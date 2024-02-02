Зеленский хочет избавиться от Залужного

Ведущие мировые и украинские СМИ «отправили в отставку» главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного — якобы судьба военачальника уже решена, а президент Украины Владимир Зеленский ждет, когда Залужный подпишет приказ. Главком — главная персона в Украине прямо сейчас: ему доверяет больше людей, чем президенту. При этом большинство украинцев воспринимают тандем Зеленского и Залужного как единое целое и долгое время не верили в глубокие разногласия между ними. Отставка Залужного может подорвать единство украинского общества и мораль в армии, которые долгое время помогали сдерживать российскую агрессию. «Холод» рассказывает, о последствиях отставки генерала, остановившего «вторую армию мира».

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Сообщения о возможной отставке Залужного появились в СМИ 29 января. В тот день президент Украины Владимир Зеленский пригласил главнокомандующего на совещание, чтобы обсудить ситуацию на фронте. Однако, как пишут СМИ со ссылкой на осведомленные источники, вместо заявленной темы президент сообщил Залужному, что принял решение уволить его. На встрече, помимо Зеленского и Залужного, присутствовал министр обороны Рустем Умеров. Офис президента Украины, однако, сообщения о возможной отставке Залужного отрицал.

«Нет, это не правда», — писали в понедельник в телеграм-канале Министерства обороны Украины.

Невзирая на многочисленные подробности об этом решении Зеленского в СМИ, Залужный на своем посту до сих пор. Задержка с отставкой главнокомандующего могла быть связана с вмешательством западных партнеров Украины: они могли попробовать наложить «вето» и выступить против отставки Залужного.

«Отставка одной из самых популярных фигур в Украине была бы глубоко спорной и ознаменовала бы поворотный момент в конфликте Украины с Россией. Президент имеет полное право сменить командира, которому он больше не доверяет. Но устранение человека, столь популярного среди солдат и общественности, как генерал, несет в себе политические и военные риски», — писало издание The Economist.

В последнее время Валерий Залужный — главный человек в Украине: ему доверяет даже больше людей, чем президенту. В декабре 2023 года его рейтинг достиг 88% (при том, что о недоверии заявили всего 4% опрошенных). Для сравнения: о том, что доверяют Владимиру Зеленскому, сказали 62%, и еще 18% — что не доверяют ему. При этом для 59% украинцев тандем президента и главнокомандующего ВСУ воспринимается как единое целое — они не верят, что между политическим и военным руководителями есть серьезные разногласия.

«Человечный генерал»

Залужному 50 лет, 30 лет из которых он посвятил военному делу. Получение нескольких военных образований он совмещал с военной службой. В 2014 году Залужного назначили заместителем командира сектора на севере Донецкой и западе Луганской областей. С тех пор для него началась не только война, но и процесс реформирования армии. В те времена за Залужным закрепился позывной «Волонтер»: он постоянно помогал решать проблемы между военными и непосредственно участвовал в обеспечении бойцов на фронте.

В 2017 году Петр Порошенко, тогдашний президент Украины, присвоил Валерию Залужному звание генерал-майора. А в 2021 году нынешний президент Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Уже тогда обстановка на российско-украинской границе была неспокойной: западная разведка предупреждала о высокой вероятности вторжения из-за концентрации российских войск на границе. С первых дней назначения Залужный тоже утверждал, что полномасштабное вторжение России в Украину очень вероятно.

«Ты ни с чем не перепутаешь запах войны, и [тогда] он уже ощущался в воздухе», — говорил он про 2021 год.

Сослуживцы высоко ценят Залужного и называют его «человечным генералом». Активное участие в войне еще с 2014 года помогло ему сблизиться с солдатами и офицерами практически на всех участках фронта, а начиная с 24 февраля 2022 года, он регулярно звонил солдатам в разных точках и узнавал из первых уст о ситуации на передовой.

Твердый характер, харизматичность и лидерские качества помогли Залужному за 10 лет существенно реформировать украинскую армию: его хвалят за развитие самостоятельности офицеров и расширение их полномочий на местах. Он отвязал младший офицерский состав от высокого начальства, делегировав ему ответственность.

