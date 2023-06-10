Дурной сосед

Венгрия — единственный сосед Украины в составе Евросоюза, который отказывается поставлять ей оружие и другую военную помощь, противостоит ее сближению с ЕС и НАТО и выступает за ослабление санкций против России. Из-за этого страны перманентно находятся на острие дипломатического кризиса — объявляют друг другу демарши и попеременно вызывают к себе послов. Однако пророссийскую позицию Венгрии еще недавно было трудно представить, а ее лидер Виктор Орбан призывал принять Украину в НАТО. «Холод» рассказывает главное о сложных отношениях Венгрии и Украины и их обострении на фоне войны.

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Серьезное обострение украино-венгерских отношений началось в 2017–2018 годах: поводом стали права венгерского меньшинства в украинском Закарпатье. Российское вторжение вывело противостояние на новый уровень: Будапешт отказался рвать связи с Россией и помогать Украине оружием и финансами. Всему причина — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его партия «Фидес», которые в Европе считаются союзниками Кремля. Однако эксперты считают, что, несмотря на все обвинения в связях с Москвой, Орбан поддерживает более прочные связи с Евросоюзом и просто использует войну для извлечения собственной политической выгоды.

Эволюция Орбана

Виктор Орбан, который вот уже 13 лет занимает пост премьер-министра Венгрии и недавно выиграл очередные парламентские выборы, остается единственным соратником Путина в ЕС. Однако он не всегда был сторонником России: сначала призывал покончить с коммунистической диктатурой, затем предостерегал соотечественников от повторного попадания под влияние Москвы, критиковал решение действовавшего тогда венгерского правительства одобрить проект российского газопровода, огибающего Украину, и призывал НАТО включить в свой состав Украину и Грузию в разгар российско-грузинской войны.

Однако все изменилось после мирового финансового кризиса 2008 года и первой личной встречи Путина с Орбаном в ноябре 2009 года. Тогда баллотирующийся в очередной раз на должность премьер-министра Венгрии Орбан прилетел в Санкт-Петербург на съезд «Единой России» и в неофициальном порядке переговорил с президентом России. О чем тогда говорили российский и венгерский политики, достоверно неизвестно, но из Петербурга Орбан вернулся союзником России.

Придя к власти в 2010 году, он стал развивать экономические связи с Китаем и Россией, защищая их интересы в ЕС, и обогащаться на совместных проектах. За 13 лет в должности премьера Виктор Орбан существенно расшатал систему сдержек и противовесов, ограничивающую его власть внутри страны, разорил институт независимых медиа и зарекомендовал себя как авторитарного лидера с консервативными и националистическими убеждениями. За его жесткую позицию в вопросах гендерной политики, прав ЛГБТК+ сообщества и иммиграции Орбана нередко критикуют и его партнеры из ЕС, попутно выражая глубокую озабоченность высоким уровнем коррупции и слабыми демократическими институтами. На саммите ЕС и «Восточного партнерства» в 2015-м бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер даже в шутку назвал Орбана диктатором и отвесил ему пощечину.

Последний конфликт с Украиной был вызван видеороликом с призывом прекратить военные действия в Украине, который недавно распространило правительство Венгрии. Слова о том, что «только прекращение огня может положить конец разрухе и только мирные переговоры могут спасти жизни», сопроводили кадрами женщин и детей, разрушенных войной городов и изображением карты, на которой Крым не включен в состав Украины. Это возмутило представителей украинского МИДа, которые в ответ призвали Венгрию прекратить поддерживать агрессивную политику России и участвовать в провокациях.

«Дружба» и патриарх Кирилл

Хоть Венгрия и приняла как минимум 36 тысяч украинских беженцев на своей территории, а сам Орбан нехотя осудил полномасштабное вторжение России, с началом войны он не только не стал разрывать союзнические отношения с Путиным, но и принялся напрямую противодействовать Украине. Венгерские власти отказались поставлять оружие в Украину, настаивая, что это не может способствовать миру, также Венгрия запретила транзит вооружений через свою территорию. Это решение министр иностранных дел Петер Сийярто объяснял своим нежеланием превращать Венгрию в следующую мишень России, что, по его мнению, неминуемо бы произошло, если бы они позволили третьим странам отправлять технику и оружие в Украину через свою территорию.

