Новейший военный корабль опрокинули на глазах Ким Чен Ына

В Северной Корее уже третью неделю пытаются спасти «жемчужину» военного флота — новейший эсминец класса «Чхве Хён», который перевернулся во время торжественного спуска на воду в присутствии Ким Чен Ына. Из-за отсутствия современной техники северокорейцам пришлось использовать «ручной метод» спасения военного корабля: в ход пошли воздушные шары и сотни рабочих, которые тянули 5000-тонное судно. Теперь к ремонту корабля может подключиться и Россия. Перевернутая гордость КНДР — в материале «Холода».

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Церемония спуска эсминца состоялась 21 мая, и даже государственные СМИ Северной Кореи признали, что она прошла неудачно. По официальной версии, военные ошиблись при спуске корабля на воду: корма (задняя часть) слишком рано соскользнула в воду, повредив корпус, а нос (передняя часть) застрял на спусковой платформе. После неудачного спуска корабль остался лежать на боку в воде.

Ким Чен Ын наблюдал за аварией вживую и назвал ее «тяжелым преступлением, вызванным не просто неосторожностью, а безответственностью и ненаучным эмпиризмом». Он приказал восстановить эсминец уже в июне и назвал его ремонт «политическим вопросом, непосредственно связанным с авторитетом государства». Из-за аварии уже арестовали четырех человек.

Быстрее плана

Восстановление корабля проходит на удивление быстро. Судя по спутниковым снимкам, северокорейским специалистам удалось поставить 142-метровый эсминец на ровный киль спустя две недели после аварии. Сейчас корабль стоит в сухом доке порта Раджин, который находится в особой экономической зоне Расон, граничащей с Россией.

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Скорость, с которой все это было проделано, удивила экспертов. Они ожидали, что корабль вернут в нормальное положение лишь через шесть недель. Они предположили, что его удалось вытянуть из воды тросами, а удержать его помог «инновационный подход»: прикрепленные к корпусу воздушные шары.

Упавший в воду эсминец. Фото: Planet Labs PBC / Reuters

На спутниковых снимках эксперты увидели десятки воздушных шаров, которые парили вокруг эсминца. Южнокорейская разведка тоже заметила эти шары, однако не смогла точно определить их назначение, поскольку шары были слишком малы для подъема грузов. Есть несколько версий их использования: шары помогали удерживать судно на плаву, закрывали вид на корабль с неба или поднимали отдельные предметы на эсминце.

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Эксперт из американского аналитического центра CNA Декер Эвелет пошутил, что северокорейские военные вдохновились американским мультиком «Вверх», где главный герой привязывает к своему дому тысячу воздушных шаров и улетает на нем в путешествие.

В любом случае подобных прецедентов в современной истории еще не было, заключил Эвелет. Он насчитал примерно 40 воздушных шаров над эсминцем. По его расчетам, диаметр каждого шара составляет примерно шесть метров — это в два раза меньше диаметра стандартного летательного воздушного шара.

Уроки Второй мировой

На спутниковых снимках от 29 мая было видно, как сотни рабочих тянули эсминец за тросы, пытаясь выпрямить его положение вручную. Большинство экспертов полагают, что судно на плаву удерживали при помощи тросов и шаров. Исследователь северокорейской армии Хонг Мин предположил, что нос корабля поднимали с помощью плавучего крана, пока люди тянули остальное судно.

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Современный флот какой-либо другой страны вряд ли использовал бы воздушные шары, чтобы держать на плаву полузатопленный корабль, считает старший военно-морской аналитик британского Международного института стратегических исследований Ник Чайлдс. Он предположил, что у Северной Кореи просто нет нужного оборудования, ведь для спасения корабля подошла бы просто баржа с краном большой грузоподъемности.

«Северная Корея не имела опыта в строительстве столь крупных военных кораблей и использовала методы, которые другие страны, вероятно, не стали бы применять при постройке и спуске судна на воду. Теперь они и поднимают его нетрадиционными способами», — объяснил Чайлдс.

Для поднятия опрокинувшегося корабля можно было использовать и метод парбаклинга. Его применяли в 2013 году при спасении круизного лайнера «Коста Конкордия», который называли «Титаником XXI века». Тогда к 290-метровому судну с одной стороны прикрепили тяжелые тросы, а также баки, которые постепенно заполнялись водой, что добавило вращательную силу и помогло вернуть судно на ровный киль.

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Во Второй мировой войне воздушные шары защищали важные объекты, играя роль средств ПВО (противовоздушной обороны). К примеру, британская армия использовала так называемые аэростаты — это большие воздушные шары, привязанные к земле с помощью тросов. Вражеские бомбардировщики либо врезались в тросы, либо рисковали взорваться при попадании в наполненный водородом аэростат.

Эсминец Zumwalt DDG 1000. Фото: ABACA / Reuters

Северокорейские власти обещали, что реставрация эсминца не должна занять больше 10 дней. В отличие от верфи, где эсминец потерпел крушение, порт Раджин не является крупным судостроительным предприятием, хотя там есть возможности для небольшого ремонта и технического обслуживания. Транспортировку судна в другой док эксперты считают подозрительной. Раджин находится рядом с Россией: южнокорейский депутат Ю Ён Веон допускает, что Москва может прислать своих инженеров для ремонта судна, но вряд ли эту информацию удастся подтвердить.

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Военно-морские силы Северной Кореи до сих пор сильно зависят от кораблей советского производства, которые уже не могут конкурировать с современным флотом США или Южной Кореи. Для Ким Чен Ына было важно «запугать» своих врагов и показать, что его армия сама может произвести новейшие системы вооружения — именно для этой цели Северная Корея разрабатывает эсминцы серии «Чхве Хён», один из которых был удачно спущен на воду в апреле.

Полные характеристики северокорейского эсминца пока неизвестны и во многом являются предметом спекуляций, но эксперты отмечают, что он может считаться одним из самых больших кораблей своего класса в мире, а по уровню огневой мощи сопоставим с намного более крупным эсминцем класса Zumwalt ВМС США и в полтора раза превосходит британский эсминец класса Type 45.