В канадский парламент во время визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гуньку, которого представили «украинско-канадским ветераном Второй мировой войны». Позднее выяснилось, что Гунька служил в СС. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота принес извинения. «Медуза» опубликовала копию этого письма в кэше.

Президент Украины и его супруга посетили заседание палаты общин в Канаде 22 сентября. После выступления Зеленского спикер парламента представил Ярослава Гуньку как «украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины против русских». Гуньку также назвали «украинским и канадским героем». В ответ на аплодисменты он помахал присутствующим и показал палец вверх. В зале в тот момент находились супруги Зеленские и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Через несколько дней две еврейские организации в Канаде — Друзья Центра Симона Визенталя и Центр по делам евреев из Израиля — раскритиковали произошедшее в парламенте. Там заявили, что Гунька служил в 14-й гренадерской дивизии Ваффен-СС, известной как «дивизия Галичина». Это было тактическое соединение войск СС нацистской Германии, в которое набирали украинских добровольцев-коллаборационистов.

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота извинился и взял всю вину на себя. Он заявил, что приглашение Гуньки было «полностью его инициативой», о которой не знали ни его коллеги, ни украинская делегация.

Отдельных извинений потребовал посол Польши в Канаде Витольд Дзельский. «Руководство Канады и Украины 22 сентября в палате общин аплодировали члену дивизии СС “Галичина”, печально известного военного украинского формирования времен Второй мировой войны, которое несет ответственность за убийство тысяч поляков и евреев. Польша, лучший союзник Украины, никогда не согласится обелять таких преступников! Как посол Польши в Канаде я ожидаю извинений», — написал он.

В Кремле произошедшее назвали «возмутительной неряшливостью памяти в Канаде». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на Западе живут люди, которые «ничего не знают об угрозе фашизма». «Это чревато тем, что фашизм будет проявляться то там, то сям. И мы сейчас видим, как он практически пытается встать на ноги в центре Европы, на Украине. С чем мы и ведем непримиримую борьбу», — сказал Песков.

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