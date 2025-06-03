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Мир

СБУ заявила о подрыве опор Крымского моста

2 минуты чтения 14:21 | Обновлено: 15:30

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в своем телеграм-канале о проведении «уникальной спецоперации» по подводному подрыву Крымского моста. Подрыв стал третьей атакой на мост — предыдущие произошли в 2022 и 2023 годах.

В сообщении сказано, что подготовка к подрыву длилась несколько месяцев. Ее планирование и проведение курировал глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк, который ранее занимался реализацией операции «Паутина» по атаке беспилотников на российские аэродромы.

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«Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. <…> Никаким незаконным объектам России нет места на территории нашего государства. Поэтому Крымский мост — абсолютно законная цель, особенно учитывая то, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск. Крым — это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ», — заявил Малюк.

В релизе СБУ сказано, что в результате подрыва никто из гражданского населения не пострадал. Устройства, установленные агентами Службы на опорах моста, активировали в 04:44 утра. В результате, как утверждают в СБУ, мост оказался в «фактически аварийном состоянии». Было использовано 1100 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

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Из сообщения телеграм-канала «Крымский мост», который публикует оперативную информацию о работе моста, следует, что движение на нем перекрывали с шести до девяти утра. По данным связанного с силовиками телеграм-канала Mash, утром над мостом сбили беспилотник, обломки которого упали на дорогу.

Предыдущий взрыв на Крымском мосту произошел 17 июля 2023 года. В результате погибла пара из Белгородской области, а на самом мосту была повреждена автомобильная часть. Позже СМИ опубликовали кадры подрыва.

Еще один взрыв произошел 8 октября 2022 года. Тогда погибли четыре человека, была выведена из строя железнодорожная часть моста, а также обвалились два пролета автодороги. Позже сообщалось, что для подрыва использовалось ракетное топливо.

В 2024 году СМИ также сообщали, что украинская разведка (ГУР) планировала уничтожить Крымский мост в первой половине года. Источники The Guardian назвали разрушение моста «неизбежным».

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