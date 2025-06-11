В каком возрасте проявляется вред от алкоголя и курения

С вредными привычками — такими как курение и чрезмерное употребление алкоголя — нужно бороться как можно раньше. Если не придерживаться более здорового образа жизни в молодости, то в пожилом возрасте будет выше риск развития физических и психических заболеваний, говорится в новом исследовании финских ученых. Они выявили возраст, когда эффект от вредных привычек начинает отражаться на самочувствии людей. Когда он наступает — в материале «Холода».

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Финские ученые в течение 35 лет анализировали психологическое и физическое здоровье 206 человек, чтобы выявить, какой вред им наносят курение, алкоголь и малоподвижный образ жизни. Все участники исследования родились в 1959 году. Их обследовали пять раз: когда им было 27, 36, 42, 50 и 61 год.

Когда респондентам было 27 лет, ученые фиксировали, есть ли у них вредные привычки. Когда им исполнялось 36 лет, у них также замеряли уровень общего психологического благополучия, в том числе выявляли признаки депрессии. Тогда же им давали опросники, с помощью которых участники оценивали свое физическое здоровье. Начиная с 42 лет участников исследования, ученые проверяли у них артериальное давление, размер талии, уровень сахара и холестерина в крови.

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Злоупотребление алкоголем в исследовании определялось как ежегодное потребление спиртного, эквивалентное семи литрам этанола женщинами и 10 литрам — мужчинами. Это сопоставимо с 17 и 25 литрами водки, 58 и 83 литрами вина или 140 и 200 литрами пива соответственно. Под отсутствием физической активности подразумевали занятия фитнесом реже одного раза в неделю.

Фото: Unsplash

Исследование показало, что если участники много пили, курили и вели малоподвижный образ жизни, то уже к 36 годам это отражалось на их самочувствии. Отсутствие спорта чаще всего плохо влияло на физическое здоровье, курение — на психику, а алкоголь — и на то, и на другое.

Однако финские ученые отметили, что рискованное поведение может быть как причиной, так и следствием ухудшения здоровья. Например, стресс может привести к употреблению алкоголя или курению, а это негативно повлияет уже на психологическое здоровье.

Никогда не поздно заняться собой

В последнее время у людей до 50 лет стали на 79% чаще диагностировать злокачественные новообразования, чем 30 лет назад. К 2030 году смертность от рака увеличится еще на 20%. Сердечные приступы тоже стали чаще случаться у людей в возрасте от 35 до 54 лет, говорят исследования.

«Неинфекционные заболевания, такие как болезни сердца и рак, являются причиной почти трех четвертей смертей во всем мире», — сказала ведущий автор исследования Тийа Кекяляйнен

Ученые считают, что это происходит в том числе потому, что все больше людей в мире страдает от ожирения, ведет менее активный образ жизни, плохо спит и употребляет алкоголь. Дело в том, что алкоголь и табак относятся к канцерогенам первой группы и могут стать причиной как минимум семи видов рака. И несмотря на то, что некоторые исследования указывают, что бокал вина помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не соглашается. Организация предупреждает, что пока не доказано, сколько можно пить без вреда для здоровья.

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Результаты исследования подчеркивают, что необходимо избавляться от вредных привычек как можно раньше, считают финские ученые. По их словам, если сделать это в молодости, то можно снизить риски развития физических и психических заболеваний в пожилом возрасте. Это также поможет уменьшить риск ранней смерти.

Однако это не значит, что надо начинать вести здоровый образ жизни именно в 36 лет. Положительный эффект отказа от вредных привычек есть в любом возрасте: как в 20, так и в 50 лет. Например, американские исследователи обнаружили, что люди, которые бросили курить в возрасте от 45 до 54 лет, жили в среднем на шесть лет дольше, чем те, кто продолжил курить.

«Никогда не поздно завести более здоровые привычки», — подчеркнула ведущий автор исследования Тийа Кекяляйнен

Однако, как заявляют финские ученые, это исследование может быть менее актуальным для современного поколения. За это время, по их словам, произошли «культурные и социальные изменения», а также появились новые вредные привычки.

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