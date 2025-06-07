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Политика

Зеленский рассказал подробности об операции «Паутина»

2 минуты чтения 11:52

Водители грузовиков, перевозившие украинские дроны для атаки на российские аэродромы в рамках операции «Паутина», не знали о своем грузе и об участии в операции спецслужб Украины. Об этом в интервью ABC News рассказал президент страны Владимир Зеленский.

Политик отметил, что водителей не предупредили о содержимом контейнеров. Оружие, использовавшееся в рамках операции, было украинского производства. «Я очень хотел использовать только то, что мы производим, и чтобы разделение [между произведенным и поставленным в страну вооружением] было очень четким», — сказал Зеленский.

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ABC News сообщает, что дроны перевозились в контейнерах с раздвижными крышками, которые отрылись дистанционно перед запуском беспилотников. Ранее телеграм-канал Baza сообщал, что российские силовики допросили водителей фур, задействованных в перевозке украинских беспилотников.

По их словам, заказчики утверждали, что в кузов будет загружены каркасные дома, а позже давали указания по телефону, в каких местах необходимо остановить машину. В процессе, как отмечают журналисты, водители начали замечать, как из фур вылетают дроны, один из них рассказал, что у машины сорвало крышу во время движения.

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Операцией «Паутина» в Украине называют многомесячные действия спецслужб страны, приведшие к атакам на военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях 1 июня. Ранее Зеленский заявлял, что в результате операции «Паутина» был поврежден 41 российский самолет, из которых невозможно восстановить половину. Власти Украины также утверждали, что уничтожили около трети российских воздушных носителей крылатых ракет.

В НАТО оценили потери российского воздушного флота в 10-13 машин, общее количество поврежденных самолетов составило 40 машин. Представители блока не рассказали о состоянии поврежденных в ходе атак самолетов и не прокомментировали оценку Украины о финансовом ущербе, нанесенном России в ходе проведения операции.

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