Американский телеведущий, бывший фронтмен канала Fox Такер Карлсон опубликовал на своем сайте интервью с Владимиром Путиным. Как и ожидалось, оно длилось почти два часа и большей частью было посвящено войне в Украине. Российская пропаганда обещала, что разговор станет «историческим» и освещала все, что Карлсон делал в России на протяжении нескольких дней. Что получилось в итоге? Редактор «Холода» Максим Заговора посмотрел видео сразу после публикации.

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В 1885 году на острове Фиджи местный шаман Ндугомои начал совершать странные обряды во время богослужений. Он «освящал» воду и складывал руки во время молитв. То есть действовал точь в точь как страшные белые колонизаторы — абсолютное зло, по мнению всех без исключения аборигенов. Так появилась секта Тука, историки считают ее первым проявлением карго-культа — явления, сочетающего в себе ненависть и преклонение перед иноземцами.

В 2024 году в разгар идеологического, да и в некоторым смысле военного противостояния с Западом российская пропаганда на несколько дней превратилась в неистовую пиар-службу не просто американского, а «проамериканского», как выразился Дмитрий Песков, телеведущего. Пожалуй, ни одна «прямая линия», ни одно программное заявление Путина не получало от российских государственных СМИ такой рекламы, как его интервью Такеру Карлсону.

Маргарита Симоньян, которая даже увольнение командующего армией противника назвала «кражей грома Такера» (то есть посетовала на то, что отставка Залужного перетягивает на себя внимание), анонсировала интервью так: «Знаю, что взято — и взято как надо». Журналист Станислав Кучер, проживающий в США, рассказал, что это «как надо» разошлось даже среди американских поклонников Карлсона и не то чтобы сильно их обрадовало. Все-таки фан-база телеведущего считает его независимым журналистом, а не обеспечителем чьих-либо, тем более российских, «надобностей».

Государственное агентство РИА «Новости» — безусловный флагман пиар-сопровождения российского путешествия Такера Карлсона. Оно опубликовало более 100 заметок, анонсирующих эфир, среди которых был даже комментарий сотрудника «Вкусно — и точка» о телеведущем («Обычный человек — не больше, не меньше»), а за несколько часов до интервью, когда Карлсон запостил (в запрещенном, между прочим, инстаграме) промо-кадр из Кремля, подгоняло своих авторов в своем же официальном телеграм-канале: «Срочняк надо бы поскорей [выдать] с описанием картинки».

Вскоре журналистский материал с этим описанием действительно вышел: «Возле Карлсона — стакан воды, а рядом с Путиным, скорее всего, легендарный белый термос. Оба — в костюмах, Такер для интервью выбрал полосатый галстук, Путин — однотонный».

По версии РИА «Новости», и в самих США, «да и, без преувеличения, по всему миру» приезд Карлсона в Россию «вызвал огромный ажиотаж». Однако анализ поисковых запросов в Google Trends за последнюю неделю это не подтверждает. Издание «Верстка» обратило внимание, что лишь однажды — 4 февраля — имя Карлсона едва попало в топ-20 запросов в США. C другой стороны — четырехминутное обращение телеведущего о том, почему он приехал разговаривать с Путиным, посмотрели в твиттере больше 100 миллионов раз, а прокомментировали — 55 тысяч. В общем, это вам не с Павлом Зарубиным разговаривать.

Примерно за час до интервью информационные ленты государственных агентств, забитые Карлсоном и Путиным, вспыхнули срочными новостями с севера Москвы. На месте страшный эвфемизм: «был хлопок», потом «что-то упало» и загорелся жилой дом. Вот уже и три дома. Люди просят о помощи из окон. Две тысячи квадратных метров в огне, четыре тысячи. Москва горит. В этот момент на сайте Такера Карлсона появляется Такер Карлсон на фоне Кремля. Он подводится к интервью с Путиным. А вот и Путин «с легендарным белым термосом».

Дисклеймер: В опубликованном интервью ответы Владимира Путина Такеру Карлсону озвучены по-английски. Некоторые цитаты могут оказаться неточными из-за обратного перевода.

