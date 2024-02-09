Швеция отказалась от расследования диверсии на «Северном потоке»

Шведская прокуратура заявила, что завершает расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Генпрокурор Швеции Матс Люнгквист заявил, что дальше расследование будут проводить Германия и Дания, а Швеция продолжит сотрудничать с ними в этом. Спустя 16 месяцев после инцидента европейские власти до сих пор не представили главную версию случившегося, хотя среди подозреваемых назывались Россия и Украина. «Холод» вспоминает о главной экономической диверсии военного времени и рассказывает, что известно о расследовании.

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Изначально расследование диверсии вели Дания и Швеция, так как в их исключительных экономических зонах произошел инцидент, а также Германия, так как доля в операторе газопровода принадлежала немецкой компании Wintershall и швейцарской «дочке» «Газпрома» Nord Stream AG. Решение прекратить расследование прокуратура Швеции объяснила тем, что юрисдикция судов страны не распространяется на произошедшее, а подданным и интересам королевства вред нанесен не был. В прокуратуре отметили, что у них «появилось четкое понимание инцидента» и нет оснований считать, что к диверсии имеет отношение Швеция или ее граждане.

Сейчас расследование диверсии на «Северных потоках» еще не завершено: ни Германия, ни Дания не раскрывали подозреваемых. Немецкие СМИ называют следствие «тщательно охраняемой гостайной». Генпрокуратура ФРГ отчитывалась Минюсту о ходе расследования в декабре 2023 года, но подробностей следствия в публичном пространстве нет. Датская полиция сообщила, что расследование пока не завершилось, но пообещало скоро сделать заявление о его ходе.

Диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошла в ночь на 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм. В трубах обеих газопроводов зафиксировали падение давления, а Датское энергетическое агентство отчиталось о том, что в море попало большое количество метана. На тот момент в газопроводе находилось около 800 миллионов кубометров газа. ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. Расследование также начали Швеция, ФРГ и Дания.

В октябре 2022 года выяснилось, что на поврежденной ветке «Северного потока» отсутствует участок длиной в 50 метров. Через несколько дней после этого компания Nord Stream AG, контрольной долей в которой владеет «Газпром», начала изучать повреждения на газопроводе. По ее данным, на дне Балтийского моря обнаружили кратеры глубиной от трех до пяти метров, а участок трубы между ними был полностью разрушен. Немецкие следователи пришли к выводу, что взрывы на «Северных потоках» произошли из-за диверсии.

Славянский след

Одна из самых распространенных версий — причастность к взрыву на газопроводе граждан Украины, не связанных с правительством страны. Следы взрывчатки на кусках труб были сопоставимы со следами, которые немецкие следователи обнаружили на парусной яхте «Андромеда»: незадолго до диверсии это 15-метровое судно арендовала польская компания, предположительно принадлежавшая гражданам Украины.

По информации СМИ, 6 сентября яхта с шестью людьми на борту вышла в Балтийское море из немецкого порта Росток. Судно находилось рядом с каждой из точек, где в итоге случились взрывы. В то же время правоохранительные органы Польши отрицают причастность «Андромеды» к диверсии. По версии польской прокуратуры, на яхту не погружали никаких посторонних предметов, а экипаж досматривали пограничники.

Специалисты обследуют место взрыва и повреждения газопровода «Северный поток 1» в Балтийском море, Швеция, 17 октября 2022 года. Фото: Alex Ljungdahl / Expressen / TT / Scanpix

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Черняк отрицал, что украинское правительство причастно к диверсии. В ноябре 2023 года СМИ сообщали, что диверсией якобы руководил украинский военный, полковник Роман Червинский. Именно под его руководством экипаж яхты мог установить взрывчатку на газопроводах. Сейчас Червинский находится в СИЗО в Киеве по обвинению в превышении должностных полномочий и также отрицает свою причастность к взрывам.

В июле 2023 года Дания с Германией и Швецией отправили председателю Совбеза ООН письмо о расследовании диверсии на «Северных потоках». В документе говорилось, что яхта «Андромеда» остается главной зацепкой следствия. Однако в ситуации с судном есть и нестыковки: например, шесть членов экипажа небольшой яхты не смогли бы самостоятельно заложить взрывчатку на дне моря. Для длительных погружений на 80-метровую глубину нужна специальная кабина, которая не поместилась бы на «Андромеде». Также американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на «анонимный источник» заявлял, что диверсию на газопроводах якобы совершили спецслужбы США при участии военно-морских сил Норвегии. В Белом доме его слова и назвали сведения ложными.

За четыре дня до взрыва к востоку от острова Борнхольм заметили российское судно-носитель «СС-750», на котором есть оборудование для работ на глубине. Также журналисты отмечали, что летом и осенью 2022 года в том же районе находились корабли ВМФ России с оборудованием для глубоководной разведки. Генеральный прокурор Германии Петер Франк заявлял, что у следствия нет доказательств причастности РФ к взрывам. Правительство России с самого начала отрицает свою причастность.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» должны были стать главным маршрутом поставок российского газа в Европу. Совокупная мощность обоих проектов оценивалась в 110 миллиардов кубометров газа в год. На начало российского вторжения в Украину работы по запуску «Северного потока — 2» подходили к концу, однако из-за войны немецкие власти отказались запускать его.

В ответ российская сторона летом 2022 года под предлогом санкций начала снижать объемы подачи газа по еще работавшему трубопроводу «Северный поток». «Газпром» планомерно снижал подачу в течение лета, доведя ее до минимальной — в объеме 20% мощности трубопровода.

Резкое падение объемов прокачки газа в Европу спровоцировало энергетический кризис и вынудило власти европейских стран оперативно искать замену российскому газу. Однако часть стран выступала за то, чтобы сохранить возможность покупать российский газ, из-за чего, например, он до сих пор не попал под санкции. После диверсии на «Северных потоках» вопрос о закупках газа у России ушел из повестки, а Европа перестроилась на закупки более дорогостоящего сжиженного природного газа (СПГ), основные поставки которого идут теперь из США.