Эксперт по внешней политике и автор книги «Запятнанная демократия, Виктор Орбан и подрыв Венгрии» Сюзанна Желени считает, что Орбана напрасно считают пророссийским политиком. «Его позиция в отношении России — это чисто стратегическая, а не личная позиция, направленная на ослабление европейской поддержки Украины… Выражение его эгоистичного политического стиля и готовности идти на риск, чтобы укрепить позиции Венгрии на международной арене», — говорит она.

Помимо этого, Венгрия, будучи членом НАТО, отказалась тренировать бойцов ВСУ на своей территории и выступала против создания над Украиной бесполетной зоны участниками альянса. Будапешт также грозился препятствовать принятию Евросоюзом сразу нескольких пакетов санкций против России, но в итоге стороны нашли решение — правда, для этого Евросоюзу приходилось несколько раз идти Будапешту на уступки. Так, из шестого пакета санкций по требованию Венгрии исключили трубопровод «Дружба», по которому она получает российскую нефть, и патриарха Кирилла.

Существует версия, что за патриарха Орбан вступился не из личной симпатии, а из желания возродить давно существующий проект по созданию Венгерской православной церкви, воплощение которой, согласно некоторым предположениям, позволило бы ему подавлять либеральные голоса в венгерских католических и протестантских церквях и оказывать давление на православные церкви, которые имеют свои структуры в Венгрии, особенно на сербский патриархат.

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В ноябре прошлого года Орбану и вовсе удалось с помощью шантажа урегулировать свои проблемы с Еврокомиссией. Тогда он с помощью угроз наложить вето заморозил европейскую программу по предоставлению Украине финансовой помощи на 18 миллиардов евро. Киеву эти средства были необходимы для поддержания экономики и восстановления разрушенной российскими обстрелами инфраструктуры. Однако для этого требовалось единогласное согласие всех 27 членов ЕС. Венгрия в итоге согласилась снять вето и не препятствовать финансированию Украины, но лишь после того, как Евросоюз обязался решить вопрос предоставления финансирования самой Венгрии.

Орбан выбил деньги из Еврокомиссии на фоне того, что ЕС сам собирался сократить финансирование Венгрии из общего бюджета на 7,5 миллиарда евро за несоблюдение демократических стандартов ЕС. В результате же переговоров Евросоюз согласился снизить объем замороженных субсидий с 7,5 миллиарда евро до 6,3 миллиарда и одобрил план, по которому Венгрия сможет получить грант от ЕС в размере 5,8 миллиарда евро на восстановление экономики после пандемии.

Политолог и сотрудник Католического университета Петера Пазманя в Будапеште Андраш Рац сомневается, что за риторикой Орбана о партнерстве с Россией кроется что-либо помимо желания «доить одновременно двух коров». Научный сотрудник Германского фонда Маршалла США Даниэль Хегедюш считает, что посредством такого лавирования между Брюсселем и Москвой Орбан пытается занять место представителя интересов России в Европейском союзе и надеется сохранить хорошие отношения с Кремлем даже после окончания войны.

Ему вторит и Андраш Радноти, политический консультант, который готовил венгерскую оппозицию к последним парламентским выборам и консультировал их по вопросам внешней политики: «Орбан — не путинская марионетка, Путин его не контролирует. Но их интересы часто совпадают. Для него отношения с Россией — это рычаг давления на Запад. Как и для Путина отношения с Венгрией — это способ влияния на Запад». Радноти уверен, что Орбан не верит в то, что его союз с Путиным на самом деле может заменить Венгрии Европу. А вот для самого Путина членство Венгрии в НАТО и ЕС — это особо ценный актив, что венгерский премьер хорошо понимает.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель беседует с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время группового фото с другими лидерами Европейского Союза на саммите ЕС в Брюсселе. Фото: Virginia Mayo / AP Photo / Scanpix

Сейчас Венгрия вновь грозится заблокировать 11-й пакет санкций и выделение еще 500 миллионов евро военной помощи Украине из Европейского фонда мира, если Киев не исключит венгерский OTP Bank из списка «международных спонсоров войны». Такой статус банку присвоило Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции за то, что он продолжает работать в России и даже предоставляет льготные условия обслуживания кредитов для военнослужащих. Из-за этого деятельностью банка заинтересовался даже Совет Евросоюза по иностранным делам. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто же считает такое внимание к OTP Bank излишним и не согласен с присвоением ему такого звания.

