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Мнения

Когда закончится эффект российской пропаганды?

Возможно, это уже происходит — объясняет политолог Илья Надпорожский

01.08.2023

Основа любого авторитарного или тоталитарного режима — пропаганда. Ее механизмы могут быть разными, в зависимости в том числе и от жестокости власти. Чаще всего пропаганда заканчивается вместе с падением существующего строя, но иногда она перестает действовать еще при политической жизни правителя. Возможно ли это в России? А может быть, это уже происходит? На эти вопросы по просьбе «‎Холода» отвечает политолог Илья Надпорожский — а заодно объясняет, как вообще автократии манипулируют информацией. 

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Пропаганда определяет сознание или сознание — пропаганду? 

Популярный, но сомнительный с научной точки зрения тезис о том, что «каждый народ имеет ту власть, которую заслуживает», предполагает, что медиа в недемократических странах являются не инструментом, навязывающим определенную точку зрения, а всего лишь отражением общественного запроса. То есть россияне уже верят в существование условных боевых комаров, а сюжеты Первого канала лишь закрепляют это убеждение. 

Конечно, архитекторы систем информационной манипуляции очень внимательно относятся к страхам, свойственным их аудитории. К примеру, государственные медиа в России годами эксплуатируют нарратив о «лихих 90-х», возвращением которых якобы чревата любая смена власти. Однако многочисленные исследования подтверждают, что пропаганда способна сама по себе оказывать влияние на позиции граждан и кардинальным образом менять их поведение. 

В 1994 году мир с ужасом наблюдал за одним из самых жестоких случаев геноцида в истории человечества: всего за 100 дней было убито около 800 тысяч жителей Руанды. История этой африканской страны сложилась таким образом, что еще до колониальной эпохи власть оказалась в руках небольшой группы скотоводов-тутси, тогда как большая часть населения занималась земледелием и относилась к этнической группе хуту. Колонизаторы-немцы, а затем и бельгийцы с удовольствием эксплуатировали сложившиеся системы зависимости и еще больше укрепили господство меньшинства над большинством. После переворота 1961 года и получения Руандой независимости в 1962-м власть перешла под контроль хуту, а тутси начали сталкиваться с преследованиями — многие были вынуждены бежать из страны, некоторые выбрали путь вооруженной борьбы. Противостояние достигло пика после того, как в 1994 году был сбит самолет, на борту которого находился президент Руанды. 

Одним из главных «амбассадоров» кровавой резни выступило «Свободное радио тысячи холмов» (RTLM). Ведущие популярной станции убеждали аудиторию в том, что тутси сами готовятся к нападению на хуту, презрительно называли их «тараканами» и напрямую призывали к этническим чисткам. Радио носило свое название не просто так: Руанда действительно покрыта множеством холмов, которые препятствуют проникновению радиосигнала в отдельные части страны. Основываясь на топографических данных, а также информации о количестве осужденных за участие в геноциде жителей отдельно взятых деревень, гарвардский ученый сумел доказать, что доступ к радиопередачам способствовал росту насилия. Согласно его оценке, около 10% всех преступников присоединились к резне под воздействием RTLM. Это печальное, но достаточно убедительное подтверждение эффективности пропаганды. К слову, основатель и спонсор «Радио тысячи холмов» Фелисьен Кабуга был объявлен в международный розыск, скрывался более двух десятилетий, но в 2022 году все же предстал перед трибуналом в Гааге. 

Пропаганда XXI века — какая она? 

Само слово «пропаганда», скорее всего, вызывает ассоциации с разворотом газеты «Правда», жесткой цензурой и монументальными статуями коммунистических вождей. На самом деле за последние десятилетия авторитарные режимы научились обращаться с информацией гораздо более искусно. Политологи все чаще говорят не о пропаганде, а об информационных манипуляциях в недемократических режимах. В развернутом виде эти изменения были описаны в работе Сергея Гуриева и Дэниела Трейсмана «Spin Dictators», которая совсем недавно стала доступна читателям и на русском языке. 

