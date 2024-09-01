Украина устроила самый большой за всю войну налет на Россию

Украина атаковала Россию рекордным с начала полномасштабных военных действий количеством беспилотников. Министерство обороны 1 сентября объявило о сбитых 158 аппаратах в 15 регионах. Местные власти насчитали еще больше атакующих БПЛА. В результате атаки загорелся Московский нефтеперерабатывающий завод.

Столичный мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале ночью почти каждый час сообщал о новом летящем на Москву боевом дроне. По заверению Минобороны, в небе над городом и областью были сбиты девять аппаратов. Собянин насчитал 11, — не упомянув о беспилотнике, ударившем по электростанции на Оке, в подмосковной Кашире.

Один из БПЛА около 8:00 утра атаковал НПЗ в московском районе Капотня. Завод принадлежит компании «Газпром нефть», входит в число крупнейших по объемам нефтепереработки, обеспечивает более трети рынка топлива столичного региона и снабжает московские аэропорты авиакеросином. Собянин объявил, что беспилотник был сбит и упал на «отдельно стоящее техническое помещение». Начался пожар, которому МЧС присвоило наивысшую степень сложности и отправило к заводу два спасательных вертолета. По словам мэра, примерно к 11:00 очаг возгорания удалось потушить.

Независимый военный аналитик Ян Матвеев выложил видео атаки и написал, что НПЗ атаковал беспилотник модели «Лютый», а сбить его пытались из автоматов, — «другого ПВО не нашлось».

О ночной атаке на Каширскую ГРЭС сообщил глава городского округа Михаил Шувалов. По его словам, беспилотников было три, однако пожара не было, разрушений тоже, а электроэнергия «исправно подается абонентам».

На фоне атаки дронов ночью в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский Росавиация вводила ограничения на полеты. Пришлось задержать вылет 74 рейсов, а 43 прилетевших самолета отправить на запасные аэродромы, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Аэропорты московского региона возобновили работу в 9:05.

Минобороны сообщило об одном сбитом беспилотнике над Тверской областью. Губернатор Игорь Руденя рассказал о пяти. Один беспилотник попал по газораспределительной станции в районе города Конаково, еще один устроил пожар на местной ГРЭС, писал телеграм-канал «Первый Тверской».

По версии Минобороны, рекордное количество БПЛА было сбито в Курской области, 46 — там с начала августа идут бои между российской армией и ВСУ. В соседней Брянской области военное ведомство насчитало 34 атаковавших дрона, в Белгородской — 14. Над Воронежской областью и Минобороны, и местные власти заметили 28 беспилотников. Губернатор Александр Гусев заявил о трех поврежденных частных домах.

Среди атакованных, но уже меньшим числом БПЛА, в отчете Минобороны значатся Рязанская, Калужская, Липецкая, Тульская, Тамбовская, Смоленская, Орловская, Ивановская области.

Ни в одном из регионов местные власти не сообщали о пострадавших людях.

Последняя крупная атака украинских беспилотников и дронов по целям в России была 17 мая и пришлась на южные регионы, а также оккупированный Крым. Минобороны сообщало о 108 БПЛА, в том числе четырех надводных беспилотных аппаратах. Результатом атаки тогда стали перебои с электроснабжением Севастополя и пожар на Туапсинском НПЗ.

26 августа Россия нанесла удар по Украине, использовав для этого около 100 ракет и примерно 100 беспилотников. Целью стала энергетическая инфраструктура. После атаки Укрэнерго ввело по всей стране режим экстренных отключений света, местные власти заявили о нескольких погибших.

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