Против Европы и Украины

«Спонсором войны» некоторые украинские чиновники называют не только венгерский банк, но и самого премьер-министра Венгрии, который не только ведет откровенно пророссийскую политику, но и часто делает высказывания о войне, которые Киев считает возмутительными. Так, Орбан не раз говорил, что Украина не сможет выиграть войну, и продолжает настаивать на том, что единственный путь к прекращению войны — мирные переговоры между Россией и США. В начале июня он снова прибег к этому аргументу. В эфире местного радио он заявил, что война вступила в очень тяжелую фазу, и призвал своих соратников приложить максимум усилий, чтобы достичь прекращения огня до того, как ВСУ начнут контрнаступление, в котором потеряют в три раза больше людей, чем при обороне. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк в ответ посоветовал ему позвонить своему другу Путину, если он «действительно беспокоится о жертвах».

Но Орбан критиковал не только Украину, но и ЕС, говоря, что поставки оружия в Украину и санкции только продлевают войну, и даже сравнивал проект ЕС по расширению Евросоюза и продвижению единых стандартов Европы с имперскими амбициями Наполеона и Гитлера, которые угрожают национальным государствам Европы. В ноябре 2022 года он и вовсе пришел на футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в шарфе с изображением карты Великой Венгрии — территории, занимаемой Венгрией до окончания Первой мировой войны, которая включала в себя части современной Украины и Румынии. Это спровоцировало скандал: венгерского посла в Киеве вызвали в МИД Украины и потребовали извинений и опровержения посягательства на территориальную целостность страны.

Зеленский не раз лично призывал Орбана встать на свою сторону и даже пытался убедить его посетить Украину. Однако Орбан игнорировал его приглашения, а на призывы расширить санкции на российские уголь, газ и нефть отвечал отказом. «Учитывая, что 85% нашего газа и более 60% нефти поступает из России, санкции означали бы, что венгерская экономика замедлится, а затем остановится в считаные секунды», — объяснял он свое решение. Венгерский премьер также каждый раз демонстративно отказывался аплодировать Зеленскому на его встречах с лидерами стран Евросоюза и, предположительно, усомнился в достоверности кадров из Бучи, когда они стали появляться в интернете в апреле прошлого года. Президент Украины тогда рассказывал, что один из европейских лидеров потребовал доказательств того, что это не инсценировка. По утверждению украинских СМИ, это был именно Орбан.

Закарпатские корни конфликта

Правительство Венгрии еще в 2018 году сообщало, что не станет поддерживать вступление Украины в ЕС и НАТО, если та не пойдет на их условия в вопросе прав украинских венгров. Этнические венгры в Закарпатье — субъект давнишнего спора между Украиной и Венгрией. Закарпатская область до 1920 года входила в состав Венгрии. Будапешт поддерживал с ними плотный контакт и вплоть до 2020 года предоставлял им финансовую помощь. Тем не менее со временем венгерское этническое меньшинство значительно сократилось: если в 2001 году его оценивали в 150 тысяч, то к 2023 году оно сократилось до 75–85 тысяч.

Значительная часть уехала из страны с началом войны, некоторые — еще раньше из-за принятой в 2017-м реформы образовательной системы, в первую очередь ориентированной на русскоговорящих, коснулась и закарпатских венгров. В соответствии с новыми законами в более 100 венгерских школах в Закарпатье обучение стало проводиться преимущественно на украинском языке. Некоторым венгерским ученикам обучение на украинском давалось слишком сложно, и их семьи уехали. Наблюдая за оттоком венгров из Закарпатья, венгерские власти назвали реформы дискриминационными, а госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер даже обвинил Украину в совершении «зверств» против закарпатских венгров. Эти слова он произнес незадолго после того, как украинские власти сняли венгерские флаги и вывески с некоторых муниципальных зданий в закарпатском городе Мукачево.