Но главное, чем запомнится Валерий Залужный, — отражение российской атаки в первые дни полномасштабного вторжения и успешная защита украинской столицы. «Оборона Киева и северо-востока Украины в начале войны сделала его культовой фигурой», — писал The Economist. В 2022 году журнал Time включил Залужного в список 100 самых влиятельных людей планеты.

Главком ВСУ Валерий Залужный вместе с командующими на позициях украинских войск под Купянском. Украина, 9 января, 2024. Фото: пресс-служба Министерства обороны Украины / Reuters / Scanpix

Австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан называет Залужного интеллектуальным лидером украинской армии. «Он глубоко заботится о жизнях своих солдат и при этом не претендует на политическое влияние — это необычное сочетание, — пишет Райан. — Это то, что отличает Залужного от его коллег. Сочетание профессиональной компетентности, делегирования полномочий, моральной смелости, интеллектуальной скромности и любознательности — это жизненно важные черты стратегического лидерства».

Райан, который бывал в Украине во время полномасштабного вторжения, замечал существующее напряжение между Зеленским и Залужным в начале 2023 года. В частности, во время приезда Райана Залужному запрещали выступать перед прессой без одобрения президента.

Тревожные перспективы

Разногласия между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным возникали еще весной 2022 года, как только российские войска отошли от Киева. Тогда генерал «имел беседу со следователем Госбюро расследований» из-за провала обороны юга Украины.

Одной из причин недовольства президента Валерием Залужным называют слишком высокий рейтинг главнокомандующего. Зеленский или кто-то из его команды якобы ревностно относятся к такой популярности генерала и считают его политическим конкурентом. При этом сам Залужный никогда публично не заявлял о своих амбициях как политика и всегда на первый план ставил задачу победить Россию на поле боя.

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Другой причиной разногласий могут быть различающиеся взгляды на то, как Украина должна действовать дальше в войне с Россией. Между офисом президента и Генштабом велись «ожесточенные дебаты» по поводу военной стратегии, а главный вопрос, из-за которого они спорили, — непопулярное решение о новой мобилизации в Украине. Якобы Залужный требовал дополнительной мобилизации 500 тысяч человек, а Зеленский публично не соглашался с этим. Сам Залужный комментировать цифру не стал, сославшись на военную тайну, однако в своей речи и недавней колонке заявил, что «государственные институты Украины не способны увеличить численность армии без непопулярных среди населения мер».

Еще одна возможная причина — расхождение в видении тактики между Залужным и западными партнерами Украины, которое активнее всего проявилось во время летнего контрнаступления в 2023 году. Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев также говорил про конфликт Залужного с американцами. По словам Левиева, мнение Залужного и министра обороны США Ллойда Остина о том, как должно проходить украинское летнее наступление, сильно различались. «Я не делал бы ставку на то, что Запад хочет работать именно с Залужным, потому что у них как раз были диаметрально противоположные взгляды», — говорил Левиев.

Необходимость отставки Залужного Зеленский обосновал «желанием перезагрузить всю систему органов нацбезопасности и обороны Украины».

«Возможно, новый командующий омолодит ситуацию», — именно такую фразу якобы сказал Зеленский Залужному на совещании в понедельник 29 января.

Руслан Левиев считает, что отставка Валерия Залужного негативно повлияет на моральный дух украинских солдат и офицеров, которые высоко ценят своего главнокомандующего. «Если Зеленский во время отставки возложит на Залужного ответственность за проблемы Украины, это может существенно понизить мотивацию военных и внести разлад, — рассказал “Холоду” военный эксперт Сергей Мигдаль. — Солдаты и офицеры могут решить, что политическое руководство пытается скинуть всю ответственность за скромные успехи летнего наступления 2023 года или военные неудачи именно на них».

Отставка главнокомандующего приведет к неизбежным изменениям в остальном военном руководстве, отмечает генерал-майор Австралии в отставке Мик Райан. «При каждом назначении на высокий уровень происходят последовательные перемещения персонала по всей цепочке. Это будет немного разрушительно, но именно для этого и созданы военные организации».