01:18 — Лекция и Виктор Орбан

Первый вопрос Карлсона: правда ли Путин думал, что НАТО может напасть на Россию. Путин уточняет: «У нас тут ток-шоу или серьезный разговор?» Карлсон заливается хохотом. Путин просит «30 секунд или минуту» для «маленькой исторической справки». Следующие 20 минут мы слушаем лекцию сродни той, которую Путин прочитал в утро вторжения в Украину.

В какой-то момент в кадр внесли папочку с документами. Внутри — якобы письма Богдана Хмельницкого в Варшаву и в Москву с просьбой «принять Украину в сильные руки московского царя»: мол, понимаете, Такер, сами попросились. Папку эту, впрочем, никто не открыл. Ни Путин, ни Карлсон. Дальше были литовцы, австрийцы, венгры, Екатерина Великая, Гитлер и Ленин как «создатель современной Украины».

«Вы обещали [премьер-министру Венгрии] Виктору Орбану часть Украины?» — спрашивает Карлсон. «Ни-ко-гда», — отвечает Путин. И тут же добавляет: «Но, конечно, венгры хотят вернуться на свои исторические территории».

22:55 — Барское плечо, коллективный Запад и обиды

Карлсон обнуляет лекцию и снова спрашивает про угрозу нападения НАТО. Так верил в нее Путин или не верил? Путин повторяет про «серьезный разговор», который они собрались вести. Снова смеются. Путин переходит к новейшей истории: развал СССР, 1990-е годы, Украина «утащила с собой все, что получила с барского плеча» России. «Коллективный Запад, — он его так и назвал, — нас обманул». Карлсон понимает, что ответа на свой вопрос он не получит, и решает обсудить Китай.

«Запад боится сильного Китая больше, чем сильную Россию»: Китай развивается феноменально, китайская экономика — «крупнейшая в мире». Наверное, китайской аудитории интервью понравилась эта его часть.

Следующие 15 минут — опять про обиды на США, которые «послали нас подальше».

42:17

А помните Ющенко, а Януковича, который выиграл выборы но был «не лучшим политиком», а США, которые «поддержали госпереворот» в Украине? «“Вы кто такие?” — хотелось мне у них спросить», — раздражается Путин. Ну понятно.

48:33 — Карлсон почти получает ответ на свой вопрос

Карлсон называет войну «текущим конфликтом». «Что для вас послужило триггером, чтобы все это устроить?» — спрашивает он. Путин снова отвечает долго. «Кровавые события на Майдане», «госпереворот», «Крым», «Минские соглашения», «базы НАТО». При упоминании НАТО Карлсон делает внимательное лицо. Может быть, сейчас будет про угрозу? Нет, не будет.

55:24 — Выброшенные договоренности

Де-на-ци-фи-ка-ци-я. «Это очень важный вопрос, — оживляется Путин. — Понимаете, в силу исторического развития…» У Путина есть еще одна «маленькая историческая справка» для Такера Карлсона, среди прочего упоминается история с ветераном СС в парламенте Канаде. И ведь они «убивали русских, поляков, и евреев», а «Зеленский — еврей!». И как можно рукоплескать этому ветерану? «Вот что такое денацификация».

Дальше Путин выдает новость. Оказывается, на переговорах в Стамбуле Россия договорилась с Украиной о том, что там будет «‎законодательно запрещен неонацизм». Но после отвода войск от Киева «украинская сторона выбросила все договоренности».

Так завершается первый час интервью.

01:04:00 — Ой, боюсь-боюсь

Карлсон: «‎Когда вы в последний раз разговаривали с Байденом?» Путин: «Я не помню».

Карлсон: «Вы не помните?» — ведущий снова заливается смехом.

Путин: «Нет. Я что, должен все помнить?»

В итоге Путин все-таки вспоминает, что это было до войны.

Карлсон: «Так почему вы просто не позвоните Байдену и не предложите все решить?»

«А чего решать? Вы собираетесь поставить такое-то оружие на Украину? Ой, боюсь-боюсь, пожалуйста, не поставляйте. О чем говорить-то?»

Путин говорит, что, если США хотят прекращения войны в Украине, надо прекратить поддерживать ее. «Тогда все закончится за несколько недель». Эволюция «трех дней»

01:07:23 — Одни угрозы

Карлсон заходит на свой любимый вопрос с другой стороны. «Вы думаете, НАТО боится глобального конфликта или даже ядерной войны?» Путин называет российскую угрозу выдуманной.