Переход обучения на украинский язык в Закарпатье обозначил начало затяжного кризиса в отношениях Венгрии и Украины. Следующим проблемным моментом в череде конфликтов стал инцидент с выдачей венгерских паспортов украинским гражданам в Закарпатье. В октябре 2018 года украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в закарпатском городке Берегово выдают украинским гражданам венгерские паспорта и советуют им не афишировать факт их приобретения перед украинскими госструктурами. Несмотря на то что ни для кого не было секретом, что украинцы, проживающие на приграничных территориях, часто получают второе гражданство незаконным образом, это видео вызвало скандал. Министр иностранных дел Украины обвинил венгров в нарушении украинского законодательства и дипломатического этикета. Представитель венгерского МИДа в ответ присвоил авторство съемки украинским спецслужбам и обвинил их в слежке. В итоге обе стороны выдворили консулов друг друга.

В 2017 году после протестов соседних государств Украина направила закон об образовании на экспертизу в Венецианскую комиссию (консультативный орган при Совете Европы по конституционному праву). Эксперты в составе комиссии постановили, что закон действительно ущемляет права национальных меньшинств, проживающих на территории Украины, и в 2020 году Украина его доработала и изменила. Теперь венгры, как и другие меньшинства, говорящие на официальных языках ЕС, могут учиться на венгерском языке в начальных классах, а затем постепенно переходить на билингвальное обучение в средней школе.

Виктор Орбан принимает участие в виртуальном саммите лидеров НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Фото: Olivier Matthys / AP Photo / Scanpix

Невзирая на смягчение законов в Украине, Будапешт внес свои правки в национальное образование, выпустив в 2022 году учебник географии для средней школы, в которой утверждается, что в Украине идет гражданская война, к которой Россия не имеет отношения.

Бесконечное напряжение

В апреле 2022 года правящая партия «Фидес — Венгерский гражданский союз» под эгидой своего бессменного лидера Орбана выиграла четвертые парламентские выборы подряд. На этот раз с ошеломительными результатами — 135 мест в парламенте из 199. В своей предвыборной кампании Орбан предстал перед избирателями в образе «защитника мира», человека, который хочет отгородить Венгрию от войны и ее экономических последствий, и смог убедить свой электорат в том, что оппозиция в результате сближения с НАТО неминуемо втянет Венгрию в войну против России.

«Некоторые венгры не разделяют антиукраинскую риторику Орбана и его партии, однако большинство польстилось на его обещание сохранить абстрактный мир», — говорит Бланка Зольди, главный редактор венгерского издания Lakmusz, специализирующегося на проверке данных. Согласно опросам, в марте прошлого года только 64% венгров считали войну в Украине следствием российской агрессии. Остальные обвиняли в случившемся украинцев.

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Зольди убеждена, что таким результатам способствует замалчивание тезисов оппозиции в венгерских СМИ. С ней согласен и научный сотрудник Германского фонда Маршалла США Даниэль Хегедюш, который считает, что уровень симпатии России в Венгрии возрос за последние годы не столько из-за российской пропаганды, сколько благодаря антизападной повестке, которую продвигает само венгерское государство. Согласно его подсчетам, в 2010-х годах около 15% венгерских граждан могли симпатизировать России. Сегодня же это число возросло до 40–60%.

Очередная победа «Фидес» оставляет Виктора Орбана у власти еще на четыре года, что означает, что в ближайшие годы в отношениях Венгрии и Украины не предвидится потепления. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что ни о каких изменениях в отношениях стран не может быть и речи, пока Венгрией управляет Орбан. Плохими новостями для Украины является и то, что в других европейских странах, таких как Словакия и Австрия, набирают популярность идеологически похожие на Орбана политики, которые открыто симпатизируют России и грозятся саботировать антироссийские санкции и снизить объем предоставляемой Украине военной помощи.