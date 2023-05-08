Прилепин рассказал подробности покушения на него, а ЧВК Вагнера остается в Бахмуте. Главные новости минувших выходных 

Захар Прилепин рассказал подробности покушения на него

В своем телеграм-канале он написал, что находился на водительском месте взорванного автомобиля, а его погибший охранник — на пассажирском. По словам Прилепина, он пришел в себя через несколько минут после взрыва. Местные жители оказали ему первую помощь и сделали укол обезболивающего. В результате взрыва Прилепин получил закрытый перелом одной ноги, открытый — другой и «что-то там еще».

Он поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за то, что «сразу прислал вертолет», на котором Прилепина доставили в больницу за 16 минут.

Также Прилепин написал, что покушавшиеся на него заложили на месте взрыва две противотанковые мины. «Уже здесь мне сообщили, что мины были две. Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все», — написал он.

Машина, в которой находился Захар Прилепин, взорвалась 6 мая в Нижегородской области. Водитель Александр Шубин погиб на месте, сам писатель был ранен, его доставили в больницу и прооперировали.

Ответственность за взрыв взяло на себя партизанское движение украинцев и крымских татар «Атеш». В их телеграм-канале сказано, что они «охотились за Прилепиным с начала года». «Сюрприз сработал. Захар в больничке», — говорится в сообщении движения.

Вечером того же дня СК отчитался о задержании подозреваемого. Им оказался недавно получивший российское гражданство Александр Пермяков. На допросе он якобы признался, что организовал покушение по заданию украинских спецслужб.

В ночь на понедельник Россия снова атаковала Украину дронами Shahed и ракетами

В Киеве, по данным Воздушных сил ВСУ, системам ПВО удалось сбить все 35 беспилотников. Однако и обломки упали на несколько многоэтажек. По данным мэра украинской столицы Виталия Кличко, пострадали по меньшей мере пять человек, двоих из них госпитализировали. Кроме того, в Соломенском районе Киева поврежден резервуар с топливом емкостью 5 тонн, а также там загорелась газовая труба высокого давления.

По Одессе российские войска ударили ракетами типа Х-22, после чего возникли пожары. Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг». Спикер Одесской администрации Сергей Братчук уточнил, что ракеты ударили по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на Черноморском побережье.

В нескольких регионах России бушуют природные пожары

В Курганской области по меньшей мере три человека погибли. В воскресенье там ввели ввели режим чрезвычайной ситуации. Местное издание 45.ru сообщало, что в Кургане эвакуируют жителей нескольких микрорайонов. Их разместили в лагере «Звездный». Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что к утру понедельника большинство пожаров в регионе удалось локализовать.

Режим ЧС также объявили в Тюменской области. Местный губернатор Александр Моор назвал обстановку в регионе напряженной. «Каждый день мы фиксируем новые очаги ландшафтных, лесных пожаров. Все это усугубляется очень жаркой, сухой погодой и сильным ветром», — сказал он. По данным на понедельник, в лесах региона бушуют 12 пожаров.

В Свердловской области режим чрезвычайной ситуации объявили в трех поселках. Как пишет ТАСС, из-за пожаров в регионе сгорели два склада с порохом.

ЧВК Вагнера останется в Бахмуте

Об этом сообщил ее основатель Евгений Пригожин. По его словам, министерство обороны назначило главкома воздушно-космических сил Сергея Суровикина куратором взаимодействий ведомства и наемников, и пообещало выдавать необходимые боеприпасы.

5 мая Евгений Пригожин с разницей в несколько часов опубликовал два видеообращения к высшему военному командованию России. В первом из них он, стоя на фоне десятков тел наемников, обматерил министра обороны Сергея Шойгу и командующего российской группировкой войск в Украине, начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, назвав их «суками» и «пидорасами» и обвинив в искусственном создании дефицита боеприпасов для ЧВК.

Во втором видео Пригожин заявил, что подразделения его ЧВК окончательно исчерпают свои запасы снарядов к 9 мая и, если ситуация не изменится, то 10 мая наемники покинут свои позиции в Бахмуте и отправятся в «тыловые лагеря» «зализывать раны».

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов отправить подразделения своих бойцов на смену наемникам ЧВК Вагнера в Бахмут.

Тысячи людей подписали открытое письмо в поддержку режиссерки Жени Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, арестованных по обвинению в «оправдании терроризма»

Открытое письмо, которое опубликовала «Новая газета Европа», подписали более 11 тысяч человек. «Мы — против того, чтобы режиссеров, драматургов, артистов, кого бы то ни было — в ХХI веке арестовывали за спектакль. Мы против обвинительной лжи: в работе режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук нет ни тени оправдания терроризма; пьеса и спектакль “Финист — ясный сокол” несут абсолютно внятный антитеррористический призыв», — говорится в нем.

4 мая силовики задержали режиссерку спектакля «Финист Ясный Сокол» Женю Беркович и автора одноименной пьесы Светлану Петрийчук. Дома у них и их родных прошли обыски. Беркович и Петрийчук доставили в СК на допрос, после которого обеих задержали в качестве подозреваемых.

На следующий день Замоскворецкий суд Москвы арестовал обеих на два месяца по обвинению в «оправдании терроризма».

Спектакль, который стал поводом для возбуждения уголовного дела, рассказывает о россиянках, которые виртуально вышли замуж за радикальных исламистов и уехали к ним в Сирию. Премьера постановки состоялась 2020 году, а два года спустя спектакль получил премию «Золотая маска» в двух номинациях.

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