Высокопоставленного сотрудника СБУ заподозрили в работе на российские спецслужбы

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании руководителя штаба Антитеррористического центра спецслужбы, которого подозревают в работе на ФСБ России. По словам главы СБУ Василия Малюка, спецслужба задокументировала 14 эпизодов «противоправной деятельности».

«Глава СБУ лично входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой предателя, и возглавлял операцию по его задержанию. Обо всех этапах спецоперации Василий Малюк напрямую докладывал верховному главнокомандующему, президенту Украины Владимиру Зеленскому», — говорится в сообщении спецслужбы.

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По словам Малюка, в ходе операции отслеживались телефоны и компьютеры подозреваемого. Также, как отмечается, через подозреваемого СБУ длительное время передавала российской спецслужбе дезинформацию. Малюк утверждает, что изначально это происходило в рамках контрразведывательных мероприятий, а впоследствии — в рамках уголовного производства.

«Мы фактически с ним жили, проводили аудио- и видеоконтроль. В процессе этого всего нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу», — сказал глава СБУ.

По его словам, это была «сложнейшая разработка и дальнейшая многоходовая реализация», во время которой спецслужба использовала «все возможные гласные и негласные формы и методы» своей деятельности.

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Издание УНН пишет, что задержанным является полковник Дмитрий Козюра.

В апреле 2024 года в Москве взорвался автомобиль, принадлежавший экс-сотруднику Службы безопасности Украины Василию Прозорову, который несколько лет назад переехал в Россию. «После случившегося Василий Прозоров чувствует себя нормально, ему оказывается медицинская помощь», — сообщил тогда ТАСС собеседник из окружения Прозорова.

В марте 2019 года Прозоров рассказал, что с 2014 года и до своей отставки в 2018 году сотрудничал с российскими спецслужбами. В Службе безопасности Украины тогда заявили, что Прозоров был уволен с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра (АТЦ) СБУ «за служебное несоответствие — систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера».

В 2023 году российские спецслужбы сообщили, что якобы предотвратили покушение на Прозорова.