Хроника войны с Украиной. День 146

12:45

В Запорожской области прошел обмен телами погибших военных, сообщают Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и член оккупационной администрации региона Владимир Рогов.

Каждая сторона передала другой по 45 погибших.

12:34

Верховная Рада отправила в отставку главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, которого ранее отстранил от должности президент Владимир Зеленский, передает «Укринформ».

«Не все из запланированного удалось довести до конца. Имелись и просчеты, причины которых следует анализировать отдельно. В то же время следует помнить — сложно за несколько лет изменить систему, которая десятилетиями испытывала влияние сильного и коварного врага, обладающего неограниченными ресурсами», — говорится в обращении Баканова в связи с его отставкой.

Позже Рада также проголосовала за увольнение Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора.

Иван Баканов стал главой СБУ весной 2019 года, а Венедиктова возглавила Генпрокуратуру весной 2020-го. Позавчера Зеленский отстранил их от своих должностей. Президент объяснил это решение тем, что множество подозреваемых в госизмене и коллаборационизме с начала войны оказались украинскими силовиками и сотрудниками прокуратуры.

Обновлено в 13:13. Добавлена информация об отставке Венедиктовой.

11:28

Еще одно приграничное село в Брянской области сегодня утром обстреляли со стороны Украины, пишет губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, из артиллерии обстреляли село Ломаковка. Никто не пострадал, но есть внешние повреждения объектов на автомобильном пункте пропуска в селе, а один из снарядов разорвался у ЛЭП, из-за чего Ломаковка осталась без электричества.

До этого губернатор рассказал, что около 5 утра обстреляли село Новые Юрковичи. Там тоже обошлось без жертв.

10:53

Количество погибших в результате обстрела Винницы 14 июля увеличилось до 25 человек.

Сегодня в больнице умерла врач-невролог Наталья Фальштинская, которая принимала пациентов в клинике «Нейромед» во время ударов», рассказал глава области Сергей Борзов.

У женщины остались трое детей.

«Холод» рассказывал историю Ирины Дмитриевой и ее четырехлетней дочери Лизы, которая погибла при обстреле Винницы.

10:45

Глава Брянской области рассказал о новом обстреле приграничного села.

10:14

МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона, следует из базы розыска.

В марте Следственный комитет возбудил против Гордона уголовное дело по статьям о «фейках» про российскую армию, разжигании ненависти и призывах к развязыванию агрессивной войны.

09:50

В Генпрокуратуре непризнанной ДНР утверждают, что мариупольский Драмтеатр, в котором укрывались мирные жители, был взорван изнутри, а на месте взрыва нашли останки только 14 погибших, передает РИА «Новости». Украинские власти и журналисты настаивают на то, что погибших были сотни, а удар нанесла российская авиация.

Начальник следственного управления Генпрокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко уверяет, что мирные жители покинули театр еще до взрыва и внутри находились только украинские военные, оборудовавшие там огневые позиции.

Также он говорит, что при разборе завалов не нашли «ни одного поражающего элемента, ни одной части или элемента авиабомбы или каких-либо других боеприпасов», а здание было взорвано изнутри «безоболочным взрывным устройством».

Украинские власти ранее сообщали о 300 погибших. Associated Press в своем расследовании пришло к выводу, что погибли около 600 человек, а всего в здании во время удара находились примерно 1 200 человек. Несколько свидетелей удара говорили AP, что слышали военные самолеты в районе театра. Эксперты по боеприпасам также говорят, что масштабы разрушений указывают на использование 500-килограммовой бомбы с российского военного самолета.

Мариуполь сейчас занят российскими военными. Об участии независимых специалистов в расследовании удара непосредственно в городе и разборе завалов не сообщалось.

09:33

Пятимесячный ребенок пострадал в результате ночного обстрела Одесской области, сообщает офис генпрокурора Украины.

Всего с начала войны в Украине погибли 353 ребенка, а пострадали более 676 детей.

09:30

За сутки в Харьковской области получили ранения пятеро мирных жителей и погиб 75-летний мужчина, рассказал глава региона Олег Синегубов.

Под обстрелами были населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов области.

09:00

Российские военные этой ночью выпустили по Никополю Днепропетровской области до 40 реактивных снарядов, утверждает глава региона Валентин Резниченко.

На двух промышленных предприятиях есть разрушения, а из-за взрывов там начались пожары. Оперативное командование «Юг» уточняет, что один из ударов был нанесен по складу с горюче-смазочными материалами частного предприятия. Также повреждены несколько частных домов и электросети.

По данным главы Днепропетровской области, никто не пострадал. В то же время украинские военные сообщают об одном раненом мирном жителе.

Вчера Резниченко говорил, что за ночь по городу выпустили более 60 снарядов.

08:42

В Одесской области в результате ночного обстрела деревни пострадали шесть человек, в том числе ребенок, сообщает «Суспільне Одеса» со ссылкой на оперативное командование «Юг».

По данным украинских военных, российская армия выпустила из акватории Черного моря семь крылатых ракет типа «Калибр». Украинцам удалось сбить только одну ракету.

В результате обстрела загорелись три частных дома, также были повреждены школа и дом культуры.

Итоги 145-го дня войны

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отстранение генпрокурора и главы СБУ большим количеством дел о госизмене и коллаборационизме, в которых подозревают украинских силовиков и сотрудников прокуратуры.

Правозащитник Павел Чиков рассказал, что более 200 человек в России проходят подозреваемыми или обвиняемыми по уголовным делам из-за антивоенных выступлений.

В Екатеринбурге активистка Надежда Сайфутдинова вышла на сцену митинга «Единой России» в поддержку «спецоперации» и стала скандировать «Нет войне». Ее задержали, а в отделе на нее составили протокол о «дискредитации» российской армии.

H&M окончательно уходит из России.

Фото на обложке: Gleb Garanich / Reuters / Scanpix