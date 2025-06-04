НАТО оценило эффективность украинской операции «Паутина»

В НАТО считают, что в результате операции спецслужб Украины были уничтожены 10-13 российских самолетов, всего же повреждения получили 40 машин. Об этом со ссылкой на слова высокопоставленного представителя блока сообщает «Медуза».

Журналисты утверждают, что представитель НАТО подтвердил уничтожение самолета, который «был ответственен за более чем три тысячи крылатых ракет, которые поразили объекты критической инфраструктуры или гражданские объекты в Украине с начала войны». Степень повреждения уцелевших машин на данный момент неизвестна.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в результате операции «Паутина» был поврежден 41 российский самолет. По его словам, половину из них невозможно восстановить, а ремонт части из машин может занять несколько лет.

Операцией «Паутина» в Украине называют многомесячные действия спецслужб страны, приведшие к атакам на военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях 1 июня. Украинская сторона заявила, что ее результатом стало уничтожение трети российских воздушных носителей крылатых ракет, а ущерб якобы составил семь миллиардов долларов.

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Российское Минобороны заявило, что атаки беспилотников в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены, а в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание техники.

Операция, по данным агентства Bloomberg, вряд ли изменит ход войны, поскольку для запуска ракет России нужны лишь несколько стратегических бомбардировщиков. Однако она оказала серьезное впечатление на руководство страны, вызвав «гнев и тревогу» в Кремле. Источники рассказали журналистам, что украинский удар показал уязвимость воздушного флота России, расположенного на аэродромах, которые ранее считались безопасными.

Как ранее отмечали украинские СМИ, операция «Паутина» готовилась более полутора лет, как минимум часть беспилотников, вероятно, готовилась на складе в Челябинске.