Исследователи выделяют два типа авторитарных лидеров: «диктаторов страха» и «диктаторов обмана». Первые опираются на масштабные жестокие репрессии, помогающие сдерживать несогласных; устанавливают тотальную цензуру и (во многих случаях) официальную идеологию; презирают либеральную демократию и закрываются от остального мира. Новомодные «диктаторы обмана», наоборот, открыты для других стран, имитируют демократические процедуры, не обладают целостной идеологией, разрешают ограниченное количество оппозиционных медиа и проводят скрытые точечные репрессии. К первой категории Гуриев и Трейсман относят, к примеру, КНДР, ко второй — Венгрию Виктора Орбана, Турцию Реджепа Эрдогана и, до недавнего времени, путинскую Россию. На рубеже XXI века количество «диктаторов обмана» начало превышать численность «диктаторов страха».

Когда закончится эффект российской пропаганды?
«Диктаторы страха и обмана» с середины XX века и до наших дней. Источник: spindictators.com

Действия автократов в медиаполе — один из ключевых аспектов теории. Ученые отмечают: классическая стратегия «диктаторов страха» подразумевает использование языка насилия, который заставляет граждан ощущать уязвимость. Доходящая до абсурда сухость и бессодержательность пропаганды в свою очередь убеждает потенциальных противников режима в его невероятной силе, выражающейся в способности заставить население верить во что угодно (или, по крайней мере, старательно это изображать). 

«Диктаторы обмана» действуют иначе. Вместо того чтобы пугать расправами с «предателями», они стараются убедить аудиторию в своей компетентности. Автократы новой волны говорят о росте производства, цифровых технологиях, увеличении надоев и поддержке многодетных семей. Их цель — позиционировать себя как эффективных менеджеров, а не жестоких сатрапов. Статистический анализ выступлений политиков позволил Гуриеву и Трейсману сделать следующий вывод: речи «диктаторов обмана» не сильно отличаются от спичей лидеров демократического мира, например Саркози или Обамы. «Диктаторы страха» гораздо реже обращаются к социально-экономической лексике, предпочитая ей язык насилия.

Когда закончится эффект российской пропаганды?
Источник: «Диктаторы обмана: новое лицо тирании в XXI веке»

Следующее важное отличие — отсутствие целостной идеологии. «Диктаторы обмана» предпочитают не ограничиваться рамками, а обращаться к нужным нарративам в подходящий для этого момент времени. Социализм, национализм, традиционализм, ностальгия по имперскому «величию» или антиколониализм, который в последнее время так полюбился Владимиру Путину, — хитрые автократы современности научились совмещать в своей риторике, казалось бы, несочетаемые концепции. Культ личности тоже постепенно уходит в прошлое. Вместо обожествления вождей происходит их гламуризация. Путин летает со стерхами, ищет амфоры на морском дне и стреляет из снайперской винтовки. Образ мачо тиражируется с помощью футболок, кружек и другого дешевого мерчендайза. Все это роднит его скорее с кинозвездами, чем со вселяющими ужас диктаторами XX века. 

Когда закончится эффект российской пропаганды?

Наконец, «диктаторы обмана» склонны скорее не открыто лгать своей аудитории, а выгодным для себя образом интерпретировать факты или преподносить их в удобном контексте. Несмотря на то что после 24 февраля путинская Россия, по признанию самих авторов «Spin Dictators», семимильными шагами движется от «диктатуры обмана» к «диктатуре страха», арсенал пропагандистов не претерпел значительных изменений. Некоторые из их наиболее типичных приемов заслуживают отдельного рассмотрения. 

Как российские медиа манипулируют информацией? 

Если российские СМИ начинают беспокоиться о кошельках, холодильниках или счетах за отопление граждан ЕС и США, можете держать пари: российская экономика переживает не лучшие времена. Излюбленный прием контролируемых государством медиа в кризисные периоды — объяснять, что на самом деле несладко приходится не только России, но и всему миру. В 2018 году исследователи проанализировали 100 тысяч статей «Известий» за 13 лет и пришли к занимательному выводу: существует обратная зависимость между ростом российского ВВП и упоминаниями США в материалах газеты. Когда ВВП растет, «Известия» не очень интересует судьба американцев, но если российская экономика падает, журналисты начинают уделять им пристальное внимание. 

В периоды экономических кризисов США упоминались в трех основных контекстах. Во-первых, подчеркивались аморальность и незаконность действий американских чиновников и военных. Во-вторых, низкий уровень безопасности жизни в США. Наконец, появлялось больше материалов, доказывающих превосходство российской армии над американской. 

