сообщает РБК, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах, водитель взорвавшегося грузовика, вероятно, не знал, что его машина заминирована.

Сразу после взрыва властями аннексированного Крыма были введены ограничения на продажу продовольствия и топлива, однако спустя несколько часов их сняли.

Как сообщил глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов, после четырех часов дня было возобновлено автомобильное движение по уцелевшей полосе моста, но только для легковых автомобилей и автобусов. Весь транспорт проходит полную процедуру осмотра, поэтому полиция пропускает только около 20 машин в час.

Грузовикам предложили пользоваться паромной переправой, которая заработала еще спустя несколько часов. По обеим сторонам переправы быстро образовались большие очереди из автомобилей.

Кроме того, Аксенов попросил отельеров и руководителей санаториев полуострова продлить проживание отдыхающим, у которых заканчивается срок пребывания. Все затраты он обещал компенсировать за счет средств региона. По данным АТОР, в Крыму сейчас находится около 50 тысяч туристов.

Во Всероссийском союзе страховщиков ущерб от взрыва предварительно оценили в 250-500 миллионов рублей. По факту подрыва моста возбуждено уголовное дело.

Реакция российских и украинских властей

Несколько украинских СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что взрыв был спецоперацией СБУ. В самой украинской спецслужбе эту информацию комментировать отказались. Позже о том, что за взрывом стоят спецслужбы Украины, написала и американская The Washington Post со ссылкой на собственный источник в украинском правительстве.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не намерен обращаться к нации в связи с подрывом Крымского моста, но поручил создать специальную комиссию по расследованию произошедшего. Он также подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода. Других официальных комментариев в связи со взрывом Кремль не давал.

В распоряжении «Медузы» оказались указания по «правильному» освещению взрыва на Крымском мосту, отправленные в российские госСМИ из администрации президента.

Как следует из «методички», сообщая о произошедшем следует делать акцент на том, что «мост не разрушен, а всего лишь повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях». Также следует сообщать, что подготовка к восстановительным работам уже началась, минтрансом запущены новые логистические маршруты, а Керченская паромная переправа уже заработала.

На взрыв отреагировали несколько украинских официальных лиц. В твиттере министерства обороны Украины появилось сообщение следующего содержания: «Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост — два печально известных символа российской власти в украинском Крыму — исчезли. Что дальше, русские?»

В свою очередь, секретарь украинского СНБО Алексей Данилов опубликовал в твиттере видео горящего Крымского моста совмещенное со знаменитой записью Мэрилин Монро, которая исполняет песню «Happy birthday, mister President». Накануне президенту России Владимиру Путину исполнилось 70 лет.

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в твиттере, что взрыв на Крымском мосту — это только «начало». При этом позже он же написал, что взрыв могли организовать россияне и он может являться результатом кулуарного противостояния Минобороны и ФСБ.

Источники: Baza, Mash, The Washington Post, Михаил Подоляк, ТАСС, Алексей Данилов, Сергей Аксенов, СК РФ, «Коммерсантъ», «Медуза», РБК

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