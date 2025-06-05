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Политика

СМИ: Трамп называл Зеленского подталкивающим мир к ядерной войне «плохим парнем»

2 минуты чтения 08:50

Президент США Дональд Трамп не раз критически отзывался о своем украинском коллеге Владимире Зеленском. Так, американское издание The New York Times со ссылкой на источники пишет, что глава Белого дома назвал украинского лидера «плохим парнем» и обвинял его в подталкивании мира к ядерной войне.

В то же время собеседники издания из окружения американского президента отметили, что в других ситуациях он признавал, что Украина стала жертвой агрессии, а Зеленский вынужден вести войну, чтобы защитить свою страну. В то же время, по данным издания, Трамп продолжает относиться с большим почтением к Владимиру Путину и по-прежнему называть свои отношения с ним «очень хорошими».

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Накануне Трамп и Путин провели очередной телефонный разговор. После него Трамп написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social, что Москва намерена ответить на недавнюю операцию украинских спецслужб, в рамках которой дроны-камикадзе атаковали пять аэродромов базирования стратегической бомбардировочной авиации в глубоком российском тылу. 

«Путин сказал, и очень решительно, что ему придется отреагировать на недавнюю атаку на аэродромы», — сообщил Трамп, отметив, что сама беседа была ««хорошим разговором, но не разговором, который приведет к немедленному миру».

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Он также сообщил, что обсудил с Путиным вопрос о разработке Ираном собственного ядерного оружия. «Я заявил Путину, что у Ирана не может быть ядерного оружия, и в этом, я считаю, мы пришли к согласию», — сказал Трамп. «Путин допустил, что может принять участие в переговорах с Ираном и, возможно, помочь в скорейшем решении этого вопроса», — добавил он.

Ранее Белый дом сообщал, что отправил правительству Ирана собственные предложения по заключению «ядерной сделки», но пока не получил на них ответа.

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