Другая стратегия — не подчеркивать чужие неудачи, а просто обвинить внешние силы в своих собственных проблемах. Политологи Розенас и Стукал выяснили, что экономические новости в России практически не цензурировались. Исследователи объясняют это тем, что в противном случае аудитория контролируемых государством медиа могла бы на своем опыте убедиться в существовании экономических сложностей и утратить доверие к телевизору. Вместо этого СМИ прибегают к стратегии перекладывания ответственности. Анализ новостей Первого канала с 1999 по 2016 год продемонстрировал, что хорошие экономические новости систематически связываются с российским президентом и правительством, тогда как негативные — с действиями иностранных властей.

Многое зависит и от того, какие именно слова будут подобраны для передачи информации. В социальных науках и психологии это называют «фреймингом». Ведущий телепрограммы может сказать: «Правительство запускает программу стимулирования малого бизнеса, чтобы создать новые возможности для роста экономики», а может начать подачу той же новости с фразы «Правительство вынуждено запустить программу стимулирования малого бизнеса, потому что за последние полгода разорилось рекордное количество предпринимателей». Согласитесь, один и тот же факт воспринимается совершенно по-разному. 

Мэрия Москвы любит развлекать жителей столицы. Лето 2019 года было особенно богато на увеселительные мероприятия. Москвичи могли провести время на мероприятии с броским названием «Шашлык Live» или послушать Егора Крида на фестивале Meat & Beat. Многие наблюдатели объясняли эту активность стремлением властей отвлечь внимание общественности от протестов из-за того, что на выборы в Мосгордуму не допустили независимых кандидатов. Эта технология работает и в медиаполе: во время политических кризисов пропагандистские СМИ всеми силами ищут (а иногда самостоятельно создают) инфоповоды, которые позволят заполнить эфир чем-то отличающимся от оппозиционной повестки. 

Одним словом, авторитарным медиа совсем не обязательно лгать или распространять фейковые новости для того, чтобы ввести аудиторию в заблуждение. 

Когда закончится эффект российской пропаганды?
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix

Интернет — лекарство от пропаганды? 

Бурное развитие интернет-технологий и социальных сетей заставило многих активистов поверить в скорое разрушение систем пропаганды. Свободный доступ к любым знаниям якобы должен был помочь жителям авторитарных режимов отличать ложь от правды, а также менять свою точку зрения в ходе дискуссий с носителями либерально-демократических ценностей. Действительно, существуют научно обоснованные доказательства того, что распространение интернета способствовало увеличению количества протестов в недемократических режимах. Социальные сети, во-первых, позволили быстро и относительно легко узнавать о вопиющих случаях нарушения прав человека или коррупции. Во-вторых, снизили значимость проблемы «информационной неопределенности»: теперь все потенциальные сторонники оппозиции видят, что на улицы уже вышло множество их сограждан, а значит, участие в акциях не будет сопряжено с чрезмерными рисками. В-третьих, облегчили координацию между недовольными режимом. Тем не менее за последнее десятилетие автократы по большей части сумели справиться с разрушительным воздействием интернета на стабильность недемократических систем.

Сегодня политологи все больше пишут о «цифровых репрессиях», то есть использовании интернета, социальных сетей и искусственного интеллекта для подавления граждан и сохранения политического контроля. Локомотивами «цифрового авторитаризма» являются Китай и Россия. Первому удалось создать систему тотальной слежки за населением, а также искусно блокировать нежелательный для режима контент. Российская Федерация преуспела в кампаниях по дезинформации населения и подавлению оппозиции. В первую очередь — за счет использования армий ботов. Конечно, ни одна из этих стран не обладает монополией на упомянутые технологии. Из недавнего расследования независимых медиа мы узнали, как устроена российская система мониторинга интернета, а существование жесткой цензуры сложно поставить под сомнение. Китай, равно как и Турция или Иран, содержит обширные сети проправительственных комментаторов. Более того, «цифровые репрессии» — тот случай, когда недемократические режимы с радостью делятся опытом с другими странами, в прямом смысле этого слова экспортируя технологии слежки и блокирования контента за рубеж. 

Статистические исследования «цифровых репрессий» говорят о том, что использующие их диктатуры остаются у власти дольше, чем те, которые этого не делают. Однако даже если бы авторитарные режимы проявили неосмотрительность и полностью проигнорировали происходящее в интернете, распространение цифровых технологий совсем не обязательно привело бы к повсеместному торжеству демократии. На это есть как минимум две причины. Первая касается природы человека, вторая — архитектуры социальных сетей. 