А что насчет потенциального ввода войск в Польшу или Латвию? «Только если Польша нападет на Россию», — отвечает Путин и опять смеется. «Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы».

01:11:35

Карлсон: «Кто взорвал “Северный поток”?» «Вы!» — Путин указывает на Карлсона двумя руками. Карлсон: «Я был занят в этот момент. Алиби». Оба смеются. Путин: «У вас лично, может быть, есть алиби, но у ЦРУ такого алиби нет».

Путин добавляет, что его «удивляет молчание Германии».

01:17:38 — Доллар уже не тот

Экономический блок. «Доллар — это основа могущества США. Но его использование во внешнеполитической борьбе является глупостью и одной из грубейших стратегических ошибок»

Дальше Путин объясняет, почему доллару скоро придет конец. Не то что рублю. А юань — и вовсе совсем другое дело. Ну и госдолг США в 33 триллиона долларов тоже упомянул.

01:24:35

Трампист Карлсон спрашивает, улучшатся ли отношения России и США при новой администрации. Путин: «Вопрос не в личностях. У меня были очень хорошие отношения с Бушем-младшим, но он совершил много ошибок в отношении России. И с Трампом у меня тоже были хорошие отношения».

«Америка — сложная страна», — философски замечает Путин.

01:36:39

Участники беседы обсуждают Зеленского.

Карлсон: «Думаете, он обладает свободой принятия решений для прекращения этого конфликта?»

Путину тяжело об этом судить, но он верит в это. Ведь отец Зеленского воевал против фашизма. «Я говорил с ним об этом. Я спросил: “Володя, что ты делаешь?”»

Снова говорят о «неонацизме».

01:44:50

Разговор о Боге. Карлсон спрашивает: «Как глава государства может быть христианином? Ведь христианство учит “не убий”?» Что ж, это было тонко.

Дискуссия о религии предсказуемо заканчивается обсуждением «неонацизма».

01:49:25 — Внезапно Илон Маск

Научная страничка. Путин: «Новаторство Илона Маска невозможно остановить — с ним надо договариваться. Например, о вживлении чипов в мозг человека».

01:51:15 — Обмен заключенными

Одна из реальных интриг этого интервью — будет ли задан вопрос об американском журналисте Эване Гершковиче, который находится в российском СИЗО по обвинению в шпионаже.

Этот вопрос прозвучал. В ответ Путин, кажется, предложил обменять Гершковича на Вадима Красикова, отбывающего пожизненный срок в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

«Послушайте, вот я вам скажу: сидит в одной стране, стране — союзнике Соединенных Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита. Во время событий на Кавказе знаете, что он [бандит] делал? Не хочется говорить, но тем не менее скажу: он выкладывал наших солдат, взятых в плен, на дорогу, а потом машиной проезжал по их головам. Что это за человек и человек ли это? Но нашелся патриот, который ликвидировал его в одной из европейских столиц. Сделал он это по собственной инициативе или нет — это другой вопрос».

01:58:38

Карлсон еще раз спрашивает, боится ли Путин глобальной войны и почему бы ему не позвонить в Белый дом и не предложить переговоры.

«Послушайте, я же уже сказал», — говорит Путин, тяжело вздыхает и кратко пересказывает предыдущие два часа.

«Восстановление отношений народов России и Украины займет много времени», — заключает он. А потом рассказывает странную историю о том, как украинцы сказали ему «русские не сдаются».

«I think that’s great», — прощается с Путиным Карлсон.

***

Кажется, это интервью разочаровало даже тех, кто успел полюбить его не глядя. Маргарита Симоньян вот грустит в телеграм-канале: «Жалко, что Такер не завел разговор о консервативных ценностях. Это и его конек — и Начальника, в первую очередь, конечно».

Американские Телеканалы Fox и CNN не упомянули интервью Карлсона в первых эфирах после публикации.

При этом нет никаких сомнений в том, что несколько дней вся российская пропагандистская машина будет занята нарезкой фрагментов этого разговора. Молитвенно повторяя, что в эти два часа в представительском кабинете Кремля произошло что-то совершенно феноменальное.

Кстати, история карго-культовой секты Тука закончилась очень просто. Шамана Ндугомои арестовали и выслали с Фиджи. А через несколько месяцев на острове закончился и сам карго-культ.