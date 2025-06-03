СМИ: украинская операция «Паутина» вызвала «гнев и тревогу» в Кремле

Беспрецедентная операция украинских спецслужб под кодовым названием «Паутина», в рамках которой аэродромы базирования стратегических бомбардировщиков, находящиеся глубоко в российском тылу, подверглись ударам беспилотников, вызвала «гнев и тревогу» в Кремле. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники среди высокопоставленных российских чиновников.
По их словам, нанесенный Украиной удар показал уязвимость стратегического воздушного флота России, в том числе способного нести ядерное оружие, даже если он базируется вдалеке от линии фронта. До сих пор российские военные считали атакованные аэродромы безопасными.
В то же время, издание отмечает, что несмотря на значительный ущерб, нанесенный российской стратегической бомбардировочной авиации, это вряд ли изменит ход войны в Украине, так как для запуска ракет требуется всего несколько таких самолетов.
В то же время, по словам старшего научного сотрудника по военной космонавтике Международного института стратегических исследований в Лондоне Дугласа Барри, сокращение парка стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые Советский Союз начал развертывать в 1950-х годах, создаст нагрузку на оставшиеся модели, модифицированные для запуска крылатых ракет.
По его словам, стратегические бомбардировщики и до этого были наименьшим компонентом так называемой ядерной триады России, состоящей из межконтинентальных баллистических ракет, подводных ракетоносцев и бомбардировщиков. «Теперь он стал еще меньше», — добавил он.
1 июня украинские беспилотники атаковали военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Как утверждали в российском Минобороны, в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были успешно отражены. В то же время в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.
В свою очередь, украинская сторона заявила, что в результате операции была уничтожена треть российских воздушных носителей крылатых ракет, а нанесенный ущерб в Киеве оценили в семь миллиардов долларов.