Многочисленные эксперименты фиксируют склонность людей верить в ту информацию, которая уже соответствует их убеждениям, и отвергать факты, противоречащие сложившейся картине мира. Ученые называют этот феномен «confirmation bias». Он мешает преданным сторонникам авторитарных лидеров менять свою позицию, даже если им повезло столкнуться с убедительными свидетельствами порочности власти. С другой стороны, алгоритмы социальных сетей заточены на максимальное вовлечение пользователей, что чаще всего подразумевает настройку новостной ленты в соответствии с их предпочтениями. Это приводит к формированию информационных пузырей: сторонники Путина или либеральной оппозиции общаются и потребляют новости в изолированных друг от друга пространствах. 

Как пропаганда перестает работать? 

Итак, мы знаем, что пропаганда работает, диктаторы научились искусно пользоваться медиа, а интернет-технологии не полностью оправдали возложенные на них ожидания. Несмотря на эту мрачную картину, политологи находят множество свидетельств того, что системы информационной манипуляции могут быть разрушены. 

Во-первых, чрезмерная цензура и грубая пропаганда заставляют аудиторию искать альтернативные источники новостей, а также задаваться вопросами о причинах, по которым правительство ограничивает доступ к информации. 

Блокировка Instagram в Китае пробудила среди пользователей платформы интерес к политике, стимулировала распространение VPN и подключение к другим запрещенным в КНР ресурсам. Известно, что в России аудитория государственных телеканалов уменьшается, когда они начинают транслировать больше пропаганды, чем обычно. Такой сдвиг случился и в 2022 году. В поисках правды россияне мигрировали на просторы Telegram, где их уже поджидали Евгений Пригожин и Игорь Стрелков, чья позиция, мягко говоря, отличалась от телевизионной «линии партии». Сейчас государство всеми силами пытается зачистить и эту площадку, хотя, возможно, удобный момент уже был упущен. 

Во-вторых, люди все же способны выявлять откровенную ложь со стороны государства в случае получения доступа к альтернативной информации. В 1989 году в Восточной Германии (ГДР) разгорелся миграционный кризис. Тысячи немцев пытались покинуть «социалистический рай» и иммигрировать в Западную Германию (ФРГ), используя территорию Австрии как транзитную зону или подавая документы на получение убежища в посольствах ФРГ в Венгрии, Чехословакии и Польше. СМИ ГДР, разумеется, игнорировали эти проблемы. Тем не менее доступ немцев к вещанию западногерманского телевидения позволил разоблачить неуклюжие попытки сокрытия информации; рейтинги новостных программ государственных телеканалов стали снижаться. 

В-третьих, наблюдение за поведением российских избирателей подтверждает: они готовы отказываться от поддержки властей, если получают доступ к контенту независимых СМИ или оппозиции. В политической науке такие предположения проверяются с помощью экспериментальных исследований. Это означает, что респондентов разбивают на несколько групп и проводят серию опросов, при этом часть «подопытных» подвергают какому-либо воздействию, а затем фиксируют его результаты. В 2016 году группа исследователей стимулировала часть опрашиваемых воспользоваться бесплатной подпиской на ныне признанный «нежелательной организацией» телеканал «Дождь». Это снизило готовность голосовать за «Единую Россию» — правда, явным образом только среди тех, кто предпочитает получать информацию из офлайн-медиа. В 2018 году в ходе похожего эксперимента часть респондентов получила ссылку на фильм Алексея Навального «Он вам не Димон». На этот раз потребители и онлайн-, и офлайн-новостей, подвергнутые экспериментальному воздействию, с меньшей долей вероятности были готовы поддержать Владимира Путина на президентских выборах. 

Следовательно, и многочисленные стримы российских оппозиционеров, и «машина агитации» команды Навального имеют все шансы склонить на свою сторону значительную часть деполитизированных россиян, если смогут аккумулировать ресурсы для проникновения в их медиаполе. Парадоксальным образом ужесточение цензуры и пропаганды может сигнализировать не о несокрушимости, а о слабости режима, который всеми силами борется за свое существование.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Автор
Илья Надпорожский
Фото на обложке
Elena Ignatyeva / AP / Scanpix
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