Компания Илона Маска Neuralink впервые вживила чип в мозг человека

Компания Neuralink впервые успешно вживила чип в мозг человека. Об этом в соцсети X сообщил ее владелец, миллиардер Илон Маск.
По его словам, человек, которому вживили чип, «хорошо восстанавливается», а первые результаты испытаний он назвал «многообещающими».
Ранее Маск писал, что чип, который разрабатывает Neuralink, после вживления в мозг человека позволит ему, «просто подумав», управлять телефоном и компьютером, а через них «практически любым устройством».
В 2021 году Маск сообщил, что Neuralink удалось вживить чип в мозг обезьяны. Тогда же он опубликовал видео, на котором животное играет в компьютерную игру «силой мысли».
В мае 2023 года Neuralink объявила, что получила от американских властей разрешение на начало испытаний вживляемых в мозг чипов на людях. Позже там уточнили, что эти испытания могут продлиться около шести месяцев.
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