«Дополнительно это повлияет на ситуацию с западными партнерами, потому что планы и стратегии ведения войны они обсуждали именно с Валерием Залужным», — говорит Левиев. С ним согласен и Мик Райан: он пишет, что перемены могут быть восприняты американцами как нестабильность украинского правительства. В Конгрессе США, по мнению Райана, могут использовать изменения как аргумент, чтобы больше не оказывать Украине финансовую поддержку. Но даже если этого не случится, на установку новых связей между новым главнокомандующим и военными руководителями США и НАТО может уйти немало времени.

Спорные альтернативы

Потенциальными сменщиками Залужного называют двух близких к Зеленскому персон: это 38-летний глава военной разведки Украины Кирилл Буданов и 58-летний командующий сухопутными войсками страны Александр Сырский.

Слева: Кирилл Буданов. Справа: Владимир Зеленский и Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix; Efrem Lukatsky / AP / Scanpix

Плюсом Кирилла Буданова считается его готовность использовать новые и зачастую экспериментальные методы ведения боевых действий. Это же одновременно и его главный недостаток: непроверенные методы зачастую не оправдывают ожиданий, к тому же за этим руководителем замечено свойство преувеличивать достижения. Еще одна слабая сторона Буданова — отсутствие опыта руководства такой большой структурой (точную численность украинской армии скрывают, но, по некоторым данным, там сейчас работает около одного миллиона человек). Назначение Буданова на позицию главнокомандующего, если оно состоится, может сигнализировать о переходе Украины к новой тактике, а именно к более активному применению беспилотников в глубине российской территории.

Генерал Сырский, напротив, считается одним из самых опытных офицеров в украинской армии: он руководил операциями по освобождению Киевской области в первый месяц большой войны и по деоккупации Харьковщины. Главным недостатком Сырского называют слишком жесткий подход к ведению боевых действий — среди некоторых военных это делает его непопулярным. Критику и много вопросов вызывает и решение Сырского удерживать Бахмут на протяжении многих месяцев, жертвуя опытными командирами, которое, тем не менее, не привело к удержанию города. Многие украинские солдаты недолюбливают Сырского и считают его командиром «советского образца».

После слухов о возможной отставке Залужного с поста главкома 29 января появились и сообщения о том, что якобы и Буданов, и Сырский отказались от должности главнокомандующего.

Необходимые, но недостаточные изменения

По мнению Сергея Мигдаля, новый главнокомандующий может добиться успехов на фронте, если перейдет к новой стратегии. Например, сконцентрируется не на лобовых атаках в попытке прорвать линию фронта, а на нанесении максимально болезненных ударов по Крыму и материковой России с помощью беспилотников или ракетного оружия. Так или иначе, говорит Мигдаль, это не вопрос решений одного главнокомандующего, это обсуждается и прорабатывается совместно с президентом страны.

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«Иногда новое назначение командующего может дать толчок, импульс всей армии. Это может стать необходимым условием, чтобы сдвинуть что-то с места, — говорит Мигдаль. — Но дело еще и в том, что это может быть недостаточным условием для изменений. Я имею в виду, что, если западные партнеры не будут предоставлять Украине достаточно боеприпасов и другой военной поддержки, никакие новые назначения и изменения в командовании украинской армии не смогут кардинально изменить ход войны».

Украинский социолог Алексей Антипович в конце 2023 года говорил о том, что жители страны до недавнего времени в целом не разделяли Зеленского и Залужного, которые представлялись им защитниками государства. Противостояние президента и главнокомандующего, по мнению Антиповича, украинцами, которые устали от войны и находятся в состоянии неопределенности, будет восприниматься негативно.

Гипотетическую отставку Залужного социолог называл «не самоубийством, но губительным решением, абсолютно негативным в плане оценки гражданами ситуации в государстве». По мнению Антиповича, увольнение главнокомандующего продемонстрировало бы украинскому обществу, что власть не едина, в то время как запрос на единство сейчас — важнейший для граждан страны, сплоченных войной.

Помимо прочего, если Залужный будет выглядеть после отставки несправедливо обиженным, то, учитывая его высокий рейтинг, он может стать еще более весомой политической фигурой в Украине. И если он пойдет во власть, раскол в государстве будет ощущаться еще сильнее. Поэтому с точки зрения сохранения спокойствия внутри страны важно, чтобы Зеленский «хорошо обошелся» с Залужным, то есть предложил ему достойную должность в качестве альтернативы.