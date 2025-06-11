В каком возрасте проявляется вред от алкоголя и курения

С вредными привычками — такими как курение и чрезмерное употребление алкоголя — нужно бороться как можно раньше. Если не придерживаться более здорового образа жизни в молодости, то в пожилом возрасте будет выше риск развития физических и психических заболеваний, говорится в новом исследовании финских ученых. Они выявили возраст, когда эффект от вредных привычек начинает отражаться на самочувствии людей. Когда он наступает — в материале «Холода».
Финские ученые в течение 35 лет анализировали психологическое и физическое здоровье 206 человек, чтобы выявить, какой вред им наносят курение, алкоголь и малоподвижный образ жизни. Все участники исследования родились в 1959 году. Их обследовали пять раз: когда им было 27, 36, 42, 50 и 61 год.
Когда респондентам было 27 лет, ученые фиксировали, есть ли у них вредные привычки. Когда им исполнялось 36 лет, у них также замеряли уровень общего психологического благополучия, в том числе выявляли признаки депрессии. Тогда же им давали опросники, с помощью которых участники оценивали свое физическое здоровье. Начиная с 42 лет участников исследования, ученые проверяли у них артериальное давление, размер талии, уровень сахара и холестерина в крови.
Злоупотребление алкоголем в исследовании определялось как ежегодное потребление спиртного, эквивалентное семи литрам этанола женщинами и 10 литрам — мужчинами. Это сопоставимо с 17 и 25 литрами водки, 58 и 83 литрами вина или 140 и 200 литрами пива соответственно. Под отсутствием физической активности подразумевали занятия фитнесом реже одного раза в неделю.
Исследование показало, что если участники много пили, курили и вели малоподвижный образ жизни, то уже к 36 годам это отражалось на их самочувствии. Отсутствие спорта чаще всего плохо влияло на физическое здоровье, курение — на психику, а алкоголь — и на то, и на другое.
Однако финские ученые отметили, что рискованное поведение может быть как причиной, так и следствием ухудшения здоровья. Например, стресс может привести к употреблению алкоголя или курению, а это негативно повлияет уже на психологическое здоровье.
Никогда не поздно заняться собой
В последнее время у людей до 50 лет стали на 79% чаще диагностировать злокачественные новообразования, чем 30 лет назад. К 2030 году смертность от рака увеличится еще на 20%. Сердечные приступы тоже стали чаще случаться у людей в возрасте от 35 до 54 лет, говорят исследования.
«Неинфекционные заболевания, такие как болезни сердца и рак, являются причиной почти трех четвертей смертей во всем мире», — сказала ведущий автор исследования Тийа Кекяляйнен
Ученые считают, что это происходит в том числе потому, что все больше людей в мире страдает от ожирения, ведет менее активный образ жизни, плохо спит и употребляет алкоголь. Дело в том, что алкоголь и табак относятся к канцерогенам первой группы и могут стать причиной как минимум семи видов рака. И несмотря на то, что некоторые исследования указывают, что бокал вина помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не соглашается. Организация предупреждает, что пока не доказано, сколько можно пить без вреда для здоровья.
Результаты исследования подчеркивают, что необходимо избавляться от вредных привычек как можно раньше, считают финские ученые. По их словам, если сделать это в молодости, то можно снизить риски развития физических и психических заболеваний в пожилом возрасте. Это также поможет уменьшить риск ранней смерти.
Однако это не значит, что надо начинать вести здоровый образ жизни именно в 36 лет. Положительный эффект отказа от вредных привычек есть в любом возрасте: как в 20, так и в 50 лет. Например, американские исследователи обнаружили, что люди, которые бросили курить в возрасте от 45 до 54 лет, жили в среднем на шесть лет дольше, чем те, кто продолжил курить.
«Никогда не поздно завести более здоровые привычки», — подчеркнула ведущий автор исследования Тийа Кекяляйнен
Однако, как заявляют финские ученые, это исследование может быть менее актуальным для современного поколения. За это время, по их словам, произошли «культурные и социальные изменения», а также появились новые вредные привычки.
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